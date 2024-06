Dr. Anthony Fauci gesteht, dass er die Regeln für Covid “erfunden” hat, einschließlich des sozialen Abstands

Die bahnbrechende Aussage von Dr. Anthony Fauci enthüllt, dass er die 2 Meter-Regel zur sozialen Distanzierung und andere Maßnahmen zum “Schutz” der Amerikaner vor Covid erfunden hat.

Die Republikaner veröffentlichten die vollständige Abschrift ihres Interviews mit Fauci vom Januar, nur wenige Tage vor seiner mit Spannung erwarteten öffentlichen Erklärung am Montag.

Sie wollen ihn zu den von ihm verhängten Beschränkungen für Covid befragen, von denen er einräumte, dass sie die Ausbreitung des Virus nicht wesentlich verlangsamt hätten.

Lernschwierigkeiten und soziale Rückschläge bei Kindern sind gut dokumentiert. Eine Studie des National Institute of Health (NIH) beschrieb die Auswirkungen des Mundschutzes auf die Lese- und Lernfähigkeit von Schülern als “sehr negativ”.

Und die Auswirkungen der sozialen Distanzierung führten zu “Depressionen, allgemeiner Angst, akutem Stress und depressive Gedanken”, so eine andere NIH-Studie.

Bei einer Anhörung vor dem Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie Anfang des Jahres sagte Fauci den Republikanern, die 2 Meter-Regel zur sozialen Distanzierung sei “auf unbekannte Weise einfach aufgetaucht”, und er könne sich nicht erinnern, wie sie zustande gekommen sei.

“Wissen Sie, ich kann mich nicht erinnern. Sie tauchte einfach auf”, sagte er laut Ausschussprotokoll, als er gefragt wurde, wie die Regel zustande gekommen sei.

Er fügte hinzu, dass er “keine Studien” kenne, die die soziale Distanzierung unterstützten, und räumte ein, dass es “sehr schwierig” sei, solche Studien durchzuführen.

Fauci konnte sich nicht nur nicht an Beweise erinnern, die soziale Distanzierung unterstützten, sondern er sagte dem Anwalt des Komitees auch, dass er sich nicht daran erinnern könne, etwas gelesen zu haben, das bewies, dass die Maskierung von Kindern COVID verhindern würde.

Erinnern Sie sich an Studien oder Daten, die die Maskierung von Kindern unterstützen”, wurde er gefragt.

“Ich kann mich nicht erinnern”, sagte Dr. Anthony Fauci vor dem Ausschuss, als er gefragt wurde, woher die 2 Meter-Regel für den sozialen Abstand stamme: “Sie ist einfach so entstanden”.

Auf die Frage nach der Zwangsmaskierung von Kindern konnte sich Fauci nicht erinnern, etwas darüber gelesen zu haben, dass dadurch Krankheiten verhindert würden.

“Vielleicht habe ich das”, antwortete er und fügte hinzu: “Aber ich kann mich nicht daran erinnern”.

Der Pandemie-Patriarch sagte auch, dass er im Nachhinein keine Studien über die Auswirkungen des Mundschutzzwangs auf Kinder verfolgt habe, von denen es viele gebe.

Seine Antwort war ein ironisches COVID-eskes Wortspiel: “Ich glaube, das ist noch in der Schwebe”, sagte Fauci auf die Frage, ob das Maskieren von Kindern eine solide Methode zur Verhinderung der Übertragung sei.

Der ehemalige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) sagte dem Anwalt, dass er die Theorie von undichten Stellen im Labor – die Idee, dass COVID im Wuhan Institute of Virology (WIV) begann – für eine “reale Möglichkeit” halte.

“Ich glaube, die Leute haben daraus eine Verschwörungstheorie gemacht”, sagte er und fügte hinzu: “Es könnte ein Laborleck gewesen sein”.

Ich glaube also nicht, dass es an sich eine Verschwörungstheorie ist, aber einige Leute leiten daraus Dinge ab, die ziemlich verrückt sind.

Sein Eingeständnis, dass COVID bei der WIV begonnen haben könnte, kommt vier Jahre, nachdem er die Veröffentlichung eines Papiers unterstützte, das die Theorie des Laborlecks, die sogenannte “proximale Herkunft”, infrage stellte.

Der Coronavirus-Ausschuss hat monatelang daran gearbeitet, die Ursprünge des Virus, das so viele Leben zerstört und angeblich weltweit 6 Millionen Menschen das Leben gekostet hat, aufzudecken.

Kürzlich wurde entdeckt, dass Faucis ehemaliger Top-Berater, Dr. David Morens, routinemäßig seine Arbeit über seinen privaten E-Mail-Account abwickelte und Dateien löschte, um die Transparenzgesetze der Regierung nach dem Freedom of Information Act (FOIA) zu umgehen.

Seine Missachtung von FOIA-Anfragen war so eklatant, dass er sich in E-Mails an Kollegen damit brüstete, er habe gelernt, wie man offizielle Korrespondenz “verschwinden” lasse, und er Dinge lösche, die er “nicht in der New York Times sehen wolle”.

Aus den E-Mails von Morens, die das Komitee entdeckte, ging auch hervor, dass er sich damit brüstete, einen “geheimen Rückkanal” zu Fauci zu haben, über den er heimlich mit dem ehemaligen NIAID-Direktor kommunizieren konnte.

Diese Enthüllung schockierte den Ausschussvorsitzenden Brad Wenstrup, R-Ohio, so sehr, dass er von Fauci verlangte, seine persönlichen E-Mail- und Telefondaten den Ermittlern zu übergeben.

Schockierend war auch Faucis Eingeständnis vor dem Ausschuss im Januar, dass er “nie” einen Blick auf die von ihm unterschriebenen Zuschussverträge werfe, bei denen es um Millionen von Dollar an Steuergeldern gehe.

Technisch gesehen unterzeichne ich jeden Rat, aber ich sehe die Zuschüsse nicht und weiß nicht, was sie sind. “Ich schaue mir nie die Zuschüsse an”, sagte er dem Berater des Ausschusses.

Außerdem sei er “nicht sicher”, ob ausländische Labors, die US-Gelder erhalten, wie das WIV – das zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie mit US-Steuergeldern Coronaviren untersuchte – nach den gleichen Standards arbeiteten wie US-Labors.

Fauci sagte auch, dass die Gelder, die er im Rahmen des NIAID-Zuschussverfahrens verteilte, keiner nationalen Sicherheitsüberprüfung unterzogen wurden.

Weiterhin erklärte der ehemalige Direktor, dass er sich keiner Interessenkonflikte seiner Mitarbeiter, einschließlich seines Hauptberaters Dr. Morens, bewusst sei.

Morens sagte jedoch am 22. Mai vor dem Ausschuss aus, dass er seinem “besten Freund”, dem Präsidenten der EcoHealth Alliance, Dr. Peter Daszak, bei der Arbeit seiner gemeinnützigen Organisation geholfen habe.

Morens sagte, er habe geholfen, Pressemitteilungen für EcoHealth zu verfassen und sich für die Wiederaufnahme der Finanzierung der gemeinnützigen Organisation eingesetzt, nachdem diese im Zuge des COVID-Ausbruchs im Jahr 2020 eingestellt worden war.

Das NIH, bei dem Morens angestellt ist, finanzierte Daszaks EcoHealth mit Millionen von Dollar.

Dennoch sagte Fauci, er wisse nicht, dass Morens Interessenkonflikte habe.

Der Ausschuss wird sicherlich versuchen, den “geheimen Rückkanal” der Kommunikation zwischen Fauci und Moren während der Anhörung am 3. Juni zu klären.