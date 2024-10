BRICS-Gipfel hebt „Abenddämmerung der US-Hegemonie“ hervor und markiert „offiziellen Start der multipolaren Weltordnung“

Von Ilya Tsukanov,

Donnerstag markierte den vierten und letzten Tag des 16. Gipfels des BRICS-Blocks, der in diesem Jahr in Kasan, Russland, stattfand. Der Gipfel war gefüllt mit Dutzenden hochrangiger Treffen und bilateraler Gespräche und wurde in einer 134 Punkte umfassenden gemeinsamen Erklärung zusammengefasst. Er hatte zudem viel symbolische Bedeutung, die von Beobachtern für Sputnik analysiert wurde.

„Der BRICS-Gipfel in Kasan ist zweifellos eines der wichtigsten globalen politischen und diplomatischen Ereignisse dieses Jahres, da er die Staats- und Regierungschefs der erweiterten BRICS-Familie zum ersten Mal zusammenbrachte“, fasste Professor Alexis Habiyaremye, leitender Forscher bei DSI/NRF, südafrikanischer Forschungslehrstuhl für industrielle Entwicklung an der Universität Johannesburg, die Ergebnisse des Gipfels zusammen, als das lang erwartete Ereignis seinen letzten Tag erreichte.

„Die Gruppierung ist nun zum globalen Wachstumsmotor geworden und ihre Wirtschaftskraft ist in jeder Hinsicht stärker als die der alten Hegemonialgruppe. Man kann sagen, dass dies der offizielle Startschuss für die multilaterale Weltordnung ist, das Ende der US-Hegemonie“, so Habiyaremye.

Die am Mittwoch veröffentlichte Kasaner Erklärung enthält 134 Bestimmungen, die darauf abzielen, „eine gerechtere und demokratischere Weltordnung zu schaffen“, „die Zusammenarbeit für globale und regionale Stabilität und Sicherheit zu verbessern“, „die wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit zu fördern“ und „den Austausch zwischen den Menschen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu stärken“.

Zu den spezifischen Bestimmungen gehören ein Konsens unter den Mitgliedern des Blocks über die Notwendigkeit einer Reform des Bretton-Woods-Systems und der Vereinten Nationen, die weitere Ausweitung der Verwendung nationaler Währungen im Handel, Verpflichtungen zur Stärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Hochtechnologie und Medizin, die Vereinbarung, die Gespräche über das ehrgeizige grenzüberschreitende Abwicklungs- und Verwahrsystem BRICS Clear fortzusetzen, die Unterstützung der von Russland vorgeschlagenen BRICS-Getreidebörsenplattform ICS Clear, ein grenzüberschreitendes Abwicklungs- und Verwahrsystem, Unterstützung für die von Russland vorgeschlagene BRICS-Getreidebörse und eine Reihe von Proklamationen im Zusammenhang mit internationalen Notfällen, von den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten bis hin zu den Krisen im Südsudan, in Haiti und in Afghanistan.

„Die wichtigsten Ergebnisse sind nicht nur die in der Erklärung enthaltenen Initiativen, sondern vor allem die strategische Ausrichtung einer so vielfältigen Gruppe und die Strahlkraft, die sie ausübt, indem sie neue Kandidaten wie die Türkei anzieht. Angesichts der strategischen Rolle der Türkei in der alten Hegemonialordnung spiegelt die Anwesenheit ihres Staatsoberhaupts auf dem Gipfel das Maß der Zukunft der BRICS als Führungsmacht in globalen Angelegenheiten wider“, sagte Habiyaremye und bezog sich dabei auf die Teilnahme des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Treffen des BRICS-Outreach/Plus-Formats des Blocks am Donnerstag, an dem neben fast drei Dutzend anderen Staats- und Regierungschefs und hochrangigen Beamten teilnahm.

Im Gegensatz zu dieser „alten hegemonialen Ordnung“ hebt die neue, die durch BRICS repräsentiert wird, „die Ablehnung von Dominanz und Unilateralismus“ hervor und Initiativen, die „eine ausgewogenere Verteilung von Macht und Verantwortung widerspiegeln“, so der Forscher.

„Westliche internationale Strukturen haben versteckte Instrumente wie ISDS (Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus) und Technologiegeheimhaltung genutzt, um die koloniale Ausbeutung aufrechtzuerhalten und die verwundbaren Länder auszuplündern. Die in der Kasaner Erklärung vorgeschlagenen neuen institutionellen Strukturen werden hoffentlich dazu beitragen, diese unfaire alte Regelung abzubauen“, sagte Habiyaremye und verwies auf die Neue Technologische Plattform des BRICS-Wirtschaftsrats für den Austausch von Technologien und die Erforschung neuer Instrumente zur Streitbeilegung.

Mit einem großen Western-Mythos aufräumen

„Das Wichtigste ist, dass Präsident Putin zeigt, dass er trotz der westlichen Propaganda, dass er isoliert sei, viele Freunde hat. Viele Präsidenten sind nach Russland gekommen“, fasste Dr. Patrick Bond, angesehener Professor für politische Ökonomie an der Universität Witwatersrand in Johannesburg, gegenüber Sputnik die wichtigsten Ergebnisse und Erfolge des Gipfeltreffens in Kasan zusammen.

„Sie haben 20.000 Delegierte in Kasan, sie haben all diese anderen Aktivitäten; das zeigt, dass die Russen das sehr ernst nehmen. Und das war historisch“, bemerkte Bond.

Dennoch gibt es noch einige Probleme zu lösen, um BRICS zu der globalen Kraft für politische und wirtschaftliche Multipolarität zu machen, die sie laut dem Professor sein will. Er verwies auf Streitigkeiten über neue Mitglieder – von denen einige mit bilateralen Meinungsverschiedenheiten konfrontiert sind – wie Ägypten und Äthiopien und ihren Streit über die Wassersicherheit. „Ich denke also, es war klug, in diesem Jahr keine neuen Mitglieder aufzunehmen und zu warten, bis die alten verdaut sind“, sagte Bond.

Auch bei der Entdollarisierung gibt es laut dem Professor noch viel zu tun. „Ich denke, das grundlegende Dilemma besteht darin, dass viele der BRICS-Staaten – Südafrika, Indien und Brasilien – Finanzsektoren haben, die auf eine Weise an den Dollar gebunden sind, wie es Russland und der Iran aufgrund von Sanktionen offensichtlich nicht mehr sind. Und neue Mitglieder, darunter möglicherweise Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten, sind ebenfalls sehr eng mit den Vereinigten Staaten verbunden.“

Die Entdollarisierung ist von entscheidender Bedeutung, glaubt Dr. Bond, und betont, dass die US-Notenbank unter den gegebenen Umständen „Geld druckt und dann den Zinssatz erhöht und in beiden Fällen weltweit Chaos anrichtet. Ich würde einen Großteil der Ungleichheit [weltweit] auf die lockere Geldpolitik der US-Notenbank und ihre Rettungspakete für ihre eigenen Banken zurückführen. Wir brauchen also wirklich etwas anderes.“

Eine weitere Frage betrifft den Konsens der BRICS-Staaten über die Reform der von den westlichen Ländern geführten internationalen Institutionen. Bond äußerte Bedenken, dass „die fortgesetzte Abhängigkeit von der WTO, dem IWF, der Weltbank und der UN-Klimarahmenkonvention“ bedeuten könnte, dass wir immer noch übermäßige Verflechtungen mit der von den westlichen Ländern dominierten Ordnung haben, und folgerte daraus, dass etwas grundlegend Neues erforderlich ist. Das Gleiche gilt für die Neue Entwicklungsbank der BRICS-Staaten, die „immer noch in Dollar verleiht“, da es schwierig ist, einen Konsens über die Vereinbarung über Eventualreserven als Alternative zum IWF zu finden, so Bond.

Diplomatie vs. Destabilisierung

Letztlich ist das, was den Gipfel des BRICS-Blocks in Kasan und die „Notwendigkeit eines Dialogs“ gerade jetzt so wichtig macht, „der besondere Zeitpunkt in der Wirtschaftsordnung, in dem die Schwellenländer mehr produzieren als die früheren Hegemonen, aber mit ständigen Konflikten bedroht sind, da der Westen nicht kampflos untergehen will“, betonte Professor Habiyaremye.