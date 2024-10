Bundesrichter bestätigt das Verbot von im Labor gezüchtetem Fleisch in Florida, andere Staaten wollen folgen

Das Verbot bleibt in Kraft, während die Klage gegen seine Rechtmäßigkeit vor Gericht geht. Das Unternehmen Upside Foods, das ein Produkt aus gezüchtetem Hühnerfleisch herstellt, hatte geklagt, um das Verbot zu kippen, das am 1. Mai in Kraft getreten war.

Ein Bundesrichter hat Anfang dieses Monats einen Antrag des kalifornischen Unternehmens Upside Foods auf eine einstweilige Verfügung gegen Floridas neues Gesetz abgelehnt, das die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von „kultiviertem“ oder im Labor gezüchtetem Fleisch verbietet.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnete das Verbot am 1. Mai und machte die Herstellung oder den Verkauf von Laborfleisch in diesem Bundesstaat zu einem Vergehen zweiten Grades. Das Gesetz trat im Juli in Kraft.

Upside Foods, ein Hersteller von Kulturhühnern, erhebt im August Klage gegen Florida und behauptet, das Verbot sei verfassungswidrig und verstoße gegen zwei Bundesgesetze, die Florida von der Verhängung des Verbots abhalten.

Eine einstweilige Verfügung wird in der Regel dann erlassen, wenn das Gericht überzeugt ist, dass der Kläger gute Chancen hat, seinen Fall zu gewinnen – eine „beträchtliche Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg in der Sache“. Der leitende US-Bezirksrichter Mark Walker erklärte jedoch, dass die Argumentation von Upside, die darauf hinausläuft, dass die Bundesstaaten ein Geflügelprodukt nicht verbieten können, nicht ausreichend sei.

Nur weil ein Produkt in den Geltungsbereich des bundesstaatlichen Poultry Products Inspection Act falle und der Regulierungsbehörde des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) unterstehe, bedeute dies nicht, dass ein Staat „ausdrücklich von einem Verbot des Verkaufs dieser bestimmten Art von Geflügelprodukten ausgeschlossen ist“, schrieb Walker.

Upside argumentierte, dass das Verbot Anforderungen an die Zutaten und die Herstellung stelle, die mit den Bestimmungen des Poultry Products Inspection Act kollidierten. Walker sagte jedoch, dass Upside nicht in der Lage war, ein Bundesgesetz oder eine Verordnung zu finden, die eine „Zutatenanforderung“ für gezüchtetes Fleisch vorsieht. Da das Unternehmen sein im Labor gezüchtetes Fleisch nicht in Florida produzieren, habe das Herstellungsverbot keine Auswirkungen auf seine Räumlichkeiten, Tätigkeiten oder Einrichtungen.

Das Urteil bedeutet, dass das Verbot in Kraft bleibt, während die Klage, die seine Rechtmäßigkeit infrage stellt, vor Gericht verhandelt wird.

„Wir sind nicht überrascht, dass der Richter die einstweilige Verfügung von Upside abgelehnt hat“, sagte Jay Collins, Senator von Florida, der den ursprünglichen Gesetzentwurf eingebracht hatte, gegenüber The Defender. „Die Gefahren von kultiviertem Fleisch überwiegen bei weitem alle irreführenden Umweltaussagen. Die Floridianer werden sich nicht von Milliardären wie Bill Gates belehren lassen, wie sie ihre Familien ernähren sollen.“

Der Anwalt von Upside, Suranjen Sen vom Institute for Justice, sagte in einer Pressemitteilung, das Unternehmen plane, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, und sei „zuversichtlich, dass die Gerichte letztlich anerkennen werden, dass Florida nicht einfach Produkte verbieten kann, um lokale Industrien vor ehrlichem Wettbewerb zu schützen.“

Eine Bankverhandlung ist für Montag, 18. August 2025 angesetzt.

Upside kämpfte darum, rentabel zu werden

Laborgezüchtetes oder kultiviertes Fleisch wird aus kultivierten Stammzellen hergestellt, die lebenden Tieren oder einer tierischen Zellbank entnommen und dann in Bioreaktoren mit Techniken reproduziert werden, die von Big Pharma übernommen wurden.

Die Zellen werden mit einer Mischung aus Zuckern, Amino- und Fettsäuren, Salzen und Vitaminen „gefüttert“, damit sie sich schnell vermehren. Sobald sie – je nach Hersteller – zu einer Masse oder einem Blatt herangewachsen sind, werden sie in fleischähnliche Formen wie Schnitzel oder Nuggets gebracht.

Obwohl die Unternehmen für das im Labor gezüchtete Fleisch unter anderem mit den Umweltvorteilen werben, ist das Verfahren energieintensiv. Untersuchungen der University of California, Davis, haben ergeben, dass die Umweltauswirkungen von gezüchtetem Fleisch wahrscheinlich „um Größenordnungen“ höher sind als die von echtem Fleisch, wenn man die derzeitigen Produktionsmethoden zugrunde legt.

Der Rechtsanwalt Ray Flores, der 35 Jahre lang in der Naturheilkundebranche tätig war, erklärte gegenüber The Defender, dass, auch wenn es Vorteile für die Umwelt bietet, „jeder Umweltnutzen bei weitem durch die möglichen Gefahren aufgewogen wird, die diese hochmodernen Produkte für die Gesundheit darstellen können.“

Eine Untersuchung von The New York Times deckte mehrere Vorfälle während der Entwicklung einiger Produkte von Upside auf, die Sicherheitsbedenken aufkommen ließen. 2018 stellte das Unternehmen fest, dass seine Hühnerzelllinie mit Mäusezellen kontaminiert war. Und 2019 wurde festgestellt, dass die Zelllinie mit Rattenzellen kontaminiert war.

Dennoch sagte die U.S. Die Food and Drug Administration (FDA) erklärte das Fleisch von Upside im Jahr 2022 für sicher für den menschlichen Verzehr, und die USDA genehmigte den Verkauf von Produkten von Upside Foods und Good Meat – den ersten beiden Unternehmen, die den behördlichen Zulassungsprozess durchlaufen haben – im Juni 2023.

Mit dieser Genehmigung sind die USA nach Singapur das zweite Land in der Welt, das den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch erlaubt. Im Januar gab Israel grünes Licht für den Verkauf von Steaks aus gezüchteten Rinderzellen, berichtete The Associated Press.

Seit der USDA-Zulassung hat Upside jedoch damit zu kämpfen, rentabel zu werden.

Upside bietet keine Produkte in Geschäften an. Partnerschaften mit Restaurants sind der Hauptgrund, warum das Unternehmen seine Produkte an die Verbraucher liefert.

Es hatte sein im Labor gezüchtetes Hähnchen an ein Restaurant in Miami verkauft und plante, es auf der Art Basel in Miami zu präsentieren, bevor das Verbot in Kraft trat, heißt es in dem Urteil.

Crunchbase berichtete jedoch, dass das Unternehmen seine Pläne, eine größere Anlage in Glenview, Illinois, zu errichten, gestoppt hat, und Restaurants, die es ausprobiert hatten, es seitdem von ihren Speisekarten gestrichen haben. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Bar Crenn in San Francisco, sein letzter Verkaufsort, bestätigte im Februar, dass es das im Labor gezüchtete Fleisch von der Speisekarte genommen hat.

In der Originalbeschwerde behaupten Upside und das Institute for Justice, dass das „wachsende Flickwerk an widersprüchlichen einzelstaatlichen Gesetzen, die kultiviertes Fleisch regeln“, es für Upside schwieriger macht, mit nationalen Fleischhändlern zusammenzuarbeiten, „die in der Regel keine Produkte führen, die sie nicht in jedem Staat rechtmäßig verkaufen können.“

Das macht es auch schwieriger für sie, mit Restaurants zusammenzuarbeiten. Wäre das Verbot nicht, so Upside, würden sie sich an mehrere Restaurants wenden, um Partnerschaften einzugehen.

Nach dem Verbot in Florida hat Upside 26 Mitarbeiter entlassen.

Weitere Staaten verbieten Fleisch aus dem Labor, Bundesbehörden prüfen Kennzeichnungsvorschriften

Wenige Wochen nach der Verabschiedung des Gesetzes in Florida hat Alabama ein ähnliches Gesetz verabschiedet, das die Herstellung, den Verkauf oder den Vertrieb von Lebensmitteln aus gezüchteten tierischen Zellen als Verstoß der Klasse C mit Geldstrafen zwischen 100 und 10.000 Dollar belegt.

Der Gouverneur von Iowa unterzeichnete im Mai ein Gesetz, das Schulen den Kauf von im Labor gezüchteten Fleischerzeugnissen verbietet und eine klare Kennzeichnung von im Labor gezüchtetem Fleisch vorschreibt, das an anderen Orten verkauft wird.

Fünf weitere Staaten haben ähnliche Gesetze vorgeschlagen. Und im August unterzeichnete Nebraskas Gouverneur Jim Pillen eine Durchführungsverordnung, die es der Regierung des Bundesstaates verbietet, solche Produkte zu kaufen.

Die USDA und die FDA teilen sich die Verantwortung für die Regulierung von Zuchtfleischprodukten. Im Rahmen des Plans der Biden-Administration für 2022 zur Förderung von Innovationen in der Biotechnologie und Bioproduktion, kündigte die USDA außerdem an, dass sie den Entwurf eines Leitfadens für das Konsultationsverfahren vor der Zulassung herausgeben wolle, und die Behörden planen, im Jahr 2024 Regeln für die Kennzeichnung von zellgezüchtetem Fleisch und Geflügel vorzuschlagen.