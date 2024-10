BRICS – oder „Die Großen mehr als Sieben“

Egon W. Kreutzer

In wenigen Tagen trifft sich die halbe Welt in Kasan zum BRICS-Gipfel. In den deutschen Mainstream-Medien kommt der BRICS-Club allmählich als weltpolitische Größe an. Selbst die Tagesschau hat schon einmal einen längeren Artikel dazu verfasst, der allerdings mit einer Mischung aus Skepsis und Arroganz versucht, die Sache klein zu reden.

Doch, ganz ehrlich, was wissen Sie über BRICS, und was haben Sie vor 10 Jahren darüber gewusst?

Der nachfolgende Artikel ist auch – aber nicht nur – Werbung für „EWK – Zur Lage“, ein Dossier, das im Verbund mit dem Förder-Abonnement sechsmal pro Jahr erscheint und vor allem darauf ausgerichtet ist, neue Trends und