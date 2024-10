Am 14. Oktober veröffentlichten die chinesischen Behörden einen Bericht mit dem Titel „Volt

Typhoon III: A Cyber Espionage and Disinformation Campaign performed by US Government Agencies„. Er folgt auf die zwei am 15. April (über das „Marble“-Kit) und am 8. Juli 2024 (über die Archivierung und Verarbeitung aller über Seekabel gesendeten Daten) veröffentlichten Berichte.

Diesem Dokument zufolge war Washingtons Denunziation einer angeblichen chinesischen Spionageoperation, „Volt Taifun“, eine Täuschung, ein Köder. In Wirklichkeit war es Washington selbst, das diesen Virus geschaffen hat und ihn anderen zuschrieb, um seine allgemeine Überwachung der Internetkommunikation zu verschleiern.

Das Dokument untersucht mehrere Operationen gegen die französischen (unter Jacques Chirac und François Hollande), deutschen und japanischen Behörden.