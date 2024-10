Die Anspielung und Täuschung in Israels Militärplänen

Von Martin Jay

Die Verhaftung von Jeremy Loffredo gibt einen Einblick, wie die Hunderte von westlichen Journalisten in Israel an Israels Fake-News-Operation beteiligt sind.

Da die westlichen Medien so stark von den Eliten indoktriniert sind, die sie kontrollieren, ist es schwierig, sich ein klares Bild von den Geschehnissen im Nahen Osten zu machen. Ist es jedoch möglich, dass das meiste, was wir sehen, inszeniert ist und das meiste, was als Tatsache berichtet wird, in Wirklichkeit eine Lüge ist, nur damit Israel und der Westen ihre ruchlose Agenda umsetzen können und den naiven westlichen Steuerzahler dazu verleiten, mehr Geld für den industriellen Militärkomplex locker zu machen?

Die Verhaftung und Inhaftierung des Journalisten Jeremy Loffredo war in vielerlei Hinsicht schockierend und entsetzlich. Der junge Grayzone-Journalist, ein jüdischer Amerikaner, war zweimal in Israel und hat eine Reihe von Berichten über die von Siedlern begangenen Gräueltaten verfasst und darüber, wie die Regierung sie benutzt, um Proteste am Grenzübergang Rafah zu inszenieren, damit sie die Blockade von Hilfslastwagen für die Menschen in Gaza rechtfertigen kann. In jüngster Zeit berichtete er jedoch über den Schaden, der durch den iranischen Hyperschall-Raketenangriff am 1. Oktober verursacht wurde, den Israel herunterspielen wollte; in Wirklichkeit war der Schaden viel größer, als die israelischen Behörden die Welt wissen lassen wollten.

Besonders schockierend an seiner Verhaftung war, dass sie einen Einblick in die Komplizenschaft der Hunderte von westlichen Journalisten in Israel bei Israels Fake-News-Operation gibt. Man hätte meinen können, dass es am nächsten Tag Dutzende von Berichten von ihnen über den Schaden geben würde, aber es scheint, dass sie einfach den IDF-Presseleuten glaubten, dass es nichts zu berichten gäbe. Und sie waren glücklich, sich daran zu halten. Wie viel von dem, was wir sehen, ist eine völlig erfundene Zustimmung? Basiert irgendetwas davon auch nur im Entferntesten auf der Wahrheit?

Natürlich hat Bidens abgegriffene Behauptung, er sei nicht Teil des Völkermords in Gaza oder des Krieges im Libanon, ihr Verfallsdatum erreicht. Niemand kauft ihm das ab. Amerika steht nicht am Spielfeldrand. Es ist auf allen Ebenen Teil des Krieges.

Aber der Krieg, an dem es in keiner Weise beteiligt sein will, ist der mit dem Iran. Die Verzögerung bei einer Reaktion Israels ist nicht taktischer Natur. Es dauert so lange, bis Schläger in Uniform sowohl von der IDF als auch vom Pentagon über Karten gebeugt einen Plan ausarbeiten, der sowohl für Biden als auch für Netanjahu funktioniert. Die Ölinfrastruktur anzugreifen, ist die dümmste Idee überhaupt, da Biden herausgefunden hat, dass der Iran mit einem Angriff auf dieselbe Infrastruktur in den GCC-Ländern zurückschlagen und noch mehr Raketen auf militärische Einrichtungen Israels abfeuern wird. Eine solche Reaktion könnte für Teheran ein doppelter Schlag sein, da die meisten Menschen im Westen Tage vor Harris‘ Einzug ins Oval Office an den Zapfsäulen horrende Preise zahlen werden. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Biden einem Plan zustimmt, und Netanjahu könnte durchaus bereit sein, fünf Wochen zu warten, bevor er eine endgültige Entscheidung über einen Angriff auf den Iran trifft. Sowohl er als auch Biden könnten sich selbst etwas vormachen, wenn sie glauben, dass der Plan im Libanon – die Hisbollah bis zum Litani-Fluss zu drängen, wie in der US-Resolution 1701 vereinbart, die die libanesische Gruppe nie erfüllt hat – auf Kurs ist. Und genau wie die Israelis 1982 ihren eigenen christlichen, weißen, rassistischen Führer als Präsidenten einsetzen wollten, um daraus eine Art Pseudokolonie zu machen, wiederholt sich die Geschichte, komplett mit einem Eingeständnis eines Biden-Gesandten.

In einem Interview auf dem libanesischen Sender LBC unterlief Bidens Sonderbeauftragter Amos Hochstein ein Freudscher Versprecher, als er sagte: „Sobald WIR wählen, auswählen, sobald der Libanon einen neuen Präsidenten wählt“, ein ziemlich eindeutiger Beweis dafür, dass die USA versuchen, die Hisbollah durch die Einsetzung eines US-freundlichen Präsidenten aus der Regierung zu drängen. Werden wir jemals auch nur einen einzigen anständigen, aufschlussreichen Artikel von einem amerikanischen Journalisten lesen, der den wahren Plan für den Libanon aufdeckt?

Und was ist mit den Absichten der Region und Israels? Angesichts der Tatsache, dass ihnen praktisch die gesamte westliche Welt im großen Stil Straffreiheit gewährt hat, sollte es uns nicht überraschen, wenn ihre Ambitionen ziemlich groß sind. Im Gazastreifen geht das Töten weiter, und wir sind nicht mehr schockiert darüber, wer jetzt im Lager Dschabalija abgeschlachtet wird, wo die Verwundeten einfach liegen gelassen werden, wo sie hinfallen, und keine Hilfe oder Notfallmediziner sie erreichen können. Kinder, Schulen, Krankenhäuser. Der Preis für den Tod von Arabern ist praktisch null.

Wir sollten jedoch sehr skeptisch sein, was die Berichterstattung des Westens angeht und wer mit seinen Ansichten auftaucht, wenn auch unpassend. Tony Blair, kein Mann, den man am ehesten mit der Rettung von Menschenleben im Nahen Osten in Verbindung bringt, hat einen Plan, so das etablierte Arschloch Politico. Blair fordert eine internationale Truppe zur Überwachung des Gazastreifens, sobald die Israelis ihn vollständig unbewohnbar gemacht haben. Angesichts Blairs Verbindungen zu Israel ist hier jedoch äußerste Vorsicht geboten. Bereitet sich Israel auf eine Art westliches UN-Mandat im Gazastreifen vor – mit anderen Worten, dass die Amerikaner das Sagen haben, wie sie es in Afghanistan getan haben? Der Plan ist immer derselbe und war schon immer derselbe, seit zwei Camp-David-Gespräche den Palästinensern ein Friedensabkommen angeboten haben. Ihr könnt den gesamten Gazastreifen haben, aber gebt eure Waffen ab. Oder noch schlimmer: Hat Blair ein Angebot über eine obszöne Geldsumme erhalten, um die gesamte Aufgabe selbst zu übernehmen, vielleicht mit Hilfe von Eric Prince, dessen Privatarmee in Wartestellung darauf wartet, per Fallschirm in jedes Land der Welt abgesetzt zu werden, in dem er das große Geld wittert? Es ist nicht auszuschließen, da es für Israel nur eine Regel gibt: Man sollte nie glauben, dass man von seiner Verdorbenheit nicht noch einmal schockiert werden kann. Niemand ist so verdorben wie Blair und Netanjahu. Die Millionen Grabsteine zeugen davon.