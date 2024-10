Peter Thiel: Donald Trumps beliebtester „Neuseeland“-Milliardär

Peter Thiel muss den Lesern des CovertAction Magazine oder den Amerikanern im Allgemeinen nicht vorgestellt werden. Ich verweise Sie auf Jeremy Kuzmarovs „Sugar Daddy von Trumps Vizepräsidenten-Kandidat hat enge Verbindungen zur CIA“. Ich gehe davon aus, dass all das Material gelesen wurde, und befasse mich mit einem weiteren Kapitel der Thiel-Saga, das den Amerikanern vielleicht nicht so vertraut (oder sogar völlig unbekannt) ist.

Jeremy Kuzmarovs Artikel wurde durch Thiels jüngsten Schachzug ausgelöst, nämlich dass er JD Vance finanziert, Trumps Kandidat für den republikanischen Vizepräsidenten. Der Hinweis ist die Überschrift eines Artikels zum gleichen Thema im New Zealand Herald , Neuseelands größter Zeitung: „Das Geld des neuseeländischen Milliardärs Peter Thiel ist mit JD Vance verbunden, Donald Trumps Vizepräsidentschaftskandidat.“

Heimlich die neuseeländische Staatsbürgerschaft verliehen

„Neuseeländischer Milliardär“? Richtig, Peter Thiel ist Neuseeländer, wenn auch ein ausgesprochen abtrünniger. Er erhielt die neuseeländische Staatsbürgerschaft, was er jahrelang geheim hielt, bis die neuseeländischen Medien es enthüllten. Und getreu seiner Art ist er unter seinen „neuseeländischen Mitbürgern“ eine umstrittene Figur. Es ist eine faszinierende Geschichte von Macht, Geld und Einfluss.

Die Geschichte wurde 2017 bekannt, als neuseeländische Medien hinterfragten, warum der Kauf eines Lifestyle-Blocks in Wānaka (auf der Südinsel) für 13,5 Millionen NZ-Dollar durch sein Unternehmen ohne Beteiligung des Overseas Investment Office (OIO) Neuseelands erfolgte, das dafür zuständig ist, Anträge von Ausländern auf den Kauf von neuseeländischem Land zu genehmigen (oder, in sehr seltenen Fällen, abzulehnen). Die Begründung des OIO war einfach: Thiel ist kein Ausländer, sondern neuseeländischer Staatsbürger. Das war das erste Mal, dass jemand davon hörte.

Darüber hinaus wurde ihm im Juni 2011 die neuseeländische Staatsbürgerschaft verliehen, was sechs Jahre lang geheim gehalten wurde. Bill English, Premierminister der National Party im Jahr 2017, sagte, Thiel sei die Staatsbürgerschaft unter der Überschrift „außergewöhnliche Umstände“ für diejenigen verliehen worden, die die Aufenthaltsbestimmungen nicht erfüllten (Thiel war die Aufenthaltserlaubnis bereits 2006 gewährt worden).

„Peter Thiel startete eine PR-Offensive, bei der er öffentliche Auftritte gab und Geld spendete, bevor er die neuseeländische Staatsbürgerschaft erhielt. Der Zeitpunkt seines Wiederaufbauprojekts für Canterbury im Wert von 1 Million NZ-Dollar wurde klarer – es war im April 2011 und er erhielt im Juni desselben Jahres die Staatsbürgerschaft“ [ Die Provinz Canterbury und Christchurch, ihre größte Stadt, wurden 2010/11 von Tausenden Erdbeben verwüstet, die 185 Todesopfer forderten und Schäden in Milliardenhöhe verursachten. MH ].

„Er investierte auch in neuseeländische Technologieunternehmen, besuchte das Land für eine Konferenz und lobte das Land in Presseinterviews. In einem Artikel des Business Insider vom Januar 2011 bezeichnete Thiel Neuseeland als ‚Utopie‘ . Thiel investierte im Januar 2011 außerdem einen nicht genannten Betrag in Pacific Fibre, einen gescheiterten Versuch, ein zweites Untersee-Internetkabel zu bauen“ ( The Press , 27. Januar 2017, „PM verteidigt Staatsbürgerschaft des Milliardärs“).

Großes Medieninteresse

Die neuseeländischen Medien begannen, sich für Thiel zu interessieren. Die Christchurch Press titelte die Titelseite ihrer Ausgabe vom 25. Januar 2017 mit „Superreiche kaufen neuseeländische Schlupfwinkel auf“, und auf der Titelseite befand sich ein Kasten mit der Überschrift „Trumps Milliardärs-Kumpel ist neuseeländischer Staatsbürger“, illustriert mit einem Foto von Trump und Thiel zusammen. Und die ersten beiden Seiten ihrer Ausgabe vom 26. Januar 2017 widmete die Press ihm. Die Schlagzeile auf der Titelseite lautete: „Geld regiert die Welt: Zu verkaufen: Neuseeländische Häfen?“ (Das stammte aus der Zeit, als die Press noch ein seriöses Blatt war; heute ist sie, außer samstags, ein Boulevardblatt.)

Der Artikel listete Thiels neuseeländische Besitztümer auf – ein Haus in Auckland (Nordinsel, Neuseelands größte Stadt); ein Anwesen mit dem Spitznamen „Plasmahaus“ in Queenstown (Südinsel) sowie den bereits erwähnten Lifestyle-Block in Wānaka (ebenfalls Südinsel). Am selben Tag erschien ein Leitartikel mit der Überschrift „Hören Sie auf, Thiels Fragen zu blockieren“, dessen wichtigste Frage lautete, wie er unter „außergewöhnlichen Umständen“ die neuseeländische Staatsbürgerschaft erlangte. Er musste nicht einmal nach Neuseeland kommen, um seine Staatsbürgerschaft abzuholen – sie wurde ihm bei einer privaten Zeremonie im neuseeländischen Konsulat in Santa Monica, Kalifornien, verliehen.

Und die neuseeländischen Medien begannen, sich mit Thiels Kerngeschäft zu befassen: „Neuseeländische Geheimdienste und unsere Elitesoldaten des Special Air Service haben langjährige Geschäftsbeziehungen mit einem umstrittenen Big-Data-Unternehmen, das der Überraschungs-Neuseeländer Peter Thiel gegründet hat, wie der Herald enthüllen kann. Eine Untersuchung von Thiels Verbindungen zu Neuseeland hat ergeben, dass seine Firma Palantir Technologies die neuseeländischen Streitkräfte, den Security Intelligence Service und das Government Communications and Security Bureau zu ihren Kunden zählt, mit Verträgen, die mindestens bis ins Jahr 2012 zurückreichen.“

Einzigartig

Die Überraschungen hörten nicht auf: „Die Umstände, unter denen der Trump-unterstützende Milliardär Peter Thiel die neuseeländische Staatsbürgerschaft erhielt, waren so außergewöhnlich, dass sie sich nicht wiederholt haben, wie die Zahlen des Innenministeriums zeigen. Thiel wurde im Juni 2011 vom damaligen Innenminister Nathan Guy zum Kiwi ernannt, und zwar auf Grundlage einer selten angewandten Klausel des Staatsbürgerschaftsgesetzes für „außergewöhnliche Umstände“. Damit konnte der Technologieinvestor und Libertäre die Anforderungen umgehen, in Neuseeland gelebt zu haben – und dort leben zu wollen.“

„Auf Anfrage gemäß dem Gesetz über amtliche Informationen hat die Abteilung für Innere Angelegenheiten dem Herald Zahlen über die Anzahl der Fälle vorgelegt, in denen ein Minister die Staatsbürgerschaft unter der Ausnahmeklausel gewährt hat, wenn die Voraussetzungen für einen früheren oder künftigen Aufenthalt nicht erfüllt waren. Die Ergebnisse scheinen zu zeigen, dass Bürger Thiel einzigartig ist.“

Wie Sie in nur 12 Tagen die Staatsbürgerschaft erlangen

Die wirkliche Bombe kam im Juni 2017 und wurde durch diese Schlagzeile in der Presse verbreitet : „Thiels 12-Tage-Abkürzung zur Staatsbürgerschaft“ (30. Juni 2017). Potentielle neuseeländische Staatsbürger müssen innerhalb von fünf Jahren mindestens 1.350 Tage im Land verbringen, bevor sie die Staatsbürgerschaft erhalten. Thiel verbrachte nur 12 Tage, verteilt auf vier Reisen in den fünf Jahren, bevor er die Staatsbürgerschaft erhielt. „Außergewöhnliche Umstände“ in der Tat! Der Politiker, der Thiel als Einwanderungsminister 2011 die Staatsbürgerschaft verliehen hatte, verteidigte seine Entscheidung, als sie 2017 aufflog. Die gleiche Regierung war 2017 noch an der Macht, allerdings mit einem anderen Einwanderungsminister – interessanterweise sagte dieser, er hätte Thiel die Staatsbürgerschaft nicht verliehen.

Kunstausstellung zu Ehren Thiels

Das plötzliche Interesse der Neuseeländer an „unserem Mitbürger“ und der Skandal, der ihn zu einem Mitbürger machte, zeigte sich am merkwürdigsten in einer Thiel gewidmeten Kunstausstellung im Jahr 2017, die in den folgenden Jahren durch das Land tourte (ich sah sie in der Christchurch Art Gallery). Es handelte sich um Simon Dennys „The Founder’s Paradox“. Denny ist ein interessanter und sehr politischer Künstler. Er vertrat Neuseeland 2015 auf der Biennale in Venedig mit „Secret Power“.

Dabei wurde „gleichzeitig die grafische Designkultur der amerikanischen National Security Agency und Neuseelands Rolle innerhalb der Five Eyes-Geheimdienstallianz betrachtet“ ( Bulletin 194, Dezember 2018, Christchurch Art Gallery, Anthony Byrt). Nicky Hager ging mit dieser Ausstellung nach Venedig, benannt nach seinem Buch von 1996, das erstmals die Welt der Waihopai-Spionagebasis, der sie betreibenden Agentur – dem New Zealand Government Communications Security Bureau – und der Five Eyes-Spionageallianz enthüllte, deren integrale Bestandteile Waihopai und das GCSB sind. Ich verweise Sie auf meinen jüngsten Artikel im CovertAction Magazine .

Dennys Ausstellung drehte sich um Thiels ausgesprochen seltsame Weltanschauung, die typisch für extrem libertäre Milliardäre aus dem Silicon Valley ist. In seinem Fall ging es auch um seine Obsession mit J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe -Büchern (seine Spionagesoftware heißt Palantir nach einem magischen Artefakt in den Büchern, einer hochwertigen Kristallkugel). Die Ausstellung war als aufwendiges, detailliertes Spiel konzipiert, das die Weltanschauung von Thiel und seinen Kumpels illustrierte.

So erscheint er dort beispielsweise in einem riesigen Porträt als „Unsterblicher“, der bereit ist, gegen den Drachen der Demokratie und all die anderen furchteinflößenden Monster zu kämpfen, die die Oberschicht in ihren Schlupflöchern quälen. Thiel ist eine ironiefreie Zone – er machte einen seiner seltenen Besuche in seinem Land der Zweckbürgerschaft, um sich die Ausstellung selbst anzusehen, als sie 2017 in Auckland zu sehen war.

Ich bin der Organisator der Kampagne gegen die ausländische Kontrolle von Aotearoa (CAFCA. Aotearoa ist der indigene Māori-Name für Neuseeland). Aus der Sicht von CAFCA erregte dieses Zitat aus dem Bulletin der Christchurch Art Gallery (siehe oben) meine Aufmerksamkeit: „… Womit wir nicht gerechnet hatten, waren die mit Neuseeland verbundenen Irrwege, in denen wir schnell landen würden: Thiels tiefe Fixierung auf Der Herr der Ringe zum Beispiel oder seine Verbindungen zu der Lebensverlängerungswissenschaftlerin und Biotech-Risikokapitalgeberin Laura Deming – einer ausgewanderten Neuseeländerin.“

„Dann gab es die seltsame Geschichte der Wharekauhau Lodge. Mitte der 1990er Jahre beteiligte sich eine Gruppe von Investoren – viele von ihnen prominente Libertäre – an einem Immobiliengeschäft für eine große Farmstation und ein Luxus-Lodge in Wairarapa (im unteren Teil der Nordinsel).

Unter ihnen waren der ehemalige neuseeländische Finanzminister Roger Douglas und die extrem libertären Autoren eines von Thiels Lieblingsbüchern, „ The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State“ , der Amerikaner James Dale Davidson und der verstorbene britische Peer Lord William Rees-Mogg (dessen Sohn Jacob eine Schlüsselfigur in der pro-Brexit-Politik Großbritanniens ist).“

Die Personen hinter Wharekauhau Lodge (Roger Douglas et al.) waren Ende der 1990er Jahre Gegenstand der ersten CAFCA-Beschwerde wegen „mangelnden Charakters“ gemäß den Bestimmungen des Overseas Investment Act bei der damaligen Overseas Investment Commission (OIC, heute Overseas Investment Office (OIO)); und es muss darauf hingewiesen werden, dass keiner dieser Leute mehr bei Wharekauhau Lodge involviert ist. Um es kurz zu machen: Unsere Beschwerde wurde nicht stattgegeben.

Der beste Artikel in den neuseeländischen Mainstream-Medien über Thiels Neuseeland-Verbindung (er ist das beste Beispiel eines „Boltholers“, der hier das erworben hat, was das 1 % als „Apokalypse-Versicherung für Milliardäre“ bezeichnet) ist Matt Nipperts „Citizen Thiel“ im New Zealand Herald , Februar 2018.

Seitdem geistert er durch das Land

Die Ironie ist, dass Thiel, nachdem er 2011 die neuseeländische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, das Land praktisch verließ. Als die Geschichte 2017 ans Licht kam, war alles im Windschatten seines Privatjets. Der amerikanische Schriftsteller Max Chafkin schrieb 2021 ein faszinierendes Buch mit dem Titel The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power . Es bietet einige Einblicke in Thiel und Neuseeland.

Chafkin schreibt:

„Das Haus in Neuseeland und ein etwa 200 Hektar großes Stück Ackerland etwa 60 Kilometer nördlich davon, das er später erwarb, waren nicht zum Feiern da; wie der Panikraum vermuten ließ, war es ein Fluchtplan. Wie viele in seinem Netzwerk war Thiel ein bisschen ein Prepper – ein Begriff, der Leute beschreibt, die glaubten, dass das Ende der Welt oder zumindest der Zivilisation noch zu ihren Lebzeiten stattfinden würde, und die Gold und Schusswaffen horteten, manchmal in unterirdischen Sicherheitsräumen.“

„Mit anderen Worten, das war eine andere Art von Absicherung, und Neuseeland – abgelegen, englischsprachig und mit einer rechtsgerichteten Regierung, die damals von einem reichen ehemaligen Devisenhändler, John Key, geführt wurde – war ein attraktives Ziel für einen konservativen Milliardär mit einer paranoiden Ader. Thiel suchte mehr als nur einen Bunker; er wollte ein Backup-Land.“

Chafkin fährt fort:

„… Das riesige Stück Ackerland blieb unberührt und unbebaut. Es gab keinen Bunker – und Matt Nippert, der Reporter des Herald , der die Nachricht von Thiels Staatsbürgerschaft verbreitet hatte, hatte den Verdacht, dass Thiel die Idee kurz nach Trumps Wahl aufgegeben hatte. ‚Es war eine Absicherung‘, sagte er mir [Chafkin]. Thiel, so schloss er, war besorgt darüber, dass die Demokraten die US-Steuerpolitik ändern könnten. Aber nachdem Trump gewonnen hatte – und die Regierung der rechtsgerichteten National Party Neuseelands 2017 durch die linksgerichtete Labour Party des Landes unter Jacinda Ardern ersetzt wurde – verlor er das Interesse.“

Genehmigung zum Bau einer Luxuslodge verweigert

Doch Thiel hat seine Verbindungen zu Neuseeland nicht völlig abgebrochen. Er verbrachte mehrere Jahre damit, die Genehmigung zum Bau einer Luxuslodge auf seinem Land in Wānaka zu erhalten. Das endete nicht gut für ihn. Er stieß auf einen Gegner, der gewaltiger war, als er es gewohnt war – die neuseeländische Bürokratie. „Der amerikanische Milliardär Peter Thiel scheint seine Pläne für eine Luxuslodge in Wānaka aufgegeben zu haben. Die Lodge am Ufer des Lake Wānaka wurde von dem Architekten Kengo Kuma and Associates entworfen, einem Unternehmen, das für den Entwurf des Olympiastadions in Tokio bekannt ist. Sie besteht aus drei miteinander verbundenen Lodge-Gebäuden und zwei freistehenden Gebäuden mit 11 Gästesuiten, die bis zu 30 Gäste beherbergen können.“

„Aber die Otago Daily Times hat berichtet, dass das Umweltgericht bestätigt hat, dass Thiels Unternehmen, Second Star Ltd, keine Berufung beim High Court eingelegt hat, nachdem eine frühere Berufung abgelehnt worden war. Im Juni [2024] berichtete Stuff , dass Second Star Ltd gegen die Entscheidung eines unabhängigen Gremiums des Queenstown Lakes District Council, die Genehmigung für die Besucherunterkunft in Damper Bay zu verweigern, Berufung beim Umweltgericht eingelegt hat. In einer Entscheidung vom Mai [2024] lehnten Richter Prudence Steven und Kommissar Mark Mabin die Berufung ab, hauptsächlich aufgrund der Sichtbarkeit der geplanten Lodge auf einem Gelände mit herausragender Naturlandschaft.“

„,Wir erkennen an, dass das Design des Vorschlags ansprechend ist und sich an die Umgebung anpasst‘, sagte Richter Steven. ,Die Gebäude erstrecken sich jedoch etwa 190 m über das Gelände, was … fast der Länge von zwei Fußballfeldern entspricht.‘ [ Im neuseeländischen Kontext steht Football für Rugby Union, den international bekanntesten Mannschaftssport des Landes. MH. ] Gebogene Dachelemente würden die horizontale Wirkung des langen Gebäudes und der 35 m langen Glasfenster nicht wesentlich abmildern, berichtete Stuff zuvor “ ( Stuff , 28. Juli 2024).

Thiels Projekt wurde von einer Kombination aus dem örtlichen Queenstown Lakes District Council (es entsprach nicht den Planungsregeln) und lokalen Umweltschützern vereitelt. Letzteren gefielen Thiel und seine weithin publizierten Ansichten definitiv nicht. Ein Sprecher der Upper Clutha Environmental Society wurde mit den Worten zitiert: „Ich schlage vor, dass der Antragsteller seine undemokratischen Ideen in den Vereinigten Staaten zurücklässt, wenn er nach Neuseeland kommt“ ( The Press , 25. Mai 2022, „Ratsplaner unbeeindruckt von Vorteilen einer Luxuslodge“).

Man muss sich fragen: Was war für Thiel so an Neuseeland so attraktiv? Nun, wie bereits erwähnt, ist er ein Herr der Ringe- Nerd durch und durch ( obwohl ich bezweifle, dass er sich selbst als Hobbit sieht; eher als Lord oder, besser gesagt, als König). Und dies ist das Land, das aus der Tatsache, dass der Neuseeländer Peter Jackson um die Jahrhundertwende seine Blockbuster-Filmtrilogie „ Herr der Ringe“ in diesem Land drehte, eine sehr lukrative Nischentourismusbranche aufgebaut hat.

„Apokalypse-Versicherung für Milliardäre“

Das ist eine echte Sache – es gab viel internationale und lokale Medienberichterstattung über ausländische Milliardäre, die ihre Wetten mit einigen erstklassigen neuseeländischen Immobilien absichern wollten. Es gibt viele Beweise für „Boltholers“ (Thiel ist nicht allein), aber es wurden nie glaubwürdige Beweise für die Bunker gefunden, die diese Leute Gerüchten zufolge auf ihren neuseeländischen Grundstücken installiert haben sollen. Es ist eine endlose Quelle der Faszination – während Neuseelands extrem strengem Covid-19-Lockdown 2020 wurde ich telefonisch aus Dänemark zum Thema Milliardäre, Schlupflöcher und Bunker interviewt (das war mein einziger Auftritt in den dänischen Medien – und das auch noch auf Dänisch).

Tatsächlich erwies sich die „Versicherung“ als nicht viel wert, als die Apokalypse tatsächlich an die Tür klopfte. Im Jahr 2020 rief die Labour-Regierung unter Jacinda Ardern den nationalen Notstand aus und schloss die Grenze auf unbestimmte Zeit. Damit wurden praktisch alle Menschen aus dem Ausland ausgesperrt – auch Neuseeländer, die zum Zeitpunkt der Apokalypse im Ausland oder außerhalb des Landes lebten. Für Leute wie Bürger Thiel wurden keine Ausnahmen gemacht. Es war für die Bürger sehr schwierig, wieder ins Land zu kommen.

Ich weiß das, weil es meine unmittelbare Familie betraf. Meine Frau saß im Ausland fest und konnte nur dank eines von der neuseeländischen Regierung organisierten Rückführungsflugs (der sehr kurzfristig und sehr teuer war) zurückkommen. Nach der Ankunft wurden alle Insassen des Flugzeugs zwei Wochen lang zwangsweise in einem der ansonsten geschlossenen und verlassenen Hotels des Landes isoliert und unter Militärschutz gestellt, wie auch alle anderen Ankömmlinge in diesem Zeitraum.

War das eine populäre Politik? Später im Jahr 2020 fanden in Neuseeland die geplanten Parlamentswahlen statt, und die Ardern-Regierung gewann mit einem der größten Erdrutschsiege in der neuseeländischen Geschichte – ein Ausdruck der Dankbarkeit für ihre drakonischen Maßnahmen, die die Zahl der Todesopfer während des Lockdowns in Neuseeland im Jahr 2020 auf 26 begrenzten (und in jenem Winter null Fälle von Grippe oder anderen Atemwegserkrankungen) bewirkten.

Was ist jetzt mit „Kiwi“ Thiel?

Er geht noch auf Nummer sicher. 2022 wurde berichtet, er habe die maltesische Staatsbürgerschaft beantragt – das Land verkauft Pässe. Und mit Neuseeland ist er vielleicht noch nicht fertig. Im August 2024 sagte er dem US-Podcaster Joe Rogan, er denke darüber nach, nach Neuseeland zu ziehen, und machte dafür Kaliforniens „konfiskatorische Besteuerung“ verantwortlich. „Das Extreme, das ich immer wieder sage, ist, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob ich den Staat oder das Land verlassen soll“, sagte Thiel und fügte hinzu, es sei „hart“, sich für eine neue Heimat zu entscheiden, weil es in weiten Teilen der Welt „so viel schlechter“ gehe als in den Vereinigten Staaten.“

Und es gibt noch eine letzte Ironie in der Sache: Thiel soll das Interesse an Neuseeland verloren haben, als Jacinda Arderns Labour-Regierung die Wahlen 2017 gewann. Anfang 2023 schockierte sie das Land, indem sie als Premierministerin zurücktrat und sich aus der Politik zurückzog (was ihrer Regierung, die bei den Wahlen 2023 eine schwere Niederlage erlitt, das Ende bescherte).

Wo ist sie jetzt? Sie lebt in den USA, wo sie als Star innerhalb der „liberalen Elite“ gilt – 2024 trat sie öffentlich beim Parteitag der Demokraten auf und wurde in einer Titelgeschichte des Time Magazine über Melinda French Gates zitiert. [1]

Erst kürzlich wurde ihr im September bei einer glamourösen Zeremonie in Venedig, die von Oprah Winfrey ausgerichtet wurde, ein Preis verliehen. Das sind die Kreise, in denen sie sich derzeit bewegt. Da sein Erzfeind jetzt in den USA ist und die Regierung in Neuseeland jetzt viel milliardenfreundlicher ist, ist es möglich, dass Thiel sich herablässt, mehr als 12 Tage in seinem Heimatland zu verbringen. Aber nur sehr wenige Neuseeländer werden untröstlich sein, wenn er es nicht tut.