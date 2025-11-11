Von Edward Slavsquat

Nicht zu verwechseln mit unipolaren Kohlenstoffmärkten

Am 22. November trifft sich die G20 im BRICS-Staat Südafrika, um über die größte Krise der Menschheit zu diskutieren: Die Nationen der Welt haben Schwierigkeiten, ihre UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen. Das sind nur noch fünf Jahre!

Um es mit den Worten der G20-Website zu sagen: Das ist nicht gut – das ist schlecht.

Südafrika hat seine G20-Präsidentschaft genutzt, um sich auf diese existenzielle Bedrohung zu konzentrieren: „Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind zwar allen gemeinsam, ihre Ursachen und Folgen sind jedoch ungleich verteilt … Der Mangel an vorhersehbaren und nachhaltigen Finanzmitteln für Entwicklung und Klimaschutz verschärft diese Ungleichheiten.“

Natürlich sagen Taten mehr als Worte, insbesondere wenn dringender Handlungsbedarf in Sachen Klimaschutz besteht.

Die BRICS-Staaten, die als „Fellowship of the Ring“ der multipolaren Weltordnung fungieren, nur mit weniger Zauberern und mehr öffentlich-privaten Partnerschaften, haben hinter den Kulissen daran gearbeitet, die Grundlagen für gerechte Mechanismen zur Kohlenstoffbilanzierung zu schaffen, die allen relevanten Interessengruppen helfen werden, ihre SDGs zu erreichen, bevor die Welt von lebensbedrohlichem Kohlenstoff umhüllt wird.

Allein in den letzten sechs Wochen haben die BRICS-Staaten enorme Fortschritte bei der Erfassung und letztendlich der Beseitigung aller Kohlenstoffemissionen auf der Erde gemacht.

25. September: Chinas Kohlenstoffmarkt boomt!

Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete über die Höhepunkte der China Carbon Market Conference, die Ende September in Shanghai stattfand:

Bis Ende August belief sich das kumulierte Handelsvolumen des chinesischen Emissionshandelsmarktes auf fast 700 Millionen Tonnen, mit einem Handelswert von etwa 48 Milliarden Yuan (etwa 6,6 Milliarden US-Dollar). Bemerkenswert ist, dass das Gesamttransaktionsvolumen für das gesamte Jahr 2024 laut einem Bericht über die Entwicklung des nationalen Kohlenstoffmarktes das höchste seit Beginn des Handels im Jahr 2021 war.

10. Oktober: Brasilien schlägt internationale Standards zur Integration der globalen Kohlenstoffmärkte vor

Brasilien hat sich etwas Besonderes für die bevorstehende UN-Klimakonferenz COP30 ausgedacht, die vom 10. bis 21. November in der brasilianischen Hafenstadt Belém stattfinden wird.

TV BRICS, ein von der russischen Regierung finanziertes Medienprojekt mit Sitz in Moskau, berichtete:

Brasilien beabsichtigt, das Projekt „Open Coalition for Carbon Market Integration” auf der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) vorzustellen. Die Initiative des brasilianischen Finanzministeriums sieht die Harmonisierung der Standards internationaler Emissionshandelssysteme und die Schaffung eines einheitlichen, transparenten und nachhaltigen Marktes vor. Die Koalition soll Teil des Regierungsprogramms „New Brazil” werden, einer Strategie, die darauf abzielt, Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz miteinander zu verbinden. Die Teilnahme an der Initiative ist freiwillig, und die Struktur steht jederzeit neuen Mitgliedern offen. Laut Cristina Reis, stellvertretende Sekretärin für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im Finanzministerium, ist das Ziel des Projekts, die globale Dekarbonisierung zu beschleunigen. „Die Idee ist, dass die Länder zusammenarbeiten, um die Emissionen zu reduzieren und damit die Gefahr einer Klimakrise und die negativen Auswirkungen von Treibhausgasen auf den Planeten zu verringern”, sagte sie.

20. Oktober: Kann Indiens Kohlenstoffmarkt die „Cleantech-Zukunft” des Landes vorantreiben?

Die Begeisterung für Indiens Emissionshandelssystem (CCTS), das 2023 eingeführt wurde, wächst. Der Emissionshandel soll nächstes Jahr beginnen, und es bestehen große Hoffnungen, dass das System „Indiens Cleantech-Zukunft vorantreiben” wird, was auch immer das bedeuten mag.

22. Oktober: Südafrika führt „hochintegrierte“ Kohlenstoffmärkte ein

Auch Südafrika hat sich intensiv mit einem eigenen Projekt zur Förderung eines „klimafreundlichen Wachstums“ beschäftigt.

Die südafrikanischen Staatsmedien verkündeten die gute Nachricht:

Die Regierung plant die Einführung eines neuen Rahmens zur Steuerung und zum Ausbau hochintegrierter Kohlenstoffmärkte in Südafrika. Auf dem Carbon Markets Africa Summit 2025 erklärte der Minister für Forstwirtschaft, Fischerei und Umwelt, Dr. Dion George, dass Kohlenstoffmärkte, wenn sie integer gesteuert werden, Finanzmittel mobilisieren, Technologien transferieren und integratives Wachstum fördern können. „Der Rahmen schafft die Grundlage für die Entwicklung, Regulierung und Skalierung von hochintegrierten Kohlenstoffmärkten in Südafrika. Er soll ein Umfeld schaffen, das glaubwürdige, transparente und sozial integrative Kohlenstoffmarktaktivitäten ermöglicht und mit unseren national festgelegten Beiträgen und den Kooperationsmechanismen des Pariser Abkommens im Einklang steht“, sagte der Minister am Mittwoch in Johannesburg. Die national festgelegten Beiträge (NDCs) verkörpern die Bemühungen Südafrikas, die nationalen Emissionen zu reduzieren und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. „Die Zukunft der Kohlenstoffmärkte wird nicht durch Versprechen, sondern durch Leistung bestimmt werden. Unser Ziel ist einfach: ein glaubwürdiges System aufzubauen, das Investitionen anzieht, echte Emissionsreduktionen erzielt und dauerhaften Wert für unsere Bevölkerung schafft. Durch Integrität, Innovation und Partnerschaft kann Afrika eine neue Ära klimafreundlichen Wachstums einläuten“, sagte George. Der Entwurf des südafrikanischen Kohlenstoffmarkt-Rahmenwerks wurde gemäß Artikel 6 des Pariser Abkommens entwickelt.

Unterdessen arbeitet Südafrika mit der Arbeitsgruppe für nachhaltige Finanzierung der G20 zusammen, um „die Integrität der Kohlenstoffkreditmärkte zu verbessern, die Marktfragmentierung zu verringern und die Effizienz des Kohlenstoffmarktes zu steigern“.

27. Oktober: Russland präsentiert G20 seine Erfolge auf dem Kohlenstoffmarkt

Im Vorfeld des Gipfels in Johannesburg traf sich Nikita Kondratiev, Minister für wirtschaftliche Entwicklung Russlands, mit seinen G20-Kollegen in Kapstadt, um ihnen die gut dokumentierte Affinität Moskaus zur Kohlenstoffbilanzierung näherzubringen:

Die G20-Länder müssen ihre Erfahrungen bei der Entwicklung emissionsarmer Technologien austauschen, die einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dies erklärte Nikita Kondratiev, Direktor der Abteilung für multilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sonderprojekte des russischen Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung, nach der Abschlusssitzung der Arbeitsgruppe und dem G20-Ministertreffen zu Umwelt und Klimabilanz, das in der südafrikanischen Stadt Kapstadt stattfand. Die Diskussionen in den beiden Sitzungen basierten auf den von der südafrikanischen Präsidentschaft festgelegten Prioritäten. Im Bereich Klima diskutierten die Parteien die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Kontext der nachhaltigen Entwicklung und der Anpassung an den Klimawandel, Mechanismen zur Reaktion auf Kollateralschäden und zur Sicherstellung eines gerechten Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. „Unsere Delegation stellte … Erfolge bei der Erreichung der CO2-Neutralität in Sachalin sowie die ersten erfolgreichen Ergebnisse bei der Entwicklung des nationalen freiwilligen CO2-Marktes in Russland vor“, schloss Nikita Kondratiev.

Bitte klatschen Sie.

Seltsamerweise wurde der Kreuzzug der BRICS-Staaten gegen Kohlenstoff von vertrauenswürdigen Stimmen in unabhängigen Medien, die den glorreichen Aufstieg der multipolaren Weltordnung predigen, merkwürdig ignoriert. Warum schweigen sie zu den größten Erfolgen der BRICS-Staaten? Das macht keinen Sinn, wenn man für die Werte der multipolaren Welt werben will: gerechter, nachhaltiger und integritätsvoller Kohlenstoffhandel.