Andrew Korybko

Er wollte damit nicht nur Soft Power-Punkte sammeln, sondern darauf hinweisen, dass die jüngsten von den USA unterstützten Lösungen für die Levante aus Gründen der Konsistenz auch auf die Ukraine übertragen werden könnten.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow gab Mitte Oktober ein informatives Interview mit Kommersant. Russische internationale Medien konzentrierten sich hauptsächlich auf seine Bemerkungen über die Beziehungen zu den USA, die Besorgnis über die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine und die spezielle Militäroperation, aber er entlarvte dabei auch die Doppelstandards der USA bei der Lösung der levantinischen und ukrainischen Konflikte. Hier ist genau das, was er sagte, was dann in Bezug auf seine praktische Relevanz analysiert wird:

„[Die Trump-Erklärung für dauerhaften Frieden und Wohlstand] betont, dass der Schutz der Menschenrechte, die Gewährleistung der Sicherheit, der Respekt für die Würde sowohl der Israelis als auch der Palästinenser sowie Toleranz und gleiche Chancen für alle Regionen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit des Abkommens (dieser Erklärung) sind. Die Erklärung fordert die Ausrottung von Extremismus und Radikalismus in all seinen Formen. Goldene Worte. Aber aus irgendeinem Grund gilt dies für Palästinenser und Israelis, aber nicht für Russen in der Ukraine.

Erst kürzlich sagte Thomas Barrack, der US-Sonderbeauftragte für Syrien (und auch US-Botschafter in der Türkei), in Bezug auf einen anderen Teil des Nahen Ostens, Syrien, dass die Arabische Republik Syrien ein System brauche, das einer Föderation nahekommt und die Kultur und Sprache aller ethnischen und religiösen Gruppen in der Gesellschaft bewahren würde. Genau darum ging es in den Minsker Vereinbarungen. Aus irgendeinem Grund ist der Westen bereit, diese Prinzipien überall anzuwenden, aber in der Ukraine ist er ‚nicht bereit‘.“

Beginnen wir mit dem ersten Teil: Russland fordert die Entnazifizierung der Ukraine, was die „Ausrottung von Extremismus und Radikalismus“ in all seinen Formen dort durch eine hybride kinetisch-rechtliche Vorgehensweise erfordert. Die kinetischen Mittel werden durch Angriffe auf faschistisch inspirierte ukrainische Milizionäre wie die Asow-Brigade vorangetrieben, während die rechtlichen Mittel als Teil der dauerhaften politischen Lösung vorgesehen sind, die Putin anstrebt. Ein ähnlich symbolischer multilateraler Aufruf wie die Trump-Erklärung könnte der erste Schritt in diese Richtung sein, während die Verhandlungen weiterlaufen.

Was den zweiten Teil betrifft: Russland wird die umstrittenen Regionen, die unter seiner Kontrolle stehen, nicht an die Ukraine abtreten, nachdem deren Bevölkerung im September 2022 für einen Beitritt zu Russland gestimmt hatte. Aber es könnte sub-föderative kulturell-linguistische Rechte für die Russen verlangen, die in den ukrainisch kontrollierten Gebieten verbleiben, falls die Frontlinie einfriert. Um es klarzustellen: Russland besteht offiziell darauf, dass es die Gesamtheit der umstrittenen Regionen befreien wird. Aber der oben erwähnte Vorschlag, der von Minsk und Syrien inspiriert ist, könnte einen großen Kompromiss erleichtern, wenn alle Seiten den politischen Willen dazu haben.

Die Relevanz der Entlarvung der Doppelstandards der USA bei der Lösung der levantinischen und ukrainischen Konflikte besteht daher nicht nur darin, Soft Power-Punkte zu sammeln, sondern darauf hinzuweisen, dass die oben genannten, von den USA unterstützten levantinischen Lösungen im Interesse der Konsistenz auf die Ukraine angewendet werden könnten. Dies setzt voraus, dass die USA an politischer Konsistenz interessiert sind. Aber ob dies richtig oder falsch ist, mindert nicht Lawrows Beweggründe, die politischen Präzedenzfälle anzusprechen, die die USA gerade erst geschaffen haben.

Realistisch betrachtet scheint Trump mehr als ein halbes Jahr nach Beginn seiner Gespräche mit Putin nicht daran interessiert zu sein, plötzlich auf die russischen Vorschläge zur Ukraine einzugehen, denn wenn er dies wäre, hätte er bereits Druck auf Selenskyj ausgeübt – statt seine Rhetorik zu verschärfen und sogar eine militärische Eskalation in Betracht zu ziehen. Dennoch könnten Russlands anhaltende Fortschritte auf dem Schlachtfeld und das vorhersehbare Scheitern der nächsten möglichen, von den USA unterstützten ukrainischen Offensive ihn dazu bringen, seine Haltung zu überdenken. In diesem Fall würden Lawrows implizite Vorschläge relevant werden.