BRICS vs. USA in Afrika

Andrew Korybko

An dieser neuen Front des Neuen Kalten Krieges wird sich die chinesisch-russische Entente wahrscheinlich enger mit dem US-geführten Westen abstimmen.

Afrika taucht aufgrund seiner wachsenden Bedeutung in globalen Angelegenheiten zunehmend in den Diskussionen der großen Länder und Organisationen auf. Die UNO erwartet, dass mehr als die Hälfte des Weltbevölkerungswachstums bis 2050 auf diesem Kontinent stattfinden wird, wobei sich die Zahl der Menschen in Afrika südlich der Sahara bis dahin verdoppelt. Dies wird neue Markt- und Arbeitsmarktchancen eröffnen, die neben den bereits bestehenden Ressourcenchancen das internationale Interesse auf sich gezogen haben, aber auch zu entwicklungspolitischen und humanitären Herausforderungen führen.

Die Kazan-Erklärung, die gerade auf dem letzten BRICS-Gipfel verabschiedet wurde, spricht in hohem Maße davon, Afrika in dieser Transformationsphase zu helfen und zu stärken, aber diese Länder – ob als Ganzes, durch minilaterale oder bilaterale Abkommen – werden dort unweigerlich mit den USA konkurrieren müssen. Die große Strategie der USA nimmt verschiedene Formen an, die in dieser Analyse kurz beschrieben werden, aber insgesamt zielt sie darauf ab, die Bemühungen der anderen zu behindern, um gegenseitig von diesen Prozessen zu profitieren und Afrika so weit wie möglich auszubeuten.

Die sichtbare Manifestation dieser Strategie ist die fortgesetzte Bereitstellung humanitärer Hilfe, die auf den ersten Blick edel klingt, in Wirklichkeit aber von Hintergedanken geleitet ist. Diese Form der Unterstützung wurde über Jahrzehnte hinweg als Waffe eingesetzt, um korrupte Eliten zu kultivieren und zu kooptieren, um Abhängigkeitsverhältnisse zu institutionalisieren, aus denen sich die Empfängerländer nur schwer wieder befreien können. Damit sollen Einflussmöglichkeiten geschaffen werden, die zur Legitimierung einseitiger Geschäfte mit dem Westen genutzt werden können.

Die BRICS-Staaten – die sich im Folgenden entweder auf die Gruppe als Ganzes, auf die Miniländer darin oder auf einzelne Mitglieder beziehen – können dem entgegenwirken, indem sie ihre afrikanischen Partner bei der landwirtschaftlichen Entwicklung unterstützen, sodass diese schließlich weniger abhängig von amerikanischer Hilfe werden. Große Getreideproduzenten wie Russland können in der Zwischenzeit auch mehr ihrer eigenen, nicht an Bedingungen geknüpften Hilfe bereitstellen. Es muss ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Deckung des unmittelbaren Bedarfs und der langfristigen Annäherung der Länder an die Selbstversorgung.

Die nächste Art und Weise, in der sich die US-Strategie gegenüber Afrika manifestiert, ist das „Africa Growth and Opportunity Act“ (AGOA), das einen zollfreien Handel zwischen ihnen ermöglicht. Die Kehrseite dieser Vereinbarung ist, dass die USA Länder wie Äthiopien und Mali als Strafe für ihre Weigerung, ihren politischen Forderungen nachzukommen, aus der Vereinbarung ausgeschlossen haben. Mit anderen Worten, obwohl diese Vereinbarung sicherlich einige wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt, können diese abgeschnitten werden, wenn die Länder nicht tun, was die USA wollen.

Die Antwort der BRICS war die Liberalisierung des Handels und der Investitionen mit Afrika insgesamt, was durch die Schaffung der „Africa Continental Free Trade Area“ (AfCFTA) einfacher denn je ist. China ist in dieser Hinsicht aufgrund seiner im Vergleich zu den anderen BRICS-Mitgliedern viel größeren und entwickelteren Wirtschaft führend, aber auch Russland, Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate machen große Fortschritte in dieser Richtung. Ziel ist es, die Handelspartnerschaften dieser Länder zu diversifizieren, damit sie nicht destabilisiert werden, wenn die USA sie aus dem AGOA ausschließen.

Aufbauend auf der handelspolitischen Dimension dieser Strategie ist die finanzielle, bei der die USA die führende Rolle des Westens in globalen Finanzinstitutionen wie dem IWF und der Weltbank ausnutzen, um verzweifelten Ländern an Bedingungen geknüpfte Kredite zu gewähren. Diese werden dann als Waffe eingesetzt, um ihre einseitigen Handels- und Investitionsbeziehungen weiter zu festigen und gleichzeitig ihre Führer zu bestimmten politischen Zugeständnissen zu zwingen. Das Endergebnis ist, dass die Empfängerländer mehr von ihrer Souveränität verlieren und soziopolitische Unruhen riskieren.

China hat unter den BRICS-Ländern die Führung übernommen, indem es im Rahmen seiner Gürtel- und Straßen-Initiative (BRI) Darlehen ohne Auflagen bereitstellt, um für beide Seiten vorteilhafte Megaprojekte zu finanzieren und Ländern in Schwierigkeiten zu helfen, westliche Schuldenfallen der oben beschriebenen Art zu vermeiden. Die wachsende Rolle der BRICS als eigenständiger Finanzakteur, insbesondere im Hinblick auf die von ihr gegründete Neue Entwicklungsbank, könnte diese Bemühungen ergänzen, um Behauptungen entgegenzuwirken, dass afrikanische Staaten lediglich die Abhängigkeit vom Westen gegen die Abhängigkeit von China eintauschen.

Weiter geht’s, wollen die USA Afrika auf seinem Weg durch die „Vierte Industrielle Revolution“/“Great Reset“ (4IR/GR) begleiten, indem sie den gesamten Kontinent durch die im Dezember 2022 gestartete Initiative „Digitale Transformation mit Afrika“ (DTA) online bringen. Im Bericht des Carnegie Endowment vom März 2024 wird festgestellt, dass mit den versprochenen 800 Millionen Dollar bis dahin bis jetzt nicht viel erreicht worden ist. Wenn jedoch Fortschritte erzielt werden und es sich nicht nur um einen Schmiergeldfonds oder einen PR-Gag handelt, dann würde dies wahrscheinlich zu einer kontinentweiten digitalen Überwachung führen.

Die afrikanischen Länder könnten sich ein Beispiel an Russland und einigen anderen BRICS-Mitgliedern nehmen, indem sie Gesetze zur Datenlokalisierung erlassen, die es verbieten, die Daten der Nutzer ins Ausland zu senden. Das ist keine Patentlösung für die digitale Überwachung, aber es bietet das bestmögliche Gleichgewicht zwischen den dringend benötigten ausländischen digitalen Investitionen in (in diesem Fall sich entwickelnde) Volkswirtschaften und der nationalen Sicherheit. Parallel dazu sollten die afrikanischen Länder um solche Investitionen aus den BRICS-Staaten werben, wobei China bereits ein Hauptpartner ist.

Ressourcengewinnung ist ein weiteres Element der großen Strategie der USA gegenüber Afrika, das durch den Lobito-Korridor, der im September 2023 von den USA und der EU vorgestellt wurde, um den Export von Mineralien aus dem südlichen Afrika auf den westlichen Markt zu erleichtern, priorisiert wird. Diese Region ist reich an Kupfer, Lithium und anderen Ressourcen, die für die 4IR/GR unverzichtbar sind, in der die USA und China scharf miteinander konkurrieren, um die Konturen der künftigen Weltwirtschaft zu gestalten.

Der sicherste Weg, um sicherzustellen, dass mineralienreiche afrikanische Länder nicht ausgebeutet werden, ist die Nachahmung von Tansanias „National Wealth And Resources (Permanent Sovereignty Act“ von 2017.uid=“67″>National Wealth And Resources (Permanent Sovereignty) Act“, das den Export von Rohstoffen zur Verarbeitung verbietet. Damit soll der Aufbau einer einheimischen Verarbeitungsindustrie gefördert werden, die den Wert dieser Exporte erhöht und Arbeitsplätze für die wachsende Bevölkerung schafft. Die globalen Kosten werden steigen, wenn genügend Länder diese Politik kopieren, aber es wäre zum Wohle der eigenen Bevölkerung.

Bei der Betrachtung der ruchloseren Formen der großen Strategie der USA gegenüber Afrika dürfen Beobachter nicht die zahlreichen Informationskampagnen vergessen, die sie auf dem gesamten Kontinent führen. Diese zielen darauf ab, ihre Rivalen wie Russland zu diskreditieren, zwischenstaatliche Zwietracht zu schüren, wie etwa zwischen den BRICS-Mitgliedern Äthiopien und Ägypten, und die Verschärfung bereits bestehender interner (in der Regel identitätsbezogener) Differenzen, um fragile Staaten durch Hybrid Kriegsführung als Strafe dafür zu destabilisieren, dass sie nicht vor den Forderungen der USA kapitulieren.

Bessere „Pre-Bunking, Medienkompetenz & Demokratische Sicherheit„-Politiken sind der einzige Weg, um die Verteidigung der anvisierten Staaten und Gesellschaften zu verbessern, aber es wird Zeit benötigen, sie anzuwenden, selbst im besten Fall, sodass diesen Kampagnen einige Schwierigkeiten folgen werden. Der Reputationsschaden für die BRICS-Länder kann durch Gegenoperationen gemildert werden, zwischenstaatliche Unstimmigkeiten können durch BRICS-Vermittlung beigelegt werden, während interne Konflikte möglicherweise die Sicherheitshilfe einiger BRICS-Staaten erfordern.

Der letzte Punkt führt direkt zu der nächsten Form, in der sich die große Strategie der USA gegenüber Afrika manifestiert, nämlich durch das Führen von Stellvertreterkriegen, wie sie in der Sahelzone stattfinden. Mali, Burkina Faso und Niger haben in den vergangenen Jahren französische und US-amerikanische Truppen vertrieben, eine Allianz gebildet, bevor sie eine Konföderation erkundeten, und wurden dann Ziel weiterer vom Ausland unterstützter terroristischer und separatistischer Anschläge. Frankreich und die USA arbeiten Hand in Hand mit der Ukraine zusammen, um diese drei Länder dafür zu bestrafen.

Russland hat die Führung bei der Unterstützung seiner neuen regionalen Partner durch die Entsendung von Militärberatern und PMCs im Rahmen einer Strategie übernommen, die hier für diejenigen, die sich darüber informieren möchten, näher erläutert wurde. Andere BRICS-Länder können mit Waffenexporten und nachrichtendienstlicher Unterstützung helfen, wenn sie die Fähigkeiten und den Willen dazu haben, obwohl die meisten das nicht tun und stattdessen erwartet wird, dass sie bei diesen Stellvertreterkriegen am Rande stehen. Wenn sie sich verschärfen, ist nicht auszuschließen, dass ein formelles militärisches Eingreifen des Westens folgt.

Das ist die letzte Form der großen Strategie der USA: direkte Militäraktionen gegen afrikanische Länder, die von Fall zu Fall eingesetzt werden und deren Motive von Somalia bis Libyen sehr unterschiedlich sind. Das berüchtigte AFRICOM organisiert solche Aktivitäten, die durch das Archipel amerikanischer Stützpunkte, auch inoffizieller, die sich seit 2001 über den Kontinent verteilen, erheblich erleichtert werden. Die derzeitige Konzentration auf die Sahelzone könnte zu neuen Drohnenbasen in der Elfenbeinküste führen, von denen aus Ziele im Norden „chirurgisch getroffen“ werden können.

Auch hier ist Russland der einzige BRICS-Staat, der über die Fähigkeiten und den Willen verfügt, diesen Bedrohungen entgegenzuwirken, indem er seine (auch nicht staatlichen) Partner ermächtigt, Vergeltungsmaßnahmen gegen die Staaten zu ergreifen, die US-Stützpunkte beherbergen und/oder diese Einrichtungen direkt anzugreifen. Der Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in der Ukraine könnte auch als asymmetrische Antwort verschärft werden, um den Westen aus dem Gleichgewicht zu bringen, aber der Westen könnte das Gleiche mit Russland tun, um sich für die Vereitelung seiner Pläne in Afrika zu rächen und so diese beiden Fronten des Neuen Kalten Krieges miteinander zu verbinden.

Die Schlussfolgerung aus dieser Analyse ist, dass die BRICS eine Schlüsselrolle dabei spielen müssen, Afrika dabei zu helfen, sich gegen die hegemonialen Pläne der USA zu verteidigen, aber nur Russland wird dies in sicherheitspolitischer Hinsicht tun, während Chinas wirtschaftliche Unterstützung unerreicht bleiben wird. Dementsprechend, wird diese aufkommende Front des Neuen Kalten Krieges wahrscheinlich die Sino–Russo Entente dort enger gegen den US-geführten Westen koordinieren, was anderen BRICS-Staaten wie Indien die Möglichkeit bieten wird, sich den afrikanischen Ländern als zuverlässiger Ausgleich zu präsentieren.