Die Zensoren kommen für die psychische Gesundheit

Steven Morgan

In der heutigen Zeit, in der Informationen frei zugänglich sind, kann jeder Amateur jede Behauptung mit genügend gesüßten Kuchendiagrammen und Kirschstatistiken füllen, um jede Ideologie appetitlich erscheinen zu lassen. Die Wahrheit war schon immer schwer zu finden, aber heutzutage wird sie durch die relativ gleichmäßige Fähigkeit eines jeden, der über ein WiFi verfügt, öffentlich zu kommunizieren, verschleiert. Und dann, eine Pandemie. Wenn viel auf dem Spiel steht, stehen Menschenleben auf dem Spiel, und plötzlich wird das unkritische Zulassen widersprüchlicher Ideen zu einer Belastung. Ohne Genauigkeit werden Menschen sterben.

In dem Maße, in dem berechtigte Angst den Trost der Richtung sucht, entsteht eine neue Art, über medizinische Informationen zu sprechen. Fügen Sie eine Vorsilbe hinzu, dis- oder mis-, und die guten Ideen sollen die schlechten übertrumpfen. In einer utopischen Welt, in der die absolute Wahrheit entzifferbar ist, sind wir sicherlich verpflichtet, Fakten von Fiktion zu trennen. Aber in einer korrumpierbaren Welt sollte man daran denken, dass medizinische Patienten (wenn auch nicht psychiatrische) ermutigt werden, eine zweite Meinung einzuholen, wenn es um Leben und Tod geht.

Menschen, egal, wie gut sie ausgebildet sind, sind fehlbare Teilnehmer an den Geheimnissen des Lebens, und Ärzte, die mit einem engen Wissensschatz ausgestattet sind, können daher Fehler machen. Nicht weil sie böse sind, sondern weil sie begrenzt sind. Wir alle und unsere Gewissheiten sind der Revision unterworfen.

Daher stellt sich die Frage: Wer ist sich seines Wissens so sicher, dass er medizinische Informationen in Präfixen für uns alle verdammen kann?

Die großen Online-Inhaltsplattformen haben darauf eine Antwort. Sie wenden sich an Institutionen, die von staatlichen Stellen autorisiert sind, wie die Centers for Disease Control and Prevention und die Weltgesundheitsorganisation. Diese elitären Expertengremien stellen Standards zur Verfügung, die die medizinische Wahrheit von der Unwahrheit abgrenzen, auf die sich dann ein Sammelsurium von Drittanbieter-Faktenprüfungsorganisationen stützt, um schlechte Informationen im Internet aufzuspüren.

Früher bedeutete Zensur die Aufnahme in eine schwarze Liste (was immer noch geschieht), aber im Internetzeitalter, in dem die Haftung für Ungerechtigkeiten in der Öffentlichkeit sichtbarer ist, üben Online-Unternehmen häufiger eine sanfte Zensur aus – sie lassen Andersdenkende zu Wort kommen, verringern aber die Chancen, dass sie gehört werden. Facebook drückt es so aus: „Jedes Mal, wenn ein Faktenprüfer einen Inhalt als falsch einstuft, reduziert Facebook die Verbreitung des Inhalts erheblich, sodass weniger Menschen ihn sehen… und wir zeigen starke Warnhinweise und Benachrichtigungen für Menschen, die dennoch auf den Inhalt stoßen, versuchen, ihn zu teilen oder ihn bereits geteilt haben.“

Vielleicht glauben Sie, dass die Verbreitung schlechter medizinischer Informationen während einer Pandemie eine notwendige Strategie ist, um Leben zu retten. Sicherlich gibt es mitfühlende Argumente dafür, dass das Gemeinwohl unantastbarer ist als die Freiheit des Einzelnen, seine Stimmbänder in jeder beliebigen Verrenkung zu schwingen, wo immer er will, ohne Rücksicht auf Verluste. Das Problem ist, dass neue Autoritäten sich selten selbst eindämmen. Stattdessen parasitieren sie schrittweise neue Gebiete.

Daher war ich leider nicht überrascht, als die New York Times – die Zeitung des Jahres – einen Meinungsartikel mit dem Titel „Joe Rogan ist ein Tropfen im Ozean der Fehlinformationen“ veröffentlichte. Die Autoren, die an der „Global Commission on Evidence to Address Societal Challenges“ (Globale Kommission für Evidenz zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen) mitgearbeitet haben, bestehen darauf, dass wir in einem manipulierten Markt leben, in dem spekulative Heilmittel für alles und jedes viel zu leicht ihren Weg in kranke Körper finden. Ihre Lösung: die sanfte Zensur nicht nur von Pandemie-Unorthodoxie, sondern von schlechten Informationen in allen medizinischen Bereichen.

Sie schlagen vor, den Informationsfluss zu regulieren, um sicherzustellen, dass der medizinische Rat, den wir online erhalten, der beste für uns ist. Natürlich erwähnen sie nicht, wer diese Unterscheidung treffen soll, aber wir können vermuten, dass sie einen kosmopolitischen Durchschnittsarzt der Dorfhexe oder einen Psychiater ihrem Klienten vorziehen würden.

Wenden wir die Vorschläge dieser Autoren auf die psychische Gesundheit an, jetzt, da sich das Gebiet in der Öffentlichkeit zu einer echten harten Wissenschaft entwickelt hat, die die Bezeichnung „medizinisch“ verdient. Wie könnte sich die Herabstufung des Dissenses im Bereich der psychischen Gesundheit auf den Zugang zu Wissen auswirken?

Stellen Sie sich eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Coming Off Antipsychotics“ vor, die Tausende Mitglieder hat. Ein Kommentator behauptet, dass Antipsychotika Hirnschäden verursachen, und gibt vielleicht einem anderen Mitglied, das durch eine gerichtliche Verfügung gegängelt wird, Ratschläge, wie man die Einnahme von Antipsychotika beenden kann, ohne erwischt zu werden. Stellen Sie sich nun vor, dass diese Gruppe ins Fadenkreuz von Faktenprüfern gerät, die sich an die von großen psychiatrischen Einrichtungen festgelegten Standards halten.

Für einen Berufsstand, der regelmäßig Zwang und Gewalt anwendet, um seine Klienten unter Medikamenteneinfluss zu halten, ist jede Information, die von einer Behandlung abhält, gefährlich. Deswegen wird unter anderem ein Peer-Support-Mitarbeiter in einem konventionellen Umfeld gerne eingeladen, seinen Genesungsprozess mitzuteilen, wenn er dem Protokoll folgt, aber entmutigt, wenn er sich nicht an die Regeln hält: Die Aussage „Mir ging es besser, als ich meine Krankheit akzeptierte, zur Gruppe ging und das richtige Medikament fand“ wird von den Behörden viel lieber gehört als „Mir ging es besser, als ich Haldol absetzte, Kratom und Gras zu mir nahm, in der örtlichen Bar Poker spielte und einem Kult beitrat, der die alte Katzengöttin Bastet anbetet“.

Ich befürchte, dass ein öffentliches Gesundheitskonzept für sogenannte Geisteskrankheiten im Internetzeitalter bald dazu führen wird, dass das Online-Gespräch über die Verletzung der Behandlung degradiert wird. Um den Stein ins Rollen zu bringen, bedarf es nur eines Vorfalls, bei dem ein Mitglied der oben genannten Facebook-Gruppe seine Medikamente abgesetzt und sich in der Öffentlichkeit gefährlich verhalten hat, denn die Organisationen, die die Gewalt unterstützen, lauern nur darauf, aus der Angst der Öffentlichkeit Kapital zu schlagen.

Und seien wir ehrlich, wenn Präfixe auf Informationen zur psychischen Gesundheit auftauchen, werden sie alternative Methoden wie Reiki, Behauptungen über die Schäden von Schocks, unkonventionelle Theorien über Ursachen, Kritik an Diagnosen als Scheinkonstrukte, volkstümliche Kräuterkuren und so weiter markieren. Es ist mir egal, dass meine eigene Rettung die Bewegung der abtrünnigen Überlebenden der Psychiatrie war, in der ich andere getroffen habe, die in ihrem eigenen Sinne sprechen, die mir geholfen haben, meinen eigenen zu klären, die mir nie einen Krankenhausbericht vorgelesen haben, sondern mich stattdessen gebeten haben, meine Realität zu erzählen.

„Fehlinformationen im Gesundheitsbereich“, wie die, die die psychiatrische Orthodoxie infrage stellen, sind eine ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit“, erklärt der US Surgeon General. „Sie kann Verwirrung stiften, Misstrauen säen, der Gesundheit der Menschen schaden und die Bemühungen um die öffentliche Gesundheit untergraben. Die Verbreitung von Fehlinformationen im Gesundheitsbereich einzudämmen, ist ein moralisches und staatsbürgerliches Gebot, das eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung erfordert.“

„Begrenzung der Ausbreitung“. Offensichtlich ist Fehlinformation jetzt ein Virus, der in der Lage ist, anfällige Wirte mit diskursiven Toxinen zu impfen, die die öffentliche Gesundheit „untergraben“. Die uns gestellte Aufgabe ist „moralisch“, und wir erfüllen unsere „staatsbürgerliche“ Pflicht, wenn wir dafür sorgen, dass die Menschen akzeptieren, dass der Arzt es am besten weiß.

Die Muttergesellschaft von Facebook, Meta, begrüßt es jedenfalls, wenn schlechte Informationen vorangestellt werden. Wie Joseph Bernstein in seinem aufschlussreichen Artikel „Bad News: Selling the Story of Desinformation“ feststellt, wird das Ergebnis dieser Unternehmen, das immer aus Bargeld besteht, nicht dadurch gefährdet, dass das Problem als eines der Informationen selbst dargestellt wird. Diese Kurzsichtigkeit sorgt dafür, dass die Vertrauensbrecher, die mithilfe von Antimonopolbefugnissen die Macht der sozialen Medien schwächen könnten, stattdessen in Schach gehalten werden, während die Algorithmen, die Propaganda produzieren, für die Regulierung und die Kontrolle durch die Verbraucher undurchsichtig bleiben;

Noch wichtiger ist, dass sie strategisch die strukturellen Gründe verschleiert, warum die Menschen sich zu schlechten Informationen hingezogen fühlen – ihr wirtschaftliches Leben ist ruiniert, ihre Gemeinschaften sind auseinandergefallen, ihre Religionen zerfallen, das Gesundheitswesen ruiniert ihre Familien, Drogen zerstören ihre Nachbarn und ihre Traditionen verlieren an Bedeutung. Inmitten einer solchen politisch bedingten Fäulnis misstrauen die Menschen zu Recht den Institutionen und ihren höhnischen Sprechern, die sie über Massenvernichtungswaffen, die Finanzkrise von 2008, die Rückkehr guter Arbeitsplätze, den Suchtcharakter von Opioiden und so weiter und so fort belogen haben.

Lassen Sie mich also mit einer Anekdote schließen – dem Zeichen unwissenschaftlichen Wissens -, denn ich habe meine eigene Art von Fäulnis gekostet: die meines Körpers, der durch eine Autoimmunkrankheit verrottet. Als meine Wirbelsäule so verkrüppelt war, dass ich mich nicht mehr bücken konnte, um Socken aufzuziehen, habe auch ich etwas Verrücktes getan (wie es der Schmerz eben so will). Ich setzte mich an meinen Computer, googelte „Natürliche Schmerzlinderung bei Morbus Bechterew“ und gelangte durch eine Reihe von verschlungenen Klicks immer weiter in ein unbewachtes Verlies, in dem riskante Zaubertränke stehen. Kacke fressen? Vom mexikanischen Rindenskorpion gebissen werden?

Nein, ich entschied mich für ein industrielles Lösungsmittel, ein rein chemisches Nebenprodukt aus der großtechnischen Holzverarbeitung. Obwohl die vorgesehene Verwendung des Produkts als Hautpflegemittel von anerkannten Quellen als gefährlich eingestuft wurde, ging ich weiter. Ich öffnete den Deckel, erinnerte mich an meine glücklichen Tage mit Mr. Jack Daniel’s, warf den Kopf zurück und schluckte einen bitteren Schluck hinunter. Wie alles andere, ob berechtigt oder nicht, nahm auch das nicht den Schmerz. Aber ich fühlte ein prickelndes Gefühl von Stolz, vielleicht auch ein wenig Freiheit. Der Surgeon General wäre entsetzt gewesen.