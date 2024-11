Enthüllungen über den Einfluss von Bill Gates auf die Corona-Politik in Neuseeland

Eine Anfrage nach dem neuseeländischen Informationsfreiheitsgesetz brachte ans Licht, dass die Gates-Stiftung eng in die Corona-Strategien der Regierung unter Premierministerin Jacinda Ardern eingebunden war.

Der Antragsteller forderte die Offenlegung der gesamten Kommunikation zwischen der Bill & Melinda Gates Foundation und Ardern. Die veröffentlichten Dokumente zeigen Folgendes:

Am 24. und 25. September 2019 organisierte die Gates-Stiftung ein Treffen zu den Nachhaltigkeits- und Klimazielen (SDGs), bei dem Ardern als Hauptrednerin auftrat.

Am 17. Juni 2020 führte die Gates-Stiftung ein Telefonat mit Ardern über die COVID-19-Impfstoffe und deren Auswirkungen auf Frauen.

Am 15. Juli 2020 sendete die Gates-Stiftung einen Brief an die Premierministerin über die Auswirkungen von COVID-19 auf Frauen und Mädchen.

Am 3. August 2020 folgte ein weiterer Brief, dieses Mal über COVID-19 und Impfungen.

Am 17. November 2020 erhielt ein Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums einen Brief der Gates-Stiftung über die neuseeländischen Wahlen und die COVID-19-Impfstoffe.

„Sehr beunruhigend“, kommentiert Barry Young, ehemaliger Datenmanager des neuseeländischen Gesundheitsministeriums, der einzigartige Daten zur Übersterblichkeit veröffentlicht hat.

Sehr besorgniserregend. OIA deckt die Beteiligung der Gates-Stiftung an der Ardern-Regierung und der Covid-Politik auf. Bedenken Sie, dass Ardern die Diskussion über Sicherheitsbedenken sogar auf Kabinettsebene verboten hat.

Deeply concerning.

OIA reveals The Gates foundation involvment with the Ardern Government and covid policy.

Remember Ardern banned discussion of safety concerns even at the cabinet level. pic.twitter.com/wdo8wphr6i — Barry Young (@BarryYoungNZ) October 29, 2024

Anfang des Jahres spendete Melinda French Gates 30 Millionen Dollar an Jacinda Ardern. War dies eine Belohnung für bereits erbrachte Dienste?

Während der Corona-Pandemie erklärte Ardern: „Solange Sie es nicht von uns hören, ist es nicht die Wahrheit.“

"We will continue to be your single source of truth."



– Jacinda Ardern, March 2020. pic.twitter.com/uUgQI1FlZe — Wide Awake Media (@wideawake_media) October 30, 2024

Zuvor war bekannt geworden, dass die Gates-Stiftung erheblichen Einfluss auf den deutschen Corona-Ansatz hatte. Während einer Krisensitzung des Robert Koch-Instituts (RKI) im Mai 2020 wurde ein „Papier“ der Gates-Stiftung über die „besten Maßnahmen und Ansätze“ zur Pandemiebekämpfung thematisiert.

Afgelopen week zijn 2000+ corona ‘WOB’ pagina’s geopenbaard in Duitsland.



Wat mij opviel:



Tijdens een crisis-bijeenkomst van het RKI (Duitse RIVM) in mei 2020, wordt naar een ‘paper’ van de Bill&Melinda Gates Foundation omtrent ‘de beste maatregelen/aanpak’ verwezen.



1/3 pic.twitter.com/Jl8I7AijQz — Marc van der Vegt (@VegtDoor) March 21, 2024

Im gleichen Zeitraum erklärte die amerikanische Corona-Expertin Dr. Deborah Birx in einem Interview mit CNN, dass nicht die Regierung, sondern Bill Gates maßgeblichen Einfluss habe.

Der Fernseharzt Dr. Sanjay Gupta fragte sie, ob die Kapazitäten für eine effektive Kontaktnachverfolgung ausreichend seien. Dr. Birx antwortete: „Ich denke, das ist der Grund, warum die Kriterien, die die Gates, ähm … die Bundesregierung empfiehlt, ziemlich streng sind.“ Diese Kriterien gäben den Staaten Zeit, Kontaktnachverfolgung durchzuführen.

Zusätzlich berichtete Cheryl Chumley, Redakteurin der Washington Times, dass Bill Gates seit Langem darauf drängte, dass die WHO das Coronavirus zur Pandemie erkläre.

„Zunächst wollte die WHO das nicht. Doch einen Tag nachdem Bill Gates über seine Stiftung bekannt gab, 50 Millionen Dollar in den sogenannten Covid-19 Therapeutics Accelerator zu investieren – Geld, das größtenteils bei der WHO landen würde – änderte die WHO ihre Haltung, und der Generaldirektor erklärte den Ausbruch zur Pandemie.“ Chumley äußerte dies im Gespräch mit Laura Ingraham, die daraufhin verblüfft reagierte: „Unglaublich.“