Entgegen der landläufigen Meinung werden die experimentellen Corona-Impfstoffe nicht von Pharmaunternehmen wie Pfizer und Moderna hergestellt. Das behauptet zumindest Robert F. Kennedy Jr.

An der Entwicklung und dem Vertrieb der Corona-Impfstoffe waren 138 Firmen beteiligt, und alle waren Rüstungsunternehmen, sagte Kennedy in der Kim Iversen Show. Mit anderen Worten: Es war ein Armeeprojekt.

„Pfizer und Moderna wurden dafür bezahlt, es so aussehen zu lassen, als käme es von der Pharmaindustrie."

„Pfizer und Moderna besitzen diese Impfstoffe nicht. Sie haben ihr Etikett darauf geklebt, aber es war ein Pentagon-Projekt“, sagte Kennedy.

Die ehemalige Pharma-Managerin Sasha Latypova sprach in ihrem Vortrag über die Rüstungsverträge, die für die Produktion und den Vertrieb der mRNA-Corona-Impfstoffe abgeschlossen wurden.

Warum wurde der Corona-Ansatz vom Militär und nicht von Gesundheitsinstituten vorangetrieben?

Wie bereits berichtet, hat auch die neue niederländische Gesundheitsministerin bestätigt, dass sie sich an NATO-Vorgaben halten muss. Dies wirft wichtige Fragen auf: Wer leitet diese NATO-Operation, die unter starkem Einfluss der USA steht, und in wessen Auftrag werden solche Gesundheitsrichtlinien vorgegeben? Die Verbindung von Verteidigungspolitik und Gesundheitsstrategien unter NATO-Führung bringt erhebliche Zweifel an der Transparenz und den eigentlichen Beweggründen für die Corona-Politik und Pandemievorsorge in Europa auf.