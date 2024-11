Durchgesickerte Dokumente in den Niederlanden zeigten, dass eine große Mehrheit der Geimpften unzählige Beschwerden entwickelte

Nach der Einführung der Corona-Impfstoffe wurde uns immer wieder gesagt, sie seien „sicher und wirksam“ und die Nebenwirkungen seien nicht so gravierend.

Woo-Dokumente aus den Niederlanden, die allmählich an die Öffentlichkeit gelangen, zeichnen ein ganz anderes Bild. Und es sei daran erinnert, dass Beamte des Ministeriums für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Regierungsdokumenten zurückgehalten haben.

So heißt es in einer internen E-Mail des RIVM (Nationales Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt) vom 18. Januar 2021 mit dem Titel „Nebenwirkungen bei Pflegeheimbewohnern“: „Ich habe über die schweren Nebenwirkungen nach der COVID-Impfung bei Pflegeheimbewohnern mit einer COVID-Vorgeschichte nachgedacht“. Das ist vielleicht nicht verwunderlich, da die zweite COVID-Impfung auch schwerere Reaktionen hervorruft als die erste.

Und weiter: „Umso wichtiger erscheint es mir, genau zu prüfen, wer im Zusammenhang mit Gebrechlichkeit und Tod geimpft werden sollte und wer nicht“. Wenn die COVID-Infektion die Menschen stark geschwächt hat, ist eine Impfung vielleicht keine so gute Idee.

Einen Monat später, am 18. Februar 2021, schrieb ein Beamter von Sint Maarten in einer E-Mail an das RIVM: „Ich entnehme daraus, dass es für die Inseln keine Pflicht gibt, Nebenwirkungen an das RIVM/Lareb zu melden.“

Der Beamte fügt hinzu: „Auf Sint Maarten werden wir eine englische Version der Lareb-Website entwickeln, auf der die Öffentlichkeit Nebenwirkungen melden kann.“

Eine Woche später kam eine Antwort vom RIVM: „Hier die Fragenliste in Word, die Lareb verwendet. Sie weisen darauf hin, dass es Monate dauern kann, bis die Website ins Englische übersetzt ist. Persönlich finde ich das problematisch, aber ich kann wenig daran ändern.“

Im selben Monat bat das Lareb (Lareb ist das niederländische Zentrum für Nebenwirkungs- und Sicherheitsberichte zu Arzneimitteln und Impfstoffen) um eine Aufstockung, da das Nebenwirkungszentrum von Meldungen über schwerwiegende Nebenwirkungen überflutet wurde. Monate später war dies jedoch weiterhin nicht geregelt.

In einer internen E-Mail des niederländischen Gesundheitsministeriums (VWS) steht: „Im Februar hat Lareb uns mitgeteilt, dass sie wegen der hohen Anzahl eingehender Meldungen aufstocken müssen. Derzeit ist die Zahl der Meldungen nach der Impfung achtmal höher als erwartet. Es wird erwartet, dass die Zahl der Meldungen aufgrund der geplanten Ausweitung der Impfkampagne weiter steigen wird.“

Am 19. Februar 2021 wird eine E-Mail mit dem Titel „Alarmierender Bericht über Nebenwirkungen von AstraZeneca“ versendet. Ein Mitarbeiter von Cohesie, einer Organisation von Hausärzten, schreibt in der E-Mail an das RIVM, InEen und Meditta: „Mit viel Energie und voller Freude, dass wir an der Reihe waren, haben wir seit Mittwoch die Mitarbeiter in Nord-Limburg mit AstraZeneca geimpft.“ Ich möchte ein Signal geben und meine Besorgnis darüber äußern, dass eine große Mehrheit der Geimpften viele Beschwerden hatte. […] Ich habe auch von einem Hausarzt das Signal erhalten, dass er diesen Impfstoff mit diesen Nebenwirkungen nicht an seine Patienten verabreichen möchte.“

Der damalige Coronaminister Hugo de Jonge forderte die Gesundheitsinspektion auf, „mit voller Härte“ gegen solche Ärzte vorzugehen.

Am 22. März 2021 wurde festgestellt, dass die neuen Impfstoffe weitaus gefährlicher sind als andere Impfstoffe. Dennoch werden sie bis heute verabreicht.

In einer internen E-Mail des niederländischen Gesundheitsministeriums (VWS) zum Thema Nebenwirkungen heißt es: „Es ist mehr, als wir erwartet haben, und auch viel mehr, als wir es von anderen Impfungen gewohnt sind.

Mexikanische Grippe: Melderate 12,5 pro 10.000 Impfungen.

Grippeimpfung 2019: Melderate 2,5 pro 10.000 Impfungen.

Nachholkampagne: Melderate 14 pro 10.000 Impfungen.

Aktuell: 10.887 Meldungen [mit 57.391 Nebenwirkungen] bei 1,5 Millionen Impfungen: Melderate 73 pro 10.000 Impfungen.“

Ein Beamter bleibt optimistisch: „Nicht alle Nebenwirkungen werden gemeldet, und nicht alle gemeldeten Verdachtsfälle sind Nebenwirkungen. Es ist hervorragend, dass Menschen uns finden und ihre Verdachtsfälle von Nebenwirkungen melden. Offenbar geschieht das jetzt besser als je zuvor – und das ist eine gute Nachricht.“