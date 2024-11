Erstaunliche Rede von Del Bigtree: „Ich möchte nur auf das Offensichtliche hinweisen“, das uns die Medien verschweigen

Erstaunliche Rede von Del Bigtree: „Ich möchte nur auf das Offensichtliche hinweisen: Erst letzte Woche gab es Schlagzeilen über eine großangelegte Studie mit 99 Millionen Menschen, denen der COVID-Impfstoff verabreicht wurde. Die Überschrift in der Daily Mail sagt alles. Die größte COVID-Impfstoffstudie aller Zeiten zeigt, dass die Impfung mit einem leicht erhöhten Risiko für neurologische Blut- und Herzerkrankungen verbunden ist.

Und es ergänzt die Schlagzeile, aber sie sind immer noch außergewöhnlich. Jeder Artikel über die Studie bemühte sich, die Schädigungen als selten zu beschreiben. Aber was bedeutet selten? Erste Folie. Das ist die Grafik, die im Artikel der Daily Mail zu sehen war. In Bezug auf diese Studie bedeutet das, was sie als selten bezeichnen, ein 3,78-fach erhöhtes Risiko für Hirn- und Rückenmarksschwellungen.

Das bedeutet, dass das Risiko einer Schwellung des Gehirns und des Rückenmarks um 378 % höher ist als bei einer Person, die den Impfstoff nicht erhalten hat. Es gibt auch ein 2,86-fach erhöhtes Risiko für das Guillain-Barré-Syndrom, eine Lähmung, ein 6,10-fach erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung und ein 6,91-fach erhöhtes Risiko für eine Herzbeutelentzündung, eine Schwellung des Herzens.

Die Frage, die sich meines Erachtens niemand in den Medien stellt, ist, ob jede einzelne dieser möglichen Verletzungen selten ist, oder ob sie alle zusammen selten sind. Nehmen wir unter anderem den Moderna-Impfstoff. Bei der Standardimpfung mit drei Impfungen erhöht sich laut dieser Studie das Risiko einer Hirn- und Rückenmarkschwellung bereits nach der ersten Impfung um 378 %.

Hinzu kommt ein um 348 Prozent erhöhtes Herzmuskelentzündungsrisiko bei der ersten Impfung, ein um 610 Prozent erhöhtes Herzmuskelentzündungsrisiko bei der zweiten Impfung und ein um 201 Prozent erhöhtes Herzmuskelentzündungsrisiko bei der dritten Impfung. Und das sind nur die Nebenwirkungen, die im Mittelpunkt der Studie standen. Wir sprechen hier von Krebs und allen möglichen anderen Dingen, die wir im Auge behalten sollten.

Als die CDC die V-Safe-App entwickelte, um den Gesundheitszustand der ersten 10 Millionen Menschen zu verfolgen, die den COVID-Impfstoff erhalten hatten, hatten sie eine Liste von Nebenwirkungen, die von besonderem Interesse waren. Dabei handelte es sich um Verletzungen, bei denen die CDC Grund zu der Annahme hatte, dass sie durch den COVID-Impfstoff verursacht werden könnten.

Diese Liste umfasst akuten Herzinfarkt, Anaphylaxie, Koagulopathie, Tod, Guillain-Barré-Syndrom, Kawasaki-Syndrom, Multisystem-Entzündung, Narkolepsie, Krampfanfälle, Konvulsionen, Schlaganfall und transversale Myelitis. Nehmen wir nun einfach an, dass all diese Probleme selten sind.

Und da wir wissen, dass das seltene Risiko derzeit, zumindest in dieser Studie, als um 200 bis fast 700 Prozent erhöht beschrieben wird, wie hoch ist dann das tatsächliche Risiko, wenn man all diese potenziellen Nebenwirkungen zusammenzählt? Und noch wichtiger: Wie hoch ist das Risiko, wenn man all diese Risiken mit fünf Dosen des COVID-Impfstoffs multipliziert?

Sind wir dann immer noch im Bereich des Seltenen? Stellen Sie sich jetzt vor, Sie multiplizieren all diese bekannten Risiken mit 72 Dosen. Jetzt haben Sie gerade das Risiko berücksichtigt, dem jedes Kind mit dem von der CDC empfohlenen Impfplan ausgesetzt ist. Der Impfplan der CDC für Kinder ist seit der Gründung Ende 2016 der Schwerpunkt der Arbeit meiner gemeinnützigen Organisation ICANN.

Durch FOIA-Anfragen und Klagen gegen unsere Aufsichtsbehörden haben wir viele unbequeme Wahrheiten aufgedeckt. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist, dass keiner der 14 Routineimpfstoffe des CDC-empfohlenen Zeitplans, die in etwa 72 Dosen verabreicht werden, vor der Zulassung jemals einem langfristigen, doppelblinden, placebo-basierten Sicherheitstest unterzogen wurde.

Da solche Tests die einzige Möglichkeit sind, die Sicherheit eines Medikaments nachzuweisen, ist die Behauptung, die Impfstoffe seien sicher, eine Fehlinformation. Wir haben die Studie übersprungen, die es uns ermöglichen würde, diese Aussage wissenschaftlich zu belegen. Die meisten Menschen wissen nicht, dass auf dem Beipackzettel, der jedem Impfstoff beiliegt, die bekannten Nebenwirkungen aufgelistet sind.

Hier ist eine unvollständige Liste der Nebenwirkungen, die nur für einen der Hepatitis B und RxB Impfstoffe gedruckt wurde. Die Nebenwirkungen sind Herpes zoster, Meningitis, Thrombozytopenie, Anaphylaxie, Hypersensitivitätssyndrom, Atheralgie, Arthritis, Urtikaria, Erythema multiforme, Enzephalopathie, Hirnschwellung wie beim COVID-Impfstoff, Multiple Sklerose, Neuritis, Hyposthesie, Peristhesie, Guillain-Barré-Syndrom, Lähmung, Fazialisparese, Optikusneuritis, Paralyse, Konvulsionen, Synkopen, transversale Myelitis, Konjunktivitis, Keratitis, Tinnitus, Schwindel, Tachykardie, Apnoe, Bronchospasmus einschließlich asthmaähnlicher Symptome, Dyspepsie, Alopezie, Angioödem, Ekzem und Stevens-Johnson-Syndrom.

Das ist nur ein Impfstoff. Dieser Impfstoffhersteller hat all diese Nebenwirkungen auf der Warnliste, aber warum? Die FDA sagt, dass es einen begründeten Verdacht gibt, dass sie kausal mit dem Impfstoff zusammenhängen. Deshalb stehen sie dort. Sie fügen sie nicht einfach hinzu, weil sie denken, sie sollten, weil sie müssen.

Der Warnhinweis listet fast 50 mögliche Nebenwirkungen auf, viele davon schwerwiegend, und das ist nur die erste Impfung, die ein Baby an seinem ersten Lebenstag erhält. Übrigens dauerte die Sicherheitsstudie für diesen Hepatitis-B-Impfstoff nur vier Tage und es gab keinen Placebo-Vergleich. Das ist keine Wissenschaft, das ist Wahnsinn.

Wir haben jetzt eine Klage anhängig, um zu erreichen, dass der Impfstoff vom Markt genommen wird, bis ordentliche Sicherheitstests durchgeführt wurden. Alle Impfstoffe für Kinder haben eine ähnliche Liste von Nebenwirkungen. Und obwohl sie als selten gelten, wie selten sind sie wirklich, wenn man etwa 50 mögliche Nebenwirkungen mit 72 multipliziert, also mit der Gesamtzahl der Dosen, die ein Kind bis zu seinem 18. Lebensjahr erhält.

Die Ergebnisse der jüngsten Studie zum COVID-Impfstoff bestätigen, was wir seit Jahren gesagt haben. Impfungen sind nicht ganz sicher. Und Nebenwirkungen sind selten. Was passiert, wenn man sie alle zusammenzählt? Vielleicht das. Letzte Folie. Darüber spricht Brian Hooker. In den 80er Jahren, als wir 11 Dosen von etwa drei Impfstoffen verabreicht haben, lag die Rate der chronischen Erkrankungen, einschließlich neurologischer und Autoimmunerkrankungen, bei 12,8 %.

Nach der Verabschiedung des Gesetzes von 1986 und dem Goldrausch bei den Impfstoffen explodierte die Zahl der verabreichten Dosen auf 53, wie zuvor besprochen, 72, also 53 Spritzen, 72 Dosen. Sie haben gesehen, wie die Zahl der chronischen Erkrankungen, der neurologischen Erkrankungen, der Autoimmunerkrankungen in die Höhe schnellte und bei unseren Kindern 54 % erreichte. Diese Studie wurde übrigens 2011, 2012 abgeschlossen. Wir wissen nicht, wie schlimm es seitdem geworden ist. Aber was Sie hier sehen, ist der größte Rückschritt in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit und der Menschheit.

Noch nie haben wir in nur wenigen Jahrzehnten so viele Kinder gesehen, deren Immunsystem beginnt, den eigenen Körper zu bekämpfen, und deren Gehirne anschwellen. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, die Brian Hooker Ihnen gerade gezeigt hat, dann entsprechen sie genau dem, was wir in dieser COVID-Studie als selten bezeichnen. Die Rate der neurologischen Störungen ist fünfmal höher.

Vergleiche zwischen Geimpften und Ungeimpften zeigen, dass Autismus bei Geimpften etwa viermal häufiger auftritt als bei Ungeimpften. Es ist also selten, aber möglich und real. Und wenn wir diese seltenen Zahlen zusammenzählen, besonders bei Autismus, kommen wir auf 1 zu 45. Das ist eine konservative Schätzung. Viele sagen, dass bei einem von 35 Kindern Autismus diagnostiziert wird.

Etwa einer von 20 bis 24 Jungen. Ist das immer noch selten? Sicher, sicher, es sind nur ein paar von 100. Aber was wir nach dieser Studie nie wieder sagen können und was wir jetzt alle wissen, ist, dass es keine Impfschäden gibt. Das ist eine Lüge. Es gibt sie. Und wir alle haben eine Schwelle, und wir sollten herausfinden, wo diese Schwelle liegt, denn Millionen von Kindern werden weltweit geschädigt. Hier gibt es nichts zu sehen, nicht wahr? Hier gibt es nichts zu sehen.