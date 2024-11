J.D. Vance enthüllt persönliche Impfstoff-Erfahrungen

Zum ersten Mal geht J.D. Vance mit einer persönlichen Geschichte an die Öffentlichkeit: In der Joe Rogan Experience berichtete er, dass er sich nach der COVID-Impfung so schlecht fühlte wie nie zuvor in den vergangenen 15 Jahren.

Vance schilderte, dass sein Herz raste und er sich gezwungen sah, zwei Tage lang das Bett zu hüten. Im Vergleich dazu sei COVID, das er insgesamt fünf Mal hatte, für ihn höchstens wie eine Nebenhöhlenentzündung gewesen – die Nebenwirkungen des Impfstoffs hätten ihn jedoch „so krank wie nie zuvor“ gemacht.

Rogan ergänzte, dass er mehrere bekannte Persönlichkeiten kenne, die ebenfalls von möglichen Impfschäden berichten, sich jedoch scheuten, dies öffentlich zuzugeben, um nicht als „Impfgegner“ zu gelten.

„Genau“, stimmte Vance zu, und fügte hinzu, dass er viele Menschen getroffen habe, die in der Öffentlichkeit stehen und schwere Impfreaktionen erlebt haben, aber nicht möchten, dass dies bekannt wird. Sie hätten Sorge, als Impfgegner abgestempelt zu werden.

Einer der Betroffenen sei laut Vance ein Kollege aus dem Senat, der über dauerhafte Symptome wie Gleichgewichtsprobleme, Schwindel und Höhenangst klagt, sich aber scheut, dies öffentlich zu machen.

„Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die glauben, durch den Impfstoff geschädigt worden zu sein,“ schloss Vance. „Einige gehen damit an die Öffentlichkeit, andere nicht.“