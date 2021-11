Brief an die Regierungen in Europa und den USA. Sie werden in Zukunft nicht mehr sagen können, dass sie „nichts gewusst“ haben.

Dr. Matthias Rath fordert in einem Letter of Intent einen Stopp der Corona-Impfung: „Potenziell verheerende Nebenwirkungen

Der Arzt Matthias Rath hat in einem Brief an die Regierungen in Europa und den Vereinigten Staaten die sofortige Aussetzung der Corona-Impfungen gefordert. Er verweist auf bahnbrechende neue Forschungsergebnisse, die in der Fachzeitschrift Viruses veröffentlicht wurden und die zeigen, dass diese hochexperimentellen Medikamente potenziell verheerende Nebenwirkungen haben können.

Wissenschaftler der Universität Stockholm und der Universität Umea haben herausgefunden, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein in der Lage ist, in den Zellkern einzudringen und die Reparatur von DNA-Schäden zu beeinträchtigen. Die DNA-Reparatur ist notwendig, um uns vor Krankheiten, einschließlich Krebs, zu schützen.

Die Forscher warnen vor langfristigen Risiken der Corona-Impfungen, da die Impfstoffe den Körper veranlassen, das Spike-Protein zu produzieren oder in den Körper einzubringen. Die Frage ist also nicht mehr, ob diese Impfstoffe eine Lawine von Nebenwirkungen und neuen Krankheiten auslösen werden, sondern wann.

Unterdessen fordern Politiker – unter dem Druck europäischer und amerikanischer Impfstoffhersteller – eine Impfpflicht. Österreich hat bereits angekündigt, dass die Impfung gegen Corona ab Februar 2022 obligatorisch sein wird. Österreicher, die sich weigern, müssen mit einer Geldstrafe von 3.600 Euro rechnen.

Sie können nicht sagen, sie hätten nichts gewusst.

Dr. Rath fordert die politischen Entscheidungsträger auf, die Impfstoffe zu stoppen. „Jede andere Entscheidung ist unverantwortlich und setzt die Gesundheit und das Leben von Millionen von Menschen aufs Spiel“, sagte er.

Der Arzt fordert auch eine unabhängige Untersuchung der möglichen Nebenwirkungen der Impfstoffe. Jetzt, da Dr. Rath seinen Brief abgeschickt hat, verfügen die europäischen und amerikanischen Politiker über die wissenschaftlichen Fakten. Sie werden in Zukunft nicht mehr sagen können, dass sie „nichts gewusst“ haben.