Brenda Baletti, Ph.D.

Eine neue Studie mit mehr als 14’000 Kindern, die bei Florida Medicaid versichert waren fand Zusammenhänge zwischen Impfungen im Kindesalter und höheren Raten von Gesundheitsproblemen, darunter Asthma, Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Atemwegsinfektionen.

Die von dem unabhängigen Forscher Josh Mittledorf und dem wissenschaftlichen Leiter von Children’s Health Defense Brian Hooker verfasste und im begutachteten Journal of Independent Medicineveröffentlichte Studie analysierte Krankenakten aus den Jahren 1990 bis 2010 von 14’235 Kindern, deren Gesundheitsverläufe von der Geburt bis zum Alter von 10 Jahren verfügbar waren.

Die Forscher stellten fest, dass bei Kindern mit der höchsten dokumentierten Zahl an Impfungen die Wahrscheinlichkeit, mit Asthma, Autismus und ADHS diagnostiziert zu werden, mehr als doppelt so hoch war wie bei Kindern ohne dokumentierte Impfungen.

Autismus wurde mit Kombinationen aus Hepatitis B (Hep B) und Masern-Mumps-Röteln-Impfungen (MMR) in Verbindung gebracht. Entwicklungsverzögerungen korrelierten mit der MMR/Hep-B-Kombination, der Zahl der Grippeimpfungen und der Gesamtzahl der dokumentierten Impfungen.

Der Grippeimpfstoff wies einige der stärksten Zusammenhänge mit ungünstigen gesundheitlichen Folgen auf. Bei Kindern, die eine Grippeimpfung erhalten hatten, traten Asthma etwa viermal und Autismus dreimal so häufig auf wie bei anderen Kindern.

„Die Botschaft lautet, dass der Impfplan für Kinder als Ganzes bewertet werden muss“, schlossen die Autoren. „Die Gesamtbelastung des Immunsystems durch die zahlreichen Herausforderungen, die Impfstoffe in den wenigen Jahren mit sich bringen, in denen das Immunsystem noch nicht vollständig ausgereift ist, scheint der Gesundheit insgesamt zu schaden.“

Was die Aufzeichnungen von Florida Medicaid zeigten

Die Datenbank von Florida Medicaid enthält Aufzeichnungen zu mehr als 10 Millionen Patienten. Von den 14’235 untersuchten Kindern hatten 9’703 mindestens eine dokumentierte Impfung erhalten, während 4’532 keine Impfungen erhalten hatten.

Die Forscher untersuchten Zusammenhänge zwischen dem Impfstatus und Diagnosen von Autismus, Entwicklungsverzögerung, ADHS, Asthma, Atemwegsinfektionen, Ohrenentzündungen, Hautausschlägen, Streptokokkeninfektionen und Fieber.

Insgesamt hatten 4’360 Kinder eine Asthmadiagnose, 2’267 hatten ADHS, 4’411 wiesen Entwicklungsverzögerungen auf und 152 hatten Autismus.

Bei Kindern ohne dokumentierte Impfungen lag die jährliche Wahrscheinlichkeit, wegen einer Atemwegsinfektion medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, bei 21 Prozent, gegenüber 47 Prozent in der Kategorie mit den meisten Impfungen.

Die Studie zeigte, dass die Gesamtzahl der Diagnosen mit der Zahl der dokumentierten Impfdosen zunahm.

Grippe-, MMR- und kombinierte Diphtherie-Tetanus-Impfstoffe waren mit den ungünstigsten Folgen verbunden.

DTP-Hib (Haemophilus influenzae Typ b), HPV- und Pneumokokken-Impfstoffe waren mit den am wenigsten nachteiligen Folgen verbunden.

Die Forscher stellten ausserdem Zusammenhänge zwischen Grippeimpfungen und Entwicklungsverzögerungen, Atemwegsinfektionen sowie anderen Erkrankungenfest. Mehrere Diagnosen traten mit zunehmender Zahl dokumentierter Grippeimpfungen häufiger auf.

Die Autoren räumten ein, dass die Studie keinen Kausalzusammenhang nachweisen konnte und dass Störfaktoren die Ergebnisse beeinflussen könnten.

So erhalten Kinder mit Asthma möglicherweise eher Grippeimpfungen, weil sie bereits an dieser Erkrankung leiden. Da die Aufzeichnungen nach Jahren und nicht nach genauen Daten ausgewertet wurden, konnten die Forscher nicht in jedem Fall feststellen, ob die Impfung der Diagnose vorausging.

Mittledorf sagte gegenüber The Defender, die Analyse habe die vollständigsten verfügbaren Medicaid-Daten verwendet; einige Daten könnten jedoch unvollständig sein, weil Kinder andernorts Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen können.

Die Autoren merkten ausserdem an, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung Autismus- und ADHS-Diagnosen wahrscheinlich zu selten erfasst wurden und der Impfplan für Kinder ungefähr halb so umfangreich war wie heute.

Die Datenbank enthält auch keine Informationen zu anderen Variablen, die die Gesundheit von Kindern beeinflussen, etwa zum Schwangerschaftsalter bei der Geburt und zur Gesundheit der Mutter.

«Die Daten, die uns vorlagen, stammten von einer bestimmten Gruppe von Kindern, und die Informationen waren unvollständig», sagte Mittledorf. «Also gingen wir so konservativ wie möglich vor. Wir analysierten die Daten so, dass wir mit Zuversicht sagen konnten: ‹Die Korrelationen sind mindestens so stark.› Es besteht also eine gute Chance, dass die Lage schlimmer ist, als wir berichtet haben.»

Sie bezeichneten ihre Ergebnisse als «hinweisgebend, aber nicht schlüssig» und erklärten, sie zeigten, dass gründliche Tests mit grösseren, vollständigeren Datensätzen und besseren Daten zu einzelnen Variablen nötig seien.

Unterschiede bei der medizinischen Versorgung berücksichtigen

Den Forschern zufolge besteht das grösste potenzielle Verzerrungsrisiko darin, dass Familien, die ihre Kinder impfen lassen, möglicherweise eher medizinische Versorgung in Anspruch nehmen – dies ist als «Healthy Vaccinee Effect» bekannt.

Diese Kinder haben daher möglicherweise mehr Gelegenheiten, eine Diagnose zu erhalten, was den Eindruck höherer Erkrankungsraten erwecken könnte.

Um dies zu berücksichtigen, teilten die Forscher die Kinder nach der Zahl ihrer jährlichen Vorsorgeuntersuchungen in Gruppen ein und verglichen innerhalb jeder Gruppe den Impfstatus und die Diagnosen.

Sie fanden auch Hinweise auf schützende Wirkungen. Impfungen gegen Hepatitis A und Grippe gingen mit weniger Diagnosen von Ohrentzündungen einher, während die Hib-Impfung mit weniger ADHS-Diagnosen verbunden war.

Sie mahnten zur Vorsicht bei der Interpretation dieser Ergebnisse, die ihrer Aussage nach ebenfalls mit dem Healthy Vaccinee Effect zusammenhängen könnten.

Autoren fordern besseren Datenzugang

Die Autoren erwarteten, dass Befürworter des gegenwärtigen Impfstatus quo ihre Arbeit wegen ihrer Einschränkungen zurückweisen würden. Stattdessen, argumentierten sie, wäre die angemessene Reaktion, «darauf zu bestehen, dass die zur Überwindung dieser Einschränkungen erforderlichen Daten der unabhängigen wissenschaftlichen Gemeinschaft zugänglich gemacht werden, ohne dass Behörden mit Eigeninteressen am Status quo den Zugang beschränken».

Sie forderten die staatlichen Medicaid-Behörden, Versicherungsgesellschaften und Health Maintenance Organizations auf, unabhängigen Forschern medizinische Unterlagen in anonymisierter Form zugänglich zu machen.

Diese Datensätze könnten es Forschern ihrer Aussage nach ermöglichen, die Analyse aus Florida zu reproduzieren, zusätzliche Störfaktoren zu berücksichtigen und die gesundheitlichen Folgen in grösseren Bevölkerungsgruppen zu untersuchen.

Sie schrieben:

«Der Status quo ist (potenziell) schlecht für Kinder als Patienten und ihre Eltern, die keine organisierte Vertretung haben. Aber er ist auch (potenziell) schlecht für Krankenversicherungen und HMOs, die nicht nur die Kosten von Impfungen mit fragwürdigem Nutzen tragen, sondern auch für die anschliessende Behandlung von Krankheiten aufkommen, deren Häufigkeit durch den Impfplan zunimmt. …

«… Die zentrale Botschaft lautet: Diejenigen, die befugt sind, die öffentliche Gesundheitspolitik zu gestalten, müssen dringend alle Impfstoffe auf ihre Sicherheit überprüfen – und dabei bessere Daten verwenden als jene, die in den älteren Datensätzen von Florida Medicaid verfügbar sind.»