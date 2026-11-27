Verfasst von Tyler Durden

Von Helsinkis entleerbaren Schwimmbecken über deutsche Parkhäuser bis zu litauischen Kellern, geben Europas Regierungen Milliarden aus, um ihre Bürger unter die Erde zu bringen – und die meisten dieser Bürger können immer noch nicht sagen, wohin sie gehen würden.

Finnland ist das Vorbild, das der Rest des Kontinents immer wieder besucht. Helsinki verfügt über rund 5.500 Schutzräume mit Platz für fast eine Million Menschen, in einer Stadt mit etwa 700.000 Einwohnern. In Finnland sind Schutzräume seit mehr als 70 Jahren gesetzlich vorgeschrieben, so This is Finland. Die Itäkeskus-Schwimmhalle, die unter rund 50 Metern massivem Fels liegt und jährlich etwa 375.000 Besucher anzieht, ist einer davon. Fast alle Schutzräume der Stadt können sofort genutzt werden und müssen innerhalb von 72 Stunden voll betriebsbereit sein. „Es wäre töricht, diese Kapazität nicht zu nutzen“, sagte Pasi Raatikainen, leitender Zivilschutzplaner bei der Rettungsbehörde der Stadt Helsinki.

Am Samstag wurde Berichten zufolge ein russisches Frachtschiff, die Sparta II, von Drohnen getroffen und brennend und manövrierunfähig im Finnischen Meerbusen zurückgelassen, etwas mehr als eine Woche, nachdem Helsinki Kyjiw davor gewarnt hatte, den Krieg auf diese Gewässer auszuweiten – nach einem Angriff auf ein russisches Kriegsschiff.

Polen zeigt, wie weit der Grossteil Europas hinterherhinkte. Eine 2023 veröffentlichte Regierungsumfrage ergab, dass es in einem Land mit 38 Millionen Einwohnern Bombenschutzräume für etwa 300.000 Menschen gab. Präsident Andrzej Duda unterzeichnete daraufhin ein Zivilschutzgesetz , das am 1. Januar 2025 in Kraft trat und Warschau dazu verpflichtet, jährlich mindestens 0,3 % des BIP für den Zivilschutz auszugeben. Das entspricht nach der Berechnung von Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz rund 24 Milliarden Zloty (5,6 Milliarden Euro) über vier Jahre. „Wir haben eine grosse Armee“, sagte er, „aber wir müssen auch eine widerstandsfähige Gesellschaft haben.“

Bei einer Umfrage von United Surveys by IBRiS für Wirtualna Polska vom 16. bis 18. Oktober sagten 58,7 % der Polen, sie wüssten nicht, wo sich der nächste Schutzraum oder Zufluchtsort befinde, und nur 15,7 % konnten den genauen Standort nennen – obwohl der Staat auf mehr als 86.000 Schutzraumstandorteverweist.

Litauen verfügte im Juli über 6.618 gekennzeichnete Schutzräume, genug für etwa 1,6 Millionen Menschen oder rund 58 % der Bevölkerung, so das Innenministerium. Es will bis 2027 einen Anteil von 60 % erreichen und bis 2028 mindestens 1.000 Schutzräume modernisieren. In einer Umfrage von Baltijos tyrimai für LRT im Juni sagten jedoch nur 22 % der Litauer, sie wüssten genau, wo sich der nächste Schutzraum befinde, während 31 % angaben, es nicht zu wissen und noch nie danach gesucht zu haben.

Deutschland hatte im September 2025 laut ZDFin einem Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern gerade einmal 579 öffentliche Schutzräume mit Platz für rund 480.000 Menschen. Der im Mai von Innenminister Alexander Dobrindt und Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgestellte Zivilschutzpakt sieht bis 2029 insgesamt 10 Milliarden Euro für den Zivilschutz vor, davon 3 Milliarden Euro für die Katastrophenschutzorganisation THW. Zudem werden Tiefgaragen, Tunnel und Keller als Schutzräume angerechnet, und die bundesweite Warn-App NINA soll die Menschen zum nächstgelegenen Schutzraum führen. Pistorius brachte es unverblümt auf den Punkt: „Das Ziel kann niemals sein, für 80 Millionen Deutsche Schutzplätze zu haben“ (übersetzt).

Brüssel drängt in dieselbe Richtung. Die im März 2025 vorgestellte Bereitschaftsstrategie der Europäischen Kommission empfahl Haushalten, für Notfälle mindestens 72 Stunden lang lebensnotwendige Vorräte bereitzuhalten. Die Botschaft ist angekommen: 72 % der EU-Bürger gaben an, wegen Kriegen nahe den Grenzen des Staatenbunds sehr besorgt zu sein in einer Umfrage des Europäischen Parlaments, dem Eurobarometer, die im Februar veröffentlicht wurde. Grossbritannien hat unterdessen seine eigene Kampagne «Be Ready» lanciert, zusammen mit einem «Black Sky»-Plan für einen vollständigen Ausfall des Stromnetzes, wie wir diesen Monat berichteten.

Die Frontstaaten übernehmen Ansätze direkt aus der Ukraine. Im Juni errichtete Tallinn einen modularen Schutzraum aus Stahlbeton auf einer Grünfläche im Stadtzentrum. Er wurde nach einem standardisierten ukrainischen Entwurf gebaut und von Citysec Industry geliefert; es ist der erste seiner Art im öffentlichen Raum Estlands. «Die Erfahrungen der Ukraine zeigen deutlich, wie wichtig es ist, dass die Menschen Zugang zu sicheren und leicht erreichbaren Schutzräumen haben», sagte der stellvertretende Bürgermeister Tiit Terik.

Foto: Modularer Schutzraum an der Juhkentali-Strasse. Autor: Ken Mürk/ERR (Foto: Modularer Schutzraum an der Juhkentali-Strasse. Autor: Ken Mürk/ERR)

Die Schweiz, die vor Jahrzehnten für einen Atomkrieg gebaut hatte, findet neue Abnehmer für den alten Beton. Das Land verfügte über rund 8.000 Militärbunker aus dem Kalten Krieg, von denen nach dem Fall der Berliner Mauer etwa 1.000 verkauft wurden; die Armee stellte 2023 den Verkauf ihrer alten Befestigungsanlagen ein und erwägt, einige davon wieder in Betrieb zu nehmen, berichtet Swissinfo. Das staatliche Versorgungsunternehmen von Luzern gab 30 Millionen CHF aus, um einen 1968 gebauten Zivilschutzbunker, der für 1.200 Menschen ausgelegt war, in ein Rechenzentrum umzuwandeln. Laut seinem Leiter ist die Zahl der Anfragen gestiegen, seit Iran Rechenzentren am Golf angegriffen hat. «Die Sensibilität für das Thema physische Datensicherheit nimmt zu», sagte Marco Reinhard.

Auf der anderen Seite des Atlantiks riet Vizepräsident JD Vance den Amerikanern vergangene Woche davon ab, einen Bunker zu bauen oder Lebensmittel und Wasser einzulagern, und sagte, die Regierung rechne nicht mit einer Krise. Europas Regierungen halten sie, wie ihre eigenen Haushalte zeigen, für nah genug, um dafür zu graben.