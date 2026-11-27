Kit Knightly

Letzte Woche veröffentlichten wir einen Artikel, in dem wir all die (angeblich nicht zusammenhängenden) technischen Ausfälle hervorhoben, von denen Microsoft, Apple, die FAA, JP Morgan, Anthropic und die NSA betroffen waren.

Seitdem geht es einfach immer weiter.

Vor zwei Tagen wurde die Verbrechensdatenbank des FBI angeblich gehackt. Und aus irgendeinem Grund beeilte sich das FBI, alle darüber zu informieren.

Dann wurde auch das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten gehackt, wobei die Angreifer angeblich Systeme ins Visier nahmen, über die Zahlungen an Landwirte abgewickelt wurden.

… und dann allgemein die Häfen Amerikas, wo Hacker angeblich mit einer «Flut» von Cyberangriffen «lebenswichtige Handelsrouten» stören.

… und dann ihre Kriegsschiffe.

… und dann eine Stadt in Kalifornien, wobei die Identitäten verdeckter Polizistenenthüllt wurden.

… und dann die Abteilung für Finanzkriminalitätdes US-Finanzministeriums.

… und dann die CIA selbst, wobei angeblich nur ihre «nicht geheim eingestuften» Datenbetroffen waren, und erneut – aus irgendeinem Grund – erzählten sie allen davon.

Dies waren diesmal übrigens (angeblich) «Hacks». Keine «vorübergehenden Dienstunterbrechungen» aufgrund «veralteter Hardware» oder «interner Wartungsarbeiten», womit letzte Woche offiziell alle Ausfälle erklärt wurden.

Ein Ransomware- Cyberangriff, der der Hackergruppe «non» zugeschrieben wird, soll die Systeme von Chase, VISA und Mastercard kompromittiert haben, aber – so heisst es – das habe nichts mit dem Ausfall des Online-Bankings zu tun gehabt.

Und dieses Problem beschränkt sich inzwischen auch nicht mehr auf die USA. Man könnte argumentieren, dass es das nie getan hat.

Es ist noch nicht einmal einen Monat her, dass «gehackte» Gefriertruhen in Supermärkten tonnenweise Lebensmittel vernichteten in sieben Ländern.

In der vergangenen Woche wurden Transport for London gehackt, ebenso der in Grossbritannien ansässige Einzelhändler NEXTund die Vermögensverwaltungsgesellschaft St James’ Place.

Am Wochenende wurde die digitale Identitätsplattform ID-porten der norwegischen Regierung Ziel eines DDOS-Angriffs, und das norwegische Energieunternehmen Equinor – Europas grösster Gaslieferant – wurde angegriffen.

Vor drei Tagen gab die Europäische Union bekannt, im vergangenen Monat Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein, hatte es aber zuvor niemandem mitgeteilt.

Dann meldete die Europäische Kommission heute früh, sie sei erneut einem Cyberangriff ausgesetzt, der die Europäische Akademie offline nahm.

Die spanische Fussballliga La Liga wurde gehackt, wobei Daten von Fans offengelegt wurden, Bell Canada wurde Ziel eines «agentischen Angriffs» , bei dem Kundendaten offengelegt wurden, und die IT-Systeme des Krankenhauses von Guadeloupe wurden nach einem weiteren Cyberangriff abgeschaltet.

Und auch all das wurde am vergangenen Wochenende gemeldet.

Laut Berichten der indischen Presse warnt das indische Computer Emergency Response Team (CERT-In) der Regierung, dass KI-gestützte Cyberangriffe auf Banken und Fintech-Unternehmen zu nicht autorisierten Zahlungen führen.

Vor etwa einer Stunde (zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes) meldete die israelische Polizei, sie habe ihre Kommunikationssysteme abgeschaltet , nachdem diese gehackt worden waren.

… die Hacks nehmen einfach kein Ende.

Angeblich.

Denn, daran sollten wir denken: Es gibt keine Belege dafür, dass die meisten dieser «Angriffe» so stattgefunden haben, wie beschrieben, oder überhaupt stattgefunden haben. Es ist bloss ein Schneesturm aus Panikbegriffen, für den sich nur sehr wenig als fundierte Überprüfung bezeichnen lässt.

Vielleicht sind sie vollständig erfunden. Wie so vieles andere.

Oder, wie wir bei den Lebensmittelwarnungen im Sommer gesehen haben, könnte es sich um völlig normale Vorgänge handeln, die plötzlich auf die Titelseiten gehoben werden, um allein dadurch den Eindruck eines neuen Problems zu erzeugen, dass Routine aufgebauscht wird.

OffG etwa ist ständig mit kleinen, lästigen Hacking-Versuchen oder DDoS-Angriffen konfrontiert. Würden wir jedes Mal, wenn so etwas passiert, darüber berichten, erschiene es, als gäbe es einen Anstieg böswilliger Aktivitäten.

Offensichtlich haben die Ausfälle bei Banken und Microsoft tatsächlich stattgefunden, und offensichtlich wurden auch Flugzeuge tatsächlich am Boden gehalten … aber selbst hier wissen wir nicht, wie oder warum.

Wie auch immer das Chaos ausgelöst wurde, es hat dazu geführt, dass der US-amerikanische Cybersicherheitsbeauftragte Sean Cairncross seinen Posten niedergelegt hat (oder entlassen wurde, je nachdem, wen man fragt).

Cairncross’ Abgang dürfte in naher Zukunft jedoch kaum etwas ändern – wir können mit weiteren Tech-Ausfällen und Cyberangriffen rechnen.

Tatsächlich hat Jay Clayton, der Nationale Nachrichtendienst-Direktor, ausdrücklich gewarnt , dass Cyber-Ausfälle in den nächsten zwei Jahren zur Routine werden, während «Unternehmen ihre Systeme» von einer «jahrzehntealten Infrastruktur» umstellen.

Und, auf beunruhigende Weise, bezeichnete der pensionierte General Paul Nakasone – ehemaliger Chef der NSA und des US Cyber Command – bei einer kürzlich abgehaltenen Cybersicherheitskonferenz an der Vanderbilt Universitydie vergangene Woche voller Cyberangriffe und Tech-Ausfälle als «die neue Normalität».

… liebt ihr diese Formulierung nicht einfach wirklich ?

Damit steht das Narrativ also fest. Wir befinden uns mitten in einer «Cyber-Pandemie» von Tech-Ausfällen.

Aber wer ist schuld?

Und worum geht es hier wirklich?

Vergangene Woche waren US-Beamte offenbar darauf bedacht, die Vorstellung herunterzuspielen, dass all dies auf einen einzigen Faktor zurückzuführen sei. Es hiess, alles seien Zufälle und es gebe keinen Grund zur Panik.

Doch wie wir damals feststellten, waren die Dementis so dünn, dass sie im Grunde wie ziemlich unbeholfene umgekehrte Psychologie wirkten. Denn jeder weiss, dass eine schwach vorgetragene Widerlegung – «ehrlich, es gibt keinen Grund zur Panik, so verdächtig es auch aussieht» – unter bestimmten Umständen genau das ist, was man sagen würde, um zu versuchen, die Menschen in Panik zu versetzen.

Aber das war letzte Woche. Diese Woche läuft ein neues Spiel.

Nachdem man zuvor bemerkenswert zurückhaltend damit war, irgendeinen staatlichen Akteur verantwortlich zu machen, hagelt es nun Vorwürfe.

Die EU gibt China die Schuld.

Google gibt den Russen die Schuld.

Die «Nachrichtenexperten» der ehemaligen CIA erzählen der Presse , der Iran stecke hinter den Tech-Ausfällen – obwohl der Minister für Innere Sicherheit sagt, dass dies nicht der Fall sei –, und das nur wenige Monate, nachdem sie behauptet hatten, der Iran versuche ständig, die Infrastruktur der USA zu hacken.

«Wir werden ständig von Cyberangriffen heimgesucht, aber jeder Ausfall war einfach ein Unfall und hatte nichts mit dem Iran zu tun»– das ist die offizielle Position.

Wieder sieht es nach einem plumpen Versuch aus, mit einem schwachen Dementi den Verdacht noch zu verstärken.

Es wird bereits, wenig überraschend, zum De rigueur , Israel die Schuld zu geben. Und Kirsten Davies, Trumps Kandidatin für den neuen US-Cybersicherheitschefposten, giesst mit ihrenengen Verbindungen zu israelischen Tech-Unternehmenweiter Öl ins Feuer.

In scheinbar völlig unzusammenhängenden Nachrichten erklärte Anfang dieser Woche General Sir Rob Magowan von der britischen Uber Warfare Unit der Presse , dass sie offensive Cyberoperationen gegen Russland, China, Iran und Nordkorea durchführen.

Das ist eine sehr merkwürdige Aussage, nicht wahr?

Der Artikel hält fest, «Es kommt sehr selten vor, dass ein Amtsträger öffentlich über die verdeckten offensiven Cybermissionen des Vereinigten Königreichs spricht».

Und das stimmt. Man kann sich denken, dass es allgemein als schlechte Spionagepraxis gilt, der internationalen Presse über «verdeckte Missionen» – ob digital oder anders – zu berichten.

…es sei denn natürlich, man ist bloss ein weiterer Rollenspieler, der auf einem Fernsehbildschirm seine Rolle spielt, um ein zunehmend abgestumpftes und verwirrtes Publikum dazu zu bringen, zu glauben, man sei in einen Cyberkrieg verwickelt, und damit zu beginnen, die Flut von «Tech-Ausfällen» mit möglichen «Kriegshandlungen» in Verbindung zu bringen.

Weitet sich das Zeitalter inszenierter Kriege zur Verfolgung gemeinsamer Ziele auf den digitalen Raum aus?

Die Geschichte, die hier aufgebaut wird, scheint ziemlich klar –

Uns wird die Idee eingetrichtert, dass wir uns in einem kaum getarnten «verdeckten» Cyberkrieg mit undurchsichtigen Feinden des Westens befinden. Und wir sollen daraus schliessen, dass unsere «Anführer» nicht wollen, dass wir von diesem Krieg erfahren – obwohl sie es immer wieder schmerzhaft offensichtlich machen.

Und – natürlich – genauso wie die konventionellen Kriege in Iran und der Ukraine die Preise in die Höhe trieben und zu Engpässen bei physischen Gütern, Lebensmitteln und Energie führten, wird dieser «digitale Krieg» die digitale Lieferkette stören – was Tech-Ausfälle und Ähnliches bedeutet.

Das ist der «neue Normalzustand», von dem sie sprechen.

Das ist die geopolitische Dimension des Ganzen – eine Geschichte, die den sinkenden Lebensstandard rechtfertigen soll.

Darauf läuft heutzutage im Grunde alles hinaus.

Falls es überhaupt etwas bedeutet und nicht bloss um seiner selbst willen Lärm macht, bedeutet es: «Gewöhnt euch daran, weniger zu haben und nicht besonders glücklich zu sein».

Doch der wahre, für diese Geschichte bestimmte Bösewicht – der Hauptschuldige, dem wir die Faust entgegenstrecken sollen – ist weder Donald Trump noch Israel oder Wladimir Putin oder Iran –

Es ist KI.

Nicht unbedingt «abtrünnige» KI, sondern KI-Agenten, die von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren eingesetzt werden.

Das ist der ständige Refrain der Medien.

CrowdStrike kauft ZScaler für 44 Millionen Dollar– warum? Weil «KI Cyberangriffe massiv verstärkt».

Google warnt, KI könne Cyberangriffe «vollständig autonom»machen. Die EU hat China möglicherweise für ihren Hackerangriff verantwortlich gemacht, aber sie stellte auch sicher, zu erwähnen, dass er «KI-gestützt»war.

Die New York Times berichtet:

Tech-Ausfälle sind erst der Anfang. KI wird weitere Störungen verursachen.

Die New York Post ist entsetzt über das «neue chinesische KI-Hacking-Tool» , mit dem «jeder mit einem iPhone Chaos anrichten kann».

Das FBI «warnt» davor, dass Hacker mit KI-Tools in weniger als drei Stunden in Systeme eindringen können – und zwar mit einem KI-Hacking-Tool, das WIRED als «Point-and-Shoot» bezeichnet.

Die FT teilt uns mit, «die KI-Cyberbedrohung ist bereits da», und dass Unternehmen «ihre Cyberabwehr verstärken müssen, da KI Schwachstellen offenlegt».

The Guardian fragt «Wie beunruhigt sollten wir sein?» in einem langen Artikel, in dem Cybersicherheitsexperten zu Wort kommen, die die «offizielle Darstellung» der technischen Ausfälle infrage stellen und sie allesamt der KI anlasten.

Wie wir in unserem vorherigen Artikel dazu vorausgesagt haben, macht bereits der Begriff «digitale Fragilität» die Runde.

Siehe diesen Beitrag von Forbes, in dem es heisst:

die plötzliche Fragilität der digitalen Infrastruktur der Gesellschaft

Wahrscheinlich wird sich diese Formulierung oder eine sehr ähnliche weiter verbreiten.

Das ist die Erzählung: «Unsere digitale Infrastruktur ist fragil, und KI macht Cyberangriffe – durch anarchistische digitale Terroristen oder staatliche Akteure – sowohl einfacher als auch zerstörerischer.»

Es wird wirklich sehr ermüdend, alles auf diese Dynamik zu reduzieren – aber wir haben unser Problem, wir befinden uns mitten in einer Reaktion, und wir wissen alle, was als Nächstes kommt.

Hinweis: Es beginnt mit «L» und endet mit «ösung».

Was wird man uns also sagen, müssten wir verbieten, überwachen, besteuern oder regulieren, damit dieses «Problem» verschwindet?

Sehen wir einmal, ob wir Hinweise finden …

In der Washington Postüberschreibt Fareed Zakaria seinen Artikel mit «Was stillgelegte Flugzeuge und ausgefallene Bankensysteme über das KI-Zeitalter aussagen», und seine vorgeschlagene Lösung lautet [Hervorhebung hinzugefügt]:

eine neue digitale Architektur für das KI-Zeitalter. Die älteren Modelle, digitale Schutzmauern zu errichten, reichen nicht aus. Wir müssen uns auf einen erfolgreichen Angriff einstellen. Im Mittelpunkt sollten der Schutz von Daten und die schnelle Wiederherstellung von Funktionen stehen. Das bedeutet Redundanz, segmentierte oder isolierte Netzwerkeund Sicherungskopien. In diesem Bereich kann der Privatsektor nicht allein handeln. Ein Angriff auf ein Unternehmen oder ein Wasserversorgungssystem kann sich leicht im ganzen Land ausbreiten.

Diese Formulierung nähert sich doch unserer Vorhersage zum «Worst-Case-Szenario» digitaler Trennungen, oder?

Letzten Monat unterzeichnete die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, ein neues Gesetz, das den Zugang zu KI-Chatbots altersbeschränkt. Das ist das erste Gesetz dieser Art, von dem ich weiss, aber wir können wohl damit rechnen, dass es sich verbreitet – genau wie das «Social-Media-Verbot».

Diese Häppchen geben uns einen kleinen Vorgeschmack auf mögliche «Lösungen» für das «Problem» KI, die noch auf uns zukommen.

Die Frage ist, ob sie ihrer Meinung nach bereits genug Schaden angerichtet haben, um ihre geplanten Gesetze zu rechtfertigen, oder ob wir zuerst eine Art digitales 9/11 erwarten können.