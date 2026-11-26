Verfasst von Tyler Durden via ZeroHedge

Der ehemalige CIA-Analyst Ray McGovern sagt, den Amerikanern sei nie gesagt worden, dass «wir den Irak mit den Vorläuferchemikalien und anderen Dingen versorgten, die zum Einsatz chemischer Waffen erforderlich waren» gegen den Iran in den 1980er-Jahren, und dass dieselbe Öffentlichkeit nun darauf eingestimmt werde, den Iran als chemische Bedrohung zu sehen.

McGovern erhob die Behauptung am Sonntag in der Sendung Dialogue Works mit Moderator Nima Alkhorshid. Das Interview reichte vom geplanten Verteidigungsausbau der Europäischen Union, den Europa laut McGovern nicht bezahlen könne, bis hin zu den Medien, die den Irakkrieg verkauften und dafür nie zur Rechenschaft gezogen wurden.

«Das ist wirklich ein Mangel an Wissen», sagte McGovern. «Die Amerikaner würden nie erfahren – weil es nicht in den Medien war –, dass wir den Irak mit den Vorläuferchemikalien und anderen Dingen versorgten, die zum Einsatz chemischer Waffen erforderlich waren …»

«1981 war ich dort. Ich habe es mit angesehen», sagte er. «Okay? Damals wusste ich nicht, dass wir chemische Waffen oder Vorläuferstoffe lieferten. Ich wusste, dass wir den Irakern aussergewöhnlich gute Geheimdienstinformationen lieferten, damit sie die Iraner töten konnten.»

Freigegebene CIA-Akten, über die Foreign Policy 2013 berichtete, zeigen, dass die USA dem Irak 1988 Satellitenbilder iranischer Truppenstellungen übermittelten, obwohl sie wussten, dass Saddam Hussein wahrscheinlich chemische Waffen einsetzen würde; die Behörde schätzte, dass bei jedem der vier entsprechenden Angriffe zwischen Hunderten und Tausenden Menschen getötet wurden.

(Kaveh Kazemi / Getty Images)

McGovern erwähnte dies, weil Alkhorshid zuvor Berichte der vergangenen Wochen über eine mögliche Vorbereitung des Irans auf den Einsatz chemischer Waffen oder schmutziger Bomben gegen seine Gegner besprochen hatte. McGoverns Antwort: Praktisch alle derzeitigen Spitzenpolitiker des Iran hätten in jenem Krieg gekämpft, und «sie wissen, was die chemischen Waffen ihren Kameraden angetan haben».

«Es ist also äusserst ironisch, dass die Amerikaner aus Unwissenheit sagen würden: Oh mein Gott, die Iraner werden chemische Waffen einsetzen», sagte er. Er fügte hinzu, dass Ajatollah Khomeini Massenvernichtungswaffen «als unvereinbar mit unserer Religion» eingestuft habe. Er sagte, er frage sich, ob die neuen Berichte «von israelischen Quellen stammen, wie all die andere Propaganda, die wir über den Iran zu hören bekommen».

Das ist unmöglich

Alkhorshid eröffnete die Sendung mit einem am Sonntag veröffentlichten Bericht von Politico, wonach die EU ihre Verteidigungsausgaben im Haushalt für 2028–2034 um 232 % erhöhen will. Der im Juli 2025 vorgestellte Vorschlag der Europäischen Kommission für diesen Haushalt sah 131 Milliarden Euro für Verteidigung und Raumfahrt vor.

«Nima, eine solche Erhöhung ist in Europa unmöglich», antwortete McGovern.

«Das wird nicht passieren», sagte er. «Die Europäer, die an eine zivilisierte Sozialdemokratie mit den damit verbundenen Vorteilen gewöhnt sind, werden das, sozusagen, nicht zulassen. Und wir sehen bereits Unruhen, um Himmels willen, einen Generalstreik in Spanien und Unruhen anderswo.»

Ob Europas Regierungen ihre Zusagen zu den Verteidigungsausgaben jemals einhalten werden, ist eine Frage, die wir bereits früher aufgeworfen haben.

Eine militärische Konfrontation erzwingen

Auf die Frage zum Angriff auf russische Schiffe in der Ostsee am Samstag sagte McGovern, erste Berichte deuteten auf eine ukrainische Drohne hin und Kiew wolle einen grösseren Krieg, der die NATO hineinziehe.

«Was hier also geschieht: Bestimmte europäische Kreise wollen eine militärische Konfrontation erzwingen – nicht nur mit ihren Haushaltsvorschlägen in der EU, sondern auch militärisch», sagte er und hob «die Leute im Baltikum» sowie ukrainische Drohnen hervor, die «durch Litauen, Estland und Lettland fliegen, als wollten sie die Russen provozieren».

Die NATO fällt auseinander

Warum greift Moskau nicht die NATO-Staaten an, über die die Drohnen fliegen? McGovern stellte sich vor, wie Putin seine Berater nach der Wahrscheinlichkeit fragte, dass der unberechenbare Präsident Trump einen Angriff gemäss Artikel 5 des NATO-Vertrags beantworten würde, und sie ihm 5 bis 10 Prozent nannten. Putin habe entschieden, dass selbst diese Wahrscheinlichkeit zu hoch sei.

Dann laut McGovern Putins Botschaft an die Falken in Moskau: «Die NATO fällt auseinander. Die EU ebenso. Sie haben kein Geld. Sie werden schon bald alle aus dem Amt sein, um Gottes willen. Seht ihr nicht, dass wir gewinnen?»

Unsere Väter haben gelogen

McGovern schloss mit dem letzten Krieg, der mit Massenvernichtungswaffen begründet wurde, und zitierte dazu die Zeilen, die Rudyard Kipling nach dem Tod seines Sohnes schrieb: «Wenn sie euch fragen, warum wir gestorben sind, sagt ihnen, weil unsere Väter gelogen haben.»

Bildlegende: Irakische Kurden gehen im März 2003 an einem Denkmal für die Opfer des irakischen Giftgasangriffs auf Halabja von 1988 vorbei (Getty Images Bildlegende: Irakische Kurden gehen an einem)

Die Behauptungen über diese Waffen und über «Verbindungen zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida wurden als erfunden entlarvt», sagte er und verwies auf Jay Rockefeller, den ehemaligen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Senats, der am 6. November starb.

Bei der Veröffentlichung des Abschlussberichts des Ausschusses über die Geheimdienstinformationen vor dem Krieg im Juni 2008 sagte Rockefeller, die Bush-Regierung habe «wiederholt Geheimdienstinformationen als Tatsachen dargestellt, obwohl sie in Wirklichkeit unbelegt, widersprüchlich oder gar nicht existent waren», wie aus der Mitteilungdes Ausschusses hervorgeht.

Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen

McGovern erinnerte dann daran, wie ein Student an der Journalistenschule der Columbia University Fred Hiatt, den inzwischen verstorbenen Leitartikelseitenredaktor der Washington Post, zu den Kommentaren der Zeitung vor dem Krieg befragte. Hiatts Antwort, wie McGovern ihn zitiert: «Nun, wenn die Iraker keine Massenvernichtungswaffen hatten, hätten wir wohl nicht behaupten sollen, dass sie welche hätten.»

«Hiatt blieb noch mehrere Jahre lang Leiter der Kommentarseite, bis er, um Gottes willen, im Amt starb», sagte McGovern. «Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Geheimdienstmitarbeiter, die gelogen haben, die Medien, die gelogen haben.»