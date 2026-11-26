Verfasst von Tyler Durden

„Auf das Schlimmste vorbereitet“: Grossbritannien fordert 100.000 Veteranen auf, sich für eine Einberufung bereitzuhalten

Die britische Militärführung hat rund 100.000 ehemalige Angehörige der Streitkräfte in der Strategischen Reserve angeschrieben – die erste Massenversendung dieser Art seit dem Kalten Krieg –, und Verteidigungsminister Wes Streeting sagt, die Öffentlichkeit „sollte das eher beruhigend als beunruhigend finden“. Verteidigungsminister Wes Streeting sagt, die Öffentlichkeit „sollte das eher beruhigend als beunruhigend finden“.

NEW – UK Defense Secretary says that "People should find it reassuring rather than alarming," that 100,000 strategic reservists have been sent a letter, for the first time since the cold war, to prepare to be called up for war. pic.twitter.com/ukACzhxD49 — Disclose.tv (@disclosetv) November 26, 2026

„Bis zu einem gewissen Grad sollte das, was heute geschieht, Routine sein, ist aber schon seit einiger Zeit nicht mehr vorgekommen“, sagte Streeting am Donnerstag gegenüber Sky News und bestätigte damit einen Bericht, über den zuerst *The Telegraph*berichtet hatte. „Wir haben unsere Strategische Reserve angeschrieben. Dabei handelt es sich um Menschen, die früher in unseren Streitkräften gedient haben.“

Die von den Chefs der Royal Navy, der britischen Armee und der Royal Air Force unterzeichneten Briefe fordern die Empfänger auf, ihre Kontaktdaten zu aktualisieren und mitzuteilen, welche Fähigkeiten sie sich angeeignet haben und welcher Arbeit sie derzeit nachgehen. Ausserdem laden sie die Veteranen ein, sich freiwillig für Schulungen und Übungen zu melden, darunter die NATO-Übung Steadfast Defender im kommenden Frühjahr.

Streeting sagte, es handle sich um Informationen, die die Regierung „standardmässig vorhalten sollte, unabhängig von der Bedrohungslage“. Grossbritannien, sagte er, „befindet sich in einer erhöhten Bedrohungslage. Und deshalb ist dieses Mass an Bereitschaft meiner Ansicht nach eine sinnvolle, notwendige Vorsichtsmassnahme.“

Er betonte, Grossbritannien stehe „nicht unmittelbar vor einem Krieg“, und verwies auf die Pandemie, um den Zeitpunkt zu erklären. Wenn das Verteidigungsministerium nicht jetzt handle, sagte er, „wäre das genau die Art von Sache, bei der die Leute bei einer öffentlichen Untersuchung in 20 oder 30 Jahren fragen würden: Warum war das Verteidigungsministerium nicht vorbereitet?“ Das seien, sagte er, „genau die Art von Erkenntnissen, die aus der COVID-Untersuchung hervorgegangen sind“ – eine Lehre, die er aus seiner Zeit als Gesundheitsminister gezogen habe.

Die Strategische Reserve besteht aus ehemaligen regulären Soldaten, die weiterhin für eine Einberufung im Fall einer „nationalen Gefahr, eines grossen Notstands oder eines Angriffs auf Grossbritannien“ zur Verfügung stehen. Im Januar kündigte das Verteidigungsministerium an, dass der Gesetzentwurf zu den Streitkräften das Höchstalter für eine Einberufung von 55 auf 65 Jahre anheben und auch die Einberufung ehemaliger Soldaten zu „kriegsvorbereitenden Massnahmen“ ermöglichen würde .

Allgemeine Ansicht des Hauptquartiers des Verteidigungsministeriums in Whitehall, London (Leon Neal / Getty Images)

Die Briefe werden verschickt, während die reguläre Armee auf rund 73.000 Soldaten geschrumpft ist – den niedrigsten Stand seit den Napoleonischen Kriegen – und wenige Wochen nachdem Streeting warnte dass Grossbritannien „etwas mehr als 1.000 Tage“ bleiben, um kampfbereit zu sein und gemeinsam mit seinen Verbündeten zu siegen, während die Regierung Haushalte aufforderte, Wasser, Lebensmittel und Notvorräte anzulegen. Der Chef der britischen Armee ging noch weiter und sagte den Briten, sie müssten Opfer bringen für einen bevorstehenden Krieg.

„Wir müssen unsere nationale Widerstandsfähigkeit stärken, unsere Bereitschaft ausbauen und dafür sorgen, dass wir auf das Schlimmste vorbereitet sind“, sagte Streeting, „auch wenn wir jeden Tag Schritte unternehmen, die dieses schlimmste Szenario weniger wahrscheinlich machen.“