Von Alexander Dugin

Drei Großmächte, eine neue Weltordnung

Alexander Dugin erörtert, ob das historische Treffen zwischen Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping in Shenzhen das Ende der unipolaren Weltordnung und die Entstehung eines neuen, von drei Großmächten dominierten Systems signalisiert oder ob die Europäische Union ihre Position als unabhängiger vierter geopolitischer Pol behaupten kann.

Übersetzt aus dem russischen Originalartikel.

Drei souveräne Herrscher trafen sich

Was hat das Treffen in China aus ideologischer Sicht offenbart?

Die symbolische Bedeutung dieses Treffens kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Sie ist von grundlegender Bedeutung. Vertreter von drei souveränen Entscheidungszentren kamen zusammen. Dies unterschied sich grundlegend von der Art und Weise, wie der Westen es gewohnt ist, mit seinen Vasallen oder Gegnern umzugehen: diejenigen zu bestrafen, die ungehorsam sind oder in Ungnade gefallen sind, sie auf Plätze am anderen Ende des Tisches zu verbannen, Sanktionen gegen sie zu verhängen oder die öffentliche Meinung gegen sie aufzubringen. Der Westen hat schlichtweg keine Erfahrung damit, mit jemandem auf Augenhöhe zu sprechen.

Ist dies ein neues Jalta?

Warum wird dieses Treffen mit Jalta verglichen?

Während des Zweiten Weltkriegs und unmittelbar danach gehörten die Vertreter, die sich in Teheran und Jalta trafen, nicht drei gegnerischen Lagern an, sondern einem einzigen Lager, das gegen einen anderen Gegner kämpfte. Die souveränen Staatschefs der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, die sich sowohl in ihrer Ideologie als auch in ihren nationalen Interessen unterschieden, schlossen sich angesichts eines gemeinsamen Feindes zusammen: Hitler. Sie besiegten diesen Feind und überlegten anschließend, wie die Welt nach dem Sieg aussehen würde. Wie sollten sie die Weltordnung neu gestalten? Die Jalta-Ordnung hielt bis in die frühen 1990er Jahre. Das berühmte Foto der „Großen Drei“ vor dem Livadia-Palast symbolisierte die vollständige Anerkennung der Sowjetunion als vollwertiges und gleichberechtigtes Mitglied im Kreis der Siegermächte. Nach dem Krieg wurde die Welt bipolar, geteilt in zwei Lager und zwei Systeme. Dieses Treffen prägte die Geopolitik fast ein halbes Jahrhundert lang.

Und wie sieht es mit dem Treffen in China aus?

Dies ist eine dreipolare Welt, ob es jemandem gefällt oder nicht. Diese drei Staatschefs haben das deutlich gemacht. Drei Zivilisationsstaaten, jeder mit seiner eigenen Weltanschauung, kamen zusammen und sprachen auf Augenhöhe. Und sie trafen sich auf dem Territorium der Macht, die sich derzeit als Siegerin herauskristallisiert, der Macht, die im Aufwind ist. Die Abhaltung des Treffens auf chinesischem Boden unterstreicht Chinas Status. Putin ist nach Alaska und Peking gereist, während Xi Moskau und Washington besucht hat. Es mag durchaus weitere Besuche geben, doch vorerst hat sich China als der Ort herauskristallisiert, dessen Größe und Erfolg sowohl von Russland als auch von den Amerikanern anerkannt werden.

Warum gerade jetzt?

Liegt die historische Bedeutung des Treffens gerade darin, dass es überhaupt stattgefunden hat? Und in seinem Zeitpunkt?

Es gibt einen Begriff, der als „Realitätscheck“ bekannt ist. Jeder hält sich für den Besten, Einzigartigen und Außergewöhnlichen. Dann kommt es zu einer Konfrontation, zu einer Reihe von Ereignissen, und es wird deutlich, dass jemand sich selbst viel zu hoch eingeschätzt hat. Seit fast fünf Jahren wird versucht, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Wäre dies gelungen, wäre die Welt wieder bipolar geworden. China ist bemerkenswert anpassungsfähig, doch es ist unklar, wie sich die Lage für Peking ohne Russland entwickelt hätte. Nun hat der Westen jedoch anerkannt, dass wir unsere Souveränität erfolgreich verteidigt haben. China seinerseits war bereits bereit, dies anzuerkennen. Und der Zeitpunkt für diesen „Reality Check“ war genau richtig. Trotz der Konfrontation bestätigte Shenzhen eine feststehende Tatsache: Die Welt ist nun tripolar.

Ist das für Russland von entscheidender Bedeutung?

Es ist von größter Bedeutung. Denn der Westen hat zwei widersprüchliche Haltungen gegenüber Russland entwickelt. Die eine ist die Haltung von Trump und der derzeitigen Regierung im Weißen Haus, die Russlands Souveränität anerkennt. Die andere ist die der EU-Koalition, die uns unsere Souveränität entziehen will.

Aber China erkennt sie an?

Absolut. Und China unterstützt die Souveränität Russlands. Wenn wir also die Souveränität von Putin, Trump und Xi innerhalb der heutigen Weltordnung anerkennen, haben wir eine Chance, Krieg zu vermeiden: die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten zu verhindern, den Ausbruch eines Krieges um Taiwan zu verhindern und unseren eigenen Krieg zu einem siegreichen Abschluss zu bringen.

AUF WELCHER SEITE STEHEN DIE ANDEREN?

Aber wir drei sind auf diesem blauen Planeten nicht allein. Was ist mit Europa?

Nun, es gibt auch Großmächte wie Indien und Brasilien. Sie stehen auf unserer Seite. Sie befürworten eine multipolare Welt und lehnen die westliche Hegemonie ab, auch wenn einige Mitglieder ihrer Eliten darauf brennen, sich der westlichen Koalition anzuschließen. Im Grunde steht die gesamte Menschheit, mit Ausnahme Europas, auf unserer Seite. Der ehemalige US-Botschafter Michael McFaul, mit dem ich ständig im Meinungsaustausch stehe, hat ein Buch mit dem Titel „Autocrats vs. Democrats“ geschrieben. Mit Demokratie meint er die EU und die amerikanischen Demokraten. Und wen betrachtet er als Autokraten? Putin, Xi und … Trump! Und nun hat er noch erlebt, wie alle drei an einem Tisch sitzen!