Von Jeffrey D. Sachs

So groß sind der Niedergang und die Dekadenz der Mainstream-Medien, dass Bemühungen um eine friedlichere Welt auf Entsetzen und Abscheu stießen.

Am 19. November trafen sich in Shenzhen die Präsidenten Chinas, Russlands und der Vereinigten Staaten zum ersten Mal in der Geschichte und gaben eine „Erklärung für den Frieden“ ab. Sie bekräftigten, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf, vereinbarten einen Dialog über die Verringerung nuklearer Risiken und verpflichteten sich, die Vereinten Nationen zu reformieren, damit diese ihren Auftrag für Frieden und Sicherheit erfüllen können. Diese drei Länder verfügen über etwa neun Zehntel der weltweiten Atomsprengköpfe, und seit dem Auslaufen des New-START-Vertrags am 5. Februar unterliegen die beiden größten Arsenale zum ersten Mal seit 1972 keinen vertraglichen Beschränkungen mehr. Man hätte einen Seufzer der Erleichterung in den Redaktionen von New York, Washington und London erwarten können.

Da hätte man sich getäuscht. Die „New York Times“, die „Washington Post“, das „Wall Street Journal“ und die „Financial Times“, unterstützt von Reuters, reagierten mit Verachtung und Besorgnis. Entsetzen, Entsetzen: Der Frieden könnte in greifbarer Nähe sein. Die Gefahr für die Welt, so erfahren wir, ist weder ein nukleares Wettrüsten ohne vertragliche Beschränkungen, noch ein Krieg am Golf, der die Straße von Hormus seit Februar weitgehend blockiert, noch ein Krieg in der Ukraine, der nun schon im fünften Jahr andauert. Die Gefahr besteht darin, dass der amerikanische Präsident mit den Präsidenten Chinas und Russlands an einem runden Tisch saß und höflich zu ihnen war.

Peter Baker, der Chefkorrespondent der „Times“ im Weißen Haus, berichtete mit offensichtlichem Widerwillen, dass der Präsident den „Autokraten Umarmungen, Schulterklopfen und ein breites Lächeln“ entgegenbrachte. Seine Kollegen Katie Rogers und David Sanger beklagten, dass der Gipfel Putin aus seinem Status als globaler Paria befreit habe – als ob Kriege schneller enden würden, wenn es den Führern der kriegführenden Seiten verboten wäre, miteinander zu sprechen. Als Xi die Abschaffung von Atomwaffen forderte, tat die „Times“ dies als „utopisches Ziel“ ab. Dabei sind die Vereinigten Staaten, Russland und China gemäß Artikel VI des Nichtverbreitungsvertrags verpflichtet, in gutem Glauben über nukleare Abrüstung zu verhandeln. Was die „Times“ als utopisch bezeichnet, ist eine rechtliche Verpflichtung der Vereinigten Staaten.

Die Redaktion des „Wall Street Journal“ tat die Erklärung unter der Überschrift „Nuklearer Frieden in unserer Zeit. Nicht.“ als „diplomatischen Brei“ ab. Ihr eigenes Rezept für nuklearen Frieden war ein Eilprogramm zur Beschleunigung der Entwicklung einer seegestützten nuklearen Marschflugrakete mit geringer Sprengkraft, und ihr bestes Nichtverbreitungsprojekt bestand darin, den Krieg gegen den Iran überzeugend zu gewinnen. Kurz gesagt: Der Weg zur Verringerung der nuklearen Gefahr besteht darin, mehr Atomwaffen zu bauen, und der Weg zur Verhinderung der Verbreitung darin, ein Land, das keine besitzt, weiter zu bombardieren. Das ist der Krieg, der die Straße von Hormus blockierte und den die amerikanischen Wähler bei den Zwischenwahlen in diesem Monat abgelehnt haben.

Hillary Clinton schrieb in der „Times“, ein starker Präsident hätte Forderungen an Putin gestellt und Xi gewarnt. Sie forderte den Kongress auf, der Ukraine dabei zu helfen, mithilfe von Starlink ballistische Raketenabschussrampen auf russischem Territorium anzugreifen. Sie schloss mit der bekannten Formel der amerikanischen Kriege: „Dies ist eine Zeit des Handelns, nicht der Beschwichtigung.“ Zu ihren eigenen Taten zählen ihre Zustimmung im Senat im Jahr 2002 zur Invasion des Irak sowie ihr Eintreten als Außenministerin für die NATO-Luftangriffe auf Libyen im Jahr 2011, die weit über das UN-Mandat zum Schutz der Zivilbevölkerung hinausgingen und ein zerrüttetes Land hinterließen. In Frau Clintons Wortschatz ist die Unterstützung bei der Steuerung von Luftangriffen in der größten Atommacht der Welt Strategie, während Gespräche mit deren Präsidenten als Beschwichtigung gelten.

Die „Washington Post“ übertraf sie alle. In ihrem Leitartikel hieß es, die drei Staats- und Regierungschefs hätten eine wichtige Einigung erzielt, nämlich das Bestreben, „das nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute internationale System der Zusammenarbeit weiter zu entwirren“. Kernstück dieser Einigung ist die Verpflichtung, die Vereinten Nationen so zu reformieren, dass sie ihrer Charta gerecht werden können. Ned Price, ein ehemaliger Diplomat der Biden-Regierung, erklärte gegenüber der „Post“, dass die drei Staatschefs die Spielregeln über Bord werfen würden, die den liberalen Demokratien achtzig Jahre lang gedient hätten. Zu diesen Regeln gehören die NATO-Bombardements gegen Serbien im Jahr 1999 ohne Genehmigung des Sicherheitsrats, die Invasion des Irak im Jahr 2003 unter falschen Vorwänden, der Sturz von Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011, das verdeckte Programm der CIA zur Bewaffnung von Rebellen, um die syrische Regierung zu stürzen, 20 Jahre Krieg in Afghanistan, wiederholte US-Vetos gegen Resolutionen des Sicherheitsrats, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderten, während amerikanische Bomben auf den Gazastreifen fielen, und nun einen Krieg gegen den Iran, der ohne jegliche Genehmigung des Sicherheitsrats begonnen wurde. Die „Post“ räumte in einem einzigen Satz ein, dass Kritiker schon lange darauf hingewiesen haben, dass Washington in andere Länder eingriff, wenn es dies für angebracht hielt. So lässt sich das auch formulieren.

Ein zweiter Artikel der „Post“ widmete sich dem Sitzplan. Xi saß in der Mitte mit Blick auf die Kameras, während Trump und Putin im Profil zu sehen waren, und ein ehemaliger Mitarbeiter Bidens warnte vor einer von China dominierten Weltordnung. Die jüngste Bedrohung für die westliche Zivilisation besteht also darin, dass der Gastgeber des Gipfels auf dem Stuhl des Gastgebers saß. Der Artikel ließ außer Acht, dass Chinas Wirtschaft gemessen an der Kaufkraftparität bereits etwa ein Drittel größer ist als die der USA oder dass Chinas Produktionsleistung im verarbeitenden Gewerbe etwa doppelt so hoch ist wie die der Vereinigten Staaten. Das eigentliche Problem ist Washingtons Annahme, dass es an jedem Tisch am Kopfende sitzen muss.

Die „Financial Times“ fällte ihr Urteil, noch bevor der Gipfel überhaupt stattgefunden hatte. Unter der Überschrift „Putins Wahnvorstellungen von einem ‚neuen Jalta‘“ warnte ihre Redaktion, das Treffen wirke wie eine Belohnung für Aggression und könnte die Ansicht bestätigen, dass „Großmächte erneut die Souveränität kleinerer Nationen verscherbeln können“. In der Erklärung von Shenzhen war tatsächlich kein Wort vom Verhandeln über die Souveränität kleinerer Nationen zu lesen, und die FT sollte wissen, dass Roosevelt, Churchill und Stalin auf der Konferenz von Jalta die Stimmrechtsformel für den Sicherheitsrat vereinbarten, die die Vereinten Nationen erst möglich machte.

Die FT verhöhnt Russlands Einwände gegen die Osterweiterung der NATO, obwohl Russland nichts anderes fordert als das, was die Vereinigten Staaten seit 1823 im Rahmen der Monroe-Doktrin geltend machen: Keine rivalisierende Großmacht darf ihre Militärstützpunkte und Bündnisse vor seiner Haustür errichten. Die wahre Katastrophe war das dreißigjährige amerikanische Vorhaben, die NATO bis an die russische Grenze vorzudrängen, was die Ukraine ihren Frieden, einen Großteil ihres Territoriums und eine Generation ihrer jungen Männer gekostet hat. Und das eigene Rezept der FT lautet, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten, während die EU ein neues Darlehen in Höhe von 45 Milliarden Euro für Kiew bereitstellt. So sieht die „Verteidigung“ der Ukraine durch die FT aus: Kämpfen bis zum letzten Ukrainer.

Europas Staats- und Regierungschefs trafen sich am selben Tag in Berlin als „Koalition der Willigen“, deren Pläne den Einsatz von Truppen in der Ukraine nach einer Einigung vorsehen – was Moskau ablehnt. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz tat das Gipfeltreffen als Fototermin ab, und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk verspottete Trump dafür, dass er Putin als Freund bezeichnet hatte. Reuters urteilte, das Gipfeltreffen habe die Grenzen von Trumps personalisierter Diplomatie offenbart, und zitierte den demokratischen Senatsführer Chuck Schumer, der es als „historische Blamage“ bezeichnete. Die Demokraten haben gerade auf einer Welle der Wählerverärgerung über den Krieg gegen den Iran die Kontrolle über den Kongress gewonnen. Anstatt einen Schritt zurück von der Konfrontation der Großmächte zu begrüßen, wirft ihr Parteivorsitzender dem Präsidenten vor, nicht mehr aus Peking und Moskau herausgeholt zu haben.

Durch all diese Berichterstattung der Mainstream-Medien zieht sich eine einfache moralische Botschaft: Demokratien mit westlichen Werten gegen Autokraten. Die „Post“ stellte die Leichtigkeit, mit der autoritäre Führer in Shenzhen ihre Nationen befehligen, dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Berlin gegenüber, die sich vor den Wählern verantworten müssen. Doch die amerikanischen Wähler haben den Krieg gegen den Iran entschieden abgelehnt, genauso wie die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen dazu beigetragen haben, dass die Demokraten 2024 das Weiße Haus verloren haben. Das amerikanische Volk ist des Krieges müde, ebenso wie die Menschen in Europa. Dennoch predigen die Mainstream-Medien, die so sehr auf „Demokratie“ bedacht sind, mehr Krieg und bezeichnen dies als demokratische Werte. Diese Werte, wie sie von Washington und seinen Verbündeten praktiziert werden, haben Kriege und Regimewechsel von Serbien bis zum Iran sowie amerikanische Bomben und diplomatische Deckung für den Völkermord im Gazastreifen bedeutet. Der Rest der Welt hat diese Heuchelei bemerkt, auch wenn die Redaktionen in New York, Washington und London dies nicht getan haben.

Die Erklärung für den Frieden ist nur ein Anfang. Die Vereinigten Staaten und Russland sollten die Grenzen des New-START-Vertrags einhalten, während sie über einen Nachfolgevertrag verhandeln, an dem sich China zu gegebener Zeit beteiligen sollte. Alle drei Mächte sollten vereinbaren, Entscheidungen über den Abschuss von Atomwaffen niemals an künstliche Intelligenz zu delegieren. Präsident Trump sollte öffentlich erklären, dass die Vereinigten Staaten den Beitritt der Ukraine oder Georgiens zur NATO nicht unterstützen werden, was den Weg für einen ausgehandelten Frieden und eine neutrale Ukraine ebnen würde, ähnlich wie Österreich seit 1955. Der G20-Gipfel in Doral, Florida, am 14. und 15. Dezember ist die nächste Gelegenheit, die Agenda von Shenzhen voranzubringen und Indien in den Dialog einzubeziehen. Eine seriöse Presse würde diese Schritte erläutern und die Staats- und Regierungschefs an ihre Worte binden. Stattdessen beklagt sie die Umarmungen.

Im November 1985 erklärten Ronald Reagan und Michail Gorbatschow in Genf, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und niemals geführt werden dürfe. Zwei Jahre später unterzeichneten sie den Vertrag über mittelstreckige Nuklearwaffen, der eine ganze Klasse von Atomwaffen beseitigte. In Shenzhen wiederholten drei Präsidenten diese Worte. Im Jahr 1985 wurden diese Worte als Staatskunst bezeichnet. Im Jahr 2026 nennt das „Wall Street Journal“ sie „Pabulum“. So sieht der Niedergang und die Dekadenz der Mainstream-Medien aus, deren unerbittliche Kriegstreiberei weder ihren Lesern noch der breiten Öffentlichkeit dient.