Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Sonnenlicht ist eines der wichtigsten Dinge für unsere Gesundheit (beispielsweise war in einer 20-jährigen schwedischen Beobachtungsstudie die Vermeidung von Sonnenlicht mit einer höheren Gesamtsterblichkeit verbunden). Dennoch hören wir ständig nur, wie wichtig es ist, Sonnenlicht zu meiden.

Energieeffiziente Glühbirnen und Leuchtmittel geben ein enges, blaulastiges Lichtspektrum ab, das den Schlaf und den Stoffwechsel stört, während ihnen die Infrarotstrahlung fehlt, auf die unsere Mitochondrien angewiesen sind.

Jahrzehntelang in Vergessenheit geratene Forschungsergebnisse (die inzwischen durch moderne Studien bestätigt werden) legen nahe, dass unnatürliches Licht zu einer Reihe körperlicher und verhaltensbezogener Probleme beitragen könnte.

Die Augen und das Blut transportieren Licht durch den gesamten Körper. Wird dieser Prozess gestört (beispielsweise durch das Tragen einer Brille), könnte dies gesundheitliche Folgen haben – eine Vorstellung, die außerhalb der etablierten Medizin bislang kaum Beachtung findet.

Im Jahr 2022 wurden Glühlampen faktisch verboten, weil ihre Infrarotstrahlung als „Verschwendung“ eingestuft wurde. Ein Gesetzentwurf im US-Senat zielt nun darauf ab, sie wieder einzuführen.

Im Laufe der Jahre bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Sonnenlicht einer der wichtigsten Nährstoffe für den Körper ist. Leider konzentriert sich fast alles, was wir stattdessen hören, darauf, warum Sonnenlicht angeblich so schädlich für uns ist, da niemand ein finanzielles Interesse daran hat, Sonnenlicht zu fördern (und es daher auch keine Lobbyisten dafür gibt).

So hat sich beispielsweise die Dermatologie von einem der am wenigsten begehrten Fachgebiete der Medizin zu einem der bestbezahlten entwickelt, indem sie ihre Vertreter als Kämpfer gegen Krebs positionierte. Dafür musste der Bevölkerung große Angst vor der Sonne gemacht werden – während die Schäden, die mit einem Mangel an Sonnenlicht verbunden sind, unerwähnt blieben.

Obwohl inzwischen jedes Jahr Milliarden für die Bekämpfung von Hautkrebs ausgegeben werden, ist die Gesamtsterblichkeitsrate durch diese Erkrankung nahezu unverändert geblieben (all dies wird hier näher erläutert).

Eine ähnliche Entwicklung hat sich bei der Beleuchtung in unseren Wohnungen abgespielt. Im Jahr 2022 verbot die US-Bundesregierung Glühlampen faktisch mit der Begründung, dass der größte Teil ihrer abgegebenen Energie in Form von Infrarotstrahlung „verschwendet“ werde – obwohl eine schnell wachsende Zahl von Forschungsergebnissen zeigt, dass unser Körper auf diese Infrarotstrahlung angewiesen ist.

In diesem Artikel werde ich die in Vergessenheit geratene Forschung darüber beleuchten, warum natürliches Licht so wichtig ist, welche Auswirkungen unsere modernen Leuchtmittel auf uns haben und welcher Gesetzentwurf im US-Kongress uns die Wahlfreiheit zurückgeben könnte.

Die Bedeutung des Sonnenlichts

Bevor die Dermatologie ihren Kampf gegen die Sonne begann, wurde der Wert des Sonnenlichts in der Medizin weithin anerkannt. So wurde beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts die Heliotherapie (Sonnenbaden) mit großem Erfolg zur Behandlung vieler ansonsten unheilbarer Erkrankungen eingesetzt, darunter die Grippepandemie von 1918¹ und Tuberkulose.²

Die bisher vorliegenden Daten zeigen, dass Sonnenlicht einen enormen gesundheitlichen Nutzen bietet:

Eine große Beobachtungsstudie berichtete, dass eine hohe UVB-Exposition durch Sonnenlicht mit einem ungefähr halb so hohen Risiko für Brust- und Prostatakrebs verbunden war.³

Eine 20-jährige Beobachtungsstudie mit 29.518 Frauen ergab, dass die Vermeidung von Sonnenlicht mit einer um 60 % höheren Gesamtsterblichkeit verbunden war. Der größte Vorteil regelmäßiger Sonnenexposition bestand in einem geringeren Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben.⁴

Ebenso zeigte eine Analyse der UK Biobank aus dem Jahr 2024, dass beide untersuchten Messgrößen der UV-Exposition mit einem geringeren Risiko verbunden waren, an irgendeiner Ursache, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Krebs zu sterben.⁵ Als 88.905 Teilnehmende eine Woche lang Lichtsensoren trugen, zeigte sich außerdem, dass sowohl Menschen mit helleren Tagen als auch Menschen mit dunkleren Nächten in den folgenden acht Jahren seltener starben.⁶

Sonnenlicht ist für die psychische Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Viele Berufstätige – insbesondere Beschäftigte im Nachtdienst in Krankenhäusern – leiden erheblich unter einem Mangel an Sonnenlicht.⁷

Anmerkung: Ich habe diesen Zusammenhang einmal selbst sehr deutlich erlebt. Nach einer längeren Phase mit Nachtdiensten im Krankenhaus unter Leuchtstoffröhren bemerkte ich, dass ich zunehmend klinisch depressiv wurde – etwas, das mir sonst noch nie passiert war. Ich ging nach Hause und setzte mich unter eine Vollspektrumlampe. Daraufhin fühlte ich mich fast augenblicklich besser.

Normalerweise werden die Vorteile des Sonnenlichts auf Vitamin D zurückgeführt. Ich vermute jedoch schon seit Langem, dass viele dieser Vorteile nicht auf das Vitamin selbst zurückzuführen sind, sondern vielmehr darauf, dass ein erhöhter Vitamin-D-Spiegel ein Hinweis darauf ist, dass der Körper regelmäßig Sonnenlicht ausgesetzt ist. So wurden beispielsweise 24 gesunde Freiwillige UVA-Strahlung ausgesetzt (die kein Vitamin D erzeugt), und zwar in einer Dosis, die etwa 30 Minuten sommerlicher Sonneneinstrahlung entsprach. Dabei erweiterten sich ihre Arterien und ihr Blutdruck sank, weil in der Haut gespeichertes Stickstoffmonoxid freigesetzt wurde und in den Blutkreislauf gelangte.⁸

Ebenso ergab eine Metaanalyse, dass ein täglicher Aufenthalt von mindestens einer Stunde in der Sommersonne mit einem um 16 % geringeren Brustkrebsrisiko verbunden war, während der bloße Wohnort in einer Region mit höherer UV-Umgebungsstrahlung keinen solchen Zusammenhang zeigte.⁹

Das Verbot von Glühlampen

Natürliches Licht enthält ein breites Spektrum an Frequenzen, während künstliches Licht tendenziell einen wesentlich schmaleren Spektralbereich aufweist, der sich deutlich von dem unterscheidet, an das sich die Biologie im Laufe der Evolution angepasst hat. Am einfachsten lässt sich dies durch einen Vergleich verschiedener Leuchtmittel erkennen.

Eine herkömmliche weiße LED gibt einen ausgeprägten blauen Lichtanteil bei etwa 450 nm ab, einen breiteren Buckel im gelben Bereich und nahezu gar kein Licht oberhalb von 700 nm. Eine Glühlampe hingegen erzeugt – ähnlich wie die Sonne – eine gleichmäßig verlaufende Spektralkurve, die im roten Bereich weiter ansteigt und sich über 2.000 nm hinaus erstreckt. Der größte Teil ihrer Strahlung besteht somit aus Infrarotstrahlung, die wir nicht sehen können.¹⁰

Im Jahr 2007 verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz, das vorsah, dass das Energieministerium den Verkauf aller herkömmlichen Allzwecklampen mit einer Lichtausbeute von weniger als 45 Lumen pro Watt verbieten musste, falls es nicht rechtzeitig eigene Beleuchtungsstandards fertigstellte.

Im Jahr 2022 setzte die Regierung Biden dieses Verbot in Kraft. 2024 wurde eine zweite Regelung endgültig verabschiedet, die den Mindestwert ab 2028 auf ungefähr 120 Lumen pro Watt anhebt.¹¹ Da Glühlampen lediglich 10 bis 18 Lumen pro Watt erzeugen,¹² kam dies einem Verbot gleich. Die für 2028 vorgesehene Norm wird nahezu alle Leuchtmittel außer LEDs vom Markt verdrängen.

Das Problem liegt darin, was ein Lumen überhaupt misst. Es misst nicht die Lichtmenge an sich, sondern wie hell Licht für uns erscheint. Grundlage ist eine 1924 eingeführte Kurve, bei der jede Wellenlänge danach gewichtet wird, wie stark sie von unserem Sehsystem bei Tageslicht wahrgenommen wird.

Grünes und gelbes Licht werden deshalb am stärksten gewichtet, blaues und tiefrotes Licht hingegen nur sehr gering. Ultraviolette und infrarote Strahlung werden nahezu überhaupt nicht berücksichtigt.

Jahrzehnte nach Einführung dieses Standards entdeckte man in der Netzhaut eine weitere Art lichtempfindlicher Zellen. Diese dienen nicht der Bilderzeugung, sondern der Steuerung der inneren Uhr des Körpers. Am stärksten reagieren sie auf blaues Licht bei etwa 480 nm – ein Bereich, der in der Lumen-Kurve nur ungefähr ein Siebtel so stark gewichtet wird wie grünes Licht.

Nach diesem Standard gilt also eine Glühlampe, die einen Großteil ihrer Energie als Infrarotstrahlung abgibt, als ineffizient, während der ausgeprägte blaue Lichtanteil einer LED nur einen kleinen Teil ihrer Lichtausbeute ausmacht – obwohl gerade dieser Anteil besonders stark auf die innere Uhr des Körpers wirkt.

Im Jahr 2023 gelangten 248 Wissenschaftler, die zusammen 2.697 wissenschaftliche Arbeiten über Licht und die zirkadiane innere Uhr veröffentlicht hatten, zu einem Konsens: Die blauangereicherten LEDs, die unsere älteren Leuchtmittel ersetzen, stören den zirkadianen Rhythmus. Diese Störungen erhöhen das Risiko für Brustkrebs, Übergewicht, Diabetes und Schlafstörungen. LEDs mit hohem Blauanteil sollten deshalb mit einem Warnhinweis versehen werden, wonach sie „bei Verwendung in der Nacht gesundheitsschädlich sein können“.¹³

Bei einer kürzlich durchgeführten Messung von 52 Haushaltslampen wurde zudem geschätzt, dass kaltweiße LEDs und Kompaktleuchtstofflampen die Melatoninproduktion jeweils um etwa 12 % unterdrücken, warmweiße LEDs um 3,6 % und Glühlampen um lediglich 1,5 %.¹⁴ Eine Untersuchung tatsächlicher Wohnhäuser ergab außerdem, dass Wohnungen mit energieeffizienten Leuchtmitteln am Abend nahezu doppelt so viel zirkadian wirksames Licht aufwiesen wie Wohnungen, in denen weiterhin Glühlampen verwendet wurden. Fast die Hälfte aller untersuchten Wohnungen war so hell beleuchtet, dass die Melatoninproduktion um 50 % unterdrückt werden konnte.¹⁵ Dies trägt dazu bei, die moderne Schlaflosigkeitsepidemie zu erklären.

Anmerkung: Bereits 2016 warnte die American Medical Association vor den blauhaltigen LED-Straßenlaternen, die damals in vielen Städten installiert wurden. Diese unterdrücken die Melatoninproduktion mindestens fünfmal stärker als die orangefarbenen Natriumdampflampen, die sie ersetzten. Außerdem verursachen sie Blendung, die das nächtliche Sehvermögen von Autofahrern verschlechtert, können die Netzhaut schädigen und nachtaktive Wildtiere desorientieren.¹⁶

Auch der Verlust bestimmter Lichtanteile hat erhebliche Folgen. Das Team von Glen Jeffery am University College London untersucht seit Jahren, wie tiefrotes Licht und Infrarotstrahlung im Bereich von 670 bis 900 nm die Energieproduktion der Mitochondrien steigern, während blaues Licht im Bereich von 420 bis 450 nm – das bei LEDs dominiert – diese Energieproduktion hemmt.

Im Jahr 2024 zeigte das Team, dass eine 15-minütige Bestrahlung des Rückens von Menschen mit rotem Licht bei 670 nm den Blutzuckeranstieg nach dem Trinken eines glukosehaltigen Getränks um etwa 27 % verringerte.¹⁷

Im Jahr 2026 führten die Forscher anschließend eine Untersuchung in einem Londoner Bürogebäude durch, das vollständig mit LEDs beleuchtet wurde und dessen Fenster mit einer Beschichtung versehen waren, die Infrarotstrahlung reflektierte.

Sie platzierten gewöhnliche 60-Watt-Glühlampen auf den Schreibtischen von elf Beschäftigten und ließen diese zwei Wochen lang eingeschaltet. Elf weitere Beschäftigte dienten als Kontrollgruppe.

Bei sämtlichen Beschäftigten in der Nähe der Glühlampen verbesserte sich das Farbkontrastsehen um ungefähr 25 %. In der Kontrollgruppe gab es keine Veränderungen. Die Verbesserung hielt noch zwei Monate an, nachdem die Lampen wieder entfernt worden waren.

Die Autoren wiesen darauf hin, dass Glühlampen aufgrund eines Standards schrittweise vom Markt genommen werden, der ausschließlich sichtbares Licht berücksichtigt. Ihre Versuche, das fehlende Spektrum mithilfe von Infrarot-LEDs nachzubilden, hätten nur begrenzten Erfolg gehabt.¹⁸

Im Jahr 2025 brachte der Senator Mike Lee aus Utah, Vorsitzender des Energie- und Rohstoffausschusses des US-Senats, den sogenannten LIT Act (S. 1568) ein, um diese Entwicklung rückgängig zu machen.

Der Gesetzentwurf nimmt herkömmliche Allzwecklampen aus dem Effizienzprogramm des US-Energieministeriums heraus, hebt die Regelungen von 2022 und 2024 auf und hindert die Behörde daran, neue entsprechende Vorschriften zu erlassen. LEDs sollen weiterhin im Handel erhältlich bleiben, sodass Verbraucher, die sie bevorzugen, sie weiterhin kaufen können.

Im September 2026 erhielt der Gesetzentwurf schließlich eine Anhörung.¹⁹ Das Energieministerium sprach sich dabei für den Gesetzentwurf aus. Der ranghöchste demokratische Ausschussvertreter verteidigte das Verbot mit dem Argument, es werde „von der Industrie unterstützt“, und legte ein Schreiben der beiden Branchenverbände der Beleuchtungsindustrie vor, die keinen Wettbewerb mit Glühlampen wünschen.

Senator Lee erklärte, das Verbot schade den Verbrauchern „nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern aus einer ganzen Reihe weiterer Gründe“.

John Ott

Viele der Erkenntnisse, die wir heute gewinnen, wurden bereits vor Jahrzehnten erstmals von John Ott beobachtet. Er war ein Pionier der Zeitrafferfotografie (unter anderem engagierte ihn Disney) und stellte fest, dass die Pflanzen, die er filmte, auf das Licht reagierten, dem er sie während der Aufnahmen aussetzte. Später entdeckte er ähnliche Auswirkungen auch bei Tieren und Menschen.²⁰

Ein großer Teil seiner Arbeit beruhte auf der Erkenntnis, dass UV-Strahlung größtenteils nicht durch Glas hindurchdringt.

Zu seinen interessantesten Erkenntnissen, die er 1973 in seinem Buch Health and Light: The Effects of Natural and Artificial Light on Man and Other Living Things (Gesundheit und Licht: Die Auswirkungen von natürlichem und künstlichem Licht auf den Menschen und andere Lebewesen) veröffentlichte, gehörten folgende:

Pflanzen – Eine Verstärkung des UV-Anteils im Sonnenlicht (durch das Anbringen von Aluminium unter Kürbispflanzen) steigerte deren Ertrag auf das Fünffache und beseitigte sowohl Virus- als auch Insektenbefall. Tomatenpflanzen, die aufgrund eines ansteckenden Virus im Sterben lagen, erholten sich und trugen wieder Früchte, nachdem sie ungefiltertem Sonnenlicht ausgesetzt worden waren.

– Eine Verstärkung des UV-Anteils im Sonnenlicht (durch das Anbringen von Aluminium unter Kürbispflanzen) steigerte deren Ertrag auf das Fünffache und beseitigte sowohl Virus- als auch Insektenbefall. Tomatenpflanzen, die aufgrund eines ansteckenden Virus im Sterben lagen, erholten sich und trugen wieder Früchte, nachdem sie ungefiltertem Sonnenlicht ausgesetzt worden waren. Fruchtbarkeit – In einer fünfjährigen Studie mit mehr als 2.000 Chinchilla-Züchtern führten herkömmliche Glühlampen dazu, dass 60–75 % der Jungtiere männlich waren. Bei sogenannten „Tageslicht“-Glühlampen kehrte sich dieses Verhältnis um: 60–75 % der Jungtiere waren weiblich. Als in der Nähe des Zuchtprogramms außerdem ein Farbfernseher mit Kathodenstrahlröhre aufgestellt wurde, sank die Zahl der Rattenjungen pro Wurf von acht bis zwölf auf nur noch ein bis zwei.

– In einer fünfjährigen Studie mit mehr als 2.000 Chinchilla-Züchtern führten herkömmliche Glühlampen dazu, dass 60–75 % der Jungtiere männlich waren. Bei sogenannten „Tageslicht“-Glühlampen kehrte sich dieses Verhältnis um: 60–75 % der Jungtiere waren weiblich. Als in der Nähe des Zuchtprogramms außerdem ein Farbfernseher mit Kathodenstrahlröhre aufgestellt wurde, sank die Zahl der Rattenjungen pro Wurf von acht bis zwölf auf nur noch ein bis zwei. Tiergesundheit – 97 % der Mäuse, die unter natürlichem UV-Licht geboren wurden, überlebten bis zur Geschlechtsreife, verglichen mit 61 % der Mäuse, die unter rosafarbenen Leuchtstofflampen aufwuchsen. Mäuse mit einer erhöhten Krebsanfälligkeit, die unter rosa Licht gehalten wurden, starben im Durchschnitt nach 7,5 Monaten. Mit zunehmender Verbesserung der Beleuchtung verlängerte sich ihre Lebensdauer schrittweise auf bis zu 16,1 Monate. Darüber hinaus wurden männliche Mäuse, die unter dunkelblauen Leuchtstofflampen gehalten wurden, fettleibig. Ein ähnlicher Effekt wurde 2025 beobachtet: Mäuse, die blauem Licht im Bereich von 420–450 nm ausgesetzt waren – dem dominierenden blauen Spektralanteil von LED-Lampen –, nahmen rasch an Gewicht zu.²¹ Im Jahr 2019 lebten Fruchtfliegen, die unter weißen LEDs aufgezogen wurden, nur halb so lange wie jene, die in Dunkelheit gehalten wurden. Dieser Effekt verschwand nahezu vollständig, nachdem ein gelber Filter den blauen Lichtanteil herausgefiltert hatte.²²

– 97 % der Mäuse, die unter natürlichem UV-Licht geboren wurden, überlebten bis zur Geschlechtsreife, verglichen mit 61 % der Mäuse, die unter rosafarbenen Leuchtstofflampen aufwuchsen. Mäuse mit einer erhöhten Krebsanfälligkeit, die unter rosa Licht gehalten wurden, starben im Durchschnitt nach 7,5 Monaten. Mit zunehmender Verbesserung der Beleuchtung verlängerte sich ihre Lebensdauer schrittweise auf bis zu 16,1 Monate. Darüber hinaus wurden männliche Mäuse, die unter dunkelblauen Leuchtstofflampen gehalten wurden, fettleibig. Ein ähnlicher Effekt wurde 2025 beobachtet: Mäuse, die blauem Licht im Bereich von 420–450 nm ausgesetzt waren – dem dominierenden blauen Spektralanteil von LED-Lampen –, nahmen rasch an Gewicht zu.²¹ Im Jahr 2019 lebten Fruchtfliegen, die unter weißen LEDs aufgezogen wurden, nur halb so lange wie jene, die in Dunkelheit gehalten wurden. Dieser Effekt verschwand nahezu vollständig, nachdem ein gelber Filter den blauen Lichtanteil herausgefiltert hatte.²² Karies – Hamster, die mit einer Karies begünstigenden Nahrung gefüttert wurden, entwickelten unter Leuchtstofflampen mit zusätzlichem UV-Anteil durchschnittlich 2,2 Kariesläsionen. Unter kaltweißen Leuchtstofflampen waren es dagegen durchschnittlich 10,9.²³

– Hamster, die mit einer Karies begünstigenden Nahrung gefüttert wurden, entwickelten unter Leuchtstofflampen mit zusätzlichem UV-Anteil durchschnittlich 2,2 Kariesläsionen. Unter kaltweißen Leuchtstofflampen waren es dagegen durchschnittlich 10,9.²³ Verhalten – Männliche Ratten, die normalerweise vor der Geburt eines Wurfes entfernt werden, damit sie ihre Jungen nicht fressen, kümmerten sich unter natürlichem Licht stattdessen um ihren Nachwuchs. Nerze wurden unter rosafarbenem Licht aggressiv und bösartig, während sie unter blauem Licht so zahm wurden, dass man sie mit bloßen Händen anfassen konnte. Bei einem Radiosender traten zwei Monate nach der Installation rosafarbener Leuchtstofflampen, die für eine „aufgehellte Stimmung“ sorgen sollten, schwerwiegende Personalprobleme auf. Innerhalb einer Woche nach dem Austausch der Lampen waren diese Probleme vollständig verschwunden.

– Männliche Ratten, die normalerweise vor der Geburt eines Wurfes entfernt werden, damit sie ihre Jungen nicht fressen, kümmerten sich unter natürlichem Licht stattdessen um ihren Nachwuchs. Nerze wurden unter rosafarbenem Licht aggressiv und bösartig, während sie unter blauem Licht so zahm wurden, dass man sie mit bloßen Händen anfassen konnte. Bei einem Radiosender traten zwei Monate nach der Installation rosafarbener Leuchtstofflampen, die für eine „aufgehellte Stimmung“ sorgen sollten, schwerwiegende Personalprobleme auf. Innerhalb einer Woche nach dem Austausch der Lampen waren diese Probleme vollständig verschwunden. Schulen – In einer Pilotstudie aus dem Jahr 1973 in Chicago zeigten Erstklässler unter herkömmlichen kaltweißen Leuchtstofflampen Anzeichen nervlicher Erschöpfung, Reizbarkeit, Unruhe und häufige Konzentrationsaussetzer. Innerhalb einer Woche nach der Installation einer Vollspektrumbeleuchtung wurden die Kinder ruhiger und aufmerksamer. Ein Beispiel war ein Junge, der zuvor ständig in Bewegung gewesen war und sich nun selbst das Lesen beibrachte. Spätere Untersuchungen durch ihre Zahnärzte ergaben zudem, dass die Kinder nur noch ein Drittel so viele Kariesläsionen hatten. Ähnliche Ergebnisse wurden anschließend auch in Kalifornien erzielt.²⁴

– In einer Pilotstudie aus dem Jahr 1973 in Chicago zeigten Erstklässler unter herkömmlichen kaltweißen Leuchtstofflampen Anzeichen nervlicher Erschöpfung, Reizbarkeit, Unruhe und häufige Konzentrationsaussetzer. Innerhalb einer Woche nach der Installation einer Vollspektrumbeleuchtung wurden die Kinder ruhiger und aufmerksamer. Ein Beispiel war ein Junge, der zuvor ständig in Bewegung gewesen war und sich nun selbst das Lesen beibrachte. Spätere Untersuchungen durch ihre Zahnärzte ergaben zudem, dass die Kinder nur noch ein Drittel so viele Kariesläsionen hatten. Ähnliche Ergebnisse wurden anschließend auch in Kalifornien erzielt.²⁴ Brillen – Nachdem Ott eine schwere Hüftarthrose entwickelt hatte, gegen die nichts half – auch nicht das Sonnenbaden –, ging seine Brille zu Bruch. Daraufhin bemerkte er eine sofortige und allmähliche Verbesserung seines Zustands, die später durch Röntgenaufnahmen bestätigt wurde. Dies führte ihn zu der Vermutung, dass die Augen einen wichtigen Weg darstellen, über den Licht in den Körper gelangt. Schließlich hatte er beim Sonnenbaden eine Sonnenbrille getragen. Auch andere Menschen, die seinem Ansatz folgten und ihre Augen natürlichem Licht aussetzten, ohne dass Brillen oder Fensterscheiben dazwischenlagen, berichteten von Verbesserungen bei Heuschnupfen, der Augenbeteiligung bei Morbus Basedow, diabetesbedingten Augenschäden und wiederkehrenden Hautkrebserkrankungen.

Obwohl Otts Überzeugung, dass Brillen den Augen bestimmte benötigte Wellenlängen vorenthalten, in der Medizin nie breite Anerkennung fand, gelangte die Augenheilkunde in jüngerer Zeit zu einer ähnlichen Erkenntnis.

Japanische Forscher fanden heraus, dass violettes Licht (360–400 nm), das unmittelbar an den UV-Bereich angrenzt, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit hemmt. Außerdem stellten sie fest, dass sich die Augen von Kindern, die eine Brille trugen (welche dieses Licht blockiert), schneller verlängerten als die Augen von Kindern, die Kontaktlinsen trugen, durch die das Licht hindurchgelangen konnte.²⁵

Die Forscher führten diesen Effekt auf einen violettempfindlichen Photorezeptor in der Netzhaut zurück.²⁶ Als sie anschließend die Intensität des violetten Lichts im Raum Tokio maßen, stellten sie fest, dass es im Freien reichlich vorhanden war, in Innenräumen hingegen praktisch vollständig fehlte. Fenster, Brillen und moderne Beleuchtung filtern diesen Lichtanteil heraus.²⁷

Mitogene Strahlung

Eine seit Langem diskutierte These in der Biophysik besagt, dass Zellen äußerst schwache Photonen aussenden – überwiegend im ultravioletten Spektralbereich –, die sie zur Steuerung ihres Wachstums und zur Kommunikation untereinander nutzen.

Im Jahr 1923 entdeckte Alexander Gurwitsch, dass lebende Zellen extrem schwache Strahlung aussenden, welche benachbarte Zellen zur Teilung anregt. Er bezeichnete dieses Phänomen als mitogene Strahlung (MGR).

Nachdem er festgestellt hatte, dass gewöhnliches Glas diese Strahlung blockiert, Quarzglas hingegen nicht, kam er zu dem Schluss, dass es sich um ultraviolette Strahlung handeln müsse.

Gurwitsch und die Forscher, die seine Arbeit fortsetzten, stellten Folgendes fest:

Sobald biologische Substanzen (z. B. Blut) mit mitogener Strahlung (MGR) bestrahlt worden waren, gaben sie anschließend selbst diese Strahlung ab. Diese sogenannte „sekundäre MGR“ konnte dabei die ursprünglich aufgenommene Energie deutlich übersteigen.

Hefezellen reagierten auf die UV-Strahlung lebenden Gewebes bereits bei Intensitäten, die um mehrere Größenordnungen niedriger lagen als jene, bei denen sie auf UV-Strahlung einer Lampe reagierten. Außerdem reagierten sie wesentlich stärker auf eine Lampe, die eine Mischung verschiedener Wellenlängen aussendete, als auf eine Lampe, die nur eine einzige Spektrallinie erzeugte.²⁸

Blut gab normalerweise MGR ab, bei Krebserkrankungen hingegen nicht. Als Ursache wurde ein Peptid identifiziert, das diese Strahlung unterdrückte. Bei Tieren trat dieser sogenannte „Krebsunterdrücker“ bereits lange auf, bevor ein Tumor tastbar war, und verschwand innerhalb weniger Tage nach der Entfernung des Tumors. In Kliniken, die dieses Verfahren zur Untersuchung neu aufgenommener Patienten einsetzten, lagen sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität bei über 95 %.²⁹ Leider gibt es heute keinen auf dieser Methode beruhenden diagnostischen Test, der verfügbar oder zugelassen ist.

Es wurde festgestellt, dass ein präparierter Sehnerv entlang der gesamten Sehbahn mitogene Strahlung abgab, wenn das Auge ungefiltertem Sonnenlicht ausgesetzt wurde. In jüngerer Zeit zeigte sich außerdem, dass isolierte Rattenaugen nach einer Lichtexposition anschließend erneut Photonen aussendeten.³⁰ Wenn Licht auf ein Ende einer Nervenwurzel gerichtet wurde, nahm zudem die Photonaktivität am anderen Ende zu – ein Effekt, der durch einen Nervenleitungsblocker verhindert werden konnte.³¹

Innerhalb von 25 Jahren wurden von mehr als hundert Forschern über 700 wissenschaftliche Arbeiten zur mitogenen Strahlung (MGR) veröffentlicht. In weniger als 3 % dieser Arbeiten konnte der Effekt nicht nachgewiesen werden. Gurwitsch wurde elfmal für den Nobelpreis nominiert. Anschließend kam die Forschung zum Erliegen: In Europa wurde sie durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, im Westen zunehmend als „sowjetische Wissenschaft“ abgetan und 1948 in der Sowjetunion zusammen mit der Genetik verfolgt.³²

Leider wissen heute nur noch sehr wenige Menschen von dieser Forschung – selbst in der regenerativen Medizin, in der viele regenerative Therapien möglicherweise auf verwandten Mechanismen beruhen.

Blut leitet Licht

Eine der ältesten Methoden, Licht in das Körperinnere zu bringen, besteht darin, Blut zu entnehmen, es ultravioletter Strahlung auszusetzen und anschließend wieder zurück in den Körper zu übertragen. Dieses Verfahren wird als ultraviolette Blutbestrahlung bezeichnet.

Meine klinischen Beobachtungen haben mich zu der Vermutung geführt, dass das Blut selbst Licht leitet. Ich glaube, dass dies auf die sekundären Strahlungsemissionen zurückzuführen ist, die von Gurwitschs Forschungsgruppe beobachtet wurden, sowie auf Porphyrine (beispielsweise Hämoglobin, das strukturell mit dem Chlorophyll verwandt ist, das Pflanzen zur Aufnahme von Sonnenlicht nutzen). Diese Porphyrine fungieren im gesamten Körper als Halbleiter.

Auch die Forschungsgruppe von Jeffery ist unabhängig davon zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt. Sie führt die schädlichen Auswirkungen des blauen LED-Lichts darauf zurück, dass es von Porphyrinen in den Mitochondrien absorbiert wird. Außerdem hat sie wiederholt festgestellt, dass Licht, das auf einen bestimmten Körperbereich gerichtet wird, Vorgänge an anderen Stellen des Körpers beeinflussen kann. Beispiele hierfür sind rotes Licht auf dem Rücken, das den Blutzuckerspiegel senkt, oder Untersuchungen an Tiermodellen der Parkinson-Krankheit, bei denen Lichtbestrahlung des Bauches oder der Beine das Gehirn schützte.³³

Sonnenlicht beeinflusst außerdem die Bewegung des Blutes. Wie Gerald Pollack gezeigt hat, bildet Wasser, wenn es mit einer geladenen Oberfläche in Kontakt kommt und Energie aufnimmt, eine flüssigkristalline Schicht. Diese kann Flüssigkeit spontan durch jedes Rohr pumpen, dessen Innenfläche sie auskleidet (mehr dazu wird hier erläutert). Infrarotstrahlung – die bei LEDs fehlt – ist der wirksamste Teil des Lichtspektrums, um diese Schicht aufzubauen.³⁴

Darüber hinaus setzt Sonnenlicht Stickstoffmonoxid frei, das die Blutgefäße erweitert,³⁵ und katalysiert die Synthese von Cholesterinsulfat, auf dem diese Schicht aufgebaut wird.³⁶

All dies trägt dazu bei, zu erklären, warum die Augen – der mit Abstand lichtdurchlässigste Teil des Körpers – so wichtig sind, warum Brillen problematisch sein können und weshalb eine örtlich begrenzte Lichttherapie rasch Auswirkungen auf den gesamten Körper haben kann.

Umgekehrt verlieren viele Menschen mit chronischen Erkrankungen die Fähigkeit, Sonnenlicht zu vertragen. Meiner Ansicht nach geschieht dies, wenn entweder die Mikrozirkulation an der Hautoberfläche beeinträchtigt ist – typischerweise aufgrund eines ungünstigen Zetapotenzials –, sodass sich die Flüssigkeiten dort übermäßig erwärmen, anstatt das Licht ins Körperinnere weiterzuleiten, oder wenn die Mitochondrien nicht mehr in der Lage sind, das aufgenommene Licht in Energie umzuwandeln.

Allgemeine Maßnahmen für das Wohlbefinden

Beginne deinen Tag mit Sonnenlicht, denn dies ist eine der hilfreichsten Gewohnheiten, um einen gesunden Schlaf zu fördern.

Genieße um die Mittagszeit ein Sonnenbad, da zu diesem Zeitpunkt die gesündeste UV-Strahlung vorhanden ist. Beende das Sonnenbad, sobald deine Haut erste Anzeichen einer übermäßigen Bestrahlung zeigt (beispielsweise wenn helle Haut leicht rosa wird). Wenn du schnell einen Sonnenbrand bekommst, kann die Korrektur von Ernährungsproblemen, die die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, mit Sonnenlicht umzugehen, deine Sonnenverträglichkeit häufig deutlich verbessern.

Setze deine Augen im Laufe des Tages natürlichem Licht aus, ohne dass Brillen, Sonnenbrillen oder Fensterscheiben dazwischenliegen. Glas filtert einen großen Teil des ultravioletten und violetten Lichts heraus, das die Augen benötigen.

Anmerkung: Obwohl manche Menschen vom direkten Blick in die Sonne profitieren, dokumentiert die wissenschaftliche Literatur zahlreiche Fälle, in denen Menschen dadurch ihre Augen geschädigt oder ihr Sehvermögen verloren haben. Daher bin ich der Ansicht, dass es wesentlich besser ist, die Augen im Laufe des Tages einfach gesundem, natürlichem Licht auszusetzen.

Reduziere nachts blauhaltiges Licht auf ein Minimum. Bei der Untersuchung der 52 Leuchtmittel unterdrückten warmweiße LEDs die Melatoninproduktion deutlich weniger als kaltweiße LEDs. Glühlampen hatten von allen untersuchten Leuchtmitteln den geringsten Einfluss auf die Melatoninproduktion.

Eine Nahrungsergänzung mit Vitamin D kann sehr vorteilhaft sein. In fast allen Fällen bietet es jedoch deutlich größere gesundheitliche Vorteile, den Vitamin-D-Spiegel durch eine angemessene Sonnenlichtexposition zu erhöhen.

Schlussfolgerung

Eine meiner seit Langem vertretenen Überzeugungen ist, dass das medizinische System immer dann einen Anreiz hat, eine Behandlungsmethode zu verdrängen, wenn eine kostengünstige und allgemein verfügbare Therapie existiert (wie beispielsweise DMSO). Denn sobald deren Vorteile nicht mehr zur Verfügung stehen, können lukrative Märkte entstehen.

Natürliches Licht ist eines der deutlichsten Beispiele dafür. Obwohl mehr als ein Jahrhundert Forschung seine Bedeutung belegt, zahlreiche medizinische Geräte mit bestimmten Lichtwellenlängen arbeiten, die gezielt in den Körper eingebracht werden, und vor allem Menschen sich bei natürlichem Licht einfach besser fühlen, wurde die Bedeutung des natürlichen Lichts von der Ärzteschaft nahezu vollständig ignoriert. Stattdessen sind wir immer größeren Mengen gesundheitlich bedenklichen Lichts ausgesetzt worden – häufig ohne selbst darüber entscheiden zu können.

Angesichts der langen Zeit, über die sich diese Entwicklung erstreckt, erscheint es mir beinahe unglaublich, dass nun endlich der politische Wille vorhanden ist, uns die Rückkehr zu einer gesünderen Form der Beleuchtung zu ermöglichen.

Ich bin Senator Lee daher außerordentlich dankbar, dass er bereit ist, sich dieses Themas anzunehmen. Ich hoffe aufrichtig, dass sich jeder von Ihnen ein paar Minuten Zeit nimmt, um seine Senatoren im US-Senat³⁷ aufzufordern, den Gesetzentwurf S. 1568 zu unterstützen, und sich an seinen Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus³⁸ wendet, damit dieser den entsprechenden Gesetzentwurf H.R. 3341 unterstützt.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Fassung eines umfassenden Artikels über die verborgenen Gefahren moderner Beleuchtung und die in Vergessenheit geratene Wissenschaft, die untersucht, wie unsere Zellen mithilfe von Licht miteinander kommunizieren. Darüber hinaus ist ein ergänzender Artikel über die gesundheitlichen Vorteile der ultravioletten Blutbestrahlung hier verfügbar.

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Quellen: