Verfasst von Mike Whitney

Die Vereinigten Staaten haben ihre Militärpräsenz im Nahen Osten erheblich verstärkt, um sich auf erneute Angriffe auf den Iran vorzubereiten. Rund 50’000 US-Soldaten und Kampftruppen wurden zusammen mit zusätzlichen Flugzeugträgern, amphibischen Verbänden, 200 Tankflugzeugen, zahlreichen Luftabwehrsystemen, Raketenwerfern und unzähligen unbemannten Drohnen in die Region entsandt. Seit dem Irakkrieg 2003 haben die USA nicht mehr so viele militärische Ausrüstung und so viel Personal stationiert. Überraschenderweise gibt es jedoch starke Anzeichen dafür, dass es keine dritte Phase des Iran-Kriegs geben wird. Stattdessen ist US-Präsident Trump zu einer Politik ausgeweiteter Wirtschaftssanktionen übergegangen, die durch eine weitreichende Seeblockade verstärkt werden soll, um die iranische Wirtschaft zu strangulieren. Die neue Politik schliesst nicht aus, dass die Kampfhandlungen wieder aufflammen könnten; sie deutet lediglich darauf hin, dass die US-Kriegsplaner nicht davon ausgehen, eine weitere Runde von Luftangriffen werde das von ihnen angestrebte strategische Ergebnis erzielen. Als Trump kürzlich erklärte, der Krieg sei «militärisch im Wesentlichen vorbei», sagte er also die Wahrheit.

Wenn die militärische Phase aber vorbei ist, warum haben die Iraner dann ihre Angriffe auf US-Stützpunkte um ein Vielfaches verstärkt? Man sollte meinen, die iranischen Führer wollten ein Ende der Kämpfe. Stattdessen waren ihre jüngsten Raketenangriffe grösser und verheerender als zuvor. Warum? Wollen sie, dass der Krieg wieder aufgenommen wird, oder ist hier noch etwas anderes im Gange, das uns entgeht? Hier ist ein kurzes Video von Sayed Mohammad Morandi, der bestätigt, was wir gerade gesagt haben:

Es geht nicht mehr um Auge um Auge. Es ist eher zehn Augen für ein Auge. Die Iraner schlagen die Amerikaner viel härter. Die Iraner greifen täglich Tanker an, manchmal mehrere, und sie treffen sie nicht nur, sondern zerstören sie auch. Wir sehen die Bilder aus der Strasse von Hormus. Die Iraner haben ihre Angriffe auf die Tanker verstärkt, die den Anordnungen der iranischen Streitkräfte zuwiderhandeln. Sie haben bereits allen Golfstaaten mitgeteilt, dass diese sich an die Vorgaben der iranischen Streitkräfte halten müssen. Deren Schiffe haben keine andere Wahl, sonst werden sie bestraft. Nun vollziehen die Iraner diese Bestrafung. Sie greifen nicht einfach an, sondern schlagen sehr hart zu. Und daran sind die anderen selbst schuld; sie hätten keinen Krieg mit dem Iran beginnen sollen. Das ist aber auch ein grosses Problem für die USA; sie können den Iran nicht blockieren. Zahlreiche US-Flugzeuge fliegen über Hormus, aber der Iran greift viel mehr Schiffe an als vor zwei Monaten. Und die Schäden sind weitaus umfangreicher. Viele dieser Schiffe sinken, und wenn die Amerikaner nun den Iran angreifen, schlägt der Iran zurück. Und heute, als eine US-Drohne den iranischen Luftraum verletzte, griff der Iran erneut US-Anlagen in Bahrain an, ohne dass die USA den Iran angegriffen hatten. (zuerst) Der Iran tritt also sehr selbstbewusst auf. Der Iran sendet den Amerikanern eine sehr deutliche Botschaft: Entweder beendet ihr diesen Krieg oder ihr eskaliert ihn, aber wir werden nicht zulassen, dass der Status quo bestehen bleibt. Professor Sayed Morandi, YouTube

Warum verstärkt der Iran also seine Angriffe auf US-Anlagen, während Trump die Kampfhandlungen offenbar zurückfährt? Versucht der Iran, den Präsidenten zu einer weiteren Runde kinetischer Kriegführung zu provozieren?

Es mag so aussehen, aber das ist nicht, was tatsächlich vor sich geht. Iran sitzt zwischen Hammer und Amboss. Einerseits ist es Iran gelungen, die USA und Israel daran zu hindern, eines ihrer strategischen Ziele zu erreichen (d. h. einen Regimewechsel, die Zerstörung des Atomprogramms, weitverbreitete soziale Unruhen, die Zerstörung des ballistischen Raketenarsenals oder die Auflösung regionaler Bündnisse). Andererseits hat die Seeblockade die Ölverkäufe erheblich beeinträchtigt und höhlt die Wirtschaft allmählich aus. Deshalb schlägt Iran aggressiver zurück als zuvor: Iran weigert sich, einen eingefrorenen Konflikt zu akzeptieren, der „weder Krieg noch Frieden“ bedeutet, aber den Status quo bewahrt. Das ist für Iran das denkbar schlechteste Ergebnis, weil es den fortschreitenden Niedergang der Wirtschaft sicherstellt und zugleich sporadische Luftangriffe der USA oder Israels ermöglicht.

Im Wesentlichen ist das die Lage, in der wir uns gerade befinden. Irans militärischer Sieg hat sich nicht in einen strategischen Triumph oder einen politischen Endzustand übersetzt, weshalb sich der Konflikt weiter hinzieht. Deshalb verhandelt Iran ernsthaft mit katarischen Vermittlern, um auszuloten, ob eine Einigung mit Trumps Team möglich ist: Die gegenwärtige Lage ist inakzeptabel.

Irans strategische Logik verstehen – warum der Status quo nicht von Dauer sein kann

A. Das Letzte, was Teheran will, ist, dass die gegenwärtige Lage auf unbestimmte Zeit anhält. Die Realität eines „weder Krieg noch Frieden“ verursacht für Iran erhebliche wirtschaftliche und strategische Kosten, insbesondere angesichts der Wirksamkeit der US-Seeblockade. Die iranische Führung hat nicht die Absicht, diese Situation als neue Normalität hinzunehmen.

B. Um die gegenwärtige Pattsituation zu überwinden, verfolgt Teheran zwei parallele Wege. Der erste ist diplomatischer Natur und führt hauptsächlich über Katar. Dort arbeitet Iran Berichten zufolge daran, seine sieben Bedingungen an Washington zu aktualisieren, um einen möglichen Weg zurück zu Verhandlungen zu schaffen Iran arbeitet Berichten zufolge daran, seine sieben Bedingungen an Washington zu aktualisieren, um einen möglichen Weg zurück zu Verhandlungen zu schaffen. Das sollte nicht mit der Bereitschaft verwechselt werden, die grundlegenden Forderungen aufzugeben. Teheran sucht einen Ausweg aus der Krise, keinen Weg zur Kapitulation.

C. Der zweite Weg ist militärischer Art. Iran verschärft schrittweise seine Reaktionen auf die militärischen Aktivitäten der USA am Golf und prüft zugleich Möglichkeiten, die Blockade direkt herauszufordern. Dazu gehört auch die Möglichkeit, mit einem Tankerkonvoi eine Passage durch die Strasse von Hormus zu erzwingen.

D. Das Ziel ist nicht unbedingt, einen umfassenden Krieg auszulösen, sondern Washington davon zu überzeugen, dass die Aufrechterhaltung der Blockade zunehmend höhere militärische, wirtschaftliche und politische Kosten verursacht. Teheran will die amerikanische Kalkulation verändern.

E. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die iranische Führung durch die erwarteten Veränderungen im Kongress im Januar und durch die Äusserungen der Demokraten ermutigt wird, die darauf abzielen, die Möglichkeiten der Regierung zur weiteren Finanzierung des Kriegs einzuschränken. Aus Teherans Sicht könnte die politische Uhr in Washington zu seinen Gunsten laufen. Irans Entscheidungsträger könnten glauben, dass der Handlungsspielraum der Regierung zunehmend eingeschränkt wird, was Irans Verhandlungsposition stärkt.

F. Das bedeutet jedoch nicht, dass Teheran bereit ist, still dazusitzen und die Kosten der Blockade bis Januar, geschweige denn auf unbestimmte Zeit, hinzunehmen. Iran will nicht unbedingt einen weiteren grossen Krieg mit den Vereinigten Staaten. Ebenso wenig ist es aber bereit, die gegenwärtige Lage zu akzeptieren.

G. Das bedeutet nicht, dass Teheran eine selbstmörderische Konfrontation vorbereitet. Die iranische Führung wägt weiterhin Risiken, Kosten und mögliche Folgen ab. Doch sie ist zunehmend entschlossen, die Pattsituation zu überwinden, selbst wenn sie dafür ein deutlich höheres Risiko einer militärischen Eskalation in Kauf nehmen muss.

H. Und hier muss die Regierung besonders vorsichtig sein. Der entscheidende strategische Fehler wäre, Irans Wunsch, einen Krieg zu vermeiden, als Beweis dafür zu deuten, dass das Land zur Kapitulation bereit ist. Die Wirksamkeit der Blockade führt nicht automatisch zum strategischen Erfolg. Tatsächlich gilt: Je wirksamer die Blockade wird, desto grösser ist für Teheran der Anreiz, sie herauszufordern. he more effective the blockade becomes, the greater Tehran’s incentive to challenge it.

I. Wenn die Diplomatie keinen gangbaren Ausweg eröffnet, könnte Iran zunehmend zur militärischen Eskalation als bevorzugtem Mittel greifen, um den Status quo zu verändern. Washington könnte glauben, dass Zeit und Druck Teheran letztlich zu Zugeständnissen zwingen werden. Teheran könnte glauben, dass eine Eskalation, verbunden mit zunehmenden politischen Einschränkungen in Washington, die Vereinigten Staaten letztlich dazu zwingen wird, ihre Haltung zu überdenken.

Genau diese gegensätzlichen Annahmen machen die aktuelle Lage so gefährlich. Keine der beiden Seiten will notwendigerweise einen weiteren Krieg. Doch beide verfolgen möglicherweise Strategien, durch die ein solcher Krieg zunehmend schwerer zu vermeiden ist. Danny Citrinowicz, X

Brillante Analyse. Ich finde keinen einzigen Punkt, dem ich widerspreche. Aber es gibt hier einen Haar in der Suppe: Netanyahu steht nicht hinter dem dramatischen Kurswechsel der US-Politik. Bibi will weiterhin Krieg, und offenbar setzt er alles daran, zu bekommen, was er will.

Ich möchte nicht allzu tief in den Sumpf der israelischen Koalitionspolitik eintauchen, aber man sollte sich bewusst sein, dass die israelischen Wahlen nicht geklärt haben, wer der nächste Ministerpräsident wird. Dieses Amt ist weiterhin zu haben, während die internen Machtkämpfe und Schlammschlachten ein neues Mass an Niedertracht erreicht haben. Tatsache bleibt also, dass Netanyahu nach wie vor fest im Sattel sitzt: Als Israels geschäftsführender Ministerpräsident hat er die Macht, einen weiteren massiven Angriff auf Iran anzuordnen, wenn er das will. Bedenkt man, dass Bibi nicht nur über Trumps mangelnde Bereitschaft, einen weiteren Angriff zu unterstützen, frustriert ist, sondern auch mit eigenen schwerwiegenden Rechtsproblemen konfrontiert ist, die zweifellos zu einer strafrechtlichen Anklage führen werden, sobald seine Amtszeit als Ministerpräsident endet, dann bleibt ihm aus praktischer (machiavellistischer) Sicht nichts anderes übrig, als den Krieg anzuführen. Das ist seine «Du kommst aus dem Gefängnis frei»-Karte und es gibt Anzeichen dafür, dass er sie einzusetzen plant. Das stammt aus einem Beitrag bei YNET, einer israelischen Nachrichtenagentur:

(Avignor) Liberman: Wenn Netanyahu einen eigenmächtigen Angriff auf Iran anordnet, ist das ein offensichtlich rechtswidriger Befehl…

Liberman, der den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung leitet, sagte bei einer nichtöffentlichen Sitzung seiner Knesset-Fraktion: «In jüngsten Berichten in amerikanischen und israelischen Medien war von chemischen Waffen die Rede, die Iran zu erwerben versucht. Wenn das stimmt, ist es eine ernsthafte Bedrohung, aber keine, die ein eigenmächtiges, sofortiges Handeln ohne amerikanische Beteiligung erfordert oder rechtfertigt.» Er sagte: «Wird im Kabinett eine solche Entscheidung getroffen, beruht sie ausschliesslich auf politischen und persönlichen Interessen und muss daher als offensichtlich rechtswidriger Befehl behandelt werden.» @ynetalerts

Glauben Netanyahus Kritiker also, dass er einen Alleingang mit einem Angriff auf Iran unternehmen könnte?

Das tun sie tatsächlich, und sie halten es durchaus für möglich, dass Netanyahu den nationalen Notstand ausrufen könnte, um die Bildung einer Koalitionsregierung zu verhindern und das Militär aus rein politischen Gründen zu einem Angriff auf Iran zu befehlen. Aber ist Netanyahu zu einem derart ungeheuerlichen Verrat fähig?

Die Frage beantwortet sich von selbst. Netanyahu ist der vollendete politische Überlebenskünstler; ein kaltherziger, gnadenloser Soziopath der seiner toten Mutter die Goldzähne aus dem Mund brechen würde, wenn sich ihm die Gelegenheit böte. (Hinweis: Israelische Medien berichteten, Oppositionsführer und Sicherheitsbeamte hätten erklärt, Netanyahu habe bereits vor der Wahl auf Luftangriffe gedrängt, sei aber auf den Widerstand des IDF-Generalstabschefs, Generalleutnant Eyal Zamir, und anderer Verteidigungsbeamter gestossen und dränge nun, während er als geschäftsführender Ministerpräsident amtiert, noch stärker darauf.)

Kurz gesagt: Die Behauptung, Netanyahu strebe einseitige Angriffe auf den Iran an, um seine politischen und rechtlichen Probleme zu überwinden, «ist keine abwegige Spekulation; sie ist ein offener Vorwurf von grosser Tragweite, der unter Netanyahus innenpolitischen Gegnern kursiert und sich in wichtigen israelischen und internationalen Berichten vom November 2026 widerspiegelt.»

Wir überlassen Citrinowicz das Schlusswort:

Ein Angriff auf den Iran ohne die Amerikaner – ein gefährliches Spiel mit der Sicherheit des Staates Israel

Wenn wir aus den jüngsten Kriegen etwas gelernt haben, dann, dass Israel den Iran durchaus allein angreifen kann, aber sowohl bei der Verteidigung als auch beim Angriff stark auf amerikanische Unterstützung angewiesen ist, besonders bei einem lang andauernden Abnutzungskrieg.

Das gilt doppelt, wenn Israel beschliesst, iranische Energieinfrastruktur anzugreifen. In diesem Fall muss es sich auf eine umfassende iranische Reaktion einstellen, darunter Angriffe auf strategische Infrastruktur in Israel und den Golfstaaten, und auf einen lang andauernden Feldzug, dessen Ausmass und Kosten sich grundlegend von denen eines gezielten Angriffs unterscheiden werden….

Es ist auch wichtig, daran zu denken, dass ein israelischer Feldzug gegen den Iran sich rasch zu einem regionalen Feldzug ausweiten könnte– mit Beteiligung der Huthi im Jemen, der schiitischen Milizen im Irak und der Hisbollah im Libanon. Eine solche Ausweitung würde Israels Abhängigkeit von amerikanischer Unterstützung weiter verstärken, sowohl bei der Verteidigung der Heimatfront als auch bei der Aufrechterhaltung der Angriffsfähigkeit über längere Zeit.

Daher ist ein Krieg gegen den Iran ohne amerikanische Unterstützung nicht bloss eine militärische Entscheidung. Er ist ein schwerwiegendes strategisches Spiel mit der Sicherheit des Staates Israel. Und das ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt besonders ernst, da wir es mit einer Übergangsregierung zu tun haben, die nicht das Vertrauen der Knesset geniesst, ohne unmittelbare existenzielle Bedrohung, die ein Eingreifen erfordert, und ohne klare strategische Rechtfertigung für einen weiteren Feldzug…..

Israel darf nicht nur mit seiner Sicherheit spielen, sondern auch mit der Zukunft seiner Beziehungen zu seinem wichtigsten Verbündeten. Die Frage ist nicht, ob Israel in der Lage ist, den Iran allein anzugreifen. Die Frage ist, ob es in der Lage ist, die Folgen des Angriffs allein zu tragen, seine Bürger langfristig zu verteidigen und vor allem einen strategischen Gewinn zu erzielen, der die Kosten ohne Unterstützung der Regierung rechtfertigen würde. Derzeit ist schwer zu erkennen, wie die Antwort auf diese Fragen positiv ausfallen könnte. Danny Citrinowicz, X

Das klingt für mich nach einem guten Rat.