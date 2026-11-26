Amerika und der Krieg in der Ukraine sind untrennbar miteinander verbunden – und das schon seit Jahrzehnten, länger als den meisten Menschen bewusst ist. Zu diesem ernüchternden Schluss kommt der Historiker und Autor Stephen Kinzer in seinem neuen Buch Boiling Point: How America Brought War to Ukraine, das er im „Ron Paul Liberty Report“ vorstellte. Was Kinzer enthüllt, steht im krassen Gegensatz zu allem, was Ihnen die Mainstream-Medien jahrelang erzählt haben.

Eine 75 Jahre dauernde Operation

Kinzers Buch beginnt weder im Jahr 2022 noch im Jahr 2014 und auch nicht im Jahr 1991. Es beginnt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Laut Kinzer beschloss der erste Leiter der geheimen Operationen der CIA, Frank Wisner, bereits in den späten 1940er Jahren, dass die Ukraine das ideale Mittel sei, um die Sowjetunion von innen heraus zu untergraben. Die CIA ließ bewaffnete ukrainische Kommandos im Land absetzen, um eine Guerillabewegung aufzubauen – eine Operation, die stillschweigend auf alten Nazi-Netzwerken aufbaute.

Da die Amerikaner während des Krieges Verbündete der Sowjetunion waren, hatten sie keine Kontakte zu antisowjetischen Aktivisten in der Ukraine. Die Lösung? Die CIA schloss einen Deal mit dem Nazi-General Reinhard Gehlen, dem ehemaligen Leiter des Nazi-Geheimdienstes für ganz Osteuropa und die Sowjetunion. Im Gegenzug für Straffreiheit übergab Gehlen alle Akten über Untergrundaktivisten in der Ukraine. Dieses Nazi-Netzwerk bildete buchstäblich die Grundlage für die amerikanische Operation in diesem Land.

Der Maidan-Putsch von 2014: Wendepunkt oder Endpunkt?

Während die westlichen Medien den Maidan-Aufstand von 2014 als spontane Volksrevolution darstellten, zeichnet Kinzer ein ganz anderes Bild. Nach mehr als zehn Jahren der Finanzierung von Organisationen wie dem National Endowment for Democracy, Freedom House und den Open Society Foundations – allesamt mit amerikanischen Steuergeldern – wurde der gewählte Präsident der Ukraine gestürzt. Sein Nachfolger wurde faktisch von Washington bestimmt. Die USA hatten erreicht, was sie wollten: ein Ende der verfassungsmäßigen Neutralität der Ukraine und ein pro-westliches Regime an der Grenze zu Russland.

Kinzer weist darauf hin, dass die ukrainische Verfassung einst eine Bestimmung enthielt, die eine dauerhafte Neutralität garantierte – vergleichbar mit der Position der Schweiz. Gerade diese Neutralität war Washington ein Dorn im Auge. Neutralität reicht nicht aus, wenn man nach einem Rammbock gegen Russland sucht, so lautet die Botschaft.

Die NATO-Erweiterung als bewusste Provokation

Eine der brisantesten Behauptungen des Buches betrifft die NATO. Kinzer behauptet, dass US-Beamte in privaten Gesprächen schon seit Jahren wussten, dass die Ukraine niemals der NATO beitreten würde – das Land sei dafür schlichtweg nicht bereit gewesen und auch nicht erwünscht gewesen. In der Öffentlichkeit jedoch beharrten dieselben Personen weiterhin darauf, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ein nicht verhandelbarer Grundsatz sei. Fünf Worte – „Die Ukraine wird der NATO nicht beitreten“ – hätte Biden laut Kinzer aussprechen können, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der gesamte Krieg dann nie stattgefunden hätte. Diese Worte kamen nie.

Das sei keine Nachlässigkeit, argumentiert Kinzer. Es war Strategie. Wenn Russland nichts unternahm, rückte die NATO weiter vor. Wenn Russland hingegen eingriff, konnte es als aggressiver Schurke dargestellt werden. Amerika und der Krieg in der Ukraine passten in eine Win-Win-Strategie für Washington – zumindest solange man die Hunderttausenden toten Ukrainer außer Acht lässt.

Propaganda als Waffe: 327 Mal „unprovoziert“

Kinzer berichtet, wie er nach dem russischen Einmarsch im Jahr 2022 in den westlichen Medien immer wieder auf den Ausdruck „unprovoked invasion“ stieß. Eine Recherche ergab, dass die New York Times diesen Begriff in den ersten zwei Monaten nach Kriegsausbruch nicht weniger als 327 Mal verwendete – durchschnittlich vier bis fünf Mal pro Tag. Nicht als Meinung, sondern als feststehende Tatsache. Das war für Kinzer der Anlass, sein Buch zu schreiben.

Die Wirkung einer solchen Erzählung ist enorm, wie auch Ron Paul im Gespräch einräumt. Er vergleicht sie mit den Ereignissen im Vorfeld des Irakkriegs, als eine zunächst kriegsmüde Öffentlichkeit durch organisierte Propagandakampagnen innerhalb kurzer Zeit völlig umgestimmt wurde. Hochschulen, Medien, Thinktanks – das gesamte System trägt zu derselben Erzählung bei.

Ukrainer als Bauern auf dem Schachbrett

Das Beunruhigendste an Kinzers Analyse ist vielleicht die kühle Berechnung, mit der Washington die ukrainische Bevölkerung betrachtet. Er zitiert die Aussage eines US-Senators, der die Unterstützung für die Ukraine als „das beste Geld, das wir je ausgegeben haben“ bezeichnete – weil dadurch Russen getötet werden, ohne dass Amerikaner ums Leben kommen. Hunderttausende ukrainische Tote und ein zerstörtes Land: kein relevanter Faktor in Washingtons geopolitischer Bilanz.

Kinzer kommt zu dem Schluss, dass die Hälfte der großen Ukraine-Befürworter in Washington das Land nicht einmal auf einer Karte zeigen könnte. Es geht nicht um die Ukraine. Es geht immer um Russland.

Ein Publikum, das langsam aufwacht

Dennoch sieht Kinzer vorsichtige Anzeichen für einen Wandel, insbesondere bei jungen Menschen, die nicht mit jahrzehntelangen politischen Narrativen aufgewachsen sind. Die USA und der Krieg in der Ukraine werden von einem wachsenden Teil der Bevölkerung kritischer betrachtet. Doch in Washington selbst, so argumentiert er, habe sich noch so gut wie nichts geändert. Beide Parteien vertreten nach wie vor den Grundsatz, dass Krieg ein vollwertiges – und vorzugsweise das erste – politisches Instrument sei.

Kinzers Botschaft ist unbequem, aber einfach: Wenn man verstehen will, warum in der Ukraine gerade ein Krieg tobt, darf man nicht am 24. Februar 2022 beginnen. Man muss im Jahr 1945 beginnen.