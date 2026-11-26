Beobachten, Kontenlisten erstellen, Löschungen anstoßen: Veröffentlichte USAID-Unterlagen beschreiben, wie staatlich finanzierte Partner Einfluss auf die Sichtbarkeit von Inhalten bei Facebook nehmen sollten. Georgien wurde dabei als Modell für andere Länder vorgestellt.

Nach dem dokumentierten Verfahren analysieren Partner Online-Debatten und melden mutmaßlich koordinierte, unauthentische Konten an Meta. Der Konzern prüft anschließend und entscheidet über Sperren oder eine geringere Reichweite. Als mögliche Zulieferer solcher Meldungen nennt das Papier auch investigative Journalisten und Denkfabriken. Damit werden Organisationen, die öffentliche Macht kontrollieren sollen, selbst zu Beteiligten an der Einschränkung digitaler Öffentlichkeit.

Laut den von Reclaim The Net ausgewerteten Unterlagen erklärte Internews im August 2022, Social-Media-Beobachter in rund 20 Ländern zu betreiben. Die Organisation vermutete zudem, USAID finanziere weltweit Mitarbeiter, die über bevorzugte Meldeprogramme Inhalte an Plattformen weitergeben. Das belegt internationale Strukturen – allerdings nicht, dass überall exakt dasselbe georgische Verfahren angewandt wurde.

Für die Meinungsfreiheit ist diese Nähe zwischen Staatsgeld und Plattformmacht brisant: Wer privilegierten Zugang zu Moderationsteams erhält, kann Löschprüfungen gegen andere Nutzer anstoßen. Welche Konten gemeldet wurden und wie berechtigt die Vorwürfe waren, lässt sich aus dem beschriebenen Leitfaden nicht nachvollziehen. Er warnt selbst davor, solche Meldungen könnten zur Diskreditierung von Gegnern missbraucht werden. Als offizielles Ziel nennt er Trollfarmen und Bots.

„Informationsintegrität“ darf kein Freibrief für intransparente Eingriffe in die öffentliche Debatte sein. Wo eine Regierung Organisationen finanziert, die Kontensperren und Reichweitenbeschränkungen anregen, reicht der Verweis auf private Plattformregeln nicht aus. Dort müssen Finanzierung, Meldekriterien und Entscheidungen öffentlich überprüfbar sein. Sonst bleibt ausgerechnet die Macht über die Meinungsfreiheit der Kontrolle entzogen.