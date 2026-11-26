Verfasst von Martin Armstrong

Der Klimagipfel COP31 der Vereinten Nationen in Antalya, Türkei, ist nach mehr als zweiwöchigen Verhandlungen gescheitert, weil sich fast 200 Nationen nicht einmal auf die Worte „fossile Brennstoffe“ einigen konnten. Stellen Sie sich das vor! Nach 31 Jahren internationaler Klimakonferenzen, endlosen Warnungen, die Menschheit stehe kurz vor der Auslöschung, und Billionen, die für den Umbau des globalen Energiesystems bereitgestellt wurden, konnten diese Leute keine endgültige Einigung erzielen. Die Verhandlungen zogen sich mehr als 50 Stunden über den geplanten Abschluss hinaus hin, bevor die gesamte politische Erklärung aufgegeben wurde. Die Klimaetablierung stellt fest, dass es äusserst schwierig ist, Nationen dazu zu bringen, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, wenn die Welt mit einer Energiekrise konfrontiert ist und Regierungen verzweifelt versuchen, ausreichende Vorräte zu sichern, damit ihre Volkswirtschaften funktionieren.

Der ursprüngliche Entwurf sah vor, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu beschleunigen, doch in späteren Fassungen wurden diese Verweise vollständig gestrichen. Saudi-Arabien, Russland und andere Energieförderländer wehrten sich gegen Formulierungen, die ihre wirtschaftlichen Interessen untergraben würden. Die Europäische Union forderte gemeinsam mit einer Koalition, die Berichten zufolge von etwa 130 Ländern unterstützt wurde, stärkere Verpflichtungen, sich von Öl, Gas und Kohle zu lösen. Irlands Klimaminister Darragh O’Brien erklärte, der Gipfel sei „von einigen Ölstaaten gekapert“ worden. Der türkische Umweltminister Murat Kurum räumte schliesslich ein, dass es keine Einigung gab. Der Gipfel endete zum ersten Mal seit Kopenhagen im Jahr 2009 ohne eine übergreifende politische Erklärung.

Die Klimaeiferer sind verblüfft, weil ihre liebste politische Waffe an Wirkung verliert. Jahrzehntelang mussten wir eine erschreckende Vorhersage nach der anderen über das bevorstehende Ende der Zivilisation ertragen. Kindern wurde gesagt, sie hätten keine Zukunft. Politiker verlangten, dass die Menschen ihre Autos aufgeben, höhere Strompreise hinnehmen und ihre Lebensweise grundlegend ändern, um eine angeblich unmittelbar bevorstehende Katastrophe zu verhindern. Doch jedes Mal, wenn die Welt nicht wie angekündigt unterging, tauchte eine neue Frist auf. Man kann nicht auf unbestimmte Zeit dieselbe Apokalypse verkaufen und erwarten, dass die Öffentlichkeit weiterhin mit derselben Begeisterung reagiert. Die wissenschaftliche Frage des Klimawandels ist von der Glaubwürdigkeit der Politiker und Aktivisten zu trennen, die sich wiederholt auf reisserische Vorhersagen stützten, um weitreichende wirtschaftspolitische Massnahmen zu rechtfertigen.

Nun haben wir den Iran-Krieg und eine enorme Störung der globalen Energieversorgung. Öl und Erdgas sind für Verkehr, Fertigung, Landwirtschaft, Petrochemie und Stromerzeugung unverzichtbar. Die Unterbrechung der Energieversorgung erhöht nicht bloss den Preis an der Zapfsäule. Sie steigert die Kosten für den Transport von Lebensmitteln, die Herstellung von Dünger, den Betrieb von Fabriken und die Instandhaltung der Infrastruktur, von der die moderne Zivilisation abhängt. Die Internationale Energieagentur hat vor dem Ausmass der Störung gewarnt, und Regierungen stellen fest, dass Energiesicherheit nicht durch die Verabschiedung von Gesetzen oder die Ankündigung einer weiteren willkürlichen Frist erreicht werden kann.

Genau hier prallt die gesamte Klimaagenda auf die wirtschaftliche Realität. Man kann die konventionelle Energieproduktion nicht einstellen, bevor ein zuverlässiger und erschwinglicher Ersatz aufgebaut ist. Deutschland ist dafür ein gutes Beispiel. Die Regierung gab die Kernenergie auf, verfolgte eine aggressive Energiewende und setzte das Land dadurch den Veränderungen bei Erdgasversorgung und -preisen gefährlich aus. Deutsche Hersteller haben mit erhöhten Energiekosten zu kämpfen, während Politiker weiterhin zusätzliche Einschränkungen vorantreiben. Was nützt eine theoretische Emissionssenkung, wenn die für Beschäftigung, Exporte und Steuereinnahmen verantwortlichen Branchen nicht mehr wettbewerbsfähig sind? Eine Nation kann ihre Umweltambitionen nicht finanzieren, nachdem sie die dafür erforderliche Produktionskapazität zerstört hat.

Die Europäische Union belehrt die Welt weiterhin darüber, fossile Brennstoffe abzuschaffen, während sie gleichzeitig nach verlässlichen Erdgasquellen und anderen Energieimporten sucht. Brüssel will Ländern die Energiepolitik vorschreiben, deren wirtschaftliche Umstände sich grundlegend von denen Westeuropas unterscheiden. Indien hat mehr als 1,4 Milliarden Einwohner und einen enormen Bedarf an Strom, Transportmöglichkeiten und industrieller Entwicklung. Entwicklungsländer versuchen, den Lebensstandard zu heben, Infrastruktur aufzubauen und die verarbeitende Industrie auszubauen. Sie sind nicht bereit, ihre wirtschaftliche Entwicklung zu opfern, nur weil europäische Bürokraten beschlossen haben, dass fossile Brennstoffe nach ihrem bevorzugten Zeitplan verschwinden müssen.

Saudi-Arabien versteht, dass seine Erdölreserven die Grundlage seiner Staatsfinanzen und seines geopolitischen Einflusses bilden. Russland versteht dasselbe Prinzip. Diese Länder werden ihre wirtschaftlichen Vorteile nicht freiwillig aufgeben, nur weil Delegierte an einer Konferenz der Vereinten Nationen dies verlangen. Energie ist ein strategischer Rohstoff. Sie bestimmt die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, die militärischen Fähigkeiten, die Handelsbilanzen und die Fähigkeit von Regierungen, ihre Schulden zu bedienen. Die ganze Debatte wirkt ziemlich absurd, wenn Länder, die von Energieimporten abhängig sind, den Förderländern Produktionspolitik vorschreiben wollen.

Das Klima-Establishment fordert weiterhin enorme Vermögenstransfers von entwickelten Ländern an ärmere Länder unter dem Schlagwort Klimafinanzierung. Entwicklungsländer argumentieren, dass sie beträchtliche Unterstützung benötigen, um sich an Umweltveränderungen anzupassen und eine sauberere Infrastruktur aufzubauen. Es gibt berechtigte Fragen zur Finanzierung von Anpassungsmassnahmen, insbesondere für gefährdete Inselstaaten, doch Regierungen, die bereits in Staatsschulden ertrinken, können nicht endlos zusätzliche Ausgaben versprechen, ohne zu erklären, wer dafür aufkommen wird.

Die Klimaaktivisten haben jahrzehntelang darauf bestanden, ihre Agenda sei so dringend, dass gewöhnliche wirtschaftliche Überlegungen ausser Acht gelassen werden sollten. Nun hat eine tatsächliche Energiekrise die Regierungen gezwungen, sich genau mit diesen Überlegungen auseinanderzusetzen. Länder können ihre Volkswirtschaften nicht mit Versprechen betreiben, und sie können sich nicht mit Strom verteidigen, der im Bedarfsfall nicht verfügbar ist. Die Öffentlichkeit hat genug apokalyptische Reden gehört, um zu erkennen, dass eine weitere internationale Konferenz die Probleme, die durch Krieg, Staatsschulden und unzureichende Energieinfrastruktur entstanden sind, nicht auf wundersame Weise lösen wird.

COP31 legte die wachsende Kluft zwischen politischen Ambitionen und wirtschaftlicher Realität offen. Die Delegierten konnten sich nicht einmal auf eine Erklärung einigen, geschweige denn auf eine praktikable globale Strategie. Die Welt wird weiterhin in alternative Energie investieren, wo dies wirtschaftlich sinnvoll ist, doch fossile Brennstoffe sind nach wie vor tief in der Weltwirtschaft verankert. Nach Jahrzehnten der Katastrophenprognosen und der Forderung nach Opfern entdeckt das Klima-Establishment, dass Angst als politisches Instrument weit weniger wirksam ist, wenn die Menschen mit den unmittelbaren Folgen einer Energiekrise beschäftigt sind. Die Politiker mögen weiterhin Fristen verkünden, doch die Wirtschaft funktioniert nach Angebot, Nachfrage und verfügbarem Kapital. Kein noch so lautes Rufen an einer weiteren Konferenz der Vereinten Nationen wird daran etwas ändern.