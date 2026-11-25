Von Gabriel Honrada

Wenn im Januar 2027 der von den Demokraten kontrollierte Kongress zusammentritt, wird Trumps atomgetriebenes Schlachtschiff BBG(X) ins Kreuzfeuer geraten

Während sich die Demokraten darauf vorbereiten, die Kontrolle über den Kongress zu übernehmen, und Kürzungen im Verteidigungshaushalt drohen, hat das von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Schlachtschiff eine Debatte darüber ausgelöst, ob man in ein kostspieliges Großkampfschiff oder in Zerstörer der nächsten Generation investieren sollte, um Chinas wachsender Flotte entgegenzuwirken.

In diesem Monat berichteten mehrere Medien, dass das von der US-Marine vorgeschlagene Lenkwaffen-Schlachtschiff BBG(X) – ein Kernstück der „Golden Fleet“-Initiative der Trump-Regierung – auf zunehmenden Widerstand im Kongress stößt, der das Programm zu gefährden droht.

Die Haushaltspolitiker des US-Senats haben einen „reconciliation-freien“ Gesetzentwurf für die Verteidigungsausgaben des Haushaltsjahres 2027 in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar vorgelegt, der Kürzungen in Höhe von fast 1,84 Milliarden Dollar bei dem etwa 34.000 bis 35.000 Tonnen schweren Kriegsschiff vorsieht, darunter den gesamten Antrag auf vorzeitige Beschaffung in Höhe von 1 Milliarde Dollar – der als „vorzeitig erforderlich“ eingestuft wurde – sowie 836,9 Millionen Dollar an Forschungs- und Entwicklungsmitteln.

Dieser Schritt folgt auf die erdrutschartigen Siege der Demokraten bei den Zwischenwahlen Anfang dieses Monats, durch die im nächsten Jahr die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses sowie über wichtige Verteidigungsausschüsse an ausgesprochene Kritiker des Programms übergehen wird. Das im Dezember 2025 angekündigte atomgetriebene BBG(X)-Programm, beginnend mit der künftigen USS Defiant, würde das größte seit dem Zweiten Weltkrieg gebaute US-Überwasserkampfschiff hervorbringen.

Das Programm steht jedoch wegen der Belastung der industriellen Basis und der Schätzungen des US-Haushaltsamtes (CBO), wonach die Kosten für das Führungsschiff bis zu 23 Milliarden Dollar und für nachfolgende Schiffe 18 Milliarden Dollar betragen sollen, unter parteiübergreifender Kritik. Der Gesetzgeber strebt an, den Bau so lange auszusetzen, bis sich Schlüsselwaffen – Hyperschallraketen, Railguns und Laser – als ausgereift erwiesen haben, was das milliardenschwere Vorhaben gefährdet.

Der sich verschlechternde Zustand der Überwasserflotte der US-Marine erklärt zum Teil die ursprünglichen Beweggründe für das BBG(X)-Programm. In einem Bericht des US Congressional Research Service (CRS) vom Januar 2026 wurde festgestellt, dass die alternden Kreuzer der Ticonderoga-Klasse und die Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse zunehmend veralten und mit erheblichen konstruktiven Einschränkungen zu kämpfen haben.

Der Bericht weist darauf hin, dass die 22 verbleibenden Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, die zwischen 1978 und 1988 gebaut wurden, bis zum Haushaltsjahr 2027 vollständig aus dem Dienst genommen werden sollen, nachdem sich die Modernisierung von fünf früheren Schiffen als zu kostspielig erwiesen hatte.

Darin heißt es weiter, dass den Zerstörern der Arleigh-Burke-Klasse nach 40 Jahren Produktion und drei Jahrzehnten der Modernisierung die für künftige Strahlwaffen, größere Langstreckenraketen und erweiterte Sensoren erforderlichen Reserven hinsichtlich Platz, Gewicht, Stromversorgung, Kühlung und Stabilität fehlen, was die US-Marine dazu veranlasst, nach Ersatz zu suchen.

Während die US-Oberflächenflotte altert, hat China seine Seestreitkräfte rasch modernisiert. Ein Bericht des US-CRS vom April 2025 erwähnt, dass die Marine der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLAN) ihre Flotte großer Oberflächenkampfschiffe von 19 Kreuzern und Zerstörern im Jahr 2000 auf 60 bis 2023 ausgebaut hat, wobei Prognosen der US-Marine von 80 Schiffen bis 2040 ausgehen.

Dem Bericht zufolge konzentriert sich dieser Ausbau auf Kreuzer der Renhai-Klasse vom Typ 055 mit einer Verdrängung von 12.000 bis 13.000 Tonnen, die über Vertikalabschusssysteme (VLS) für YJ-21-Hyperschall-Schiffsabwehrraketen verfügen; der zehnte Rumpf wurde im Mai 2024 vom Stapel gelassen. Außerdem werden 7.500-Tonnen-Zerstörer der Typ-052D-„Luyang III“-Klasse genannt, die mit Phased-Array-Radaren ausgestattet sind; dabei wird darauf hingewiesen, dass ihr 27. und 28. Schiff im Jahr 2023 vom Stapel liefen.

Angesichts dieser wachsenden Diskrepanz erwähnt Mark Schneider in einem Bericht des National Institute for Public Policy (NIPP) vom Juni 2026, dass die BBG(X) darauf ausgelegt ist, ausländische Gegner zu übertreffen, eine nukleare Eskalation zu verhindern und als zentraler Kommandoknotenpunkt der Flotte zu dienen.

Laut Schneider ist die atomgetriebene BBG(X) dreimal so groß wie ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse und verfügt über das erforderliche Rumpfvolumen, die schwere Panzerung und die tiefer gelegenen Munitionsmagazine, um massiven Drohnen- und Raketensalven standzuhalten, während sie Hyperschallwaffen des „Conventional Prompt Strike“ (CPS), Railguns und Laser abfeuert.

Doch von Anfang an haben Marinestrategen die operative Logik hinter der Wiederbelebung eines massiven Großkampfschiffs in Frage gestellt. In einem Bericht der S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) vom Februar 2026 erklärt Geoffrey Till, dass der Entwurf der BBG(X) schwerwiegende taktische Mängel aufweise, die der modernen dezentralen Seekriegsführung zuwiderlaufen.

Till argumentiert, dass die Konzentration der Feuerkraft auf einen massiven, auffälligen Rumpf einen veralteten „Single Point of Failure“ schafft, der anfällig für unbemannte Schwärme und Schiffsabwehrraketen ist – eine Schwachstelle, die durch die Versenkung von Schlachtschiffen im Zweiten Weltkrieg und den Untergang des russischen Kreuzers „Moskva“ unterstrichen wird.

Er weist zudem darauf hin, dass Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse (Flight III) bei gleicher Tonnage über mehr als die 128 VLS-Zellen der BBG(X) verfügen würden, während die geplanten Railguns und Laser eine außerordentlich hohe Stromerzeugung erfordern.

Abgesehen von taktischen Bedenken bleibt die industrielle Kapazität eine große Hürde für die USA. In einem Bericht des Asan Institute vom September 2026 stellt Peter Lee fest, dass gravierende Engpässe im US-Schiffbau – gekennzeichnet durch hohe Arbeitskosten, schwache inländische Lieferketten, eine langjährige Branchenkonsolidierung und chronische Unrentabilität – das Projekt zu gefährden drohen.

Lee weist darauf hin, dass die US-Marine – da die US-Werften die geforderten Zeitpläne allein nicht einhalten können – die Fertigung großer, nicht sensibler Rumpfmodule in verbündeten Einrichtungen im Ausland in Betracht gezogen hat.

Er sagt jedoch, dass ausländische Schiffbauer angesichts steigender Kosten, Auftragsrückstände und strenger Vorschriften, die eine ausschließlich amerikanische Belegschaft und Lieferketten vorschreiben, weiterhin zögern, in US-Werften zu investieren, während der wachsende Widerstand des Kongresses gegen die Auslagerung ins Ausland die Aussichten für das Vorserienschiff weiter trübt.

Im Kapitol haben Kritiker das BBG(X)-Programm zudem als politisches Theater und nicht als fundierte Marinestrategie angegriffen.

Im August 2026 bezeichneten die Demokraten Adam Smith und Joe Courtney vom Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses das von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Schlachtschiffprogramm als „fehlgeleiteten, egoistischen Fehler“ und als „unausgereiftes Prestigeprojekt“ und verwiesen dabei auf das Fehlen einer strategischen Rechtfertigung sowie eines realisierbaren Entwurfs. Sie erklärten, es habe im Dezember 2025 in Mar-a-Lago als Skizze auf einem Plakatkarton begonnen und sei dann, als die Anforderungen immer weiter ausuferten, praktisch nicht mehr realisierbar geworden.

Sollte der Kongress das BBG(X)-Programm letztendlich streichen, könnte die US-Marine die Mittel und die Kapazitäten der Werften auf eine realisierbarere Alternative umlenken.

Dem CRS-Bericht der USA vom Januar 2026 zufolge wird der von der US-Marine geplante Zerstörer vom Typ DDG(X) eine Verdrängung von etwa 14.500 Tonnen haben – fast 50 % mehr als Schiffe der Arleigh-Burke-Klasse, aber weit weniger als die BBG(X). Die geschätzten Durchschnittskosten belaufen sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar, gegenüber der Prognose der US-Marine von 3,3 Milliarden US-Dollar und 23 Milliarden US-Dollar für das erste Schiff der BBG(X)-Klasse.

Der Bericht weist darauf hin, dass die US-Marine möglicherweise beabsichtigt, die Arbeiten am DDG(X) auszusetzen, um der BBG(X) Vorrang einzuräumen; sollte die USA letzteres Projekt streichen, könnten die Arbeiten am Zerstörer früher als geplant fortgesetzt werden.

Wie die BBG(X) wird auch die DDG(X) laut dem Bericht Anfang der 2030er Jahre damit beginnen, veraltete Kreuzer und Zerstörer zu ersetzen. Sie verfügt über Aegis-Systeme der Flight-III-Generation, ein integriertes Antriebssystem und Kapazitäten für Richtstrahlwaffen. Ihre Grundbewaffnung umfasst 96 VLS-Zellen, die für 12 große Raketenzellen angepasst werden können, sowie zwei 21-Zellen-Werfer für Rolling-Airframe-Missiles (RAM).

Unabhängig davon, welchem Schiffstyp die US-Marine Vorrang einräumt, sieht sie sich mit einer sich beschleunigenden zahlenmäßigen Lücke gegenüber China konfrontiert. Der CRS-Bericht der USA vom April 2025 besagt, dass die PLAN die US-Marine zwischen 2015 und 2020 hinsichtlich der Flottengröße überholt hat und mit über 370 Kampfschiffen zur weltweit größten Marine geworden ist, wobei frühere Prognosen von 395 Schiffen bis 2025 und 435 bis 2030 ausgehen.

Im Gegensatz dazu wird in einem separaten Bericht des US-CRS vom Januar 2026 erwähnt, dass die Flotte der US-Marine im Oktober 2025 aus 293 Schiffen bestand und voraussichtlich bis 2030 in etwa auf diesem Niveau bleiben wird.

Chinas Schiffbaukapazität ist 232-mal größer als die der USA, was es dem Land ermöglicht, moderne Mehrzweck-Kampfschiffe einzusetzen, während Bauverzögerungen und Einschränkungen der industriellen Basis den Ausbau der US-Marine behindern. Wenn im Januar 2027 ein neuer Kongress zusammentritt und die Verteidigungsausgaben auf den Prüfstand gestellt werden, wird das Schlachtschiff der Trump-Klasse zeigen, ob die USA in ihrem Wettrüsten mit China auf politische Symbolik oder auf industriellen Pragmatismus setzen.