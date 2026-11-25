Von John & Nisha Whitehead

„Mit diesem Land stimmt doch etwas ganz und gar nicht, oder? Grausamkeit und Ungerechtigkeit, Intoleranz und Unterdrückung. Und wo man einst die Freiheit hatte, zu widersprechen, zu denken und seine Meinung frei zu äußern, wie man es für richtig hielt, gibt es heute Zensoren und Überwachungssysteme, die dich zur Anpassung zwingen und deine Unterwerfung verlangen. Wie konnte es so weit kommen? Wer trägt die Schuld?“ — V wie Vendetta (V for Vendetta)

Eine Revolution kann einen Tyrannen stürzen, ohne die Tyrannei zu beseitigen.

Eine Wahl kann einen Präsidenten ablösen, ohne die Machtbefugnisse des Präsidentenamtes einzuschränken.

Eine neue politische Mehrheit kann die Instrumente der Unterdrückung übernehmen und sie für ihre eigenen Zwecke einsetzen.

Mit anderen Worten: Was bringt ein politischer Machtwechsel, wenn die Waffen der Unterdrückung lediglich in andere Hände übergehen?

Nach einer Zwischenwahl, bei der Milliarden Dollar für politische Werbung ausgegeben wurden und eine demokratische Erfolgswelle die Republikaner aus der Mehrheit im Kongress verdrängte, wurde den Amerikanern erneut eine neue politische Richtung für das Land versprochen.

Die Wähler haben gesprochen. Das Machtgleichgewicht in Washington hat sich verschoben. Ein neuer Kongress wird die Gelegenheit haben, einer imperialen Präsidentschaft Grenzen zu setzen und die Regierung für ihre Übergriffe zur Rechenschaft zu ziehen.

Doch die Frage, die zu Recht gestellt werden muss, lautet: Was kommt jetzt?

Wird der Kongress endlich den Überwachungsstaat, die Militarisierung der Polizei, die Abschiebungs- und Inhaftierungsmaschinerie, die endlosen Kriege, die ausufernden Staatsausgaben und jene Konzerninteressen eindämmen, die vom amerikanischen Polizeistaat profitieren? Oder werden sich die Politiker wieder in ihre bequemen Routinen zurückziehen, während die Regierungsmaschinerie ungerührt weiterläuft?

Genau an diesem Punkt werden die dystopischen Warnungen Hollywoods auf beunruhigende Weise relevant.

Vor zwanzig Jahren gewährte V wie Vendetta den Kinobesuchern einen erschreckenden Blick in eine Zukunft, in der staatliche Überwachung allgegenwärtig ist, Widerspruch gefährlich wird, die Medien als Instrument staatlicher Propaganda dienen und das Versprechen von Sicherheit zur Rechtfertigung dafür geworden ist, den Menschen ihre Freiheit zu nehmen.

Der Film sollte eine Warnung davor sein, wie leicht sich ein freies Volk daran gewöhnen kann, ohne Freiheit zu leben – und wie wenig es nützt, die Menschen an der Macht auszutauschen, wenn die Maschinerie der Tyrannei unangetastet bleibt.

Zwanzig Jahre später erinnern uns die Vorführungen zum 20. Jubiläum des Films, die zeitlich mit dem Guy-Fawkes-Tag am 5. November zusammenfallen – einem entscheidenden Tag innerhalb der Handlung –, daran, dass die Fragen, die der Film hinsichtlich Freiheit, Angst und staatlicher Macht aufwirft, nichts von ihrer Dringlichkeit und Aktualität verloren haben.

Der 2006 veröffentlichte Film spielt in einem zukünftigen Großbritannien, das von Norsefire beherrscht wird, einem faschistischen Regime. V wie Vendetta zeigt ein Land, in dem die Regierung alles weiß, alles sieht, die Rundfunk- und Fernsehkanäle kontrolliert und Sicherheit über alles stellt. Hinter diesen Versprechen verbirgt sich eine Maschinerie aus Überwachung, Inhaftierung, Zensur und Einschüchterung. Wer sich weigert, sich anzupassen, kann zum Staatsfeind erklärt werden. Andere verschwinden einfach spurlos.

Kommt Ihnen das schmerzlich bekannt vor?

Die Bildsprache des Films lehnt sich an das Dritte Reich und George Orwells 1984 an. London ist von Überwachungskameras überzogen, unterliegt Ausgangssperren und wird mit einem ununterbrochenen Strom offizieller Warnungen versorgt. Politische Gefangene werden inhaftiert und gefoltert. Das Regime erklärt all jene zu Feinden, die sich nicht unterordnen, während sich große Teile der Bevölkerung in Fernsehunterhaltung und die beruhigende Illusion zurückziehen, irgendjemand anderes werde schon für ihre Sicherheit sorgen.

Die Parallelen zu den Methoden, mit denen der moderne amerikanische Polizeistaat seine Macht festigt, sind kaum zu übersehen: Angst wird instrumentalisiert, Andersdenkende werden dämonisiert, Sicherheit wird zum Freibrief für staatliches Handeln und verfassungsmäßige Beschränkungen werden als lästige Hindernisse behandelt.

Wie Regisseur James McTeigue kürzlich in einem Interview anlässlich des 20. Jahrestages von V wie Vendetta bemerkte, mögen sich die politischen Umstände ändern, doch die Methoden autoritärer Regierungen bleiben bemerkenswert konstant. Dieselben Auseinandersetzungen um exekutive Machtbefugnisse, staatliche Kontrolle und die Unterdrückung abweichender Meinungen kehren immer wieder zurück.

„Es ist immer dasselbe Drehbuch“, warnte McTeigue.

Doch die verstörendste Erkenntnis des Films besteht nicht darin, dass Tyrannei plötzlich und von einem Tag auf den anderen entsteht. Vielmehr zeigt er, wie Menschen so lange verängstigt, abgelenkt, unterhalten und zermürbt werden können, bis sie anfangen, Dinge als normal hinzunehmen, die früher undenkbar gewesen wären.

So wird aus einer Regierung, die angeblich geschaffen wurde, um dem Volk zu dienen, eine Macht, die nur noch sich selbst dient.

Währenddessen wird von den Bürgern erwartet, dass sie gehorchen, zahlen, schweigen und dankbar für jene kümmerlichen Reste an Freiheit sind, die ihnen die Regierungsmaschinerie noch zu gewähren bereit ist.

In V wie Vendetta beherrschen Fernsehbildschirme das öffentliche Leben. Die offiziellen Sendungen von Norsefire präsentieren die Regierung als Beschützerin des Volkes und stellen Andersdenkende als gefährliche Feinde dar. Was die Öffentlichkeit zu hören bekommt, ist keine unabhängige Darstellung der Ereignisse, sondern eine sorgfältig kontrollierte Version der Wirklichkeit. Die Macht des Staates beruht ebenso sehr auf der Kontrolle der Erzählung wie auf der Kontrolle der Straßen.

Dann ist da noch Gordon Dietrich, eine Fernsehpersönlichkeit, die es wagt, sich über den Kanzler lustig zu machen. Für diesen Akt der Satire wird er von den Schergen der Regierung verfolgt. Sein Schicksal macht die Botschaft des Regimes unmissverständlich klar: Wer sich über die Machthaber lustig macht, die offizielle Darstellung infrage stellt oder aus der Reihe tanzt, bekommt die Maschinerie der Repression zu spüren.

Doch Propaganda ist nur eine der Waffen im Arsenal der Unterdrücker. Die Angst erledigt den Rest.

Evey Hammond wird eingesperrt, verhört, bedroht und vor die Wahl zwischen Unterwerfung und Tod gestellt. In einer der grausamsten Wendungen des Films entdeckt sie, dass V selbst ihre Gefangenschaft inszeniert hat. Der Mann, der gegen die Tyrannei kämpft, hat einige ihrer Methoden übernommen. Ihre Tortur zeigt nicht nur, wie Angst eingesetzt werden kann, um einen Menschen zu brechen, sondern auch, wie leicht ein selbst ernannter Befreier zu einem weiteren Peiniger werden kann.

Dieser Widerspruch sollte uns zu denken geben.

Es ist eine Sache, zu erkennen, dass staatliche Übergriffe Menschen zur Verzweiflung treiben können. Etwas völlig anderes ist es jedoch, anzunehmen, dass jeder, der verspricht, ein unterdrückerisches System zu zerstören, es anschließend durch Freiheit ersetzen wird.

Andere dystopische Filme führen uns diese Erkenntnis ebenfalls vor Augen.

In Land of the Blind, der im selben Jahr wie V wie Vendetta erschien, hilft ein Soldat dabei, einen brutalen Herrscher zu stürzen. Doch schon bald muss er miterleben, wie der revolutionäre Anführer ein weiteres repressives Regime errichtet.

In Die Tribute von Panem führt die Niederlage von Präsident Snow nicht automatisch zu Gerechtigkeit. Präsidentin Coin, die den Aufstand gegen ihn anführt, schlägt die Durchführung weiterer Hungerspiele vor – diesmal mit den Kindern des besiegten Kapitols. Namen und Uniformen mögen sich ändern, doch die Logik der Grausamkeit bleibt dieselbe.

Es geht nicht darum, dass Wahlen bedeutungslos wären oder dass alle politischen Führungskräfte gleich sind. Vielmehr können wir uns nicht durch Wahlen aus der Tyrannei befreien, wenn wir immer wieder dafür stimmen, jemand anderem die Schlüssel zum Polizeistaat auszuhändigen.

Genau dieser Kreislauf wird in V wie Vendetta und in meinem Roman The Erik Blair Diaries sichtbar.

Autoritäre Regime manipulieren die Angst, bestrafen Widerspruch und behandeln Kritiker wie Staatsfeinde. Damit können sie genau jene Unruhe hervorrufen, deren Unterdrückung sie vorgeben zu betreiben. Anschließend verweisen sie auf diese Unruhe als Beweis dafür, dass noch mehr Macht erforderlich sei.

Der Polizeistaat ist ein sich selbst erhaltendes Beschäftigungsprogramm: Seine gesamte Konstruktion ist darauf ausgelegt, das eigene Überleben sicherzustellen.

Seit Jahren leiden wir unter den Ungerechtigkeiten, Grausamkeiten, der Korruption und den Übergriffen einer fest etablierten Regierungsbürokratie, die kaum Rücksicht auf die Verfassung oder die Rechte der Bürger nimmt.

Wenn ich von „Regierung“ spreche, meine ich damit nicht lediglich die stark parteipolitisch geprägte Zwei-Parteien-Bürokratie der Republikaner und Demokraten. Ich meine vielmehr die Regierung mit großem G: den fest verankerten Deep State, das weitverzweigte Netzwerk aus Behörden, Auftragnehmern, Überwachungssystemen, Sicherheitsbürokratien und angesammelten Machtbefugnissen, das von Wahlen weitgehend unberührt bleibt und sich zunehmend jeder Rechenschaftspflicht entzieht.

Die Politiker kommen und gehen. Die Maschinerie des Staates bleibt bestehen.

Was ein Präsident einführt, übernimmt sein Nachfolger. Was eine Partei verurteilt, solange sie nicht an der Macht ist, kann ihr plötzlich äußerst nützlich erscheinen, sobald sie selbst die Regierungsmaschinerie kontrolliert.

Betrachten wir einmal, was trotz jahrzehntelanger Wahlen, Wahlversprechen und Beteuerungen, dass diesmal alles anders werde, weitgehend unverändert geblieben ist.

Das amerikanische Volk ist weiterhin einer invasiven staatlichen Überwachung ausgesetzt. Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden verfügen über immer umfangreichere Möglichkeiten, unsere Kommunikation, unsere Bewegungen, unsere Kontakte und unser Privatleben zu überwachen.

Die Technologie hat sich seit dem Kinostart von V wie Vendetta dramatisch weiterentwickelt. Der Wissensdurst der Regierung, alles über jeden erfahren zu wollen, hat jedoch kaum nachgelassen.

Tatsächlich haben Behörden innerhalb des Heimatschutzministeriums Zugriff auf kommerziell erhobene Mobilfunk-Standortdaten erworben. Dadurch kann die Regierung verfassungsrechtliche Datenschutzgarantien umgehen, indem sie Informationen kauft, deren Beschaffung andernfalls eine richterliche Genehmigung erfordern würde.

Mit anderen Worten: Der Überwachungsstaat braucht heute keine Kamera mehr an jeder Straßenecke. Die Amerikaner tragen einen Großteil der Technologie, die zur Überwachung ihrer Bewegungen benötigt wird, bereits in ihren eigenen Taschen.

Gleichzeitig schreitet die Militarisierung der amerikanischen Polizeikräfte weiter voran. Durch staatliche Programme zur Weitergabe militärischer Ausrüstung und andere Finanzierungsmechanismen haben örtliche Polizeibehörden Zugang zu militärischer Ausrüstung und entsprechenden Fähigkeiten erhalten. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen der Polizeiarbeit innerhalb einer Gemeinschaft und der Besetzung eines Schlachtfeldes immer mehr. Die eigenen Unterlagen der Bundesregierung belegen, dass dieser Transfermechanismus weiterhin aktiv ist.

Ebenso wenig hat der Staat seinen zunehmend strafenden Umgang mit der Bevölkerung aufgegeben.

Wir haben es weiterhin mit einem gewaltigen System aus Gefängnissen, Haftanstalten und Internierungseinrichtungen zu tun, mit Gesetzen, die immer mehr Verhaltensweisen unter Strafe stellen, und mit Regierungsbehörden, die rechtsstaatliche Verfahrensgarantien allzu oft als Hindernis für ihre Durchsetzungsmaßnahmen betrachten, statt sie als verfassungsrechtliche Verpflichtung anzuerkennen.

Auch ist es keiner der aufeinanderfolgenden Regierungen gelungen, den militärisch-industriellen Komplex aufzulösen, die Abhängigkeit des Staates von endlosen militärischen Verpflichtungen im Ausland zu beenden, seinen unstillbaren Appetit auf Steuergelder zu zügeln oder die enge Verbindung zwischen staatlicher Macht und wirtschaftlichen Profiten zu durchtrennen.

Die Kriegsmaschinerie läuft weiter.

Der Überwachungsapparat wächst weiter.

Die staatlichen Auftragnehmer kassieren weiterhin ihre Schecks.

Und die Steuerzahler begleichen weiterhin die Rechnung.

Währenddessen wird uns eingeredet, dass sich alles ändern werde, wenn wir nur die richtigen Leute wählen.

Wir stecken in Schwierigkeiten, Leute.

In den Augen des Staates sind wir offenbar weitgehend entbehrlich: gesichtslose Zahlen, deren Arbeit und Steuergelder die Regierungsmaschinerie am Laufen halten, während die Machthaber weitgehend vor den Demütigungen und Ungerechtigkeiten abgeschirmt bleiben, denen gewöhnliche Amerikaner ausgesetzt sind.

Das ist die Illusion von Freiheit: dass wir frei sind, solange die Regierung uns Freiheit gewährt; dass unsere Rechte sicher sind, solange die Machthaber sich entscheiden, sie zu respektieren; und dass unsere verfassungsmäßigen Schutzrechte jederzeit außer Kraft gesetzt werden können, sobald Regierungsvertreter die magischen Worte „nationale Sicherheit“ aussprechen.

Doch die Bill of Rights war niemals als eine Liste vorübergehender Privilegien gedacht, die von der Regierung ausgegeben und wieder eingezogen werden können, sobald sie den Machthabern unbequem erscheinen.

Und die Verfassung wurde nicht geschrieben, um das Überleben der Regierung um jeden Preis sicherzustellen. Sie wurde geschaffen, um die staatliche Macht zu begrenzen und die Freiheiten jener Menschen zu schützen, denen die Regierung eigentlich dienen sollte.

Und dennoch stehen wir hier und sollen darauf vertrauen, dass die jüngsten politischen Wahlsieger dieselben außergewöhnlichen Machtbefugnisse irgendwie verantwortungsvoller einsetzen werden als ihre Vorgänger.

Das ist die große Täuschung des amerikanischen Polizeistaates.

Den Bürgern wird immer wieder derselbe faule Handel angeboten: Gib noch ein wenig mehr Privatsphäre auf, akzeptiere etwas weniger rechtsstaatliche Garantien, dulde eine weitere Einschränkung deiner Freiheit – und die Regierung wird dich dafür beschützen.

Und wenn diese Machtbefugnisse missbraucht werden, sagt man der Öffentlichkeit, sie solle auf die nächste Wahl, den nächsten Kongress, den nächsten Präsidenten oder den nächsten politischen Retter warten.

Und so drehen wir uns immer weiter im Kreis.

Die Raubtiere des Polizeistaates setzen ihr Treiben fort, ganz gleich, wer eine Wahl gewinnt.

Wie uns V wie Vendetta, Land of the Blind und Die Tribute von Panem vor Augen führen, ist es nicht dasselbe, die Betreiber der Tyrannei auszuwechseln und ihre Maschinerie tatsächlich zu beseitigen.

Wie also können wir die Kontrolle über einen außer Kontrolle geratenen Staat und eine imperiale Präsidentschaft zurückgewinnen?

Es wird nicht einfach sein.

Doch die Antwort kann nicht darin bestehen, erneut unser Vertrauen in einen Politiker, eine Wahl oder ein weiteres Versprechen zu setzen, dass die Regierungsmaschinerie diesmal zum Wohle aller eingesetzt werde.

Die Gründerväter verstanden etwas, das die Amerikaner offenbar vergessen haben: Die größte Gefahr für die Freiheit besteht nicht allein darin, wer die Macht innehat, sondern vor allem darin, wie viel Macht der Regierung überhaupt zugestanden wird.

Aus diesem Grund schufen sie ein System gegenseitiger Kontrolle und Machtbegrenzung. Sie teilten die Staatsgewalt auf drei gleichberechtigte Regierungszweige auf – die Exekutive, die Legislative und die Judikative – und unterwarfen jeden einzelnen verfassungsmäßigen Grenzen.

Unbeschränkte Macht in irgendeinem Zweig der Regierung ist eine Bedrohung für die Freiheit.

Die Verfassung wurde nicht in der Annahme geschrieben, dass jene, denen Macht anvertraut wird, immer weise, wohlwollend oder maßvoll handeln würden. Sie entstand aus dem Bewusstsein, dass Macht korrumpiert, dass Regierungsvertreter fehlbar sind und dass einmal erlangte Macht nur selten freiwillig wieder aufgegeben wird.

Und doch haben wir uns viel zu lange in einer merkwürdigen Dämmerzone aufgehalten, in der das Ego über die Gerechtigkeit triumphiert, Propaganda die Wahrheit verdreht und imperiale Präsidenten – unterstützt von gefügigen Parlamenten, nachgiebigen Gerichten und einer abgelenkten Bevölkerung – Machtbefugnisse beanspruchen, die niemals einem einzigen Amt allein zustehen sollten.

Der Kongress hat seine verfassungsmäßigen Verantwortlichkeiten allzu oft aufgegeben. Die Gerichte haben staatlichen Machtansprüchen allzu oft nachgegeben. Und die Exekutive hat weiterhin Machtbefugnisse angehäuft, die die Verfassungsväter niemals in den Händen eines einzelnen Menschen sehen wollten.

So überlebt die Maschinerie der Tyrannei selbst Wahlen.

Der neu gewählte Kongress hat die Gelegenheit, der Macht der Exekutive eine wirksame verfassungsmäßige Grenze zu setzen. Er kann staatliche Übergriffe untersuchen, Rechenschaft einfordern, seine gesetzgeberischen Befugnisse ausüben und sich weigern, einer imperialen Präsidentschaft einfach nur abzunicken.

Doch wenn die neue Mehrheit lediglich parteipolitische Vergeltung an die Stelle verfassungsmäßiger Kontrolle setzt oder dieselben Übergriffe verteidigt, sobald sie den eigenen politischen Interessen dienen, bleibt die Maschinerie der Tyrannei unangetastet.

Der Maßstab ist nicht, ob der Kongress dem Präsidenten das Leben schwer machen kann. Der Maßstab ist, ob er die Regierung dazu bringen kann, die Verfassung zu befolgen.

Wenn die verfassungsmäßigen Kontrollmechanismen gegenüber der Regierung versagen, ändert der Austausch einer Herrschergruppe gegen eine andere nur wenig an den zugrunde liegenden Machtverhältnissen.

Die Antwort besteht nicht darin, einen besseren Herrscher zu finden. Sie besteht darin sicherzustellen, dass kein Herrscher – kein Präsident, kein Kongress und keine Regierungsbehörde – außerhalb der verfassungsmäßigen Grenzen handeln darf.

Es gibt keinen Zehn-Punkte-Plan, um eine freie Gesellschaft zurückzugewinnen.

Wenn es einen solchen gäbe, wäre der erste Schritt allerdings ganz einfach: Hört auf, Politik wie einen Zuschauersport zu behandeln, und übernehmt selbst Verantwortung dafür, die Grundsätze der Freiheit in eurer eigenen Gemeinschaft zu verteidigen.

Tretet für eure eigenen Rechte ein, selbstverständlich. Aber noch wichtiger ist es, für die Rechte jener einzustehen, mit denen ihr nicht übereinstimmt.

Verteidigt die Freiheit, wenn derjenige, der spricht, anstößig ist, der Angeklagte unbeliebt ist oder die betroffene Person eine andere Hautfarbe, Religion, Nationalität, einen anderen Einwanderungsstatus, eine andere politische Überzeugung oder eine andere Weltanschauung hat.

Die Bill of Rights ist keine Belohnung für Wohlverhalten und kein Privileg, das ausschließlich Menschen zusteht, die so denken wie wir.

Spielt keine Wortklauberei. Rechtfertigt nichts. Macht keine Parteipolitik daraus. Entschuldigt keinen Verfassungsbruch, nur weil zufällig eure bevorzugte Partei an der Macht ist.

Wenn Amtsträger die Verfassung umgehen, verlangt, dass sie sich an sie halten.

Das ist ihre Aufgabe. Sorgt dafür, dass sie sie erfüllen.

Wenn die Rechte eines Nachbarn bedroht werden, verteidigt sie, als wären es eure eigenen.

Zwanzig Jahre nachdem V wie Vendetta in die Kinos kam, besteht seine Warnung nicht einfach darin, dass ein freies Volk durch Angst in die Unterwerfung getrieben werden kann. Sie besteht vielmehr darin, dass Menschen immer wieder davon überzeugt werden können, irgendjemand Neues werde sie retten – wenn sie nur noch ein wenig mehr Macht aus ihren Händen geben.

Land of the Blind und Die Tribute von Panem führen diese Warnung weiter: Der Sturz einer Tyrannei bedeutet wenig, wenn die nächste Regierung deren Gewohnheiten und Waffen übernimmt.

Wie ich bereits in Battlefield America: The War on the American People und dessen fiktionalem Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich gemacht habe: Alle Freiheiten hängen miteinander zusammen. Sie gehen auch gemeinsam unter.

Die erschreckendste Zukunft ist nicht jene, in der der falsche Kandidat gewinnt oder ein Diktator sich weigert, sein Amt niederzulegen.

Es ist jene Zukunft, in der die Bürger immer wieder die Menschen an der Spitze austauschen, während sie zulassen, dass die Maschinerie der Tyrannei unangetastet bleibt.

Freiheit erfordert mehr als eine Stimme bei einer Wahl.

Sie erfordert eine Regierung, die gezwungen wird, sich an die Regeln der Verfassung zu halten – und eine Bürgerschaft, die bereit ist, die Inhaber öffentlicher Ämter zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie sich nicht daran halten. Ganz gleich, welche Partei gerade an der Macht ist.