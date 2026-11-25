Verfasst von Andrew Korybko

Das würde Russland nur dann in Betracht ziehen, wenn Kaliningrad blockiert, bombardiert und/oder überfallen wird – alles schwerwiegende Aggressionen, die realistischerweise nur unter Beteiligung Polens stattfinden könnten. Dadurch wird noch deutlicher, wie dringend es ist, die zunehmenden Spannungen verantwortungsvoll zu bewältigen, möglicherweise durch Vermittlung der USA.

Der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bestätigte Ende September, dass seine Regierung Litauern bei einer Evakuierung nach Polen helfen würde, falls Russland angreift. Zuvor hatte der Leiter der Zivilschutzbehörde von Vilnius bekanntgegeben, dass dies eine der Routen ist, die die Hauptstadt für diesen Fall plant. Der grössere Zusammenhang ist die Hysterie unter den europäischen NATO-Führungskräften (E-NATO), angeführt vom liberalen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk und Aussenminister Radek Sikorski, wegen eines russischen Angriffs.

Dies fällt mit dem zunehmend glaubwürdigen Szenario zusammen, dass Russlands systematische Angriffskampagne die militärische Logistik der Ukraine lahmlegt und damit noch in diesem Winter zu einem lang erwarteten Durchbruch an der Front führt, der bis zum nächsten Frühjahr einen russischen Sieg zur Folge haben könnte. Um dieses Ergebnis zu begünstigen, könnte Russland erneut die teilweise Mobilmachung erfahrener Reservisten ausrufen, wie schon im September 2022. Dies könnte erforderlich sein, um diese sich abzeichnende Gelegenheit maximal zu nutzen.

Dieses Szenario ist der E-NATO bekannt und hat die jüngste Hysterie über einen russischen Angriff wohl ausgelöst. Diejenigen, die am stärksten Angst davor schüren, wissen aber wahrscheinlich, dass Russland keine solchen Pläne hat – insbesondere nachdem der finnische Präsident Alexander Stubb erneut versucht hat, ihnen Vernunft einzureden. Daraus lässt sich schliessen, dass sie Hintergedanken haben könnten: etwa die Wähler hinter den Amtsinhabern zu versammeln, die militärisch-politische Zentralisierung der EU zu beschleunigen und/oder unter diesem Vorwand die Konfrontation mit Russland zu verschärfen.

Was das zuletzt genannte mögliche Hintergedanken betrifft, wäre dafür eine ukrainische False-Flag-Aktion (in Polen?) erforderlich. Sie könnte darin bestehen, Flugkörper über der Ukraine abzufangen oder sogar eine Flugverbotszone über dem ganzen Land einzurichten. All dies wurde ausführlicher hiererläutert. Im extremsten Szenario könnte Russlands Exklave Kaliningrad (zumindest teilweise) blockiert, bombardiert oder sogar überfallen werden. Jedes dieser Ereignisse könnte das Szenario auslösen, über das die E-NATO in Bezug auf die «Suwałki-Lücke/den Suwałki-Korridor» seit Langem spekuliert.

Die Lücke bezeichnet die Tatsache, dass Litauen und Polen Kaliningrad von Belarustrennen, einem russischen Verbündeten im Bereich der gegenseitigen Verteidigung und Partner im Unionsstaat. Der Korridor bezeichnet seine unersetzliche Rolle für die militärische Logistik der E-NATO-Unterstützung auf dem Landweg für die baltischen Staaten im Fall einer Krise/eines Konflikts mit Russland. Das einzige realistische Szenario, in dem Russland unter Inkaufnahme des Risikos eines Dritten Weltkriegs eine Invasion Litauens erwägen würde, wäre eine Reaktion auf eines der drei oben genannten Szenarien. Ob dies jemals geschieht, liegt daher in den Händen der E-NATO.

Der Leiter der Zivilschutzbehörde von Vilnius könnte sich von der antirussischen Hysterie täuschen lassen, aber der polnische Verteidigungsminister weiss ganz sicher, dass Russland nicht in Litauen einmarschieren würde, solange Kaliningrad nicht Opfer schwerwiegender Aggressionen wird, die realistischerweise nur unter Beteiligung Polens stattfinden könnten. Das Evakuierungsszenario, auf das sich Litauen vorbereitet, hängt daher von den russisch-polnischen Beziehungen ab. Diese könnten durch ukrainische Einmischung belastet, durch amerikanische Vermittlung aber verbessert werden.

Angesichts der wachsenden Befürchtungen vor einer ukrainischen Operation unter falscher Flagge, die Polen in einen Krieg mit Russland stürzen könnte, ist es dringend erforderlich, dass die USA die Schaffung eines Krisenkommunikationskanals zwischen sich selbst, Polen und Russland vermitteln, der später auf die baltischen Staaten und Belarus ausgeweitet werden könnte. Parallel dazu könnten die Berichten zufolge bevorstehenden Kürzungen der US-Militärpräsenz in Europa gleichwertige Schritte nach sich ziehen – durch die E-NATO in den baltischen Staaten und durch Russland in Belarus – mit dem Ziel der Deeskalation. All dies könnte das Suwałki-Konfliktszenario abwenden.