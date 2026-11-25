USAID finanzierte weltweit Medien, Kommunikationskampagnen und Programme gegen „Desinformation“. Die aktuell veröffentlichten Unterlagen zeigen dabei mehr als klassische Journalistenförderung: In mehreren Projekten ging es ausdrücklich darum, politische Narrative zu verändern, bestimmte Reformen zu unterstützen und den Einfluss geopolitischer Gegner zurückzudrängen.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2026

Besonders deutlich wird das in der Ukraine. Die Transformation Communications Activity sollte laut Projektbeschreibung dazu beitragen, nationale Mediennarrative von Spaltung und Skepsis hin zu Optimismus über demokratische Veränderungen und nationale Einheit zu verschieben. In Belarus unterstützte USAID alternative Inhalte gegenüber Regierungsnarrativen und Kräfte, die einen demokratischen Übergang anstrebten. Das sind ausdrücklich politische Zielsetzungen – finanziert durch eine ausländische Regierung.

Wer Medien finanziert, um politische Entwicklungen zu fördern, muss sich Fragen nach Einfluss und Unabhängigkeit gefallen lassen. Auch dann, wenn die Programme unter Begriffen wie „Informationsintegrität“, „Resilienz“ oder „Medienkompetenz“ laufen. Entscheidend ist, wer Förderziele festlegt, Empfänger auswählt und darüber bestimmt, welche Narrative Unterstützung verdienen.

Die Größenordnung wird in den folgenden Positionen sichtbar. Genannt sind dokumentierte Budgets und Finanzierungsrahmen verschiedener Jahre, teilweise Teilbeträge und Planungen. Die Positionen überschneiden sich und dürfen deshalb nicht einfach zusammengerechnet werden.

Die Programme und ihre Budgets:

Weitere Fonds, Vorschläge und Finanzierungsbedarfe:

Betrag Vorgesehener Zweck 300 Mio. US-Dollar Countering Chinese Influence Fund: breiter Fonds gegen chinesischen Einfluss, einschließlich Regierungsführung, Cybersicherheit und Stabilisierung. Quelle Bis zu 20 Mio. US-Dollar Geplanter Mechanismus für Krisenkommunikation und gezielte Reputationskampagnen. Im Arbeitsplan noch nicht begonnen und von Finanzierung abhängig. Quelle, Punkt 2.2.2 8–10 Mio. US-Dollar jährlich Vorschlag für einen Desinformationsfonds im Umfeld des Demokratiegipfels. Quelle 2 Mio. US-Dollar Beantragter regionaler Kommunikations-Hub für Monitoring von Informationsmanipulation und Kommunikationskampagnen über zwei Jahre. Quelle, Punkt 2.2.3 Zusätzlich 1,5 Mio. US-Dollar Künftiger Finanzierungsbedarf für Kommunikationsschulungen von USAID-Mitarbeitern. Quelle, Punkt 2.3.2

Die politische Brisanz liegt nicht allein in den Millionenbeträgen. Eine US-Regierungsbehörde förderte Medien und Kommunikationsstrukturen, deren Programme teilweise ausdrücklich politische Wahrnehmungen und Entwicklungen beeinflussen sollten. Genau dort entsteht ein Interessenkonflikt: Journalismus soll Macht kontrollieren. Wenn staatliche Geldgeber zugleich politische Kommunikationsziele setzen, braucht es Transparenz darüber, wie unabhängig die geförderte Arbeit tatsächlich bleibt.