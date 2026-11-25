USAID finanzierte weltweit Medien, Kommunikationskampagnen und Programme gegen „Desinformation“. Die aktuell veröffentlichten Unterlagen zeigen dabei mehr als klassische Journalistenförderung: In mehreren Projekten ging es ausdrücklich darum, politische Narrative zu verändern, bestimmte Reformen zu unterstützen und den Einfluss geopolitischer Gegner zurückzudrängen.
Yes— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2026
Besonders deutlich wird das in der Ukraine. Die Transformation Communications Activity sollte laut Projektbeschreibung dazu beitragen, nationale Mediennarrative von Spaltung und Skepsis hin zu Optimismus über demokratische Veränderungen und nationale Einheit zu verschieben. In Belarus unterstützte USAID alternative Inhalte gegenüber Regierungsnarrativen und Kräfte, die einen demokratischen Übergang anstrebten. Das sind ausdrücklich politische Zielsetzungen – finanziert durch eine ausländische Regierung.
Wer Medien finanziert, um politische Entwicklungen zu fördern, muss sich Fragen nach Einfluss und Unabhängigkeit gefallen lassen. Auch dann, wenn die Programme unter Begriffen wie „Informationsintegrität“, „Resilienz“ oder „Medienkompetenz“ laufen. Entscheidend ist, wer Förderziele festlegt, Empfänger auswählt und darüber bestimmt, welche Narrative Unterstützung verdienen.
Die Größenordnung wird in den folgenden Positionen sichtbar. Genannt sind dokumentierte Budgets und Finanzierungsrahmen verschiedener Jahre, teilweise Teilbeträge und Planungen. Die Positionen überschneiden sich und dürfen deshalb nicht einfach zusammengerechnet werden.
Die Programme und ihre Budgets:
|Betrag
|Programm und Verwendung
|358 Mio. US-Dollar
|Medien-, Zivilgesellschafts- und Desinformationsprogramme in Europa/Eurasien 2021; USAID-Anteil 72 Prozent, US-Außenministerium 28 Prozent. Quelle
|158 Mio. US-Dollar
|Medienförderung in der USAID-Finanzierungsübersicht für das Haushaltsjahr 2020. Quelle, Folie 6
|93,9 Mio. US-Dollar
|Irak: Chemonics-Community Resilience Initiative. Nur ein Teil des Gesamtbudgets entfiel auf Desinformation und Informationsarbeit. Quelle, S. 40
|79,8 Mio. US-Dollar
|Gesamtes damaliges OTI-Ukrainebudget seit 2014; darunter russischsprachige Inhalte, strategische Kommunikation und weitere Aktivitäten. Quelle
|75 Mio. US-Dollar
|Ukraine: Internews-Media Program, einschließlich Medienförderung, Medienkompetenz und Reformarbeit. Quelle, S. 97
|60 Mio. US-Dollar
|Damaliges Gesamtportfolio medienbezogener Ukraineprogramme, Stand Februar 2022; keine zusätzliche Einzelmaßnahme. Quelle
|30,5 Mio. US-Dollar
|Lateinamerika/Karibik: Citizens Empowered, darunter Medienförderung, digitale Kompetenz und Desinformationsbekämpfung. Quelle, S. 31
|24,7 Mio. US-Dollar
|Ukraine: Transformation Communications Activity – strategische Kommunikation zu Reformen und europäischer Integration. Hollywood-Meisterklassen gehörten zu den dokumentierten Aktivitäten. Budget, S. 95; Projektbeschreibung
|20 Mio. US-Dollar
|Europa/Eurasien: Investigativjournalismusprogramm STAIR, mit OCCRP als Unterauftragnehmer. Quelle, S. 103
|19,9 Mio. US-Dollar
|Kolumbien: Partners for Transparency; La Silla Vacía übernahm medien- und desinformationsbezogene Teilaktivitäten. Quelle, S. 29
|19,9 Mio. US-Dollar
|Venezuela: IRI-Assisting Independent News Supply. Quelle, S. 99
|19 Mio. US-Dollar
|Tunesien: Political Transitions Project; davon ausdrücklich 2 Millionen für Desinformationsbekämpfung. Quelle, S. 94
|15 Mio. US-Dollar
|Belarus: Medienprogramm von Freedom House und Internews. Quelle, S. 11
|15 Mio. US-Dollar
|Armenien: vorgesehenes Internews-Medienprogramm für 2023–2028. Quelle, S. 7
|15 Mio. US-Dollar
|Zentralasien: Internews-MediaCAMP. Quelle, S. 23
|Rund 14 Mio. US-Dollar
|Serbien: IREX-Media.Innovation, ein Gemeinschaftsvorhaben mit der schwedischen Entwicklungsbehörde SIDA. Quelle, S. 82
|Rund 14 Mio. US-Dollar
|Ukraine: Chemonics-Confidence Building Initiative, seit Februar 2022 ausgewiesener Teilbetrag; darunter alternative Narrative für russischsprachige und internationale Zielgruppen. Quelle, S. 98
|13,4 Mio. US-Dollar
|Mexiko: Schutz von Journalisten und Menschenrechtsverteidigern. Quelle, S. 55
|12,8 Mio. US-Dollar
|Venezuela: Freedom-House-Programm zur Unterstützung unabhängiger Nachrichtenangebote. Quelle, S. 99–100
|12 Mio. US-Dollar
|Ukraine: gebundene Mittel für bestehende Medienaktivitäten während der damaligen Krise. Quelle
|10,65 Mio. US-Dollar
|Kirgisistan: Internews-Media-K. Quelle, S. 44
|10,35 Mio. US-Dollar
|Nicaragua: Voices for All. Quelle, gedruckte S. 101
|10 Mio. US-Dollar
|Bosnien-Herzegowina: Internews-Media Engagement Activity, über Freedom House. Quelle, S. 18
|10 Mio. US-Dollar
|Georgien: IREX-Programm zur Stärkung von Medien und Informationsanbietern. Quelle, S. 33
|10 Mio. US-Dollar
|Westbalkan: Internews-Balkan Media Assistance Program Forward. Quelle, S. 109
|9,7 Mio. US-Dollar
|Tansania: FHI360/Internews-Boresha Habari, Medien- und Zivilgesellschaftsförderung. Quelle, Abschnitt A7
|9,4 Mio. US-Dollar
|Nicaragua: Media Strengthening Program. Quelle, gedruckte S. 104
|8,5 Mio. US-Dollar
|Tschad: Obergrenze des FHI360-Zivilgesellschaftsprogramms. Quelle, S. 28
|8,3 Mio. US-Dollar
|Moldau: Internews-MEDIA-M. Quelle, S. 52
|8 Mio. US-Dollar
|Serbien: vorgesehener Media Investment Fund. Quelle, S. 85–86
|Rund 8 Mio. US-Dollar
|Sri Lanka: IREX-Media Empowerment for a Democratic Sri Lanka. Quelle, S. 87
|7,5 Mio. US-Dollar
|Georgien: Information Integrity Program, Zinc Network. Quelle, S. 34
|7,5 Mio. US-Dollar
|Eurasien: Strengthening Eurasian News, russischsprachige Nachrichten und grenzüberschreitender Austausch. Quelle, S. 104
|7 Mio. US-Dollar
|Philippinen: Initiative for Media Freedom. Quelle, S. 75–76
|6 Mio. US-Dollar
|Mexiko: ICFJ-Mexico-US Border Investigative Reporting Hub. Quelle, S. 56–57
|5,3 Mio. US-Dollar
|German Marshall Fund: desinformationsbezogener Teil des Programms TRUSTS. Quelle, S. 107
|5 Mio. US-Dollar
|Belarus: NDI/IRI-Programm für politische Beteiligung und alternative Narrative. Quelle, S. 13
|5 Mio. US-Dollar
|Guatemala, Peru und Dominikanische Republik: IREX-CREDIBLE/Voces de la Juventud, digitale Medienkompetenz. Quelle, S. 68
|4,5 Mio. US-Dollar
|Mali: vorgesehenes Programm für Medienkompetenz und Informationsintegrität. Quelle, S. 62
|4,4 Mio. US-Dollar
|Nordmazedonien: IREX-YouThink, Medienkompetenz für junge Menschen. Quelle, S. 72
|3,9 Mio. US-Dollar
|Zentralasien: bis April 2021 zugewiesene Mittel gegen Desinformation innerhalb dreier bestehender Programme. Quelle
|3,5 Mio. US-Dollar
|Aserbaidschan: IREX-Media and Journalism Activity. Quelle, S. 10
|3 Mio. US-Dollar
|Serbien: Medienkompetenzprogramm MIPS, zu dessen Aktivitäten auch eine Influencer-Akademie gehörte. Budget, S. 80–81; Aktivitäten
|2,6 Mio. US-Dollar
|Moldau: Resilience Initiative, unter anderem zur Unterstützung europäischer Integration und strategischer Kommunikation. Quelle, S. 54
|2,5 Mio. US-Dollar
|Bosnien-Herzegowina: Investigativjournalismus. Quelle, S. 20
|2,35 Mio. US-Dollar
|Peru: politische Beteiligung und Bürgerbildung, einschließlich Unterricht an weiterführenden Schulen. Quelle, S. 73
|2,1 Mio. US-Dollar
|Belarus: Chemonics-Regional Initiative, alternative Medieninhalte und Unterstützung eines demokratischen Übergangs. Quelle, S. 17
|2 Mio. US-Dollar
|Mexiko: Article 19, Informationszugang, Meinungsfreiheit und Journalistenschutz. Quelle, S. 55–56
|2 Mio. US-Dollar
|Indien: UNICEF-COVID-Kommunikation und Bekämpfung entsprechender Falschinformationen. Quelle
|1,79 Mio. US-Dollar
|Indonesien: digitale Medienkompetenz und gezielte Ausspielung von Lerninhalten. Quelle, S. 36
|1,6 Mio. US-Dollar
|Ukraine: Internews-Ukraine-Unterzuschuss für kritischen Medienkonsum und Berichterstattung über Regierungsreformen; Bestandteil des größeren Medienprogramms. Quelle, gedruckte S. 72
|Mindestens 1,5 Mio. US-Dollar
|Belarus: medien- und desinformationsbezogener Teil der Civil Society Activity. Quelle, S. 15
|Rund 1,5 Mio. US-Dollar
|Jordanien: geplanter desinformationsbezogener Teil des Sawt-Programms. Quelle, S. 42
|1,465 Mio. US-Dollar
|Europa/Eurasien einschließlich Zentralasien: IREX-Vibrant Information Barometer. Quelle, S. 106
|1 Mio. US-Dollar
|Mali: Radiokampagne Tigne ni Maya, innerhalb eines größeren Friedens- und Versöhnungsprogramms. Quelle, S. 60
|779.000 US-Dollar
|Ukraine: Unterzuschuss an die National Association of Media; Bestandteil des größeren Medienprogramms. Quelle, gedruckte S. 72
|Rund 631.000 US-Dollar
|Libyen: desinformationsbezogene Aktivitäten der Libya Transition Initiative 3. Quelle, S. 50
|500.000 US-Dollar
|Bestehende Internews-Aktivität als Grundlage eines YouTube-Kooperationspiloten; kein gesonderter Zahlungsnachweis an YouTube. Quelle
|Rund 488.000 US-Dollar
|Malaysia: desinformationsbezogene Aktivitäten der Malaysia Resilience Initiative. Quelle, S. 58
|464.368 US-Dollar
|Afghanistan: Peace Support Initiative, Friedenskommunikation und Desinformationsbekämpfung. Quelle, S. 5
|200.000 US-Dollar
|Kambodscha: Digital APEX Support, Cybersicherheits- und Desinformationsschulungen. Quelle, S. 22
|60.750 US-Dollar
|Kirgisistan: Digital APEX Support, unter anderem ein Medien-Desinformationswebinar. Quelle, S. 49
|38.180 US-Dollar
|Lateinamerika: digitale Sicherheitsanalysen und Schulungen für Medienpartner. Quelle, S. 69
|32.000 US-Dollar
|Geschätzter Beitrag zum OECD-Mis/Dis Resource Hub; im übergeordneten PRO-INFO-Konzept verzeichnet. Quelle, gedruckte S. 7
Weitere Fonds, Vorschläge und Finanzierungsbedarfe:
|Betrag
|Vorgesehener Zweck
|300 Mio. US-Dollar
|Countering Chinese Influence Fund: breiter Fonds gegen chinesischen Einfluss, einschließlich Regierungsführung, Cybersicherheit und Stabilisierung. Quelle
|Bis zu 20 Mio. US-Dollar
|Geplanter Mechanismus für Krisenkommunikation und gezielte Reputationskampagnen. Im Arbeitsplan noch nicht begonnen und von Finanzierung abhängig. Quelle, Punkt 2.2.2
|8–10 Mio. US-Dollar jährlich
|Vorschlag für einen Desinformationsfonds im Umfeld des Demokratiegipfels. Quelle
|2 Mio. US-Dollar
|Beantragter regionaler Kommunikations-Hub für Monitoring von Informationsmanipulation und Kommunikationskampagnen über zwei Jahre. Quelle, Punkt 2.2.3
|Zusätzlich 1,5 Mio. US-Dollar
|Künftiger Finanzierungsbedarf für Kommunikationsschulungen von USAID-Mitarbeitern. Quelle, Punkt 2.3.2
Die politische Brisanz liegt nicht allein in den Millionenbeträgen. Eine US-Regierungsbehörde förderte Medien und Kommunikationsstrukturen, deren Programme teilweise ausdrücklich politische Wahrnehmungen und Entwicklungen beeinflussen sollten. Genau dort entsteht ein Interessenkonflikt: Journalismus soll Macht kontrollieren. Wenn staatliche Geldgeber zugleich politische Kommunikationsziele setzen, braucht es Transparenz darüber, wie unabhängig die geförderte Arbeit tatsächlich bleibt.