Von James Corbett

Wie Sie zweifellos bereits wissen, liefern sich Russland und die Ukraine derzeit einen erbitterten Kampf!

Und woher wissen Sie das? Weil Sie jeden Tag neue Berichte der NATO-Propagandisten lesen, in denen es heißt, dass die tapferen ukrainischen Freiheitskämpfer™ Putin und/oder Russland und/oder der russischen Infrastruktur gerade den endgültigen, entscheidenden Todesstoß versetzt haben.

Oder – je nachdem, welchen algorithmisch zugeschnittenen Newsfeed Sie erhalten – lesen Sie jeden Tag neue Berichte der BRICS-Propagandisten darüber, wie das blutrünstige Ukro-Nazi-Regime™ kurz vor dem vollständigen und totalen Zusammenbruch steht! – genau wie schon an jedem einzelnen Tag der letzten viereinhalb Jahre.

Was spricht dagegen, das zu glauben?

Nun, ich möchte Ihnen nur ungern die Illusion nehmen, aber auch der Ukraine-Krieg ist eine Falschmeldung. Er wurde von denselben Betrügern inszeniert, die Ihnen „Russiagate“, die „Scamdemic“, „Q-Anon“ und jede andere Falschmeldung unserer Zeit beschert haben. Den Schwindel „Russland gegen die Ukraine“ in Frage zu stellen, bedeutet, dieselbe selbstgerechte Empörung auf sich zu ziehen, die die „NPCs“ für diejenigen reservieren, die die Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen anzweifeln oder die hinterfragen, warum Trump sich weigert, die Epstein-Akten freizugeben.

Aber nur weil wir eine Falschmeldung richtig identifizieren können, heißt das noch lange nicht, dass wir sie auch verstehen. Was für eine Art von Falschmeldung ist der Krieg in der Ukraine eigentlich genau? Wie funktioniert diese Falschmeldung? Wem nützt sie? Und, was am wichtigsten ist: Wie wird sie enden?

Lies weiter und finde es heraus!

WAS FÜR EINE ART VON FALSCHMELDUNG IST DAS?

Der erste Hinweis darauf, dass der Krieg in der Ukraine eine gigantische globale psychologische Operation ist, zeigte sich bereits wenige Tage nach Ausbruch des Konflikts. Damals legten alle eingefleischten, ihre Tugendhaftigkeit zur Schau stellenden, moralisch untadeligen liberalen Demokraten der westlichen Welt gleichzeitig ihre Corona-Masken ab und begannen, „Slava Ukraini!“ zu skandieren.

Sicher erinnern Sie sich an den Moment, als all die Lemminge pflichtbewusst ihre „I HEART PFIZER“-Avatare in den sozialen Medien durch ukrainische Flaggen ersetzten und als große multinationale Konzerne sich geradezu überschlugen, um völlig irrelevante „We Stand With Ukraine“-Widgets und -Symbole auf ihren Websites anzubringen. Und Sie erinnern sich zweifellos an den Moment, als dieser ganze „CovAIDS WIRD UNS ALLE TÖTEN!!!!“-Hype um die Betrugs-Pandemie passé wurde und das Schicksal der tapferen Ukrainer sowie ihr Kampf um den Erhalt der Demokratie auf der Erde zum „Wichtigsten Thema unserer Zeit™“ wurde.

Ich? Ich erinnere mich noch gut daran. Selbst hier mitten im Nirgendwo in Japan schmückte meine Gemeinde die örtlichen Straßenbahnen mit ukrainischen Flaggen. Tatsächlich begannen Städte im ganzen Land der aufgehenden Sonne, Gebäude und Burgen in den Farben der ukrainischen Flagge zu beleuchten und Kundgebungen abzuhalten, um die Solidarität des japanischen Volkes mit der Ukraine zu demonstrieren. Denn wenn es eine wahre Allianz gibt, die über die unzähligen Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hinweg Bestand hatte, dann ist es die zwischen dem alten und edlen Volk der Yamato und den Slawen der osteuropäischen Ebene … oder?

Falsch, natürlich. Es bedurfte kaum eines grauhaarigen Veteranen der Meme-Kriege oder eines zertifizierten Verschwörungsrealisten, um zu erkennen, dass die plötzliche, weltweite Feier der ukrainischen „Demokratie“ unecht war. Tatsächlich war der koordinierte Charakter dieses angeblich „spontanen“ Ausbruchs der Zuneigung für die korrupte ukrainische Regierung aus voneinander unabhängigen Orten auf der ganzen Welt – genau wie zuvor die COVID-Hysterie – ein sicheres Zeichen dafür, dass die globalistische Propagandamaschinerie erneut auf Hochtouren gelaufen war.

Aber es ist eine Sache, zu erkennen, dass die massive öffentliche Unterstützung für die Ukraine im Westen (und sogar hier im Fernen Osten) unecht ist. Es ist etwas ganz anderes, zu behaupten, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine selbst sei unecht. Ist der Ukraine-Krieg also eine Falschmeldung? Und wenn ja, um welche Art von Falschmeldung handelt es sich?

Leider hat das Wort „Hoax“ – ebenso wie die Begriffe „False Flag“ oder „KI“ – nun offiziell jegliche Bedeutung verloren. (Zur Klarstellung für verwirrte Leser meines früheren Leitartikels über israelische False-Flag-Operationen – von der Irgun bis zu Flydubai: Der Angriff Israels auf die USS Liberty war zwar in der Tat ein ungeheuerlicher Verleumdungsakt, aber es handelte sich nicht um einen Terroranschlag unter falscher Flagge und daher verdiente er es nicht, in einen Artikel über Terroranschläge unter falscher Flagge aufgenommen zu werden.)

Bevor also die Leute in den Kommentaren gegen Windmühlen kämpfen, lassen Sie uns unsere Begriffe klären.

Wenn ich sage: „Der Ukraine-Krieg ist ein Schwindel“, dann behaupte ich damit nicht, dass keine Kämpfe stattfinden. Ich behaupte nicht, dass niemand getötet wurde. Ich behaupte nicht, dass diese Bilder von ausgebombten Wohnhäusern und gesprengter Ölinfrastruktur nicht echt sind.

Was ich sage, ist, dass der Krieg eine Farce ist – dass dieser inszenierte Konflikt, genau wie der Kalte Krieg, weitergeht, weil man dafür sorgt, dass er weitergeht.

Der Krieg könnte morgen vorbei sein, wenn die wahren Drahtzieher dies wollten. Tatsächlich hätte er zu jedem Zeitpunkt in den vergangenen viereinhalb Jahren „morgen“ vorbei sein können. Jeder, der an diesem Konflikt beteiligt ist, weiß das. Und doch haben sie sich alle dafür entschieden, die Lüge aufrechtzuerhalten, dass dieser große Kampf so perfekt ausgeglichen ist, dass in fast einem halben Jahrzehnt von keiner Seite nennenswerte Fortschritte erzielt wurden – ganz zu schweigen davon, dass sie die Falschmeldung der Propagandisten beider Seiten weiterverbreiten, wonach ihre Armee immer nur eine letzte Offensive vom totalen Sieg entfernt sei.

Aber zu sagen, der Ukraine-Krieg sei eine Täuschung, bedeutet nicht, dass es sich um eine einfache Täuschung handelt. Vielmehr gleicht diese Täuschung – wie alle komplexen geopolitischen Machenschaften – einer Zwiebel. Sie besteht aus einer Reihe von Schichten, die wir abtragen müssen, um zu verstehen, was hier wirklich vor sich geht.

Also, fangen wir doch an, diese Zwiebel zu schälen, oder?

DIE SCHICHTEN DER ZWIEBEL

Können wir uns zumindest darauf einigen – als Ausgangspunkt für unsere heutige Untersuchung –, dass jeder Konflikt, in dem die Konfliktparteien ihre vermeintlichen Feinde finanzieren, versorgen und unterstützen, per Definition eine Falschmeldung ist?

Wenn ja, dann lassen Sie uns dieses kleine Rätsel untersuchen, das letzten Monat durch die Nachrichtenagenturen geschlüpft ist: „Die Ukraine hat eine Vielzahl ausländischer Bauteile in Russlands Anti-Störtechnik identifiziert. Über 75 % davon stammen aus den USA.“

Laut dieser Untersuchung:

Der ukrainische Geheimdienst GUR veröffentlichte am Montag eine Liste ausländischer Bauteile, die angeblich in 16-Element-„Kometa“-Modulen entdeckt wurden – einem der fortschrittlichsten russischen Systeme, das Drohnen und ballistischen Raketen dabei hilft, elektronische Kriegsführung zu unterbinden und im Luftraum zu navigieren. Laut GUR stammten 28 der 37 am Montag aufgeführten ausländischen Bauteile – also etwas mehr als drei Viertel – von Unternehmen mit Sitz in den USA.

Wow! Du meinst also, das russische Militär ist auf in den USA hergestellte Teile angewiesen, um seine Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten? Was für eine verblüffende Wendung der Ereignisse!…

…sagte niemand, der sich tatsächlich mit Geschichte beschäftigt hat. Mit echter Geschichte, wohlgemerkt, nicht mit der gekauften und bezahlten Propaganda à la „Geschichte aus der Sicht der Sieger“, die in eurem (von Rockefeller/Carnegie finanzierten) Grundschullehrplan vermittelt wird.

Ja, natürlich ist die russische Kriegsmaschinerie auf Lieferungen ihrer vermeintlichen NATO-Erzfeinde angewiesen, genau wie es schon die Sowjets selbst damals in den „schlechten alten Zeiten“ des Kalten Krieges taten. (Falls euch diese Geschichte nicht geläufig ist, hört euch bitte meinen neuesten Podcast über Huang und den Dritten Weltkrieg an sowie den in diesem Podcast zitierten Aufsatz „Escaping the Grand Chessboard“ aus REPORTAGE.)

Nun, um fair zu sein: Diese Farce ist keine Einbahnstraße. Tatsächlich verläuft der Warenfluss über die Frontlinien hinweg in beide Richtungen. Ja, Mutter Russland erwidert die Zuneigung ihrer geschätzten westlichen Partner, indem es sie stetig mit wertvollem Öl und Gas versorgt … auch wenn der Zugang der durchschnittlichen russischen Bürger zu Gas durch den Kreml eingeschränkt wird.

Konkret hat Russland die Ukraine und ihre EU-Verbündeten während dieses gesamten „Konflikts“ weiterhin mit Erdgas und Rohöl versorgt. Anfang dieses Jahres, ganze VIER JAHRE nach Beginn des andauernden „Kriegs“, prahlten russische Staatsmedien sogar (auf Russisch und Englisch!), dass „Russland im Januar 2026 [ein] Rekordvolumen an LNG-Lieferungen nach Europa erreicht hat“, indem es innerhalb von nur 31 Tagen 2,276 Milliarden Kubikmeter des kostbaren Stoffes an seine Todfeinde pumpte. Hinzu kommt, dass diese Nachricht zu einer Zeit kommt, in der Russland (und insbesondere die Krim) unter chronischer Gasverknappung und sogar einer QR-Code-basierten Kraftstoffrationierung leidet.

Aber keine Angst! Dieselben russischen Staatsmedien teilen uns auch mit, dass die Versorgung der verhassten EUkro-Nazi-Satan-Armee mit lebenswichtiger Energie im nächsten Jahr eingestellt wird … aber nicht, weil der verehrte Heilige Kaiser Putin sie abschnürt. Vielmehr:

Am 26. Januar hat der Rat der Europäischen Union ein vollständiges Einfuhrverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) in die EU mit Wirkung zum 1. Januar 2027 sowie für Pipelinegas mit Wirkung zum 30. September 2027 offiziell beschlossen.

Wenn die EU-Bürokraten jedoch weiterhin LNG (Flüssigerdgas) haben wollen – und das werden sie in den harten Wintermonaten zweifellos –, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass Gazprom nur allzu gerne bereit sein wird, weiterhin Gas an seinen erklärten Erzfeind zu liefern!

Fassen wir also zusammen: Die russische Armee ist auf Bauteile angewiesen, die ihr von ihren vermeintlichen Feinden geliefert werden, während die gesamte ukrainische und europäische Wirtschaft von Energieimporten ihres vermeintlichen russischen Feindes abhängig ist.

Doch falls all das noch nicht deutlich genug macht, welcher Betrug diesem militärischen Kabuki-Theater zugrunde liegt, müssen wir uns nur an jene euphorischen Anfangstage des „Krieges“ zurückerinnern, als der gewaltige russische Militärkoloss bis unmittelbar vor die Tore Kiews (oder heißt es neuerdings „Kyjiw“?) vorstieß und dann … absolut nichts unternahm!

Ja, wer könnte schon die dramatischen ersten Wochen dieser „militärischen Spezialoperation“ vergessen (nennt es bloß NICHT einen Krieg!), als die russische Armee einen spektakulären, geradezu kopflosen Vorstoß in Richtung Kiew unternahm – offenbar mit dem Ziel, einen raschen Enthauptungsschlag gegen das eigene „Adlernest“ des ukrainischen Hitler-Verschnitts zu führen?

Ihr wisst schon: Dieser rund 65 Kilometer lange Konvoi aus russischen Panzern und Truppen, der nur wenige Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen auf die ukrainische Hauptstadt zurollte. Jener Konvoi, der bis unmittelbar vor die Hauptstadt des Feindes vorrückte und dann mutig … nichts unternahm.

Ja, genau jener Konvoi, der sich seinem verhassten Gegner bis auf Schussweite näherte, dann kehrtmachte und sich aus „bis heute ungeklärten Gründen“ zurückzog, um niemals wiederzukehren. Dieser Konvoi eben.

Wie sich herausstellte, kehrte der Konvoi genau zu dem Zeitpunkt um, als Russland und die Ukraine in Istanbul Friedensgespräche führten. Tatsächlich waren diese Verhandlungen, wie wir heute wissen (damals allerdings noch nicht), keineswegs bloßes Gerede. Ein Friedensabkommen wurde nicht nur ausgehandelt, sondern im April 2022 sogar tatsächlich unterzeichnet … und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als der russische Panzerkonvoi abdrehte und sich zurückzog.

Was genau beinhaltete dieses Friedensabkommen also?

Die Krim und Sewastopol sollten unter russischer Besatzung bleiben, allerdings ohne dass die Ukraine die russische Kontrolle darüber formell anerkennen würde.

Die Ukraine verpflichtete sich hoch und heilig, „keinem Militärbündnis beizutreten“ und „keine ausländischen Militärstützpunkte oder Truppenkontingente auf ihrem Staatsgebiet zu stationieren“.

Die Ukraine sollte ihre Einschränkungen hinsichtlich des Gebrauchs der russischen Sprache aufheben.

Das ist alles.

Was also um alles in der Welt hat das mit den von Putin ursprünglich genannten Gründen für die Führung dieses angeblichen Nicht-Krieges zu tun? Ihr wisst schon, mit der ganzen Geschichte von der „Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“? Nun, offensichtlich nicht besonders viel.

Und waren diese dürftigen Versprechen, den Status quo auf der Krim aufrechtzuerhalten und den Ukrainern den Gebrauch der russischen Sprache zu gestatten, wirklich eine halbe Million slawischer Menschenleben wert, die in diesem vorgetäuschten Konflikt inzwischen ausgelöscht wurden? Offenbar schon!

Wie dem auch sei: Wir wissen, dass sich sowohl die Russen als auch die Ukrainer bis Mitte April 2022, also gerade einmal zwei Monate nach Beginn der Kämpfe, auf diese Bedingungen geeinigt hatten …

… Doch dann tauchte der britische Premierminister Boris Johnson auf und flüsterte Selenskyj etwas ins Ohr (zumindest wird uns das so erzählt), und – wer hätte es gedacht? – beinahe fünf Jahre später vergießen Russen und Ukrainer immer noch gegenseitig ihr Blut, um im Donbass minimale Gebietsgewinne und -verluste zu erzielen.

Dabei könnte dieser Krieg nicht nur jederzeit beendet werden – entweder indem der Westen seine Unterstützung für die Ukraine einstellt und Selenskyj so an den Verhandlungstisch zwingt, oder indem der Westen seine Lieferungen an Russland stoppt und Russland dadurch an den Verhandlungstisch bringt, oder indem Putin seine Ziele für erreicht erklärt und die Truppen nach Hause schickt, oder indem Putin ankündigt, dass Russland die Versorgung der Ukraine und der EU mit Öl und Gas einstellen werde, und damit die Ukraine an den Verhandlungstisch zwingt.

Nein, es stellt sich sogar heraus, dass dieser Krieg bereits vor vier Jahren beendet war.

Er wurde künstlich in die Länge gezogen – ganz genau wie zuvor der Erste Weltkrieg künstlich verlängert wurde.

Nein, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die politischen Marionetten, die der Öffentlichkeit vorgeführt werden – Trump, Putin und Selenskyj –, selbst aktiv an diesem Schwindel beteiligt sind. Schließlich haben Steve Witkoff und Jared Kushner mehr Einfluss auf die amerikanische Ukraine-Politik, als der Mann im Weißen Haus jemals hatte. Und wir wissen alle, wer im Hintergrund die Fäden zieht.

Aber ja, wir kommen zwangsläufig zu dem Schluss, dass der Ukrainekrieg tatsächlich ein Schwindel ist.

Und damit kommen wir zur wichtigsten Frage überhaupt: Warum? Was ist der Zweck dieses Schwindels?

WEM GEHÖRT DIESER SCHWINDEL EIGENTLICH?

Um dem „Warum“ der ganzen Angelegenheit auf den Grund zu gehen, müssen wir uns eine uralte Frage stellen, die jeder investigative Journalist kennt: Cui bono? – Wem nützt es? Wer profitiert von diesem Schwindel?

Ich hoffe, meinen regelmäßigen Lesern nicht erklären zu müssen, dass es keineswegs das ukrainische Volk ist, das von diesem Schauspiel profitiert. Der einfache ukrainische Bürger war natürlich nie mehr als ein Bauer auf dem geopolitischen Schachbrett, den die geopolitischen Schachmeister nach Belieben einsetzen und anschließend opfern können.

Einen besseren Beweis dafür, dass den Kriegstreibern in Sachen Ukraine das ukrainische Volk völlig gleichgültig ist, als den, den der US-Senator Ruben Gallego erst letzte Woche geliefert hat, kann es kaum geben. Als er gefragt wurde, ob er bereit wäre, sich den ukrainischen Streitkräften an der Front anzuschließen, antwortete der kriegsbefürwortende Senator, das „Schöne“ an diesem Ukrainekrieg sei, dass diese Kriegshetzer nicht selbst für ihre Sache Opfer bringen müssten. Stattdessen „können wir die Ukrainer dafür bezahlen, die Russen zu töten“.

Genau das ist die Strategie der Großmeister auf dem geopolitischen Schachbrett: den Bauern die Köpfe mit nationalistischem Hurra-Patriotismus zu füllen und sie anschließend an die Front zu schicken, wo sie abgeschlachtet werden. Was diese kampfeslustigen Soldaten kaum ahnen: Sie sind nichts weiter als nützliche Idioten in einem viel größeren geopolitischen Machtspiel. Und ihre politischen Fehlführer haben ihren Tod längst einkalkuliert.

Genau diese Überlegungen habe ich bereits in meinem Essay „Escaping the Grand Chessboard“ (Dem großen Schachbrett entkommen) in REPORTAGE beschrieben. Es ist dieselbe Strategie, bei der die Afghanen als willkommene Bauern geopfert wurden, um gegen die Sowjets zu kämpfen, und die Kurden als willkommene Bauern im Kampf gegen Saddam herhalten mussten. Und wie Senator Gallego auf erschreckend zynische Weise demonstriert, wird genau diese Strategie auch im Ukrainekrieg angewandt.

Was für einige meiner Leser vielleicht überraschender sein dürfte – insbesondere für jene, deren Köpfe von den Z-Anwandlungen der Paytrioten aus dem BRICS-Lager vollgestopft wurden –, ist die Tatsache, dass auch das russische Volk keineswegs von der tapferen und überaus klugen Entscheidung Putins profitiert hat, die Rolle des edlen Verteidigers der westlichen Zivilisation zu übernehmen und in die Ukraine einzumarschieren.

Ja, wie sich herausstellt, ist es für den einfachen Bürger keineswegs von Vorteil, einen inzwischen fast fünf Jahre andauernden Krieg zu führen, in dem eine halbe Million Menschen abgeschlachtet werden, nur um am Ende nicht einmal einen Friedensvertrag zu erreichen, den man bereits neun Jahre zuvor hätte haben können. Stattdessen müssen die Bürger an Tankstellen Schlange stehen und von einer Zeit träumen, in der sie sich keine Sorgen mehr um den nächsten Drohnenangriff auf ihr Wohnhaus machen müssen.

Tatsächlich gab es sogar einige mutige russische Patrioten – wie Igor Wsewolodowitsch Girkin, alias „Strelkow“, den Mann, der 2014 den Aufstand in Donezk anführte –, die versucht haben, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie der Kreml dem Westen in die Hände spielt, indem er seit nunmehr fünf Jahren die slawische Menschenmühle weiterlaufen lässt. Strelkow nannte sogar die Gruppe von Oligarchen, die sogenannten „Osjorowzy“, die hinter dieser angeblich „gescheiterten“ Strategie stehen sollen. Wie nicht anders zu erwarten, wurde er für seine Bemühungen ins Gefängnis geworfen.

Wenn also dieser Schwindelkrieg weder dem ukrainischen noch dem russischen Volk nützt, wem kommt er dann zugute?

Die Antwort, die vielen meiner Leser sicherlich bereits in den Sinn gekommen ist, lautet: der NATO und dem Westen. Denn der Konflikt bindet dessen langjährigen Rivalen auf dem geopolitischen Schachbrett weiterhin in einem langwierigen und kostspieligen Krieg, der Mutter Russland nach und nach ihrer Ressourcen beraubt.

Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist, dass sie auch die Kassen der US-amerikanischen Rüstungsindustrie klingeln lässt. Deren Unternehmen verdienen nicht nur prächtig an diesem bewusst in die Länge gezogenen Konflikt, sondern nutzen die Gelegenheit auch, um ihre neuesten, ausgeklügelten Drohnentechnologien der nächsten Generation mit künstlicher Intelligenz auf den ukrainischen Schlachtfeldern unter realen Kampfbedingungen zu erproben.

Was der Mehrheit meiner Leser möglicherweise noch nicht in den Sinn gekommen ist – nicht zuletzt deshalb, weil die alles andere als unabhängigen Medien von verblendeten Z-Anhängern und unverhohlenen Kreml-Lobbyisten durchsetzt sind, die diesen inszenierten Wettstreit als großen Kampf zwischen dem satanischen Westen und den heiligen orthodoxen Russen darstellen –, ist, dass auch russische Oligarchen und Rüstungslieferanten an diesem Massensterben kräftig verdienen.

Mit Sergej Schoigu beispielsweise dürfte meinen Lesern bereits ein Name geläufig sein. Er war von 2012 bis 2024 russischer Verteidigungsminister und damit für die ersten beiden Kriegsjahre in der Ukraine verantwortlich – ganz zu schweigen von dem bereits seit einem Jahrzehnt andauernden Konflikt vor diesem völkerrechtswidrigen Einmarsch. Und das, obwohl er nie Militärdienst geleistet und selbst nie an Kampfhandlungen teilgenommen hatte.

Schoigu ist außerdem jener furchtlose und weise russische Militärstratege, der nicht nur damit geprahlt hat, 1,4 Millionen Angehörigen der russischen Streitkräfte die COVID-Impfungen gegen Blutgerinnsel verabreicht zu haben, sondern sich auch ein luxuriöses Anwesen im Wert von 18 Millionen Dollar in Rublewka leisten kann, während er gleichzeitig die Taschen seiner Geliebten mit staatlichen Aufträgen im Wert von 70 Millionen Dollar füllt.

Doch gemessen an den Profiteuren, die sich auf den ukrainischen Schlachtfeldern bereichern, sind Leute wie Schoigu nur kleine Fische.

Um die wirtschaftlichen Interessen der russischen Oligarchen im Ukrainekrieg tatsächlich zu verstehen, muss man sich nämlich anderen Quellen zuwenden. Quellen wie Slavlander von den Slavland Chronicles, der Anfang dieses Monats einen Artikel mit dem Titel „Are You Still Trusting the Plan, Paytriot?“ („Vertraust du immer noch dem Plan, Paytriot?“) veröffentlicht hat. Darin beleuchtet er einige der tiefer liegenden Hintergründe des eigentlichen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine.

Der Krieg um die Ukraine begann als Revierkampf zwischen rivalisierenden Banden – im Wesentlichen zwischen dem FSB und den von ihm bevorzugten Oligarchen aus dem Donbass auf der einen Seite und dem SBU sowie den mit ihm verbundenen Oligarchen aus Dnipro auf der anderen. Ausgelöst wurde das Ganze durch die Beschlagnahmung von Vermögenswerten in der Ukraine, die einem der Patenonkel von Putins Tochter gehörten. Verantwortlich dafür waren Selenskyj und dessen Patronage-Netzwerk. Die Verhaftung Medwedtschuks wurde in Moskau als Verrat betrachtet. Schließlich hatte man Selenskyj dort ursprünglich unterstützt und sogar den FSB eingesetzt, um ihm überhaupt erst zur Macht in Kiew zu verhelfen. Man hatte von seinen Partnern die Zusicherung erhalten, dass Selenskyj – als großstädtischer, russischsprachiger Jude mit direkten Verbindungen zu kriminellen Netzwerken im Donbass – dafür sorgen würde, dass die Geschäfte zwischen den „russischen“ und „ukrainischen“ Oligarchen wie gewohnt weiterlaufen könnten. Eines müsst ihr verstehen: Diese künstlich geschaffene Grenze zwischen der Ukraine und Russland hat diesen Verbrecherbossen derart enorme Einnahmen beschert, dass ihr es euch schlichtweg nicht vorstellen könnt.

Diese Analyse geht noch weiter. Wer sich für die wirtschaftlichen und finanziellen Motive hinter diesem künstlich herbeigeführten Konflikt interessiert, dem empfehle ich, sich in aller Ruhe näher damit auseinanderzusetzen. Die Kurzfassung – für die TikTok-ADHS-Generation – lautet jedoch: Wieder einmal entpuppt sich ein angeblich ungeheuer wichtiger Krieg, für den sich der Durchschnittsbürger leidenschaftlich begeistern soll, als ein weiterer Revierkampf zwischen Oligarchen. Oligarchen, denen die einfachen Menschen, die in diesem Konflikt kämpfen und sterben, nicht das Geringste bedeuten.

Doch selbst all diese finanziellen Beweggründe, den Krieg in der Ukraine anzuzetteln und das Blutvergießen in die Länge zu ziehen, sind lediglich die Erklärungen auf der zweidimensionalen Ebene (2D). In Wirklichkeit besteht der längerfristige, dreidimensionale Plan (3D) darin, in Osteuropa eine entscheidende Konfliktlinie zwischen der NATO und Russland zu etablieren. Diese soll die EU in ständiger Angst vor einem drohenden russischen Atomkrieg halten und die Bevölkerung in die neueste Ausprägung der Neuen Weltordnung treiben.

In den vergangenen Jahren haben wir bereits begonnen, die Konturen dieser neuen Neuen Weltordnung zu erkennen. Das jüngste Fototermin-Spektakel unter dem Motto „Jalta 2.0“ beim APEC-Gipfel bestätigt, dass wir gerade die Entstehung eines geplanten trilateralen Systems der globalen Herrschaft erleben. Die Ukraine bildet eine Front in diesem bevorstehenden – künstlich herbeigeführten und manipulierten – Kampf um die Weltherrschaft, während der Iran eine weitere wichtige Rolle in diesem umfassenderen Konflikt spielt. (Und der Kampf um Taiwan wird das Gesamtbild natürlich vervollständigen, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal.)

Unterdessen zieht sich der Ukraine-Schwindel endlos weiter hin. Und weiter. Und immer weiter.

Tatsächlich wird dieser „Krieg“ durch eine Flut bedeutungsloser Meldungen, die wie die Leichen gefallener Soldaten den Dnepr hinuntertreiben, immer wieder aufs Neue mit Leben erfüllt. Sie verbreiten sich unablässig über die Nachrichtenticker:

Die jüngsten Friedensverhandlungen sind (man höre und staune!) gescheitert!

Zwei russische Raketen und eine düsengetriebene Drohne sind auf polnischem Staatsgebiet niedergegangen … doch Trump „nimmt es gelassen hin“ (dieser Schlingel!)!

Der Angriff auf die Krim-Brücke war eine NATO-Aufklärungsoperation – nein, Moment, es war die CIA!

Wen interessiert schon, wer die Brücke angegriffen hat? Entscheidend ist doch, dass Putin jetzt stinksauer ist und angeblich nur noch eine große Offensive davon entfernt ist, den Krieg zu gewinnen! (Weiter so, Pepe!)

Währenddessen lachen sich die Oligarchen und ihre Geschäftspartner aus der Rüstungsindustrie ins Fäustchen und zählen weiterhin ihre Gewinne.

Wie wird dieser Krieg also letztendlich enden? Wird Prinz Harry tatsächlich wieder in die britischen Streitkräfte eintreten, um gegen die niederträchtigen Russen zu kämpfen, wie er sich das inzwischen offenbar ausmalt? Wird Kanadas mutige Entscheidung, die russische Eishockeymannschaft von der Junioren-Weltmeisterschaft in Alberta auszuschließen, den russischen Militärkoloss endlich in die Knie zwingen und damit den Konflikt beenden?

Bleibt dran, um es herauszufinden! …

… aber glaubt bloß kein einziges Wort davon. Dieser inszenierte Scheinkrieg wurde von den Oligarchen angezettelt, und er wird erst dann enden, wenn sie es wollen. Keine Sekunde früher.