Leichter zum Kredit – wenn die Bank mehr über dich erfährt: Mit diesem Versprechen wirbt Sri Lankas Bankenbranche für die geplante digitale Identität. Biometrische Identitätsprüfung und digitale Geschäftsdaten könnten künftig zusammenwirken, um die Kreditwürdigkeit kleiner Unternehmer zu bewerten. Was als finanzielle Teilhabe angekündigt wird, wirft eine grundlegende Frage auf: Wie viel wirtschaftliche Durchleuchtung wird zum Eintrittspreis für einen Kredit?

Hatton-National-Bank-Chef Damith Pallewatte beschreibt gegenüber Biometric Update, wie Verkäufe, Lieferantenzahlungen und Umsatzverläufe fehlende klassische Sicherheiten ergänzen könnten. Die Daten sollen mit Zustimmung der Betroffenen genutzt werden. Gerade Menschen ohne Grundstücke oder etablierte Kredithistorie wären damit auf ihre digitale Nachweisbarkeit angewiesen.

Das kann Finanzierung ermöglichen. Es kann aber auch neue Abhängigkeiten schaffen: Wer dringend Geld für seinen Betrieb benötigt, hat gegenüber der Bank wenig Verhandlungsmacht. Eine formal freiwillige Datenfreigabe könnte unter solchen Bedingungen wirtschaftlich schwer abzulehnen sein. Fehlerhafte Aufzeichnungen könnten zudem über Kreditentscheidungen mitbestimmen – mit unmittelbaren Folgen für die Existenz eines Unternehmens.

Ist Sri Lanka ein Testfall für Europa? Eine solche Verbindung ist nicht belegt. Vergleichbare Anwendungen werden in Europa allerdings längst vorbereitet. Die EU-Kommission nennt die Beantragung eines Kredits ausdrücklich als möglichen Einsatz der europäischen digitalen Identitätswallet. Ein von der Kommission veröffentlichter Open-Finance-Bericht behandelt außerdem die Nutzung von Finanzdaten zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Identitätsnachweis und Bonitätsbewertung sind dabei unterschiedliche Funktionen; ihre Verbindung ist eine mögliche Anwendung, keine zwangsläufige Folge der Wallet.

Solche Modelle könnten daher auch in anderen Ländern eingesetzt werden. Dafür braucht es keinen nachgewiesenen „Versuchslauf“ in Sri Lanka: Banken und Staaten entwickeln bereits eigene digitale Identitäts- und Finanzdateninfrastrukturen. Die europäische Wallet ist als freiwilliges Angebot vorgesehen. Ob diese Freiwilligkeit im Alltag trägt, hängt auch davon ab, ob gleichwertige Zugänge ohne Wallet erhalten bleiben.

Die entscheidende Grenze verläuft dort, wo digitale Bequemlichkeit zur wirtschaftlichen Zugangshürde wird. Menschen müssen Kredite beantragen können, ohne eine unnötig umfassende Datenspur offenzulegen. Sonst bedeutet „finanzielle Inklusion“ am Ende: dazugehören darf, wer sich ausreichend durchleuchten lässt.