Privilegierte Meldewege zu Meta und YouTube, vertrauliche Partnerlisten und eine US-Regierungsbehörde als Vermittlerin: Veröffentlichte USAID-Unterlagen zeigen Strukturen, über die ausgewählte Organisationen Inhalte zur bevorzugten Prüfung melden konnten. Für die Öffentlichkeit bleibt schwer nachvollziehbar, wer diesen Zugang nutzt und gegen welche Beiträge er eingesetzt wird.

Eine E-Mail des Internews-Beraters Rafiq Copeland vom August 2022 macht die staatliche Nähe deutlich. Er sei „ziemlich sicher“, dass USAID über Partner und Unterzuschüsse weltweit zahlreiche Mitarbeiter finanziere, die Plattformen Inhalte meldeten. Zugleich beklagte er fehlende Transparenz und Rechenschaft innerhalb dieser Programme. Das war die Einschätzung eines Beteiligten, keine geprüfte Finanzierungsübersicht – aber ein bemerkenswerter Einblick in das Netzwerk.

Internews erklärte 2022, bereits Social-Media-Beobachter in rund 20 Ländern einzusetzen. Eine vollständige Zuordnung dieser Länder bleibt offen. Öffentlich dokumentiert sind jedoch zahlreiche Monitoringprojekte – darunter ein Regionalprojekt in Asien, dessen Abschlussbericht ausdrücklich Meldungen an Facebook zur Überprüfung und Entfernung von Beiträgen beschreibt.

Wer andere meldet, muss selbst Kritik aushalten. Doch laut einer internen USAID-Mail brach Meta die Beziehungen zu Internews ab, nachdem die Organisation 2023 einen kritischen Bericht über das Partnerprogramm veröffentlicht hatte. Dieser beanstandete vor allem unzureichende Ausstattung und schleppende Reaktionen auf Gefahrenmeldungen. Eine Vergeltungsabsicht ist damit nicht bewiesen; der geschilderte Bruch zeigt jedoch, wie abhängig solche Partner vom Wohlwollen des Konzerns bleiben.

Die Unterlagen belegen keine konkrete, von USAID über diesen Kanal angeordnete Beitragslöschung. Sie zeigen aber eine demokratisch brisante Nähe zwischen Staatsfinanzierung, ausgewählten Meldeorganisationen und privater Plattformmacht.

Meinungsfreiheit braucht überprüfbare Verfahren. Wer bevorzugt Sperrprüfungen anstoßen kann, beeinflusst die öffentliche Debatte – und darf sich der öffentlichen Kontrolle nicht entziehen.