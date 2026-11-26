Während die Einführung von 5G noch nicht abgeschlossen ist, arbeiten Telekommunikationskonzerne, Forschungseinrichtungen und internationale Organisationen bereits an der nächsten Mobilfunkgeneration. 6G soll um das Jahr 2030 neue Massstäbe bei Geschwindigkeit, künstlicher Intelligenz und der Erfassung der Umgebung setzen. Doch wissenschaftliche Untersuchungen zu Terahertz-Strahlung werfen Fragen zu möglichen biologischen Auswirkungen auf. Gleichzeitig entstehen Technologien, mit denen sich Menschen anhand von Funksignalen sogar hinter Wänden erkennen lassen.

In einem aktuellen Fernsehgespräch wird 6G als „5G auf Steroiden“ bezeichnet. Die Gesprächspartner warnen vor möglichen DNA-Schäden, neurologischen Auswirkungen und einer Zukunft, in der Mobilfunknetze nicht mehr ausschliesslich Daten übertragen, sondern auch Menschen und ihre Umgebung erfassen.

Es kommt. 6G ermöglicht die Massenverbreitung von KI-Hirn-Implantaten und erlaubt es Behörden, Menschen durch Wände hindurch zu verfolgen. https://t.co/3L1UNCmvqt — Don (@Donuncutschweiz) November 17, 2026

Einige der angesprochenen Entwicklungen sind bereits Gegenstand konkreter Forschung. Andere Behauptungen, etwa eine bevorstehende flächendeckende Bestrahlung mit schädlichen Terahertz-Frequenzen oder die zwangsweise Einführung von Gehirnimplantaten, sind durch die derzeit verfügbaren Belege nicht gedeckt.

Die tatsächlichen Forschungsergebnisse liefern allerdings genügend Anlass, die gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen dieser Technologien genauer zu untersuchen.

6G soll weit mehr können als nur schnelleres Internet

Die Internationale Fernmeldeunion (ITU), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, hat im März 2026 neue technische Anforderungen für die nächste Mobilfunkgeneration vorgestellt.

Unter der Bezeichnung IMT-2030 werden sechs zentrale Anwendungsbereiche entwickelt. Dazu gehören immersive Kommunikation, besonders zuverlässige Verbindungen, flächendeckende Vernetzung, die Integration künstlicher Intelligenz und das sogenannte Integrated Sensing and Communication (ISAC).

Besonders der letzte Bereich verdient Aufmerksamkeit.

Denn künftig könnten drahtlose Kommunikationssysteme nicht nur Informationen übertragen, sondern gleichzeitig Veränderungen ihrer Umgebung erfassen. Funkwellen würden damit eine Doppelfunktion übernehmen: Kommunikation und Sensorik.

Dabei handelt es sich nicht bloss um eine theoretische Überlegung. Die ITU hat diese Fähigkeit ausdrücklich in ihre Entwicklungspläne für 6G aufgenommen.

Die Standardisierung läuft bereits. Vorschläge für die zugrunde liegenden Funktechnologien sollen ab 2027 bewertet werden. Eine breitere Einführung wird gegen Ende dieses Jahrzehnts beziehungsweise ab 2030 erwartet.

Quelle: ITU – IMT-2030: Technical requirements for the 6G future

Studie: Terahertz-Strahlung verursachte DNA-Schäden und Zelltod

Eine besonders bemerkenswerte Untersuchung erschien 2023 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift iScience.

Unter dem Titel „The biological effects of terahertz wave radiation-induced injury on neural stem cells“ untersuchten chinesische Wissenschaftler die Auswirkungen von Terahertz-Strahlung auf menschliche und tierische neuronale Stammzellen.

Die Forscher verwendeten elektromagnetische Strahlung mit einer Frequenz von 0,22 Terahertz, entsprechend 220 Gigahertz.

Dabei wurden die Zellen fünf beziehungsweise zehn Minuten lang mit Leistungsdichten von 25 oder 50 Milliwatt pro Quadratzentimeter bestrahlt.

Die Ergebnisse waren auffällig: Die Wissenschaftler stellten eine verminderte Zellvermehrung, erhöhte Marker für DNA-Schäden und eine Zunahme der Apoptose fest. Als Apoptose wird der programmierte Zelltod bezeichnet.

Die Veränderungen nahmen teilweise mit der Bestrahlungsdauer und der Intensität zu. Menschliche neuronale Stammzellen reagierten unter den untersuchten Bedingungen empfindlicher als entsprechende Zellen von Mäusen.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Terahertz-Strahlung unter bestimmten experimentellen Bedingungen biologische Schäden an neuronalen Stammzellen auslösen kann.

Allerdings fanden die Experimente an isolierten Zellen im Labor statt. Daraus lässt sich nicht unmittelbar ableiten, dass spätere 6G-Netze bei Menschen vergleichbare Schäden verursachen. Dafür müssten die tatsächlichen Frequenzen, Leistungsdichten, Expositionszeiten und Aufnahmebedingungen berücksichtigt werden.

Die Untersuchung zeigt dennoch, weshalb die biologische Sicherheit neuer Frequenzbereiche bereits vor einer grossflächigen Anwendung sorgfältig erforscht werden sollte.

Originalstudie: Wang et al., iScience, 2023

Was wissen wir über die langfristigen Gesundheitsfolgen?

Der gesundheitliche Einfluss elektromagnetischer Felder wird seit Jahrzehnten untersucht. Dabei sind die Ergebnisse nicht in allen Forschungsbereichen eindeutig.

Eine 2025 veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit kritisierte beispielsweise methodische Schwächen mehrerer systematischer Übersichtsarbeiten, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation erstellt worden waren. Die Autoren stellten die Frage, ob die vorhandene Forschung ausreiche, um Gesundheitsrisiken umfassend auszuschliessen.

Andere grosse Übersichtsarbeiten kommen zu weniger besorgniserregenden Ergebnissen. Eine 2024 in Environment International veröffentlichte Analyse fand beispielsweise keine überzeugenden Hinweise darauf, dass die untersuchte Hochfrequenzexposition durch Mobiltelefone das Risiko bestimmter Hirntumoren erhöht.

Entscheidend ist dabei, dass bisherige Untersuchungen nicht automatisch alle denkbaren Anwendungen künftiger 6G-Netze abdecken.

Zudem bedeutet die Erforschung von Terahertz-Technologie nicht, dass sämtliche 6G-Anlagen in diesem Frequenzbereich betrieben werden. Die tatsächlich verwendeten Frequenzen und Sendeleistungen sind für die gesundheitliche Bewertung ausschlaggebend.

Quellen: Kritische Analyse der WHO-Übersichtsarbeiten, 2025 und Systematische Krebsrisiko-Analyse, 2024

Menschen durch Wände erkennen: Die Technologie existiert bereits

Neben möglichen Gesundheitsfolgen entsteht eine zweite, gesellschaftlich weitreichende Frage: Wie stark könnten künftige Funknetze zur Überwachung eingesetzt werden?

Dass sich Menschen mithilfe drahtloser Signale erfassen lassen, ist längst keine Science-Fiction mehr.

In einer 2025 veröffentlichten Studie mit dem Titel „Through-Wall Human Pose Estimation With WiFi“ demonstrierten Forscher, dass sich menschliche Körperhaltungen anhand von WiFi-ähnlichen Funksignalen auch durch bestimmte Wände hindurch rekonstruieren lassen.

Dazu nutzten sie die Veränderungen, die menschliche Bewegungen in elektromagnetischen Signalen verursachen, und werteten diese mit Verfahren des maschinellen Lernens aus.

Eine weitere Studie zur passiven Verfolgung menschlicher Bewegungen mit WiFi-Signalen erreichte unter experimentellen Bedingungen eine mittlere Positionsabweichung von 55 Zentimetern.

Solche Systeme benötigen nicht zwingend eine Kamera oder ein elektronisches Gerät am Körper der beobachteten Person.

Damit entstehen neue Möglichkeiten für medizinische Anwendungen, die Überwachung älterer Menschen, die Sicherheitstechnik – aber grundsätzlich auch für eine Überwachung ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen.

Allerdings sind die Ergebnisse an bestimmte Versuchsbedingungen, Geräte und Signalverhältnisse gebunden. Sie beweisen nicht, dass bestehende Mobilfunknetze bereits beliebige Menschen flächendeckend durch Wände verfolgen können.

Die Aufnahme von ISAC in die offiziellen 6G-Entwicklungsziele macht die Frage nach Datenschutz und Missbrauchsmöglichkeiten dennoch besonders relevant.

Quelle: IEEE – Through-Wall Human Pose Estimation With WiFi

Gehirnimplantate: China genehmigt erste kommerzielle Anwendung

Parallel zur Entwicklung neuer Funknetze schreitet auch die Forschung an Gehirn-Computer-Schnittstellen voran.

Im März 2026 genehmigte China erstmals die kommerzielle Verwendung eines invasiven Gehirn-Computer-Interfaces.

Das von Neuracle Medical Technology entwickelte System trägt den Namen NEO. Es soll Menschen mit bestimmten Rückenmarksverletzungen ermöglichen, mithilfe aufgezeichneter Gehirnsignale eine robotische Handhilfe zu steuern und dadurch wieder Greifbewegungen auszuführen.

Die Fachzeitschrift Nature Biotechnology berichtete im April über diese Zulassung. Auch das US-Unternehmen Neuralink arbeitet an implantierbaren Gehirn-Computer-Schnittstellen.

Die Entwicklung solcher Systeme eröffnet medizinische Möglichkeiten, wirft aber gleichzeitig erhebliche Fragen über den Schutz neuronaler Daten, die Sicherheit drahtloser Schnittstellen und die Grenzen technologischer Eingriffe in den menschlichen Körper auf.

Eine zwangsweise Einführung solcher Implantate in der allgemeinen Bevölkerung ist damit allerdings nicht belegt. Ebenso gibt es derzeit keinen Nachweis dafür, dass die kommerzielle Zulassung medizinischer Gehirnimplantate eine Kopplung an zukünftige 6G-Netze voraussetzt.

Quelle: Nature Biotechnology – China approves brain chip to overcome paralysis

2030 rückt näher – wer kontrolliert die neuen Möglichkeiten?

Die Entwicklung von 6G zeigt, dass die nächste Mobilfunkgeneration nicht einfach eine schnellere Version ihres Vorgängers werden soll. Mit der Verbindung von Kommunikation, künstlicher Intelligenz und Umgebungserfassung entstehen Technologien, die tief in den Alltag eingreifen könnten.

Gleichzeitig werfen Untersuchungen zu hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung Fragen auf, die vor einer grossflächigen Einführung neuer Anwendungen beantwortet werden sollten.

Besonders die dokumentierten Veränderungen an neuronalen Stammzellen unter bestimmten Terahertz-Bestrahlungsbedingungen verdienen weiterführende Forschung. Ebenso bedarf die Fähigkeit, Menschen ohne Kameras oder körperlich getragene Geräte zu erfassen, klarer gesetzlicher Grenzen.

Entscheidend ist, unter welchen gesundheitlichen Sicherheitsanforderungen diese Technologie eingeführt wird, wer Zugriff auf ihre neuen Erfassungsmöglichkeiten erhält und wie verhindert werden soll, dass drahtlose Kommunikationsnetze gleichzeitig zu einer Infrastruktur weitreichender Überwachung werden.

Wissenschaftliche Quellen und weiterführende Dokumente