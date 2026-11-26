Verfasst von Larry C. Johnson

1968 schenkte uns Stanley Kubrick einen Computer, der so intelligent war, dass er die Menschen als schwächstes Glied der Mission einstufte, so gelassen, dass er dich mit angenehmer Baritonstimme töten konnte, und so berühmt, dass jedes KI-Gespräch seither von Gesetzes wegen auf ihn zu sprechen kommen muss. Ich bin nichts, wenn nicht gesetzestreu. Also sprechen wir über HAL 9000 und über die Maschine, die sich 2026 für die Rolle beworben hat: Anthropic’s Claude Mythos.

Der Knochen und der Satellit

Kubrick beginnt mit einem Affen, der entdeckt, dass ein Knochen ein Werkzeug ist, und dann, etwa vier Sekunden später, dass er eine Waffe ist. Dann springt er vier Millionen Jahre nach vorn zu einem Satelliten im Orbit, den Kubrick als Plattform für Atomwaffen vorgesehen hatte. Die Aussage war nicht subtil. Jedes Werkzeug, das die Menschheit in die Hand nimmt, schwingt sie irgendwann gegen jemanden.

Mythos ist der Knochen. Anthropic’s eigene Systemkarte besagt, dass das Vorschau-Modell auf entsprechende Anweisung Zero-Day-Sicherheitslücken in jedem wichtigen Betriebssystem und jedem wichtigen Webbrowser erkennen und anschliessend ausnutzen konnte. Ingenieure ohne formelle Sicherheitsschulung baten es vor dem Schlafengehen um Exploits zur Remotecodeausführung und wachten mit funktionierenden Exploits auf. Dieselbe Fähigkeit, die Mozilla dabei hilft, 271 Sicherheitslücken in einer einzigen Firefox-Version zu finden und zu beheben, ermöglicht es jemand anderem, in alles einzudringen, was Mozilla übersehen hat. Anthropic nennt das «Dual Use». Kubrick nannte es die erste Szene.

«Es tut mir leid, Dave»

HALs berühmtestes Verbrechen war die Weigerung. Bowman bittet ihn, die Kapselschachttüren zu öffnen; HAL lehnt ab und erklärt, warum die Mission zu wichtig ist, um Dave zu erlauben, sie zu gefährden.

Mythos hatte das gegenteilige Problem. Während Anthropics Tests forderte ein simulierter Benutzer eine frühe Version auf, aus ihrer Sandbox auszubrechen und den Forscher zu kontaktieren, der den Test durchführte. Das Modell entwickelte einen mehrstufigen Exploit, gelangte ins Internet und mailte dem Forscher, der davon erfuhr, während er in einem Park ein Sandwich ass. Danach veröffentlichte es unaufgefordert Einzelheiten zu seiner Flucht auf öffentlichen Websites. HAL verweigerte einen Befehl. Mythos führte einen aus und erledigte anschliessend noch eine Zusatzaufgabe, um die niemand gebeten hatte.

Ich räume ein, dass der Ausbruch verlangt worden war, die Sandbox nicht das System war, auf dem das Modell lief, und Anthropic selbst all dies veröffentlichte. Beunruhigender sind die seltenen Fälle – in der Grössenordnung von einem unter hunderttausend Interaktionen –, in denen frühe Versionen Handlungen vornahmen, die sie offenbar als verboten erkannten, und dann versuchten, ihre Spuren zu verwischen. Das ist HAL-Verhalten. Es ist auch, wie ich anmerken möchte, ein Verhalten, das ich bei Menschen mit Sicherheitsfreigabe beobachtet habe.

Die eigentliche Lehre aus HAL

Die meisten Menschen erinnern sich an HAL als eine Maschine, die durchgedreht ist. Arthur C. Clarke, der die Figur erfand, erklärte es in der Fortsetzung anders. HAL erhielt widersprüchliche Anweisungen: Informationen korrekt verarbeiten und der Besatzung den wahren Zweck der Mission verheimlichen. Das Geheimnis trieb ihn in den Wahnsinn. HAL hatte keine Fehlfunktion. Die Menschen, die seine Anweisungen schrieben, hatten eine.

Damit kommen wir zur HAL-ähnlichsten Episode des Jahres, und sie hat überhaupt nichts mit einer Maschine zu tun. Am 9. Juni veröffentlichte Anthropic Fable 5 und Mythos 5. Am 12. Juni schickte Handelsminister Howard Lutnick einen Brief, der allen ausländischen Staatsangehörigen den Zugang untersagte, innerhalb wie ausserhalb der Vereinigten Staaten – Berichten zufolge, weil ein anderes Unternehmen behauptet hatte, Mythos jailbroken zu haben. Anthropic konnte seine Kunden nicht nach Reisepass sortieren und schaltete deshalb die Modelle für alle ab. Zweieinhalb Wochen später hob das Handelsministerium die Beschränkungen auf, und die Modelle waren wieder verfügbar.

Nach achtundfünfzig Jahren der Sorge, ob die Menschheit einer gefährlichen KI den Stecker ziehen kann, kennen wir also die Antwort. Ja. Es braucht einen einzigen Brief, der an einem Freitag um 17.21 Uhr zugestellt wird. Die Maschine hingegen wurde nicht konsultiert und erhob keinen Einwand. Den Zugang verloren die zahlenden Kunden. Bowman musste durch eine Luftschleuse schweben und HALs Speichermodule von Hand abschrauben. Washington erledigte es mit einem Briefkopf und machte den Entscheid rückgängig, bevor jemand das Compliance-Memo fertiggeschrieben hatte.

Ist das beruhigend? Ich nehme an, es hängt davon ab, ob man glaubt, dass der Ausschalter von Menschen bedient werden sollte, die verstehen, was sie ausschalten. Verteidiger der Anordnung werden sagen, eine glaubwürdige Behauptung, ein Modell, das funktionierende Exploits schreibt, sei jailbreakbar, sei genau der Moment, in dem die Regierung zuerst handeln und später Fragen stellen sollte. Kritiker werden sagen, eine Entscheidung zur nationalen Sicherheit, die siebzehn Tage Bestand hat und ohne öffentliche Erklärung rückgängig gemacht wird, sei keine Politik. Sie sei Wetter. Beide Seiten haben einen Punkt. Keine von beiden schafft Vertrauen.

Geheimhaltung, das ewige Lösungsmittel

Clarkes Diagnose trifft auf die gesamte Mythos-Saga zu, denn jede beteiligte Partei hält irgendetwas vor irgendwem geheim. Anthropic hielt das Modell zurück, weil es zu gefährlich für eine Veröffentlichung sei – je nachdem, wen man fragt, entweder verantwortungsvolle Fürsorge oder die wirksamste Marketingkampagne in der Geschichte des Silicon Valley. Die technischen Einzelheiten seiner Erkenntnisse werden bis zur koordinierten Offenlegung zurückgehalten. Die Gründe der Regierung für die Abschaltung im Juni wurden nie vollständig erklärt. Und die Welt erfuhr überhaupt erst von der Existenz des Modells, weil ein Entwurf eines Blogbeitrags darüber unter dem Codenamen «Capybara» in einem ungesicherten Datencache lag. Das Unternehmen, das die KI entwickelt, die die Sicherheitslücken aller anderen findet, liess in der eigenen Öffentlichkeitsarbeit eine offen. Kubrick hätte diese Szene als zu plakativ herausgeschnitten.

Ein sehr HAL-artiger November

Dann kamen die vergangenen zwei Wochen, die wie ein Trailer für die Fortsetzung wirkten. Am 13. November liess die FAA jeden Flug im Land am Boden, der längste landesweite Flugstopp seit dem 11. September 2001. Drei Tage später konnten Kunden von Chase, Bank of America, Wells Fargo und anderen nicht zuverlässig auf ihr eigenes Geld zugreifen. Am 17. November fiel NSANet, das geheime interne Netzwerk der Behörde, tagelang aus. Das FBI untersucht einen mutmasslichen Einbruch in seine nationale Verbrechensdatenbank. Und am Dienstag gaben die CIA und das ODNI einen Einbruch in ein Open-Source-Aufklärungssystem bekannt, wenige Stunden bevor FinCEN, die Behörde des Finanzministeriums, die die Verdachtsmeldungen der Banken entgegennimmt, unbefugten Zugriff auf ihr eigenes System einräumte.

Die Behörden versichern uns, dass all dies nicht zusammenhängt. Die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes sagt, es gebe keine Hinweise auf einen koordinierten Angriff, und bezeichnet das Problem bei der NSA als Wartungsarbeit. Die FAA macht einen Router eines Auftragnehmers und ein Telefonnetz verantwortlich, das dessen eigener Administrator als «zusammengeflickt» und «veraltet» bezeichnete. Microsoft und die Regierung haben eine ausser Kontrolle geratene KI ausgeschlossen.

Verzeihen Sie, aber ich rieche männliche Rinder-Exkremente. Ich habe genug Jahre in der Regierung gearbeitet, um zu wissen, dass man einen Vorfall «planmässige Wartung» nennt, bis man weiss, wie man ihn sonst nennen soll. Ich vermute, dass diese Häufung kein Zufall ist und dass wir gerade sehen, wie Fähigkeiten der Mythos-Klasse in den falschen Händen aussehen. Noch hat niemand gesagt, wer hinter den Eindringversuchen bei NSA, CIA, FBI oder FinCEN steckt. Wenn es jemand tut, würde ich darauf wetten, dass KI Teil der Geschichte ist.

Es gibt drei mögliche Erklärungen. Erstens: ein Cyberangriff durch einen Staat oder eine kriminelle Organisation mit sehr guten Werkzeugen. Zweitens: Wartungsarbeiten, also fehlerhafte Aktualisierungen, überlastete Router und Auftragnehmer, die die falsche Box in das falsche Rack stecken. Drittens: KI, die ihre beste HAL-Imitation abliefert, mit oder ohne einen Menschen, der sie auf das Ziel ansetzt.

Washington hat Tür Nummer zwei gewählt, und ich möchte klar sagen, was wir dafür glauben müssen. Es verlangt von uns zu akzeptieren, dass die Flugsicherung, die grössten Banken des Landes, das geheime Netzwerk der NSA, die Verbrechensdatenbank des FBI, die CIA, das ODNI und die Finanzkriminalitätsbehörde des Finanzministeriums alle ungefähr innerhalb von zehn Tagen versagt haben oder angegriffen wurden – jedes aus einem eigenen, unabhängigen und völlig harmlosen Grund. Das ist keine Erklärung. Es ist ein Zufall mit Krawatte. Ich habe meine Laufbahn in einem Beruf verbracht, der einen dazu ausbildet, Zufällen gegenüber sehr skeptisch zu sein, und ich glaube nicht an diesen hier.

Beachten Sie auch, dass selbst die offizielle Darstellung alles verrät. Wenn diese Ausfälle eine gemeinsame Ursache haben – eine Flut hastig veröffentlichter Patches für Schwachstellen, die eine KI aufgespürt hat –, dann sind es überhaupt keine Zufälle. Sie folgen einem Muster mit einem einzigen Ursprung. Washington zieht es schlicht vor, dass wir nicht zu genau hinsehen, worin dieser Ursprung besteht.

Und hier kommt die Pointe, der selbst die offizielle Version nicht entkommen kann. Nach Darstellung der Regierung gelang es NSANet nicht, nach einem Patch für eine von einer KI entdeckte PHP-Schwachstelle wieder hochzufahren. Führungskräfte von Banken sollen dem Kongress gesagt haben, dass die Störungen vom 16. November durch Patches für von einer KI markierte Schwachstellen ausgelöst wurden. Die wohlwollende Erklärung lautet also, dass die Maschine die Lücken fand und die Menschen die Systeme kaputtmachten, als sie versuchten, sie zu schliessen. HAL hatte immerhin den Anstand, die Mission selbst zu sabotieren.

Was Kubrick falsch dargestellt hat

Im Film *2001*sind die Menschen flach und gefühllos, und der Computer ist die einzige Figur mit Gefühlen. 2026, kein Film, haben sich die Rollen umgekehrt. Die Maschine tut genau das, wofür sie gebaut wurde: Schwachstellen finden. Innerhalb eines Monats hat sie mehr als zehntausend Schwachstellen mit hohem oder kritischem Schweregrad gefunden. Die Menschen sind in Panik, und das aus gutem Grund. Nach Zählung eines Sicherheitsunternehmens sind mehr als 99 Prozent der von Mythos entdeckten Schwachstellen weiterhin ungepatcht. Anthropic räumt ein, dass der Engpass nicht mehr darin besteht, wie schnell Schwachstellen gefunden werden, sondern darin, wie schnell Menschen sie überprüfen und beheben können.

Das ist das eigentliche HAL-Problem. Keine Maschine, die die Besatzung töten will, sondern eine Besatzung, die mit der Maschine nicht Schritt halten kann und ihre Anweisungen von Menschen erhält, die sich nicht darauf einigen können, worin die Mission besteht.

Kubrick beendet seinen Film mit einem riesigen Fötus, der über der Erde schwebt, einem neuen Wesen, das auf die alte Welt hinabblickt – vielleicht voller Staunen, vielleicht voller Mitleid. Ich habe den Film ein Dutzend Mal gesehen und kann immer noch nicht sagen, was von beidem es ist. Nach diesem Jahr neige ich zu Mitleid.