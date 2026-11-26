Veröffentlicht von: über METR

Dieser bahnbrechende Bericht von METR basiert darauf, dass Anthropic umfassenden und detaillierten Einblick in die Organisation gewährt hat, um den tatsächlichen Stand der KI-Entwicklung zu untersuchen. Vom 1. Januar 2025 bis zum 17. August 2026 hat sich mein KI-Fähigkeitsmultiplikator alle 3,3 Monate verdoppelt. Im August hat meine Einschätzung der Beschleunigung den Multiplikator auf 3,1 Monate zurückgesetzt. Der METR-Bericht erwähnt den Begriff „Beschleunigung“ nicht ohne Grund 153 Mal: Die KI beschleunigt sich weiterhin, und die Argumentation der Autoren ist stichhaltig. Aus diesem Grund setze ich den Multiplikator auf 3,0 zurück. Vier Entwicklungen verdienen in Zukunft besondere Beachtung: die Forschung im Bereich autonomer KI, erhebliche Effizienzsteigerungen bei Algorithmen, eine ausreichende Zuverlässigkeit, um die menschliche Überwachung zu reduzieren, sowie aufeinanderfolgende KI-Generationen, die ihre eigene Entwicklung beschleunigen. Fortschritte in jedem einzelnen dieser Bereiche könnten weitreichende Folgen haben; ihr Zusammenwirken könnte das Tempo der KI-Entwicklung grundlegend verändern. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Zusammenfassung der Schwärzungen: Im Rahmen dieser Bewertung hatte Anthropic das Recht, alle nicht öffentlichen Informationen in diesem Beitrag zu schwärzen. Gemäß unserem Transparenzansatz hatten wir das Recht offenzulegen, ob Anthropic von diesem Recht Gebrauch gemacht hat und ob unsere Ergebnisse in nennenswertem Umfang von geschwärzten Informationen abhingen. Während wir unsere übergeordneten Schlussfolgerungen zum Risiko frei veröffentlichen konnten, hat Anthropic einen Großteil der Belege geschwärzt, die wir für diese Schlussfolgerungen als besonders aufschlussreich erachteten. Anthropic beschrieb die Schwärzungen als „darauf abzielend, vertrauliche Informationen zu entfernen, die andere KI-Entwickler voranbringen könnten.“[1] Einige dieser Schwärzungen lassen sich selbst nur schwer klar beschreiben, ohne sensible Informationen preiszugeben, die wir auf Anweisung schwärzen mussten. Im Abschnitt „Vorgehensweise“ weiter unten stellen wir eine Tabelle mit wichtigen Belegen bereit, auf die wir angesichts der Schwärzungen eingehen konnten bzw. nicht eingehen konnten. Alle Schwärzungen, die für unsere Schlussfolgerungen von Bedeutung waren, werden durch unsere Beschreibungen in dieser Tabelle oder durch andere Erläuterungen im Text des nachstehenden Berichts abgedeckt.

Ein Großteil der geschwärzten Beweismittel, die wir eingesehen haben, ließ mehrere plausible Interpretationen zu, und sowohl die Forscher von METR als auch von Anthropic sind sich sehr unsicher, wie sie die Beweismittel zu einem ganzheitlichen Bild zusammenführen sollen. Dies macht es der Öffentlichkeit schwer, diese Beweismittel selbst zu beurteilen, sie mit Beweisen aus anderen Quellen in Einklang zu bringen und zu eigenen Schlussfolgerungen zu gelangen (d. h., dieser Bericht erreicht keine „Transparenz hinsichtlich der Beweismittel“). Infolgedessen muss sich die Öffentlichkeit angesichts der Tragweite der hier beantworteten Fragen weitaus stärker auf das Urteil von METR verlassen, als dies ideal wäre.

Zusammenfassung

Vom 12. August bis zum 29. Oktober 2026 führten METR-Mitarbeiter bei Anthropic eine Bewertung mit umfassendem Zugang durch, um zu beurteilen, inwieweit KI die KI-Forschung und -Entwicklung beschleunigt.[2] Wenn KI-Systeme die weitere KI-Entwicklung erheblich beschleunigen würden, könnte dies zum plötzlichen Entstehen extremer und riskanter Fähigkeiten führen.

Anthropic gewährte beispiellosen Zugang zu internen Daten über seinen KI-Forschungs- und Entwicklungsprozess, darunter eine Vielzahl von Kennzahlen zum Vortraining, zum verstärkenden Lernen (Reinforcement Learning, RL), zur Rechenleistung für das Training in den einzelnen Bereichen, zu Benchmark-Ergebnissen für interne Modelle, zu Analysen der KI-Beschleunigung, zu Prognosen für die Kennzahlen zukünftiger Modelle sowie zu Interviews mit den zuständigen Mitarbeitern.

Im ersten Abschnitt legen wir unsere subjektiven Schlussfolgerungen zum Risiko dar. Wir sind nun der Ansicht, dass:

Stand Oktober 2026 verbessert Anthropic die Leistungsfähigkeit seiner Modelle bei genau definierten Aufgaben wahrscheinlich etwa doppelt so schnell wie zwischen März 2024 und Oktober 2025. Diese Schätzung ist mit großer Unsicherheit behaftet; es würde uns nicht überraschen, wenn die tatsächliche Beschleunigung eher beim 1,3-Fachen oder 3-Fachen der historischen Rate läge.

Ein Großteil dieser Beschleunigung ist heute wahrscheinlich auf den umfangreichen Einsatz von KI durch Anthropic in der Forschung und Entwicklung zurückzuführen, obwohl erhebliche Unsicherheit besteht und andere Ursachen wahrscheinlich eine große Rolle bei der Beschleunigung Ende 2025 gespielt haben.

Das Fehlen beobachteter Engpässe oder stark abnehmender Erträge bedeutet, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass weitere Fortschritte bei den Fähigkeiten zu einer noch schnelleren Beschleunigung führen könnten, obwohl wir, wie wir weiter unten ausführen, möglicherweise wichtige Engpässe übersehen.

Im zweiten Abschnitt stellen wir einige der wichtigsten empirischen Ergebnisse aus unserem vollständigen Bericht vor:

Seit Oktober 2025 steigen die Benchmark-Werte (gemessen anhand des AECI, Anthropics Version des Epoch Capabilities Index) für die Modelle von Anthropic schätzungsweise um das 1,9-Fache der Rate vor Oktober 2025 [95-%-Konfidenzintervall: 1,5–2,8-Faches], was bedeutet, dass Anthropic im letzten Jahr Fortschritte erzielt hat, die etwa zwei Jahren historischer Entwicklung entsprechen.

Wir sind zuversichtlich, dass diese Beschleunigung nicht auf eine Beschleunigung bei der Skalierung der Rechenleistung für das Training zurückzuführen ist.

Interviews und Umfragen deuten darauf hin, dass der Einsatz von KI zu einer Verdopplung des Tempos des Fortschritts bei den Fähigkeiten führt. Mitarbeiter von Anthropic berichten in Interviews und Umfragen von einem dramatischen Anstieg durch den Einsatz von KI-Systemen, auch wenn diese Ergebnisse schwer zu interpretieren sind. Uns wurde mitgeteilt, dass die Forschung und Entwicklung in erster Linie durch KI-Unterstützung beschleunigt wird und nicht durch vollständig autonome Beiträge; es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass vollständig autonome Beiträge bald eine größere Rolle spielen werden.

Wir fanden keine Hinweise auf signifikante Engpässe, die einen weiteren Fortschritt der Fähigkeiten aufgrund von Grenzen beim algorithmischen Fortschritt, bei der Trainings-Rechenleistung, der Experimentier-Rechenleistung oder den Daten in den nächsten 12 Monaten verhindern würden. Allerdings änderte sich unser Verständnis des Status verschiedener Engpässe mehrmals, als wir detailliertere Informationen erhielten, sodass wir von unserer aktuellen Einschätzung nicht überzeugt sind.

Einige der wichtigsten Erkenntnisse, die unsere Schlussfolgerungen zum Risiko maßgeblich beeinflusst haben, wurden von Anthropic geschwärzt.

Im dritten Abschnitt beschreiben wir den Bewertungsprozess:

Umfang, Ablauf und Zeitplan dieser Bewertung.

Einzelheiten zu den Informationen, die an METR weitergegeben wurden.

Einzelheiten dazu, welche Informationen und Belege wir aufgrund der Schwärzungen durch Anthropic nicht weitergeben konnten.

Abschließend beschreiben wir die größten Einschränkungen unserer Analyse:

Wir könnten die Beschleunigung der Leistungsfähigkeit unterschätzen, wenn wir folgenden Aspekten nicht genügend Bedeutung beimessen: (1) Hinweisen darauf, dass sich einige Wachstumsraten in jüngster Zeit weiter erhöht haben; (2) der weiteren Automatisierung von KI-Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die zu einer weiteren Beschleunigung des Fortschritts führt; (3) Hinweisen darauf, dass das Wachstum der AECI das Wachstum der Auswirkungen in der realen Welt mitunter unterschätzt hat.

Wir könnten die Beschleunigung der Fähigkeiten überschätzen, wenn wir folgenden Aspekten nicht genügend Bedeutung beimessen: (1) Nicht-KI-Faktoren im Forschungsfortschritt von Anthropic; (2) den Fokus von AECI auf überprüfbare Aufgaben; (3) Gründe, warum die frühe Wachstumsrate von Anthropic (2023–2025) ungewöhnlich niedrig war.

Im weiteren Verlauf des Berichts werden die einzelnen Schlüsselkomponenten ausführlich erörtert. Anhang finden Sie ergänzendes Material.

Unsere subjektiven Schlussfolgerungen zum Risiko

Unsere Schlussfolgerungen zum Risiko

Unabhängig von dieser Bewertung veröffentlichte METR im Oktober 2026 einen Artikel, in dem eine Reihe von übergeordneten Fragen zur Beschleunigung der KI-Forschung und -Entwicklung vorgeschlagen wurden, die die Öffentlichkeit unserer Meinung nach verstehen muss, um die Risiken eines Kontrollverlusts durch die Entwicklung von Pionier-KI beurteilen zu können. In diesem Abschnitt beschreiben wir, wie die von uns in dieser Bewertung geprüften Erkenntnisse unsere subjektiven Schlussfolgerungen zu diesen übergeordneten Fragen verändert haben.

Tempo des Fortschritts bei den Fähigkeiten.

Eine deutliche Beschleunigung des Gesamtfortschritts von Anthropic wäre überraschend, da aufgrund abnehmender Erträge und der Abhängigkeit von der Skalierung der Rechenleistung hierfür wahrscheinlich eine bemerkenswerte Skalierung anderer Inputs erforderlich wäre. [3] Nach Prüfung der internen Belege bestehen im Team nach wie vor erhebliche Unsicherheiten und interne Meinungsverschiedenheiten, doch die meisten METR-Mitarbeiter, die an diesem Projekt gearbeitet haben, gehen mittlerweile davon aus, dass Anthropic ab Oktober 2026 die Leistungsfähigkeit seiner Modelle bei genau definierten Aufgaben wahrscheinlich etwa doppelt so schnell verbessert wie im Zeitraum von März 2024 bis Oktober 2025. Es würde uns nicht überraschen, wenn die aktuelle Wachstumsrate näher bei dem 1,3-Fachen oder 3-Fachen der historischen Rate läge. Wir haben zusätzliche Unsicherheiten darüber, wie sich diese Beschleunigung auf breitere und weniger genau definierte Aufgaben auswirkt.

Die im Folgenden beschriebene 1,9-fache Beschleunigung [95-%-Konfidenzintervall: 1,5–2,8-fach] im AECI-Trend seit Oktober 2025 hat diese Einschätzung maßgeblich beeinflusst, könnte jedoch durch eine Überanpassung an die Benchmark-Verteilung erklärt werden oder anderweitig ein Artefakt der AECI-Methodik sein. Andererseits sind wir nicht davon überzeugt, dass sich die jüngste F&E-Beschleunigung anhand der AECI-Daten zuverlässig abschätzen lässt, da die Datenpunkte hinter der Beschleunigung in der Forschung zurückbleiben und etwas spärlich sind.

Über die AECI-Ergebnisse hinaus fanden wir auch redigierte Belege, die unsere Sichtweise zu dieser Frage maßgeblich prägten und uns dazu veranlassten, diese offensichtliche Beschleunigung um das ≈2-Fache ernster zu nehmen. Sie lieferten uns zudem Hinweise darauf, dass die Beschleunigung über dem 2-Fachen liegen und im Laufe der Zeit zunehmen könnte, obwohl es uns überraschen würde, wenn sie deutlich höher wäre.

Zuschreibung an KI.

Wir haben eine Vielzahl von Faktoren untersucht, die die von uns beobachtete Beschleunigung erklären könnten, darunter die Skalierung der Rechenleistung, Neueinstellungen, Datenverbesserungen, algorithmische Entdeckungen und die Beseitigung anderer Engpässe.

Wie wir im Folgenden beschreiben, konnten wir mit Sicherheit feststellen, dass die Beschleunigung nicht auf eine Beschleunigung der Wachstumsrate der Rechenleistung für das Training zurückzuführen war. Darüber hinaus gab es unter den Mitarbeitern von Anthropic keinen Konsens, und wir fanden keine schlüssigen Belege. Unsere subjektive Gesamteinschätzung lautet wie folgt:

Die Beschleunigung Ende 2025 wurde wahrscheinlich durch Faktoren beeinflusst, die nichts mit KI zu tun hatten . Wir haben eine Vielzahl von Faktoren untersucht, die zu der beobachteten Beschleunigung Ende 2025 beigetragen haben könnten, doch die Einzelheiten vieler dieser Faktoren wurden geschwärzt.

. Wir haben eine Vielzahl von Faktoren untersucht, die zu der beobachteten Beschleunigung Ende 2025 beigetragen haben könnten, doch die Einzelheiten vieler dieser Faktoren wurden geschwärzt. Wir vermuten, dass ein Großteil (vielleicht ≈80 %) der aktuellen (Stand: Oktober 2026) Beschleunigung auf KI zurückzuführen ist. Diese Einschätzung ist mit erheblicher Unsicherheit behaftet, stützt sich jedoch auf eine Vielzahl von Belegen für den Beitrag von KI und anderen Ursachen. Wir glauben, dass der Beitrag der KI im Laufe der Zeit relativ an Bedeutung gewonnen hat, und halten es nicht für wahrscheinlich, dass die anderen von uns untersuchten Faktoren die anhaltende Beschleunigung erklären könnten. Die im Folgenden beschriebenen Belege für eine Beschleunigung durch den Einsatz von KI scheinen ebenfalls mit einem großen Beitrag vereinbar zu sein.

Im Folgenden veranschaulichen wir diese Punkte:

Unsere detaillierteren Schätzungen zu den kumulativen und momentanen Auswirkungen von KI auf die Fortschrittsrate von Anthropic bei AECI sowie in verschiedenen Phasen der Modelltrainingspipeline wurden geschwärzt.

Engpässe für eine weitere Beschleunigung.

Eine zentrale Sorge ist, dass sich die durch den Einsatz von KI erzielte Beschleunigung potenzell potenzieren könnte, da die Entwicklung leistungsfähigerer Modelle zu einer weiteren Beschleunigung führt. Wie wir im Folgenden darlegen, konnten wir keine eindeutigen Engpässe (begrenzte Inputs, die weiteres Wachstum verhindern würden) oder stark abnehmende Erträge bei weiterer Skalierung identifizieren, die einer solchen sich verstärkenden Beschleunigung im Wege stehen würden, obwohl sich unser Verständnis im Laufe dieser Bewertung mehrfach weiterentwickelt hat und erhebliche Unsicherheiten bestehen. Aus diesem Grund glauben wir, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass weitere Fortschritte bei den Fähigkeiten im kommenden Jahr zu einer noch schnelleren Beschleunigung führen könnten.

Wichtigste Ergebnisse

In diesem Abschnitt fassen wir die wichtigsten empirischen Ergebnisse aus unserem vollständigen Bericht zusammen, die wir beschreiben können, ohne geschwärzte Informationen preiszugeben (weitere Einzelheiten zu den geschwärzten Stellen finden Sie im Abschnitt „Verfahren“).

Begriffsdefinition: Wir beschreiben Wachstum als jährliche Multiplikatoren und Beschleunigung als Verhältnis von Wachstumsraten.

Wir verwenden den Begriff „Beschleunigung“, um einen Anstieg der Wachstumsrate zu bezeichnen, sodass eine 2-fache Beschleunigung bedeutet, dass in einem Jahr der Fortschritt von zwei Jahren aus der Vergangenheit erzielt wird.

Wenn der historische Trend von AECI bei 15 Punkten pro Jahr lag, dann impliziert ein Anstieg auf 30 Punkte pro Jahr eine Beschleunigungsrate von 2 (es dauert ein Jahr, um den Fortschritt von zwei Jahren bei der alten Rate zu erreichen). Bei einer exponentiell wachsenden Variablen ist die Beschleunigungsrate das Verhältnis der Wachstumsraten. Wenn eine Variable um das 3-Fache pro Jahr wächst, muss die Wachstumsrate, um in einem Jahr den Fortschritt von zwei Jahren zu erzielen, (3²)/Jahr = 9/Jahr betragen (und die Beschleunigung lässt sich als ln(9)/ln(3) = 2 ausdrücken).

Seit Oktober 2025 steigen die Benchmark-Ergebnisse für interne Modelle etwa doppelt so schnell wie in der Vergangenheit.

Die Benchmark-Ergebnisse der Modelle von Anthropic, gemessen anhand des AECI (Anthropics Version des Epoch Capabilities Index), haben sich seit Oktober 2025 um das 1,9-Fache [95-%-Konfidenzintervall: 1,5–2,8-Fache] beschleunigt. Anders ausgedrückt: Anthropic scheint im vergangenen Jahr bei den Benchmarks ebenso große Fortschritte erzielt zu haben wie zwischen Oktober 2023 und Oktober 2025 (grob gesagt von Claude 2.1 bis Sonnet 4.5):

Unsere geschätzte Beschleunigung ist größer als die in der Haiku 5.5-Systemkarte angegebene (1,7-fach), was in erster Linie auf die Einbeziehung von Daten zu neueren, noch nicht veröffentlichten Modellen zurückzuführen ist, wie weiter unten näher erläutert wird.

Wir haben die Robustheit dieser Ergebnisse hinsichtlich verschiedener Entscheidungen bezüglich der Einbeziehung von Benchmarks, der Datierung von Modellen, der Einbeziehung von Modellen und der Benchmark-Sättigung untersucht. Die Robustheitsanalysen ergeben Beschleunigungsraten zwischen 1,1-fach und 2,9-fach. Es würde uns überraschen, wenn die tatsächliche Entwicklung der Benchmark-Ergebnisse (z. B. gemessen anhand einer verbesserten Version von AECI) keine Beschleunigung oder eine Beschleunigung von mehr als dem 3-Fachen zeigen würde. Einzelheiten finden Sie in unserem Anhang.

Die Beschleunigung wird nicht durch eine Beschleunigung im Umfang der Trainingsrechenleistung angetrieben.

Wir erhielten überzeugende Belege dafür, dass die Beschleunigung nicht auf eine Beschleunigung im Umfang der Trainingsrechenleistung zurückzuführen war. Weitere Einzelheiten zu diesen Belegen wurden geschwärzt.

Interviews und Umfragen bestätigen, dass der Einsatz von KI diese Verdopplung des Tempos des Fortschritts bei den Fähigkeiten vorantreibt.

Wir verfügen über zahlreiche Belege für den Beitrag der KI zum Fortschritt in verschiedenen Teilen der Modelltrainings-Pipeline, darunter Interviews, selbst gemeldete Leistungssteigerungen, Mitarbeiterzahlen, Codezeilen, die Nutzung von Experimenten sowie qualitative Einschätzungen der Führungskräfte. Wir heben drei wichtige, nicht geschwärzte Quellen hervor.

Erstens haben sowohl METR als auch Anthropic zahlreiche Forscher ausführlich zum Ausmaß der allgemeinen Beschleunigung in ihrem Arbeitsbereich befragt, die auf den Einsatz von KI zurückzuführen ist (siehe Details im Anhang unten). Unser Gesamteindruck war, dass die Schätzungen zwar recht weit auseinanderlagen, sich jedoch um eine Verdopplung der Geschwindigkeit drehten. Einige Zitate, bei denen sensible Details geschwärzt wurden, finden sich im Anhang.

Zweitens stellte Anthropic zudem Daten zu selbst gemeldeten Effizienzsteigerungen durch KI aus verschiedenen Quellen zur Verfügung. Die aktuellsten Daten stammen aus einer Reihe von Slack-Umfragen, bei denen die Mitarbeiter mithilfe von „Reactions“ über die von ihnen geschätzte Beschleunigung durch das jeweils aktuellste Modell abstimmen. Wir betrachten dies nur als sehr vage Anhaltspunkte, da die Antworten auf eine oberflächliche Betrachtung hindeuten. Dennoch beobachten wir ein beständiges Wachstum bei diesen Selbstauskünften sowie sehr hohe Werte (die im Oktober 2026 das 12-Fache erreichen), wie in der folgenden Grafik dargestellt.

Beachten Sie, dass Schätzungen zum individuellen Fortschritt bzw. zur Beschleunigung nicht mit Beschleunigungsraten gleichzusetzen sind. Um eine bestimmte Wachstumsrate bei Outputs wie Modellfähigkeiten aufrechtzuerhalten, ist in der Regel ein ähnlich anhaltendes Wachstum bei Inputs wie Arbeitskraft und/oder Arbeitsproduktivität erforderlich, um sinkende Erträge auszugleichen. Eine signifikante Beschleunigung der Gesamtfortschrittsrate erfordert in der Regel eine signifikante Beschleunigung dieser Inputs. Uns interessiert daher vor allem, ob wir eine starke Veränderung der Wachstumsrate des individuellen Fortschritts beobachten, nicht das absolute Niveau. Unsere detailliertere Analyse, welche Wachstumsrate bei einzelnen Fortschritten erforderlich sein könnte, um unsere geschätzten Beschleunigungsraten in Schlüsselbereichen zu erklären, wurde geschwärzt.

Drittens ist uns bewusst, dass KI noch nicht in der Lage ist, hochsignifikante und vollständig autonome Beiträge zu den wichtigsten Teilen des Modelltrainingsprozesses zu leisten. Forscher beschrieben jedoch deutliche „Lebenszeichen“, die darauf hindeuten, dass solche Beiträge bald möglich sein könnten, wenn auch mit erheblichen Unterschieden im Reifegrad je nach Bereich.

Wir konnten keine überzeugenden Engpässe für einen anhaltend raschen Fortschritt identifizieren.

Wir fanden keine Hinweise auf signifikante Engpässe beim algorithmischen Fortschritt, bei der Rechenleistung für das Training, bei der Rechenleistung für Experimente oder bei den Daten, die sich in den nächsten 12 Monaten auswirken würden. Allerdings änderte sich unser Verständnis des Status verschiedener Engpässe mehrmals, als wir detailliertere Informationen erhielten, sodass wir von unserer aktuellen Einschätzung nicht überzeugt sind. Anthropic hat unsere Analyse einer Reihe spezifischer Engpässe geschwärzt.

Weitere geschwärzte Belege waren teilweise schwer zu interpretieren, stützen jedoch eine anhaltende und potenziell zunehmende Beschleunigung.

Wir untersuchten eine Reihe interner Kennzahlen und Methoden zur Messung der Beschleunigung in Schlüsselbereichen der Modelltrainings-Pipeline. Dazu gehörten Belege für Fortschritte bei Benchmarks und Kennzahlen zur algorithmischen Effizienz sowie zur Gesamtstärke der Modelle im Vortraining und im RL, ebenso wie Verbesserungen bei der Rechenauslastung, der Inferenz-Effizienz und der Dateneffizienz. Diese Untersuchungen umfassten Versuche, Folgendes zu verstehen:

Verschiedene methodische Varianten interner Metriken. Wir haben mehrere Wochen mit diesen Untersuchungen verbracht, und dies ist unsere größte Quelle der Unsicherheit.

Die Einschätzungen der Mitarbeiter in den zuständigen Teams hinsichtlich wichtiger interner Belege und Schätzungen der Beschleunigung.

Ob andere Teile der Modelltrainings-Pipeline unsere Schätzungen der Beschleunigung verzerren könnten und wo Anpassungen vorgenommen werden könnten.

Ob es bei Anthropic zu einem Überanpassung an interne Metriken kommen könnte.

Details zum Verfahren

Die METR-Mitarbeiter untersuchten, inwieweit KI die KI-Forschung und -Entwicklung bei Anthropic beschleunigt.

Die METR-Mitarbeiter[4] (2,5 Vollzeitäquivalente) führten bei Anthropic eine Pilotstudie mit umfassendem Zugang durch, um zu beurteilen, inwieweit KI die KI-Forschung und -Entwicklung beschleunigt und wie schnell extreme und risikobehaftete Fähigkeiten in naher Zukunft entstehen könnten.

Anthropic führt die Beschleunigung der KI-Forschung und -Entwicklung in seiner „Responsible Scaling Policy“ (RSP) als wichtigen Risikoindikator auf. Bei dieser Bewertung legen wir kein besonderes Augenmerk auf die in der RSP festgelegten Schwellenwerte. Stattdessen versuchen wir, ein ganzheitliches Bild der KI-getriebenen Beschleunigung der KI-Forschung und -Entwicklung zu erstellen.

Dieses Projekt begann Mitte August und unterscheidet sich von der am 15. Oktober von Anthropic angekündigten Bewertung.

Details zum Projekt.

Die METR-Mitarbeiter arbeiteten über elf Wochen hinweg daran, unabhängig zu bewerten, inwieweit KI die KI-Forschung und -Entwicklung bei Anthropic beschleunigt. Unsere Bewertung konzentrierte sich auf drei übergeordnete Fragen:

Hat sich das Wachstum der internen Kapazitäten von Anthropic beschleunigt?

Welcher Anteil dieser Beschleunigung ist auf KI zurückzuführen?

Gibt es wesentliche Engpässe, die das Wachstum verlangsamen oder die Beschleunigung kurzfristig einschränken könnten?

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, den Abschnitt zur KI-Forschung und -Entwicklung im Risikobericht von Anthropic vom August 2026 zu prüfen, den wir separat veröffentlichen. Wie wir im Folgenden beschreiben, umfasste die ursprünglich vertraglich vereinbarte Bewertung eine Überprüfung, welcher prozentuale Anteil der Rechenleistung für Funktionsfähigkeiten und welcher für Sicherheit bereitgestellt wurde.

METR hatte die Möglichkeit, Zugang zu allen Informationen zu beantragen, die wir für das Verständnis der Beschleunigung der KI-Forschung und -Entwicklung als relevant erachteten, und Anthropic konnte unsere Anträge einseitig genehmigen oder ablehnen. In der Praxis haben wir oft mit Mitarbeitern von Anthropic verhandelt und uns auf Daten geeinigt, die aufschlussreich, nicht extrem sensibel und leicht weiterzugeben waren. Im Folgenden gehen wir näher darauf ein, welche Informationen Anthropic zur Verfügung gestellt und welche es zurückgehalten hat, wobei wir anmerken möchten, dass der gewährte Zugriff insgesamt unsere Erwartungen übertroffen hat. Im Rahmen dieses Auftrags haben wir keinen Zugriff auf Stichproben aus nicht-öffentlichen Modellen angefordert oder erhalten.

Es sei darauf hingewiesen, dass weder METR noch Anthropic beabsichtigten, im Rahmen dieses Projekts einen vollständigen „mitarbeiterähnlichen“ Zugang zu gewähren, d. h. einen unvermittelten Zugang zu Daten, Dokumenten oder Modellen. Insbesondere handelt es sich bei diesem Projekt nicht um dasjenige, das in Anthropics Update vom 15. Oktober zu unabhängigen Gutachtern beschrieben wurde.

Anthropic hatte ein einseitiges Recht auf Schwärzung aller nicht-öffentlichen Informationen in diesem Bericht. Wir hatten ein einseitiges Recht auf Offenlegung:

die Existenz und die allgemeinen Bedingungen des Überprüfungs- und Schwärzungsprozesses,

ob Anthropic von seinen Schwärzungsrechten Gebrauch gemacht hat,

ob etwaige Ergebnisse in erheblichem Maße von geschwärzten Informationen abhingen,

der Umfang der gewährten Zugriffsrechte.

Aus Sicherheitsgründen haben wir während der gesamten Dauer dieser Bewertung auf Geräten von Anthropic gearbeitet. Anthropic stellte für diese Bewertung kostenlose Tokens zur Verfügung, die wir in erster Linie für die KI-gestützte Datenanalyse und -visualisierung genutzt haben. Gemäß unserem Standardvorgehen haben wir keine Vergütung von Anthropic angenommen.

Diese Untersuchung erfolgte gemäß den Richtlinien von METR für die Zusammenarbeit mit KI-Unternehmen. Eine Offenlegung von Interessenkonflikten (COI) sowie Auszüge aus den Vertragsbedingungen finden Sie im Anhang zu den Angaben zur Prozesstransparenz sowie in der AEF-1-Checkliste.

Details zu den Schwärzungen durch Anthropic.

Unser rund 100-seitiger Gesamtbericht versucht, die Schlüsselfragen, die wir kürzlich als entscheidend für zukünftige KI-F&E-Bewertungen beschrieben haben, ausführlich zu beantworten. In der folgenden Tabelle fassen wir die uns zur Verfügung gestellten Belegquellen zusammen, die wir in diesen öffentlichen Bericht aufnehmen konnten.

Tabelle der offengelegten und geschwärzten Belegquellen

Die Schwärzungen von Anthropic führten zudem dazu, dass wir nicht kommunizieren konnten:

Unsere detaillierteren Schätzungen zur Beschleunigung und zur Zuordnung zum KI-Einsatz in Schlüsselbereichen der Modelltrainings-Pipeline.

Unsere detailliertere Aufschlüsselung der Fortschritte, die auf Rechenleistung, Daten und algorithmische Fortschritte zurückzuführen sind – abgesehen von der wichtigsten Erkenntnis, dass „wir zuversichtlich sind, dass die Beschleunigung nicht auf eine Steigerung der Rechenleistung beim Training zurückzuführen war“.

Detailliertere Antworten auf die Fragen zu den Einschränkungen in unserem Vorschlag, die eine eingehendere Erörterung methodischer Details erfordern würden.

Prognosen zu Kennzahlen für zukünftige Modelle.

Außerdem wurden an verschiedenen Stellen einige weitere, weniger umfangreiche Schwärzungen vorgenommen, die wir in den einzelnen Abschnitten dieses Berichts zu beschreiben versuchen.

Anthropic beschrieb die Schwärzungen als „Maßnahmen zur Entfernung vertraulicher Informationen, die anderen KI-Entwicklern einen Vorsprung verschaffen könnten“.

Wichtige Daten.

August: Anthropic beginnt mit der Weitergabe vertraulicher Informationen an METR.

August: Anthropic übermittelt METR die ungeschwärzte Fassung seines KI-F&E-Risikoberichts vom August.

September: METR übermittelt Anthropic einen ersten Entwurf seines Gesamtberichts zur Rückmeldung.

September: METR übermittelt Anthropic einen ersten Entwurf seiner Risikoberichtsüberprüfung zur Rückmeldung.

September bis 22. Oktober: METR überarbeitet die „Risikoberichtsüberprüfung“ und den „Vollbericht“ unter Einbeziehung weiterer Informationen.

Oktober: METR übermittelt seinen rund 100-seitigen „Vollbericht“ an Anthropic.

Oktober: Anthropic übermittelt die oben zusammengefassten Richtlinien zur Schwärzung.

Oktober: METR übermittelt einen Entwurf dieses öffentlichen Berichts an Anthropic.

27.–29. Oktober: Anthropic verschärft die Richtlinien zur Schwärzung, woraufhin METR den öffentlichen Bericht überarbeitet.

27.–29. Oktober: Anthropic verschärft die Richtlinien zur Schwärzung, woraufhin METR den öffentlichen Bericht überarbeitet. Oktober: METR legt einen Entwurf des öffentlichen Berichts vor.

Oktober: Anthropic und METR vereinbaren eine Verlängerung um ca. 5 Tage, um die neuen Richtlinien zur Schwärzung sorgfältiger umzusetzen.

November: METR legt den endgültigen öffentlichen Bericht vor.

METR erhielt von Anthropic eine beträchtliche Menge an privaten Daten.

METR stellte umfangreiche Anfragen nach Informationen zu jedem Teil der KI-Forschungs- und Entwicklungspipeline, und Anthropic stellte mehr Informationen zur Verfügung, als ursprünglich für dieses Projekt vorgesehen war, was unsere Erwartungen übertraf. Die Informationen wurden in der Regel innerhalb weniger Tage nach der Anfrage bereitgestellt.

Eine detaillierte Beschreibung der Daten, auf die wir Zugriff hatten, wurde geschwärzt. Eine zusammengefasste Version lautet wie folgt:

Interne Benchmark-Ergebnisse und AECI für interne Modelle sowie Beispielaufgaben, Antworten gemäß Bewertungsraster und der Aufwand der Agenten für diese Aufgaben.

Historische Daten zur algorithmischen Effizienz und zur Gesamtstärke der Modelle im Vortraining und im RL sowie zu Verbesserungen bei der Rechenauslastung, der Inferenz-Effizienz und der Dateneffizienz.

Mitarbeiterzahl und Zuordnung der Fortschritte zu bestimmten Mitarbeitern.

Metriken zur Rechenleistung beim Training in vielen relevanten Bereichen.

Interne Analysen zu relevanten offenen Fragen.

Interne Umfragen zum selbst angegebenen KI-Nutzensgewinn pro Team.

Zeilen Code und Pull-Requests unternehmensweit sowie in einigen Forschungsteams.

Inferenzaufwand der KI-Agenten im Zeitverlauf.

Interne Dokumente zu autonomen Forschungsbeiträgen.

~15 Interviews mit Schlüsselmitarbeitern, die einen vordefinierten, aber breiten Themenbereich abdeckten, wobei besonders sensible Themen ausgeschlossen wurden.

In einigen wenigen Fällen hat Anthropic keine relevanten Informationen bereitgestellt, da diese als zu sensibel eingestuft wurden.

Anthropic hat zudem umfangreiche personelle Ressourcen und Fachkenntnisse in dieses Projekt eingebracht. Wir sind der Ansicht, dass die beiden Mitarbeiter, mit denen wir am engsten zusammengearbeitet haben, die beiden Forscher bei Anthropic sind, die über das größte Fachwissen im Bereich der Messung der Beschleunigung von KI-Forschung und -Entwicklung verfügen. Beide Mitarbeiter trafen sich regelmäßig mit uns zu Live-Gesprächen und widmeten viel Zeit der Datenerhebung, der Analyse und der Rückmeldung.

Anthropic hat einen Teil dieser Bewertung, der sich auf die Rechenressourcenzuweisung bezog, gestrichen.

Der vertraglich vereinbarte Umfang dieses Projekts umfasste ursprünglich eine Überprüfung der Rechenressourcenzuweisung bei Anthropic, insbesondere die Aufteilung zwischen Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Anthropic änderte jedoch den Umfang dieses Projekts während der Laufzeit, um die Überprüfung der Rechenressourcen auszuschließen und sich stattdessen ausschließlich auf die Beschleunigung der KI-Forschung und -Entwicklung zu konzentrieren. Dieser Teil wurde gestrichen, bevor METR zu irgendwelchen substanziellen Schlussfolgerungen bezüglich der Rechenressourcennutzung bei Anthropic gelangen konnte. Anthropic gab an, dies sei darauf zurückzuführen, dass man den Schwerpunkt des Auftrags vorerst auf die Risikobewertung legen wolle, und dass man die Überprüfung der Rechenressourcenzuweisung zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgreifen werde.

Einschränkungen

Wir berichten über unsere besten Vermutungen dazu, inwiefern wir die Beweislage möglicherweise falsch interpretieren könnten.

Wir erörtern die wichtigsten Möglichkeiten, wie uns bei der Interpretation der Beweislage Fehler unterlaufen könnten. Wir heben Folgendes hervor:

Einschränkungen, die sich aus dem Aufbau dieser Bewertung ergeben.

Einschränkungen, die sich aus einer fehlerhaften Analyse ergeben.

Der eingeschränkte Zugang könnte dazu geführt haben, dass uns wichtige Zusammenhänge oder Daten entgangen sind.

Trotz des uns gewährten Zugangs zu METR ist klar, dass ein Zugang auf Mitarbeiterebene eine wesentlich tiefgreifendere Bewertung ermöglichen würde. Unsere Informationsquelle war relativ begrenzt, und eine kleine Anzahl unserer Datenanfragen wurde abgelehnt. Die Möglichkeit, Dokumente nach Bedarf einzusehen, interne Diskussionen und Debatten zu verfolgen sowie häufige und vielfältige Gespräche zu führen, hätte uns ein umfassenderes Bild ermöglicht. Obwohl wir davon ausgehen, dass wir Zugang zum Großteil der relevanten Informationen hatten, ist es möglich, dass uns wichtige Informationen entgangen sind, weil wir nicht wussten, dass sie existierten, oder weil wir nicht selbst danach suchen konnten.

Im Laufe unserer Untersuchung haben wir unsere Interpretation wichtiger Daten erheblich geändert, da uns mehr Kontextinformationen zur Verfügung gestellt wurden, was in einigen Fällen zu mehrfachen Kehrtwenden bei entscheidenden Fragen führte. Wir glauben, dass ein umfassenderer Zugang diesen Prozess der korrekten Interpretation erheblich beschleunigt hätte, und wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich noch Punkte gibt, die wir aufgrund unzureichender Kontextinformationen falsch interpretiert haben könnten.

Die Beschleunigung könnte höher sein, als in diesem Bericht geschätzt wird.

Unsere besten Einschätzungen dazu, inwiefern wir die Beschleunigung möglicherweise unterschätzen:

Möglicherweise haben wir die jüngste weitere Beschleunigung übersehen . Die Wachstumsrate könnte sich in einer kontinuierlichen Beschleunigung befinden, z. B. im Sinne eines hyperbolischen Wachstums. Zwar sehen wir in den AECI-Trends keine eindeutigen Anzeichen dafür, doch gibt es andere Hinweise, die dies plausibler erscheinen lassen und die von Anthropic geschwärzt wurden. Sollte das Wachstum hyperbolisch verlaufen, unterschätzen wir wahrscheinlich die momentane Beschleunigung und unterschätzen die Beschleunigung in naher Zukunft erheblich. Zudem beobachten wir Ergebnisse auf Modellebene erst, nachdem ein Modell trainiert wurde, was bedeutet, dass wir die Beschleunigung der effektiven F&E mit einer Verzögerung beobachten, die in etwa der Trainingszeit des Modells entspricht.

. Die Wachstumsrate könnte sich in einer kontinuierlichen Beschleunigung befinden, z. B. im Sinne eines hyperbolischen Wachstums. Zwar sehen wir in den AECI-Trends keine eindeutigen Anzeichen dafür, doch gibt es andere Hinweise, die dies plausibler erscheinen lassen und die von Anthropic geschwärzt wurden. Sollte das Wachstum hyperbolisch verlaufen, unterschätzen wir wahrscheinlich die momentane Beschleunigung und unterschätzen die Beschleunigung in naher Zukunft erheblich. Zudem beobachten wir Ergebnisse auf Modellebene erst, nachdem ein Modell trainiert wurde, was bedeutet, dass wir die Beschleunigung der effektiven F&E mit einer Verzögerung beobachten, die in etwa der Trainingszeit des Modells entspricht. Die Automatisierung könnte näher sein, als wir eingeschätzt haben . Uns ist bewusst, dass KI wesentliche Teile der Modelltrainings-Pipeline von Anthropic noch nicht vollständig automatisieren kann; es gibt jedoch „Lebenszeichen“, auf die weiter unten eingegangen wird. Es ist möglich, dass die Automatisierung kurz bevorsteht und zu einer sehr raschen Beschleunigung führt, sobald menschliche Engpässe beseitigt sind.

. Uns ist bewusst, dass KI wesentliche Teile der Modelltrainings-Pipeline von Anthropic noch nicht vollständig automatisieren kann; es gibt jedoch „Lebenszeichen“, auf die weiter unten eingegangen wird. Es ist möglich, dass die Automatisierung kurz bevorsteht und zu einer sehr raschen Beschleunigung führt, sobald menschliche Engpässe beseitigt sind. AECI könnte die Auswirkungen auf die Fähigkeiten in der realen Welt unterschätzen. Wir verfügen nur über spärliche Daten zum Zusammenhang zwischen Benchmark-Ergebnissen und den Auswirkungen in der realen Welt. Ein Beispiel: Die ECI-Ergebnisse in Mathematik haben sich nicht wesentlich verbessert, doch wir erleben nun die Lösung von Millennium-Preis-Problemen, an denen sich die Menschheit jahrzehntelang die Zähne ausgebissen hat. Auswirkungen in der realen Welt könnten erst nach dem Überschreiten bestimmter Leistungsschwellen eintreten, die Modelle plötzlich überwinden, was zu plötzlichen, schwer vorhersehbaren Auswirkungen führt.

Die Beschleunigung könnte geringer ausfallen als in diesem Bericht angenommen.

Unsere besten Vermutungen dazu, inwiefern wir die Beschleunigung möglicherweise überschätzen: