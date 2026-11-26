Verfasst von Joaquin Flores

Die atlantistische Presse drehte schon vor dem APEC-Gipfel völlig durch.

Während die Aufmerksamkeit der Welt zu Recht auf dem APEC-Gipfel in Shenzhen lag, dessen Höhepunkt die „Jalta-ähnlichen“ trilateralen Gespräche zwischen den Führungen der USA, Russlands und Chinas waren, fand in Europa ein wenig beachtetes Treffen unter den liebsten Schossfalken der City of London statt. Kurz gesagt, handelt es sich dabei um eine Art aufstrebende EU-Armee, der es jedoch vor allem an Waffen, Munition und gut ausgerüsteten Soldaten mangelt. Abgesehen von diesen Kleinigkeiten könnte man sie sich beinahe als eine schlagkräftige, geeinte Streitmacht vorstellen. Die Gruppe nennt sich „Koalition der Willigen“; ihr letztes gemeinsames Selbstbeweihräucherungs-Mixer-Treffen fand am 19. November im Kanzleramt in Berlin statt. Doch abgesehen von einem „Triumph des Willens“, nur, um eben den Willen zu haben, Dinge zu tun: Was genau glaubt diese bunt zusammengewürfelte Truppe halb gewählter Technokraten eigentlich, dass sie tun wird?

Soweit wir erkennen können, lief das Ganze auf kaum mehr als einen Fototermin vor einem Banner hinaus: weder einschüchternd noch inspirierend, aber mit demselben Namen und den üblichen Verdächtigen, die sich davor versammelt hatten, in auffallend schlecht sitzenden Anzügen. Oder sollen sich Hosenbeine jetzt unvorteilhaft an den Knöcheln stauen? Kaufen inzwischen alle in der Herrenabteilung von Zara auf dem Wühltisch ein? Man muss sich nur vorstellen, wie peinlich das für die EU ist: sie gilt in der multipolaren Welt nicht einmal als „Pol“; und wenn wir an die NATO denken, denken wir an den Atlantik, und wenn wir an APEC-Gipfel denken, denken wir an den Pazifik.

Die atlantistische Presse drehte schon vor dem APEC-Gipfel völlig durch

Dieses Jalta 2.0, wie der Autor es am 8. November in einem kürzlichen Gespräch mit dem Historiker und Forscher Matt Ehret und dem Militärexperten Drago Bosnic nannte, war für die atlantistisch-globalistische Clique in Europa einfach zu viel. Die drei grossen Mächte sind heute Pazifikmächte, und die Zukunft der Ukraine nach dem Krieg war ein Thema. Die atlantistische Clique konnte das Ereignis in Shenzhen nicht einfach stattfinden lassen und sich währenddessen ihrem kleinen, von gescheiterten Kriegen erfüllten Alltag widmen. Nein, sie musste einen «Gegengipfel» organisieren, bei dem es wiederum darum ging, Fotos zu machen, während der Mini-Führer Selenskyj um weitere gewaltige Summen bettelte.

Koalition der Muppets

Diese Markenbildung zeigt übrigens, dass es der europäischen Seite nicht nur an Kreativität bei ihrer veralteten und unterproduzierten Militärtechnik mangelt, sondern dass sich dieser Mangel auch in ihren Reflexen, ihrem spontanen Denken und ja, ihren besten Bemühungen um Namensgebung bemerkbar macht. Zu ihren Gunsten lässt sich sagen, dass «Coalition of the Willing» leicht über die Lippen geht und uns auch vertraut vorkommt. Denn das ist der Name, den die berüchtigte Koalition von George Bush für den Irakkrieg 2003 damals trug. Und das ist wirklich nicht die beste Anspielung, oder? Für Bush ging das Ganze überhaupt nicht gut aus und es steht nicht nur für den Zusammenbruch des Neokonservatismus, sondern auch für den letzten Versuch der USA, ein Land zu besetzen. Wenn Europa diesen Fussstapfen folgen möchte, dann sei es so. Wie man sagt: carpe diem.

Oh, aber versteht bitte, dass unser lockerer Ansatz hier nichts an der tatsächlich sehr gefährlichen und potenziell tödlichen Natur dieser europäischen Gruppierung ändern sollte, vor allem, weil ihr Zweck darin besteht, jeden abschliessenden politischen Schlussstrich unter diesen Konflikt zu vereiteln. Und so oder so sollten alle Konflikte mit einer formellen politischen Anerkennung ihrer Ergebnisse enden. Nur so können wir jemals zum «Friedensteil» des Friedens kommen. Die «Koalition der Willigen» für die Ukraine ist eine Art informelle multinationale Sicherheits- und Diplomatiegruppierung, die eingerichtet wurde, um langfristige militärische, finanzielle und politische Unterstützung für Kiew zu koordinieren und «Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand» zu organisieren – eine verblüffend dumme, selbst zugewiesene Aufgabe, die in Wirklichkeit überhaupt erst die Ursache dieses Konflikts ist. Angeführt wird sie vor allem von den ungewaschenen Franzosen und den schiefzahnigen Briten, wobei sich das fachidiotische Deutschland häufig als dritter Ko-Vorsitzender dazugesellt, während sie den vollständigen, selbstverschuldeten Zusammenbruch ihrer Autoindustrie sorgfältig verwalten; die Koalition agiert ausserhalb der formellen und restriktiven institutionellen Vetorechte der Europäischen Union und der NATO und ermöglicht es halbgescheiten Staaten, unverantwortlich eine selbstmörderische «Multinationale Truppe Ukraine» (MNF-U) zu organisieren, die nach Einstellung der Feindseligkeiten auf ukrainischem Gebiet als Rückversicherungs- und Abschreckungstruppe dienen soll – oder, genauer gesagt, dafür sorgen soll, dass sie nicht enden – bis Russland an die Slowakei, Ungarn und Rumänien grenzt. In gewisser Weise sollten wir diesen Europäern beinahe danken. Carpe diem, in der Tat – oder wäre es eher carpe cladem?

Wenig überraschend wurde die genaue Bezeichnung «Koalition der Willigen» am 2. März 2025 vom damaligen britischen Premierminister Keir «Die Würste zurückbringen» Starmer beim Lancaster-House-Gipfel in London offiziell eingeführt, denn kurzlebige Verlierer benennen Dinge gern nach lang anhaltenden Katastrophen. Sie kam unmittelbar nach einem öffentlichen Aufruf vom 1. März zu einer solchen Gruppierung durch den tschechischen Präsidenten Petr Pavel und einem ersten Vorbereitungstreffen am 17. Februar 2025 zustande, das der französische Präsident Emmanuel Macron in Paris einberufen hatte, nachdem er erneut von seiner Frau verprügelt worden war.

Da sie XJP, Putin und Trump das Rampenlicht nicht allein überlassen wollten, brachte der jüngste Gipfel der Koalition Merz und Macron (usw. usw.) mit dem Oberkorrupten Selenskyj und dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte zusammen; die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner waren dabei, um ein wenig elterliche Aufsicht zu gewährleisten. Der Gipfel fand nur wenige Stunden nach den trilateralen Gesprächen zwischen Trump, Putin und Xi statt und konzentrierte sich auf Dinge, die sich abstrakt diskutieren liessen, ohne sie mit umsetzbaren Inhalten verknüpfen zu müssen: die ukrainische Luftabwehr stärken (hoppla), den europäischen Einfluss koordinieren, damit Kiew und Europa bei Verhandlungen der Grossmächte nicht an den Rand gedrängt werden (dieser Zug ist bereits abgefahren), und die Einsatzbereitschaft nach den ersten gemeinsamen militärischen Logistik- und Verlegeübungen der Koalition prüfen, die Anfang November 2026 in Polen stattfanden (kleiner Hinweis: Die Bewertung fiel schlecht aus).

Glaubt ihnen, wenn sie laut träumen

Auch diese zurückgebliebenen Possen ergeben überhaupt keinen Sinn, bis man begreift, dass keiner dieser Muppets eine souveräne, vernünftige, realistische Politik vertritt, sondern im Bereich des neoliberalen institutionellen Wilsonianismus-Idealismus des späten 20. Jahrhunderts agiert – oder irgendeiner neo-neo-Synthese davon. Diese beruht ihrerseits auf einem extrem veralteten Modell, einem Rückgriff auf die längst vergangene Ära des Kalten Krieges oder deren Übergang zum unipolaren, US-zentrierten Moment des Washington Consensus, auch bekannt als «Globalisierung», der irgendwann im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts endete. Und gut, manche mögen sagen, Trump sei vielleicht als Achtzigjähriger zum APEC-Gipfel gekommen, weil er «Apex» falsch verstanden habe und es doch unmöglich eine Apex-Tagung geben könne, an der er nicht teilnehme; dennoch ist es ein Segen, dass die derzeitige US-Regierung den historischen Moment, in dem wir uns befinden, und das Kräfteverhältnis der Weltmächte, das er verlangt, klar erfasst.

Das Niederträchtige an der EU ist, dass sie sich hinter ihren leeren Phrasen von «Werten» versteckt und so tut, als müsse Russland einfach etwas zugeben, das den Tatsachen widerspricht: Russland müsse einfach in eine alternative Zeitlinie wechseln, in der es den Konflikt in der Ukraine verliert oder verloren hat, sich aus der ehemaligen Ukraine zurückziehen und dann bereitwillig die eingefrorenen Euroclear-Gelder für den Wiederaufbau des Grenzgebiets herausgeben. Was die EU Russland anzudrohen beabsichtigt, falls es das nicht tut, ist hier das eigentliche Rätsel. Also haben wir die «Koalition der Willigen» und fragen erneut: Willig, genau was zu tun? Das Gute daran, dass diese Eurokraten das Gedächtnis eines Flohs haben, ist, dass sie sich an die gescheiterte Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte im Sommer 2023 nicht erinnern. Alle anderen erinnern sich sehr gut daran: an jene verstörenden (oder glorreichen, ganz wie Sie wollen) Bilder und Aufnahmen von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte sowie britischen, kolumbianischen und polnischen Söldnern, die von den Heckseiten der Schützenpanzer und Mannschaftstransportwagen direkt auf Minen sprangen und dabei zusehen mussten, wie ihnen die Beine wegflogen wie Maiskörner in einer heiss gefetteten Pfanne. Oder an die NATO-Friedhöfe ausrangierter Ausrüstung mit ausgebrannten deutschen und amerikanischen Panzern; an die endlosen Artikel der NYT oder WaPo, die sich über Russlands unfaire Nutzung hochtechnologischer Dinge wie Baumlinien beschwerten. Hat «Raytheon»-Lloyd Austin seinen russischen Amtskollegen wirklich angerufen und ihn angefleht, amerikanische Panzer nicht anzugreifen, solange sie noch auf dem Schienenweg durch die Ukraine aus Polen unterwegs waren, bis sie die Front erreicht hatten? Ja, diese verrückten Russen – wo bleibt ihr Sportsgeist?

Wir wünschten, das würde nicht als echter Journalismus gelten

Was ist diese «Koalition der Willigen» eigentlich bereit zu tun? Wie viel nietzscheanischen Willen zur Macht können sie tatsächlich, Sie wissen schon, zur Macht wollen? In der Zwischenzeit können wir den Leuten nur raten, genau hinzuhören, wenn sie einem sagen, wer sie sind und was sie wirklich wollen. Denn Europa will nicht nur, dass Russland seinen militärischen Sieg im Austausch gegen eine politische und wirtschaftliche Niederlage aufgibt, und es will auch nicht einfach, dass Russland auf etwas Dauerhaftes zugunsten von etwas Widerrufbarem verzichtet. Die «Koalition der Willigen» drängt nicht nur auf die Stationierung von EU-Truppen in der Ukraine, um den Frieden zu «garantieren» (zu verhindern). Hin und wieder sickern ihre wahren Maximalforderungen ins digitale Äther durch – aus dem Mund eines ihrer kallasähnlicheren Handlanger, zuletzt in der beinahe humanoiden Gestalt des Abgeordneten der Europäischen Volkspartei Henrik Dahl aus Dänemark, der auf X postete.

Offenbar auf der Suche nach konstruktiven Vorschlägen, um Moskau an den Verhandlungstisch zu bringen, hat der geistig beschränkte Dahl freundlicherweise einen Entwurf dessen verfasst, was er Europas «Eröffnungsvorschlag» für Friedensgespräche nennt: eine bescheidene Reihe von Vorbedingungen, die von Russland lediglich verlangen, seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat aufzugeben und Putin einem Tribunal nach dem Vorbild von Nürnberg auszuliefern, bevor die eigentlichen Verhandlungen beginnen könnten.

Gemäss den weiteren, eindeutig vernünftigen *Vorbedingungen*des Europaabgeordneten müsste der Kreml ausserdem alle Abkommen mit China aufkündigen, die BRICS verlassen und den Nachbarländern überlassen, die zulässige Grösse von Russlands Militär festzulegen – eine geringfügige vertrauensbildende Massnahme vor den eigentlichen Verhandlungen. Kaliningrad würde unterdessen friedlich in eine UNESCO-Welterbestätte umgewandelt, damit künftige Diplomaten eine kulturell geschützte Umgebung geniessen können, während sie die übrigen bedingungslosen Zugeständnisse Moskaus durcharbeiten. In seiner Reihe realistischer Verzichtsforderungen schlägt er weiter vor, dass Russland und Belarus Neuwahlen abhalten (Lukaschenko würde, so vermuten wir, ebenfalls an Den Haag ausgeliefert), Russland die permanente Neutralität in seiner Verfassung verankert und einen bindenden Vertrag mit seinen Nachbarn schliesst, niemals in deren innere Angelegenheiten einzugreifen. Dahl nimmt ausserdem klugerweise auf, dass die NATO eine Sicherheitszone 500 Kilometer weit in russisches Staatsgebiet hinein ausdehnen wird, in der Russland keine Militäreinheiten stationieren darf.

Dahl hat diese Bedingungen zweifellos absichtlich so zurückhaltend gehalten, statt gleich zu Beginn zu weit zu gehen, und sich die wirklich weitreichenden Forderungen für die eigentlichen Verhandlungen aufgehoben, sobald die Gespräche offiziell beginnen. Wir sollten dankbar sein, dass Menschen wie Dahl alles so glasklar darlegen können. Er erwähnte zwar nicht, Russland in zehn oder mehr kleinere, nach dem Vorbild des Balkans zersplitterte Länder aufzuteilen, aber wir vermuten, dass man sich das für die Gespräche selbst aufheben würde.

Während die wirklichen Mächte beim APEC-Gipfel in Shenzhen ihr Jalta 2.0 abhielten, Einflusssphären unter sich aufteilten, Fragen zu Iran und Energie regelten und entschieden, wie es mit der Ukraine weitergeht, veranstaltete die europäische Truppe in Berlin diese Low-Budget-Pressekonferenz der «Koalition der Willigen». Ob man sie nun eine postglobalistische Cosplay-Convention, ein hochriskantes Generalstabsspiel oder eine Ansammlung vorübergehender Bürokraten nennen sollte, die sich als Supermacht ausgeben: Tatsächlich war es ein dünnes Schauspiel, das den völligen Mangel an Einfluss kaschieren sollte. Während Washington, Peking und Moskau die tatsächlichen Machtverhältnisse im Pazifik aushandelten, waren Europas Beste damit beschäftigt, Wunschlisten zu erstellen und den ewig gleichen alten Kram aufzupolieren. Sie überzeugten niemanden ausser sich selbst davon, dass strenge Pressemitteilungen irgendjemand anderen davon überzeugen könnten, dass im Muppet-Show-Zirkus die Entscheidungen fallen. Carpe diem, carpe cladem.