Verfasst von Karin Leukefeld

(Red.) Israel mordet und mordet, aber die Welt soll davon möglichst wenig erfahren. Also werden vor allem auch Journalisten, die darüber berichten, bewusst umgebracht. Wenigstens Francesca Albanese, die im Auftrag der UNO das israelische Vorgehen beobachtet, hält durch. Aber die meisten westlichen Länder schauen weg. Und die meisten westlichen Medien schweigen. Es ist unfassbar! (cm)

Gaza, 20. November 2026.

Israel hat eine neue Offensive im Gaza-Streifen gestartet. Angeblich sollen die israelischen Soldaten vor Angriffen geschützt werden, so eine Erklärung der israelischen Streitkräfte.