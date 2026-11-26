Verfasst von Egon W. Kreutzer

Die lange Vorgeschichte des hauptsächlich von den USA (Victoria Nuland) getragenen Versuchs, die Ukraine in die NATO und in die EU zu ziehen, muss hier nicht wiederholt werden. Interessanter ist die Verwandlung des Krieges von einem Stellvertreterkrieg der USA, der seit Beginn der „Militärischen Sonderoperation“ Russlands bis einschließlich 2024 deutlich als solcher zu erkennen war, in einen Stellvertreterkrieg westeuropäischer Staaten (+ X) gegen die Russische Föderation.

Abzulesen ist das an den Militärhilfen der USA, die 2024 noch rund 35 Milliarden Dollar ausmachten und 2025 faktisch auf null zusammengestrichen wurden.