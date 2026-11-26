Ukrainische Seedrohnen greifen russische Schiffe in Libyen an, während Polen über Abschüsse russischer Raketen schon über ukrainischem Gebiet diskutiert. Die Entwicklungen zeigen zwei gefährliche Richtungen: Der Krieg erreicht zusätzliche Schauplätze – und das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen Russland und NATO-Staaten wächst.

In Bengasi sind nach Angaben der ostlibyschen Streitkräfte zwei Marineoffiziere ihren Verletzungen erlegen. Sie waren beim ukrainischen Seedrohnenangriff auf ein russisches Kriegsschiff am 22. November verwundet worden. Die von Khalifa Haftar geführte Libysche Nationalarmee kündigte Vergeltung gegen Kiew an. Damit fordert ein Angriff auf russische Militärpräsenz fernab der Ukraine auch libysche Todesopfer und droht weitere Gegenangriffe auszulösen.

An der europäischen NATO-Grenze zeichnet sich unterdessen eine andere Eskalationsgefahr ab. Polen plant Flugbeschränkungen entlang seiner Ostgrenze, die militärische Abwehrmaßnahmen erleichtern sollen. Die entsprechende Regelung soll nach Angaben von Vizeverteidigungsminister Cezary Tomczyk Ende Dezember oder Anfang Januar greifen. Warschau begründet den Schritt mit russischen Luftraumverletzungen.

Davon zu unterscheiden ist der weitergehende Vorstoß, russische Raketen bereits über der Ukraine abzufangen. Außenminister Radosław Sikorski erklärte, dies könne auf ukrainische Bitte als Selbstverteidigung gelten. Eine NATO-Entscheidung darüber liegt laut den vorliegenden Berichten nicht vor. Die geplante Grenzzone ist deshalb noch keine beschlossene NATO-Flugverbotszone über der Westukraine.

Politisch bleibt die Entwicklung hochriskant: In Libyen ist die geografische Ausweitung bereits sichtbar; über der Ukraine wird eine unmittelbarere militärische Beteiligung von NATO-Staaten diskutiert. Jeder zusätzliche Angriffsort und jede weitere beteiligte Streitkraft erhöht die Gefahr, dass aus begrenzten Operationen eine schwer kontrollierbare Kette von Vergeltungsschlägen entsteht.