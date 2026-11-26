Dr. Michael Nevradakis

Anthropics rekordverdächtiger Börsengang (IPO) im Umfang von 81 Milliarden US-Dollar sorgte letzte Woche für grosses Aufsehen und erhebliche Medienaufmerksamkeit. Im Kleingedruckten der IPO-Unterlagen des Unternehmens findet sich das langfristige Ziel, ein wichtiger Akteur bei Medikamenten und Impfstoffen zu werden.

Wie The Defender berichtete, gehören zu diesen Ambitionen eine auf vier Jahre angelegte Partnerschaft im Umfang von 200 Millionen US-Dollar mit der Gates Foundation, daneben ein umfassenderes Geflecht aus Initiativen mit Bezug zu Pharmazeutika und Impfstoffen, Investitionen in die Technologie für Impfpässe sowie ein Netzwerk gemeinsamer Investoren und Führungskräfte mit Verbindungen zu Bill Gates.

Daneben konzentriert sich die Gates Foundation auch auf den Gesundheitsbereich der künstlichen Intelligenz (KI). Im September kündigte die Stiftung an, über zwei Jahre mindestens 1 Milliarde US-Dollar für KI-Initiativen im Gesundheitswesen und die Impfstoff entwicklung auszugeben.

Die Ausgaben sind Teil einer Zusage, die die Stiftung im vergangenen Jahr machte, bis 2045 ihre Ausgaben zu «verdoppeln» – insgesamt 200 Milliarden US-Dollar –, «um Fortschritte bei der Rettung und Verbesserung von Leben zu beschleunigen».

Neben den direkten Investitionen von Anthropic und der Gates Foundation in KI-Initiativen mit Bezug zu Gesundheit und Impfstoffen gibt es ein Geflecht gemeinnütziger Organisationen, die Verbindungen zu beiden unterhalten.

Mehrere dieser gemeinnützigen Organisationen werden von Personen geleitet, die zuvor Funktionen bei der Gates Foundation oder anderen mit Gates verbundenen Organisationen innehatten.

Sayer Ji, Vorsitzender des Global Wellness Forum und Gründer von GreenMedInfo, hat die Schnittstelle von KI und Gesundheit umfassend untersucht, darunter auch die Partnerschaft zwischen Anthropic und der Gates Foundation.

Ji sagte gegenüber The Defender, dass «die Beziehung zwischen kommerzieller Expansion, Informationskontrolle und den Institutionen, die zur Überwachung beider Bereiche aufgebaut werden», genauer geprüft werden sollte.

Dazu gehört die Arbeit gemeinnütziger Organisationen, Start-ups, Biotechnologieunternehmen und Investmentfonds, die vorgeben, im öffentlichen Interesse tätig zu sein, sich aber stark auf Finanzmittel und Mitarbeiter von Einrichtungen wie der Gates Foundation stützen.

Ji sagte, einige dieser Unternehmen entwickelten oder finanzierten Projekte, die von digitalen Impfpässen bis zu KI-gestützten Bots reichen, die sogenannte medizinische «Fehlinformationen» erkennen. Diese Projekte sind Teil einer umfassenderen Bestrebung, an der auch Persönlichkeiten wie Gates beteiligt sind, die versuchen, KI auf ihre Prioritäten in der Pharmaindustrie und in der Geschäftswelt auszurichten.

«Die zentrale Frage ist nicht einfach, ob KI gefährlich oder nützlich ist. Es geht darum, wer die Gefahr definieren, die Regeln verfassen und den Zugang zur Technologie kontrollieren darf», sagte Ji.

Das Gates-nahe Impfstoffnetzwerk: von Operation Warp Speed bis zum Intercept Fund

Im Juni halfen Anthropic und Gates bei der Gründung des Intercept Fund, einer Initiative im Umfang von 500 Millionen US-Dollar zur Verhinderung von Atemwegsinfektionen. Intercept erklärte, das Ziel sei die Entwicklung von Produkten und Technologien, die die Auswirkungen künftiger Ausbrücheverringern könnten.

Zu den Beratern von Intercept gehören: der frühere Impfstoffchef der US-amerikanischen Food and Drug Administration Peter Marks, M.D., Ph.D.; Moncef Slaoui, ein früherer Berater von Operation Warp Speed und Impfstoffmanager bei GSK; Dr. Luciana Borio von ARCH Venture Partners, die der Coronavirus-Taskforce des Weissen Hausesangehörte; sowie Keith Klugman, M.D., Ph.D., Direktor der Gates Foundation für Pneumonie- und Pandemievorsorge programme.

Marks wurde vorgeworfen, eine Studie der National Institutes of Health über Menschen, die durch die COVID-19- Impfungen geschädigt wurden, zu behindern. Im vergangenen Jahr wurde ihm vorgeworfen, dem US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei dessen Amtsantritt Daten zu Impfschäden vorenthalten zu haben.

Marks beanspruchte auch das Verdienst für die Schaffung von Operation Warp Speed, einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die die Entwicklung, Herstellung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen erleichterte und beschleunigte.

Eine weitere Beraterin von Intercept, Rachel Glennerster, Ph.D., ist mit dem von Gates finanzierten Center for Global Developmentverbunden, dessen Forschung die Bemühungen um den Einkauf von Impfstoffen der mit Gates verbundenen Organisation Gavi, the Vaccine Alliancebeeinflusste.

Der Intercept-Berater Chris Gagliardi, Ph.D.ist verbunden mit Sanofi Ventures, dem Investmentarm des Pharmariesen. Die Gates Foundation hat Projekte von Sanofi unterstützt zu kostengünstigen inaktivierten Polioimpfstoffen und temperaturstabiler Impfstofftechnologie.

Zu den Unternehmen im Kundenbeirat von Intercept gehören Anthropic, JPMorganChase, Meta, Mastercard und der Zahlungsdienstleister Stripe.

Während der Pandemie sperrte Stripe Children’s Health Defense und andere Organisationen, die die COVID-19-Pandemiepolitik der Regierung infrage stellten, von seinen Zahlungsplattformen aus.

Flu Lab steuerte 10 Millionen Dollar zum COVID-Hilfsfonds der WHO bei

Zu den weiteren Investoren von Intercept gehören die OpenAI Foundation und Flu Lab.

Flu Lab, gegründet von Lucy Page Southworth, der Ehefrau des Google-Mitgründers Larry Page, hat die Grippeimpfstoffforschung, die Krankheitsüberwachung und Technologien zur Infektionsprävention unterstützt.

Zur Führung der Organisation gehören CEO Casey Wright, der zuvor ein philanthropisches Programm zur Steigerung der Grippeimpfquoteentwickelte, sowie Chief Technology Officer Julie Schafer, zuvor Stabschefin bei der Biomedical Advanced Research and Development Authority der US-Regierung (BARDA), die die Entwicklung von Modernas mRNA-Impfstoff finanzierte.

Flu Lab unterhält enge Verbindungen zu Gates. 2018 arbeitete die Organisation mit der damaligen Bill & Melinda Gates Foundation an einer 12 Millionen Dollar schweren Initiative für einen universellen Grippeimpfstoff. 2020 steuerte Flu Lab 10 Millionen Dollar zum Weltgesundheitsorganisation(WHO)-COVID-19-Hilfsfonds bei.

Flu Lab beteiligt sich zudem gemeinsam mit dem von Gates finanzierten PATH an einem Konsortium von Geldgebern für einen universellen Grippeimpfstoff. PATH war früher unter dem Namen Program for Appropriate Technology in Health bekannt., früher bekannt als Program for Appropriate Technology in Health.

Im Mai gehörten Flu Lab und die von Gates gegründete Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) zu den Investoren eines 353 Millionen Dollar schweren Global Health Security Fund , der im Mai von der Global Health Investment Corporation (GHIC) aufgelegt wurde.

Gates half 2012 dabei, die GHIC zu gründen und ihren Investmentarm, den Global Health Investment Fund, ins Leben zu rufen.

Zu den Investoren des Fonds, der durch BARDA-Mittelunterstützt wird, gehören auch der Pharmariese Eli Lilly und MITRE – ein «geheimnistuerischer Forschungs- und Entwicklungsbetrieb», der an der Entwicklung von COVID-19-Impfpässen mitwirkte.

2021 lancierte CEPI «The 100 Days Mission», eine Initiative, die «Ausbrüche potenziell eindämmen soll, bevor sie ausser Kontrolle geraten». Vertreter der Gates Foundation sitzen im Verwaltungsrat von CEPI und im wissenschaftlichen Beirat.

Gates finanziert KI-Tools, um die Impfstoffüberzeugungen der Menschen infrage zu stellen

Separate KI-Initiativen, die von der Gates Foundation finanziert werden, erstrecken sich auch auf die Kommunikation im Zusammenhang mit Impfstoffen. Ein Zuschuss von 2025 an die Cornell University unterstützt Forschungsarbeiten, geleitet vom Psychologen Gordon Pennycook, Ph.D., in denen untersucht wird, ob ein Tool auf Basis eines grossen Sprachmodells der sogenannten Impfstoff-«Fehlinformation» entgegenwirken kann, indem es Menschen dazu bewegt, ihre Überzeugungen zu ändern.

Pennycook half bei der Entwicklung einer KI-Plattform, die personalisierte Gespräche anbietet, mit dem Ziel, die Bereitschaft von Eltern zu erhöhen, ihre Kinder gegen HPV impfen zu lassen, sowie von DebunkBot, einer «KI-Technologie zur Bekämpfung von Verschwörungstheorien» , die darauf abzielt, die Impfstoffüberzeugungen der Menschen infrage zu stellen.

Die Gates Foundation hat ausserdem Zuschüsse an das dänische Unternehmen Evaxion für die Entwicklung KI-generierter Polioimpfstoffesowie an Surgo Health für ein KI-Projekt in Pakistan vergeben. Dabei wurden Mütter zu Impfungen im Kindesalter befragt, um zu verstehen, warum Eltern ihre Kinder impfen lassen oder nicht.

Surgo Mitgründerin und CEO Sema Sgaier arbeitete zuvor für die Gates Foundation.