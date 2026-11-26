Verfasst von Thierry Meyssan

Der Gipfel von Shenzhen dauerte nur anderthalb Stunden. Dennoch handelt es sich um die bedeutendste diplomatische Konferenz seit der Konferenz von Jalta vor 81 Jahren.

In Jalta hatten Roosevelt, Churchill und Stalin den militärischen Vorteil der Sowjetunion zur Kenntnis genommen. Sie verständigten sich über das Schicksal des Nazi-Reiches und die Fortsetzung des Krieges gegen Japan. Vor allem aber legten sie den Grundstein für die Gründung der Vereinten Nationen – und zwar nach sowjetischen, nicht nach angelsächsischen Prinzipien.