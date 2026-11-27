Journalismus soll Regierungen kontrollieren. Im vorliegenden Videoausschnitt wird Faktenprüfung dagegen als Arbeit beschrieben, die den „Zielen der Regierungspartner“ entsprechen und in bestehende Programme integriert werden könne. Damit steht eine entscheidende Frage im Raum: Werden politische Interessen hier mit dem Ansehen unabhängiger Faktenprüfung ausgestattet?

Die brisanteste Formulierung der übermittelten Übersetzung fällt nach rund 28 Sekunden: Faktenchecks sollen Informationen entlarven – auf eine Weise, die den Zielen staatlicher Partner entspricht. Als Vorteil wird anschließend genannt, dass sich diese Arbeit ohne eigenständige Initiative in bestehende Programme einbauen lasse.

Aus den USAID-Akten: Der Zweck von Faktencheckern ist es, „Informationen so zu widerlegen, dass dies mit den Zielen der Regierungspartner übereinstimmt“.

Aus den USAID-Akten: Der Zweck von Faktencheckern ist es, „Informationen so zu widerlegen, dass dies mit den Zielen der Regierungspartner übereinstimmt“. Wer kontrolliert hier wen? Journalismus soll… https://t.co/tIWIvyey6V — Don (@Donuncutschweiz) November 26, 2026

Eine solche Zielvorgabe wäre mit unabhängiger Prüfung unvereinbar, sobald sie Auswahl, Bewertung oder Ergebnis bestimmt. Denn eine Regierungsposition wird nicht dadurch zur Tatsache, dass ein journalistisch auftretender Partner sie bestätigt. Auch staatlich gewünschte Botschaften müssen dieselbe kritische Prüfung aushalten wie die Aussagen politischer Gegner.

Now on https://t.co/6gJOBD71q1, you can read internal memos and communications showing how the agency actually operated behind the scenes https://t.co/00IvZvG4dD — Edward Coristine (@as400495) November 25, 2026

Wie solche Verbindungen praktisch angebahnt werden, zeigt ein veröffentlichter USAID-Gesprächsvermerk vom 21. Januar 2024. Bei einem Treffen mit YouTube-Chef Neal Mohan ging es unter anderem darum, reichweitenstarke Videoproduzenten für USAID-Themen zu gewinnen. Zudem wurde eine Kontaktvermittlung zu YouTubes Bedrohungsanalyse-Team für eine mögliche Zusammenarbeit gegen Desinformation festgehalten. Das Dokument belegt die Suche nach Plattformunterstützung für Behördenprioritäten – keine staatliche Kontrolle sämtlicher Plattformentscheidungen.

Hier entsteht ein struktureller Konflikt: Staatliche Stellen besitzen politische Interessen, finanzielle Mittel und privilegierten Zugang. Faktenchecker beanspruchen unabhängige Urteilskraft. Plattformen verfügen über die Macht, Inhalte sichtbar zu machen oder ihre Verbreitung einzuschränken. Wo diese Rollen zusammenlaufen, braucht es überprüfbare Grenzen gegen politische Einflussnahme.

Der Branchenstandard verlangt genau das. Laut Kodex des International Fact-Checking Network muss bei staatlicher oder politischer Finanzierung eine eindeutige Trennung von redaktioneller Kontrolle und politischem Einfluss bestehen. Auch Finanzierungsquellen und Methoden müssen transparent sein.

Diese Regeln müssen sich gerade im Konfliktfall bewähren: Können Faktenchecker ihre Regierungspartner öffentlich widerlegen? Können sie deren Programme untersuchen und deren Argumente verwerfen? Wenn eine Zusammenarbeit nur funktioniert, solange die Ergebnisse politisch passen, ist ihre Unabhängigkeit wertlos.

Das Etikett „Faktencheck“ darf staatlichen Botschaften keine geliehene Glaubwürdigkeit verschaffen. Die Öffentlichkeit muss erkennen können, wer eine Prüfung beauftragt, bezahlt und beeinflusst. Sonst droht politische Kommunikation unter journalistischem Gütesiegel.