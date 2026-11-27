Verfasst von Pepe Escobar

China könnte möglicherweise den Stillstand überwinden – indem es einen chinesischen Käufer für das gesamte iranische Öl benennt oder den rechtmässigen Handel betont.

Es sollte ein Ausbruch aus dem Gefängnis werden: Teheran durchbricht mit einem persischen Tankerschwarm die US-Blockade.

Nun hat sich die Lage verändert – es geht darum, eine Mückenflotte im Persischen Golf einzusetzen.

Was hat diesen verblüffenden strategischen Schritt ausgelöst?

Die Mückenflotte besteht nach Angaben unserer Quellen in Teheran aus mindestens 1’000 Booten mit jeweils zwei Mann Besatzung. Jedes Boot trägt einen Werfer, der zwei Raketen abfeuert, und wird von den übrigen iranischen Streitkräften unterstützt.

Das Ziel: den Soziopathen an der Spitze einen sehr hohen Preis dafür zahlen zu lassen, dass er die Seeblockade aufrechterhält. Besonders, nachdem Teheran erfahren hat, dass Trump einen gemeinsamen Plan von Mossad und CIA gebilligt hat, der eine Bodeninvasion verwirft und stattdessen – was sonst? – einen weiteren Enthauptungsschlag vorsieht. Die «Rezepte» des Epstein-Syndikats sind stets eintönig.

Irans Antwort hat sich keinen Millimeter bewegt. Die Blockade durchbrechen. Die USA aus dem Persischen Golf vertreiben. Nichts Geringeres reicht aus.

Der Todeskult verbreitet wie üblich, dass die Enthauptungspläne mit CENTCOM «gemeinsam beschlossen und gebilligt» seien – und nur der Zeitpunkt noch offen sei. Die IDF prahlt damit, allein zuschlagen zu können. Trump verkündet lautstark, der Krieg sei bis Januar «finanziert». Nun öffnet sich ein düsteres Zeitfenster von etwa fünf Wochen.

Auch öffentlich hat Teheran seine rote Linie gezogen. Der Armeechef verschärft die Lage in der Strasse von Hormus, bis Irans Forderungen erfüllt sind (realistischerweise werden sie das nicht). Der stellvertretende Parlamentssprecher betonte, dass niemand in Westasien Öl «mit einem Gefühl der Sicherheit» exportieren können sollte.

Es sieht also so aus, als seien beide Seiten fest entschlossen, die Eskalationsleiter auf die nächste Stufe zu bringen. Ein Angriff auf Irans Führung wird den Vergeltungsplan auslösen.

Maximaler Druck erreicht untragbare Ausmasse

Bis die Mückenflotte als strategischer Schritt in Erscheinung trat, konzentrierten sich alle auf 14 Supertanker unter iranischer Flagge, die sich theoretisch knapp ausserhalb der US-Blockadelinie aufhielten – auf Bitte Moskaus und Pekings nach dem Gipfeltreffen in Shenzhen.

Seit letztem Freitag fanden fieberhafte Konsultationen zwischen Teheran, Moskau und Peking statt. Der Oberste Nationale Sicherheitsrat (SNSC) trat am Samstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen und beschloss nach Angaben unserer zuverlässigsten Quellen, die Entsendung der 14 Tanker zu stoppen.

Ob der Beschluss endgültig ist, bleibt unklar.

Die iranischen Staatsmedien bestreiten, dass es einen Konvoi «auf diese Weise und zu diesem Zeitpunkt» gebe, halten aber «verschiedene Methoden» weiterhin im Spiel. Kein Tracker zeigte in den vergangenen Tagen einen Durchbruch. Weder aus China noch aus dem Kreml gab es eine offizielle Stellungnahme zum Konvoi oder zu dessen Anhalten.

Die grösste Gefahr in der Strasse von Hormus ist nicht einfach eine «Fehleinschätzung». Sowohl Teheran als auch Washington erhöhen den Druck absichtlich auf ein untragbares Niveau – und versuchen zugleich, nicht die Verantwortung dafür zu übernehmen, einen umfassenden heissen Krieg wieder aufzunehmen.

Das ist der Kern der Sache. Tanker, Minen und Inspektionen werden zu Instrumenten der Verhandlung mit Gewalt.

Tanker werden weiterhin in Brand gesetzt – während Iran die sichere Durchfahrt immer wieder an die Aufhebung der Blockade und die Erfüllung seiner Bedingungen knüpft.

Die Folgen dessen, was sich möglicherweise anbahnt, sind katastrophal – und führen zu einer nachweislichen globalen Wirtschaftskrise.

Selbst die genozidale Clique, die unablässig danach schreit, will nicht offen dafür verantwortlich gemacht werden. Sie will, dass Iran den ersten Schlag führt. Doch Teheran ist zu klug, um zuerst zuzuschlagen.

Könnte China den Stillstand überwinden?

So ist die Lage derzeit. Iran will, dass die Blockade durchbrochen wird, ohne einen thalassokratischen Krieg zu beginnen, den es nicht gewinnen kann.

Die USA wollen Irans Öleinnahmen auf null senken, ohne auf Tanker unter Flagge zu schiessen.

China will sein Öl – unbedingt – und zugleich seine Verständigung mit Washington in Shenzhen aufrechterhalten (Trump versprach Xi persönlich, die Öltanker nicht anzugreifen: Zwei Tage später sagte er auf Fox News, er werde sie «versenken».

China könnte die Blockade möglicherweise durchbrechen – indem es einen chinesischen Käufer für das ganze iranische Öl benennt oder den rechtmässigen Handel betont. Teheran könnte eine Eskorte ankündigen. Dann würden die Öltanker wahrscheinlich auslaufen.

Doch all das scheint nun Schnee von gestern zu sein. Die quälende Pattsituation ist zurück, ebenso die Eskalationsleiter – von einem weiteren Enthauptungsschlag bis zum Einsatz der Mückenflotte.

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