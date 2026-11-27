Von Tyler Durden

Verfasst von J.B. Shurk via American Thinker,

Jeder, der bei Verstand ist, weiß, dass der „Große Austausch“ Realität ist. Im gesamten Westen verdrängen ausländische Bevölkerungsgruppen die einheimische Bevölkerung in exponentiellem Tempo. Dies ist kein Phänomen, das Länder mit strengen Einwanderungskontrollen wie Japan und China betrifft.

Dennoch gestatten uns die linksglobalistischen Kräfte nicht, laut auszusprechen, was für jeden, der Augen im Kopf hat, so offensichtlich ist. Anstatt anzuerkennen, dass Frankreich nicht mehr wie Frankreich aussieht, dass Großbritannien nicht mehr wie Großbritannien aussieht und dass Amerika nicht mehr wie Amerika aussieht, verlangen die linksglobalistischen Kräfte von uns, dass wir Frankreich, Großbritannien und Amerika auf eine Weise neu definieren, die nichts mit den Völkern zu tun hat, die diese Nationen seit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren als ihre Heimat betrachten.

Wikipedia bezeichnet den „Großen Austausch“ in den westlichen Nationen als „widerlegte“, „weiß-nationalistische“ und „rechtsextreme Verschwörungstheorie“. Es stützt sich sogar auf einen „Konsens unter Wissenschaftlern“, um zu behaupten, dass das, was in den westlichen Gesellschaften ganz offensichtlich geschieht, in Wirklichkeit gar nicht stattfindet. Die Erkenntnis, dass die weiße Bevölkerung in Frankreich, Großbritannien und Amerika stetig schrumpft, sei „in einem Missverständnis der Bevölkerungsstatistik verwurzelt und beruhe auf einer unwissenschaftlichen, rassistischen Weltanschauung“.

Ich sehe nicht, inwiefern es unwissenschaftlich oder rassistisch sein soll – geschweige denn ein Beweis für statistische Inkompetenz –, anzuerkennen, dass ausländische Einwanderer Regionen im gesamten Westen übernehmen. Statistisch gesehen hat sich die Zahl der Muslime in Europa in den letzten fünfundzwanzig Jahren mehr als verdoppelt, und da muslimische Einwanderer weitaus höhere Geburtenraten haben als einheimische Europäer, beschleunigt sich das Wachstum der muslimischen Bevölkerung in Europa.

Es erscheint auch völlig legitim, darauf hinzuweisen, dass fremde Kulturen die traditionellen Kulturen Frankreichs, Großbritanniens und Amerikas stetig verdrängen. Vor fünfzig Jahren gab es in Europa und Amerika relativ wenige Moscheen. Heute ersetzen Moscheen überall christliche Kirchen.

Was die Ermittlung sachlicher Informationen angeht, ist Wikipedia eine nutzlose Quelle; seine Autoren und Redakteure schreiben die Geschichte in Echtzeit um, um die Vergangenheit mit den gegenwärtigen politischen Zielen der linksglobalistischen Kräfte in Einklang zu bringen. Es handelt sich um eine gefälschte Enzyklopädie, die ähnlich wie das „offizielle Archiv“ des Ministeriums für Wahrheit aus „1984“ funktioniert. Sie bietet jedoch einen Einblick in die Denkweise der Linksglobalisten.

Wenn Sie wissen möchten, welche Lügen unsere globalistischen Führer als „Wahrheiten“ neu verpacken, ist Wikipedia oft der Ort, an dem die Lügner als Erste die Geschichte und die Bedeutung der Dinge umschreiben. Wikipedia ist so etwas wie der „Leitfaden für Dummköpfe“ zur aktuellen Desinformationskampagne des globalistischen Establishments gegen westliche Bürger.

Allerdings können die Globalisten allein mit Propaganda keinen Erfolg haben. Warum? Weil Lügen zerbrechlich sind. Schon eine einzige Person, die vor einer Herde von Ideologen vernünftige Fragen stellt, hat die Macht, Massenwahnvorstellungen zu durchbrechen. Daher wird Propaganda ausnahmslos durch Einschüchterung, strafrechtliche Verfolgung und Androhung von Gewalt gegen jeden verstärkt, der offensichtliche Wahrheiten laut ausspricht.

Ein französischer Bürgermeister marokkanischer Herkunft setzt sich dafür ein, jede öffentliche Debatte über den „Großen Austausch“ unter Strafe zu stellen. Bürgermeister Ali Rabeh will sogar, dass der französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour – ein scharfer Kritiker der Islamisierung Frankreichs – wegen „Hassrede“ strafrechtlich verfolgt und inhaftiert wird.

Unterdessen wurde der berühmte französische Autor Michel Houellebecq bereits wegen des „Verbrechens“ angeklagt, behauptet zu haben, dass der „Große Austausch“ real sei. In einem Interview vor vier Jahren räumte Houellebecq die Existenz einer „islamistischen Kontrolle“ über Teile Frankreichs ein und bezeichnete „die Veränderung der ethnischen und religiösen Zusammensetzung der europäischen Bevölkerung“ als „statistische Tatsache“. Weil er diese Tatsachen ausgesprochen hat, droht einem der bedeutendsten Schriftsteller Frankreichs eine Haftstrafe.

Bürgermeister Rabeh würde die Inhaftierung eines Schriftstellers wegen seiner Äußerungen zweifellos begrüßen. Rabeh will die Diskussion über den „Großen Austausch“ verbieten, obwohl über sechzig Prozent der Franzosen der Meinung sind, dass sie „nach und nach durch nicht-europäische Bevölkerungsgruppen, vor allem vom afrikanischen Kontinent, ersetzt werden“.

Die Franzosen haben absolut Recht. Eine aktuelle Studie des Observatoriums für Einwanderung und Demografie in Paris kam zu dem Schluss, dass die einheimische französische Bevölkerung in den nächsten zwei Jahrzehnten zur Minderheit werden wird.

Das ist die kalte, harte Realität des „Großen Austauschs“ im Westen. Anstatt der Öffentlichkeit zu gestatten, über das Thema zu debattieren, wollen linke Globalisten Menschen ins Gefängnis stecken, weil sie erkennen, dass das Problem real ist.

Frankreich ist bei weitem nicht das einzige Land, das leugnen will, dass der „Große Austausch“ real ist, indem es einfach jeden bestraft, der Verstand, Augen und die Bereitschaft besitzt, die Wahrheit auszusprechen.

Einem Abgeordneten der Partei „Reform UK“ im walisischen Parlament wurde das Rederecht im Plenarsaal entzogen, bis er sich dafür entschuldigt, den „Großen Austausch“ thematisiert zu haben. Dem Abgeordneten Joe Martin wird vorgeworfen, „diskriminierende“ und „absichtlich beleidigende“ Äußerungen getätigt zu haben, als er anerkennt, dass die Briten bald in ihrem eigenen Königreich zur Minderheit werden.

Was hat Martin gesagt, das so „beleidigend“ war? Er ergriff das Wort und forderte „eine Stellungnahme der Regierung zum demografischen Austausch der weißen britischen Bevölkerung, der derzeit im Vereinigten Königreich stattfindet“.

Martin stellte daraufhin fest: „Das Ausmaß des Wandels ist atemberaubend. Masseneinwanderung und unterschiedliche Geburtenraten bedeuten, dass wir in nur siebenunddreißig Jahren, im Jahr 2063, in unserem eigenen Land eine Minderheit sein werden. Dieser Wandel hat in London, Birmingham, Leicester, Slough, Luton und Manchester bereits stattgefunden, und ich möchte nicht, dass er hier geschieht.“

Abschließend erklärte der Abgeordnete: „Tatsächlich hat sich die Mehrheit der Wähler bei jeder Gelegenheit für weniger Einwanderung ausgesprochen, damit ihre Nation erhalten bleibt. Eine Nation ist keine Wirtschaftszone; sie ist kein Hotel; und sie ist auch keine Wohltätigkeitsorganisation … Sie ist eine Familie, die in der Lage ist, Menschen aller Rassen aufzunehmen, wenn dies in einem vernünftigen Maß geschieht, aber nicht, wenn sie gänzlich ersetzt wird.“

Die meisten gebürtigen Westler würden Martins Äußerungen als harmlos und völlig vernünftig empfinden. Das walisische Parlament hingegen beschloss, den Abgeordneten zu zensieren und ihn daran zu hindern, seine Wähler im repräsentativen Gremium ihres Landes zu vertreten.

Mit anderen Worten: Die Globalisten glauben, dass der einzige Weg, die „Demokratie zu retten“, darin besteht, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken.

Die staatlich gelenkte, vom Steuerzahler finanzierte Nachrichtenredaktion des Vereinigten Königreichs – die BBC – fragte Martin ungläubig, ob er „wirklich glaube“, dass Ausländer weiße Briten verdrängen. Erstaunt über die Unfähigkeit der BBC, eine elementare Wahrheit über den raschen demografischen Wandel im Königreich zu erkennen, antwortete Martin: „Das ist offensichtlich eine Tatsache.“

Ich nehme jedoch an, dass die BBC ihre „Fakten“ von Wikipedia bezieht, und diese von Globalisten kontrollierte Enzyklopädie hat uns versichert, dass der Große Austausch eine „rechtsextreme Verschwörungstheorie“ sei. Wie könnte man von den Propaganda-Presse-Lemmingen bei der BBC überhaupt erwarten, dass sie erkennen, was für alle anderen so offensichtlich ist?

Die Leugnung der Wahrheit über den Großen Austausch ist für linke Globalisten von größter Bedeutung. Deshalb weigert sich die britische Regierung, Statistiken zur Migrantenkriminalität zu veröffentlichen, die deutlich zeigen würden, wie ausländische Einwanderer einheimische Briten schikanieren. Die feige britische Regierung möchte statistische Beweise dafür verbergen, dass illegale Migranten einheimische Briten in alarmierendem Ausmaß vergewaltigen, verletzen und ermorden.

Die Verschleierung der tiefgreifenden gesellschaftlichen Kosten des „Großen Austauschs“ hat für die britische Regierung höchste Priorität. Die Sicherheit der britischen Bürger rangiert hinter ihrem Ziel, weiße Briten zum Kämpfen und Sterben im Dritten Weltkrieg einzuziehen, und weit hinter der Präferenz der Regierung, islamistischen Vergewaltigungsbanden zu gestatten, mehrere hunderttausend britische Mädchen ohne Konsequenzen zu vergewaltigen.

Wenn eine Regierung ausländische Eindringlinge bei ihrer Invasion einer souveränen Nation unterstützt, wie kann diese Regierung dann nicht Hochverrat an den Bürgern der Nation begehen?

Wenn Regierungen ausländische Vergewaltiger und Mörder unterstützen und begünstigen, warum sollten Beamte dann nicht wegen Verschwörung zur Vergewaltigung und zum Mord verhaftet werden?

Wenn Regierungsbeamte Ausländer als Waffen für groß angelegte Angriffe auf Zivilisten einsetzen, warum sollten sie dann nicht in Nürnberger-ähnlichen Prozessen strafrechtlich verfolgt werden?

Ab welchem Punkt stellt die ethnische Säuberung im Rahmen des „Großen Austauschs“ eindeutige Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar?

Wikipedia gibt keine Antwort auf diese Fragen.

Westliche Familien jedoch, deren Angehörige vergewaltigt, geschlagen und/oder ermordet wurden, kennen die Wahrheit. Auf Anweisung globalistischer Regierungen werden Westler systematisch angegriffen, an den Rand gedrängt und ersetzt.

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