Russland sichert seine Öltransporte mit Kriegsschiffen und droht der NATO mit Atomwaffen. Washington und das Bündnis warnen Moskau vor einer Ausweitung des Krieges – während ukrainische Angriffe auf russische Schiffe längst zusätzliche Schauplätze erreichen. In der Ostsee treffen wirtschaftlicher Druck, militärische Abschreckung und Kriegführung immer unmittelbarer aufeinander.

Nach einem Bericht des Wall Street Journal hat Moskau der NATO schriftlich seine Bereitschaft zu präventiven Nuklearschlägen zur Verteidigung russischer Interessen in der Ostsee signalisiert – selbst ohne vorherigen Angriff auf russisches Territorium. Moon of Alabama greift die Recherche auf und deutet sie als Erklärung dafür, warum Versuche, russische Tanker aufzuhalten, zurückgegangen seien.

Eine konkrete russische Atomwarnung ist bereits seit September dokumentiert. Reuters berichtete am 30. September über eine diplomatische Note, in der Moskau für den Fall einer versuchten Abschneidung Kaliningrads den Einsatz seines gesamten militärischen Arsenals einschließlich Atomwaffen androhte. Die NATO wies die Drohung zurück und erklärte, ihre Aktivitäten stellten keine Bedrohung russischen Territoriums dar.

Die Konfrontation hat einen handfesten wirtschaftlichen Hintergrund: Laut der WSJ-Recherche laufen mehr als 60 Prozent der russischen seegestützten Öltransporte durch die Ostsee. Russische Kriegsschiffe eskortieren Tanker, um westliche Kontrollen und Festsetzungen abzuwehren. Besonders gefährlich wird diese Schutzstrategie dort, wo Küstenwachen und Marineeinheiten auf engem Raum aufeinandertreffen. Was die eine Seite als Sanktionsdurchsetzung betrachtet, kann die andere als militärischen Angriff auf ihre Versorgung behandeln.

Nach ihrem Treffen am 25. November in Mar-a-Lago forderten Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte Russland auf, Handlungen zu vermeiden, die den Krieg absichtlich oder unbeabsichtigt ausweiten könnten. Zugleich betonten sie eine rasche Friedenslösung und höhere Verteidigungsausgaben. Einen konkreten Waffenstillstandsplan enthält die gemeinsame Erklärung nicht.

Der Kreml spielte die Warnung zurück: Sprecher Dmitri Peskow warf am folgenden Tag der Ukraine vor, den Konflikt auf das Mittelmeer und die Ostsee auszudehnen. Er bezeichnete die dortigen Aktivitäten als „terroristisch“.

Dass der Krieg geografisch weiter greift, ist inzwischen mehr als Rhetorik: Selenskyj bestätigte einen ukrainischen Angriff auf ein russisches Kriegsschiff im libyschen Bengasi. Nach Angaben der ostlibyschen Streitkräfte starben zwei libysche Marineoffiziere an ihren Verletzungen; sie kündigten Vergeltung an.

Die gefährliche Dynamik liegt im Zusammenspiel: Angriffe werden als militärisch notwendig gerechtfertigt, Gegenmaßnahmen als Schutz und Atomdrohungen als Abschreckung. Doch jede dieser Entscheidungen kann eine neue Reaktion auslösen. Eine veröffentlichte Warnung ist noch kein beschlossener Atomschlag. Sie zeigt aber, wie weit die Eskalationssprache bereits reicht – während bewaffnete Einheiten die Grenzen gegenseitiger Risikobereitschaft auf See praktisch austesten.