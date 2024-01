Brief aus Indien: Stoppt die Tyrannei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Bereich der Pandemievorbereitung

Colin Todhunter

Das globale Abkommen zur Pandemievorsorge („Pandemievertrag“), das derzeit von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgearbeitet wird, wird den Weg für einen „faschistischen Ansatz für das gesellschaftliche Management“ ebnen. Die Nutznießer werden skrupellose Konzerne und Investoren sein, die von den COVID-19-Massnahmen profitiert haben. Dies wird zum Verlust von Menschenrechten und individueller Freiheit führen.

Das sagt Dr. David Bell, ein Arzt für klinische und öffentliche Gesundheit mit einem Doktortitel in Bevölkerungsgesundheit und ehemaliger wissenschaftlicher und medizinischer Mitarbeiter der WHO. Der Vertrag stellt eine erschreckende Machtübernahme dar, die der WHO, wenn sie erfolgreich ist, eine zentrale Führungsrolle und eine Monopolstellung in der globalen Gesundheitssteuerung verschaffen wird.

In seiner jetzigen Fassung wird der Vertrag der WHO, während eines von ihr selbst ausgerufenen Gesundheitsnotstands, die Befugnis verleihen, Maßnahmen anzuordnen, einschließlich erheblicher finanzieller Beiträge einzelner Staaten, Lockdowns, Reisebeschränkungen, ärztliche Zwangsuntersuchungen und Pflichtimpfungen.

Die WHO wird die alleinige und weitreichende Befugnis haben, für jede potenzielle oder reale Bedrohung in ausgedehnten Gebieten einen internationalen Gesundheitsnotstand (Public Health Emergencies of International Concern – PHEIC) auszurufen, unabhängig davon, ob es sich um biologische, klimatische oder umweltbedingte Bedrohungen handelt. Und sie wird dies ohne ordnungsgemäße Beweise tun können und allein Maßnahmen und medizinische Substanzen bestimmen können, die der Öffentlichkeit ohne informierte Zustimmung auferlegt werden.

Zu ihren Befugnissen wird auch die offizielle Zensur von Informationen gehören, einschließlich der freien Meinungsäußerung, d.h. von Ansichten, die der offiziellen Darstellung der WHO widersprechen, und sie wird keinem nationalen Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig sein oder durch irgendwelche verfassungsrechtlichen Garantien eingeschränkt werden.

Eine Gruppe prominenter Anwälte, Ärzte und besorgter Bürger hat sich in einem Schreiben an den indischen Premierminister Narendra Modi und den Minister für Gesundheit und Familienwohlfahrt, Shri Mansukh L Mandaviya, gewandt und sie aufgefordert, den globalen Pandemievertrag der WHO abzulehnen. Die Unterzeichner sind am Ende dieses Artikels aufgelistet, und der 10-seitige Brief kann in vollem Umfang mit allen relevanten Links und Verweisen auf der Website von Awaken India eingesehen werden: WHO-Pandemievertrag Ultra Vires of the Constitution).

Die WHO veröffentlichte am 1. Februar 2023 einen Null-Entwurf des WHO-Vertrags (dieser „Pandemie-Vertrag“ wird jetzt offiziell als „Abkommen“ bezeichnet) mit 38 Artikeln und anschließend am 2. Juni 2023 einen weiteren Entwurf mit 41 Artikeln. Das Abkommen markiert einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise der WHO. Sie strebt im Geheimen, hinter verschlossenen Türen, nach weitreichenden Befugnissen unter der Leitung ihres Generaldirektors.

Die Unterzeichner machen deutlich, dass die WHO, gemäß dem vorgeschlagenen Abkommen, nach Belieben eine Pandemie ausrufen, eine PHEIC erklären und dann die Befugnisse der nationalen Regierungen übernehmen kann, um Bürger in Haft zu nehmen, ihre Reisen einzuschränken, von ihnen Impfpässe zu verlangen (Zwangstests und -impfungen) und die Zensur der sozialen Medien zu verstärken. Das Abkommen würde auch als „Rahmenabkommen“ fungieren, das Jahr für Jahr und auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird. Es ermöglicht der WHO eine diktatorische Rolle, da sie sich uneingeschränkte Macht aneignet.

Zwei Instrumente, das Abkommen selbst und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) von 2005, sind so konzipiert, dass sie parallel funktionieren und der WHO drakonische Befugnisse verleihen. Beide Texte übertragen der WHO unwiderruflich die Befugnis, die Freiheit der Gesundheit einzuschränken, und stellen damit eine grundlegende Gefährdung der nationalen, medizinischen und körperlichen Autonomie dar.

In ihrem Schreiben weisen die Autoren darauf hin, dass die WHO ein externes, nicht gewähltes Gremium ist, das nicht in eine solche diktatorische Position berufen werden darf und kann. Während der COVID-19-Veranstaltung wurde die Rolle der WHO bei der Unterstützung der medizinischen Tyrannei deutlich sichtbar.

Sie befürwortete Zwangslockdowns, die die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen in Indien und auf der ganzen Welt zerstörten und einen Anstieg der psychischen Probleme verursachten. Sie hat Schulen geschlossen und damit die Bildung einer ganzen Generation zurückgeworfen. Sie förderte unvollständig getestete und nicht zugelassene Impfstoffe im Rahmen der EUA (Emergency Use Authorisation), die trotz der Behauptung „sicher und wirksam“ nichts dergleichen waren und einen starken Anstieg der durch Spike-Proteine verursachten Herz- und Gehirnkrankheiten verursachten.

Wenn dieser Vertrag während der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 mit einfacher Mehrheit angenommen werden, so tritt der „Pandemievertrag“ innerhalb von 12 Monaten für alle Länder in Kraft, es sei denn, ein Land legt innerhalb von 10 Monaten proaktiv Ablehnung oder Vorbehalte ein.

In dem Schreiben an den Premierminister und den Gesundheitsminister heißt es, dass das Abkommen und diejenigen, die es vorantreiben,:

„Offensichtlich die Grundrechte der indischen Bürger verletzen und sich daher Ultra Vires der indischen Verfassung befinden. In ihrer eigentlichen Absicht heben sie das Grundrecht auf körperliche Autonomie und Integrität auf, indem sie medizinische Verfahren, Zwang und weitere grob illegale Handlungen vorschreiben.“

Der Brief fügt hinzu:

„Dies ist ein spektakulärer und erschreckender Angriff auf die grundlegenden bürgerlichen Freiheiten. Es muss grundsätzlich verstanden werden, dass die Verweigerung der körperlichen Integrität eines jeden Menschen den Verlust aller Menschenrechte bedeutet.“

In dem Schreiben wird auf den Nürnberger Kodex (1947) verwiesen, in dem es heißt:

„Die Zustimmung des menschlichen Subjekts ist absolut unerlässlich. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte hat dieses Verbot unbeabsichtigter Experimente in seinem Text von 1966 wieder aufgenommen, der besagt: Niemand darf ohne seine Zustimmung einem medizinischen oder wissenschaftlichen Experiment unterworfen werden.“

Er verweist auch auf die Genfer Erklärung für Ärzte (1948):

„Ich werde die Autonomie und Würde meines Patienten respektieren. Ich werde mein medizinisches Wissen nicht dazu benutzen, die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten zu verletzen, auch nicht unter Zwang. Ich werde das menschliche Leben von der Empfängnis an absolut respektieren. Ich werde die Gesundheit meines Patienten als mein erstes Anliegen betrachten.“

Die Unterzeichner stellen fest, dass es kaum eine andere Möglichkeit gibt, als die WHO aus dem nationalen Leben zu verbannen, und fordern den Premierminister und den Gesundheitsminister auf, sich für die Souveränität Indiens und die Rechte aller Bürger einzusetzen.

Sie fügen hinzu, dass nicht gewählte, nicht rechenschaftspflichtige und weitgehend unbekannte Delegierte aus 194 Ländern in Genf zu den Sitzungen der Weltgesundheitsversammlung zusammentreffen, so auch im Jahr 2022, als sie Änderungen an den IHR verabschiedeten. Die Vorgehensweise ist geheim, autoritär und tyrannisch und dazu offenkundig intransparent und undemokratisch.

Diese Länderdelegierten sind nicht gewählt und repräsentieren nicht die Bevölkerung ihres Landes. Die Unterzeichner fragen:

„Wie können sie im Namen von Nationen verhandeln, ganz zu schweigen von einer internationalen/globalen Gesundheitsregelung, die für 194 Länder verbindlich ist?“

Wenn der „globale Pandemievertrag“ durchgesetzt wird, könnte es zu ständigen Lockdowns kommen. Gleichzeitig werden die Interessen der Unternehmen dominieren. Pandemien werden sich selbst aufrechterhalten, indem sie eine Bürokratie schaffen, deren Existenz von ihnen abhängen wird.

Die Menschen werden der Gnade der Polizei und der Bürokraten ausgeliefert sein, die gegen jede Strafe für Handlungen immun sein werden, die in „gutem Glauben“ ausgeführt werden. Diese Handlungen könnten die Form von obligatorischen medizinischen Behandlungen, erzwungenem Eindringen in Räumlichkeiten, Zwangsisolierung und Quarantäne annehmen.

Im Jahr 2020 war es schon schlimm genug, als der Staat mit aller Macht gegen die Öffentlichkeit vorging, insbesondere gegen diejenigen, die mit der COVID-Politik nicht einverstanden waren. Aber stellen Sie sich den Machtmissbrauch vor, der eintreten könnte, wenn die WHO die von ihr angestrebten Befugnisse erhält.

Die Saat des Totalitarismus war deutlich zu sehen, als Anthony Fauci sagte, er sei „die Wissenschaft“, die ehemalige neuseeländische Premierministerin Jacinda Arden, die die Regierung zur „einzigen Quelle der Wahrheit“ erklärte und Unternehmen der sozialen Medien Hand in Hand mit dem tiefen Staat arbeiteten, um prominente Persönlichkeiten und weltbekannte Wissenschaftler, die das offizielle Narrativ in Frage stellten, zu zensieren und zu entlarven.

Wir sahen die Aufhebung grundlegender bürgerlicher Freiheiten unter Androhung staatlicher Gewalt, was oft dazu führte, dass Bürger von de facto paramilitärischen Polizeikräften misshandelt wurden, weil sie gegen „Pandemie-Regeln“ verstießen, die keine wissenschaftliche Grundlage hatten.

Die Regierungen erklärten, sie würden „der Wissenschaft folgen“, doch was wir sahen, waren aufgeblasene Todeszahlen, manipulierte Daten und die betrügerische Verwendung von RT-PCR-Tests, um in der Öffentlichkeit den Eindruck einer tödlichen Pandemie zu erwecken. Die Leser können den Online-Artikel Stay Home, Save Lives: Uncovering the COVID Deception (Aufdeckung der COVID-Täuschung) lesen, der einen Einblick in die verschiedenen Vortäuschungen gibt, die dazu beitrugen, die Weltbevölkerung im Jahr 2020 in Angst und Schrecken zu versetzen.

Die WHO gab auch eine falsche Prognose der Sterblichkeit ab. Die Übertreibung löste in der Bevölkerung Panik aus. Dies war ein Teil einer sorgfältig inszenierten „Angstpandemie“ und ebnete den Weg für Lockdowns und die massenhafte Einführung von Impfstoffen, die der Öffentlichkeit auf der Grundlage falscher Behauptungen verkauft wurden. Das synthetische Spike-Protein der Impfstoffe hat zu Blutgerinnung, Blutungen, Herzproblemen und Blutgerinnung im Gehirn sowie zu neurodegenerativen Problemen geführt. Und seit der Einführung der Impfstoffe beobachten wir in so vielen Ländern eine erhebliche Übersterblichkeit, über die die Medien schweigen.

Darüber hinaus arbeitet die WHO innerhalb eines biopharmazeutischen Komplexes, eines komplizierten Netzwerks, das sich im Laufe der Zeit gebildet hat und die weltweite Gesundheitspolitik bestimmt. Zu diesem Komplex gehören die Gesundheitsbehörden der nationalen Regierungen, darunter Indien, die USA und das Vereinigte Königreich, das Weltwirtschaftsforum, die Gates-Stiftung, die Welcome-Gruppe und große Pharmaunternehmen. Die „Drehtür“-Vereinbarungen zwischen diesen Organisationen haben zu einer regulatorischen Vereinnahmung geführt.

Der Forscher und Aktivist Yohan Tengra von der Awaken India Movement hat zwei Jahre lang untersucht, wie dies in Indien funktioniert. Durch seine Nachforschungen deckte er das Milliardärskartell auf, das die indische COVID-19 Task Force kontrolliert. Tengra listete nicht nur die Namen derjenigen auf, die in dieser Task Force saßen, sondern er legte auch detailliert dar, wie sie finanziell mit der Pharma- und Impfstoffindustrie verbunden sind.

Die Task Force war verantwortlich für die aggressive Einführung von Lockdowns, von der obligatorischen Maskenpflicht, von Zwangstests bei asymptomatischen Menschen, von der Streichung von Ivermectin aus dem nationalen Protokoll, von der Unterdrückung von Impfstoff-Nebenwirkungen und vieles mehr.

Tengra deckte auch auf, wie Indiens prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens, die regelmäßig in den Medien und im Fernsehen auftraten, mit der Gates Foundation, der Rockefeller Foundation, dem Welcome Trust, USAID, der Weltbank und anderen Aspekten des globalen tiefen Staates verbunden sind.

Wir sind sehr besorgt über einen „Pandemievertrag“, der von mächtigen Interessen geprägt ist, die an der Schließung von Volkswirtschaften interessiert sind (siehe den Online-Artikel Systemic Collapse and Pandemic Simulation von Fabio Vighi), an verpflichtenden Impfprogrammen und digitaler Überwachung, die nur allzu bereit sind, unsere Grundrechte zu ihrem eigenen Vorteil zu beschneiden.

Der Brief an den indischen Premierminister und den Gesundheitsminister macht deutlich, dass die WHO wegen der massiven Interessenskonflikte von jeder Rolle in der Weltgesundheit ausgeschlossen werden sollte.

Unterzeichner:

Dr. Jacob Puliyel, Delhi, MD, MRCP, MPhil, Kinderarzt und internationaler Gastdozent

Prashant Bhushan, Neu-Delhi, Senior Advocate, Oberster Gerichtshof von Indien

Colin Gonsalves, Neu-Delhi, Senior Advocate, Oberster Gerichtshof von Indien

Nilesh Ojha, Mumbai, Präsident der indischen Anwaltskammer, Rechtsanwalt am Obersten Gerichtshof von Bombay und am Obersten Gerichtshof von Indien, Menschenrechtsaktivist

Autor Dr. Amitav Banerjee, Pune, MD, ehemaliger Epidemiologe der indischen Streitkräfte

Dr. Aseem Malhotra, London (indischer Staatsangehöriger im Ausland), MBChB, MRCP. Beratender Kardiologe

Aruna Rodrigues, Mhow, Hauptpetentin: GMO PIL vor dem Obersten Gerichtshof und Mitglied Iridescent Blue Fish (IBF)

Dr. Donthi Narasimha Reddy, Hyderabad, Experte für öffentliche Ordnung und Kampagnenleiter

Dr. Megha Consul, Gurugram, Pädiatrie, Oberärztin, Neonatologin

Dr. Pravin Chordia, Pune, Facharzt für Chirurgie

Dr. Lalitkumar Anande, Mumbai, MBBS, PG-Diplom in klinischer Forschung

Dr. Vijay Raghava, Bangalore, MBBS Dr. Veena Raghava, Bangalore, MBBS, DA

Dr. Kuldeep Kumar, Haridwar, MBBS MS (ALLGEMEINE CHIRURGIE) Dr. Praveen Saxena, Hyderabad, Radiologe und klinischer Metalltoxikologe, MBBS, DMRD Osmania

Dr. Biswaroop Roy Chowdhury, Faridabad, Ph.D (Diabetes)

Dr. Gautam Das, Kolkata, MBBS, Allgemeinmediziner

Saraswati Kavula, Hyderabad, Dokumentarfilmerin und freiberufliche Journalistin, Awaken India Movement

Bhaskaran Raman, Mumbai, Professor, Abteilung für Informatik und Ingenieurwesen. Indisches Institut für Technologie Bombay Rechtsanwalt

Ishwarlal S. Agarwal, Mumbai Rechtsanwalt

Tanveer Nizam, Mumbai

Dr. Susan Raj, Chattisgrah, BSc Krankenschwester, MSW(M&P), Doktor der Geisteswissenschaften, Verhaltensspezialistin

Jagannath Chaterjee, Bhubhaneshwar, Sozialaktivist

Dr. Abhay Chedda, Mumbai, BHMS, CCAH, FCAH

Dr. Gayatri Panditrao, Pune, Homöopathische Ärztin, BHMS, PGDEMS

Dr. Rashmi Menon, Mumbai, BHMS, ChT

Rossamma Thomas, Pala, Kottayam, Kerala, Freiberufliche Journalistin

Ambar Koiri, Mumbai, Bewegung Erwachet Indien

Dr. G. Prema, Tamil Nadu, Klassische Homöopathin, Aasil Health Care

Dr. S. G. Vombatkere, Mysuru, Menschenrechtsaktivist und Anwalt

Anand Singh Bahrawat, Indore, Anwalt am Obersten Gerichtshof von Indore

Vijay Kurle, Mumbai

Rechtsanwalt L Shunondo Chandiramani, Indore, Oberster Gerichtshof von Indore